Frankentein y Tarzán inspiran a las ganadoras de los premios Edebé

Voz 0281 00:00 también Prado buenas tardes buenas tardes de queda corto con lo de especial entrantes no yo te digo que esa acepción de la palabra crecido en la ganadería pero sí que estaba pensando en la signo de la Legión que te olvidas un cuplé si José Costa sí que es un poema maravilloso a quién dice cosas como esto de un hombre aquí en la suerte hirió con zarpa de Fira soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte leal compañeras un poema maravilloso que luego se ha ido deformando se convirtieron en un poema bélico pero como cumpliera una maravilla oye tendremos que saludar no al director de la Escuela de Escritores tú que eres bueno yo creo que debería pagarse algo de entrada el le he preguntado en el ascensor qué tal por Curazao muy miserable me ha respondido el curso muy bien llegó el

Voz 0313 00:43 eso Javier Sagarna buenas tardes hola qué tal dos semanas en cura saludando un curso de escritura no es algo que todo el mundo pueda contar pues la verdad es que la verdad es que no y la verdad es que una inmensa suerte para que os voy a decir lo contrario no todo ha sido una colaboración de la Escuela Escritores con la Universidad de Curazao la escuela holandesa Ortez bueno pues no hemos propuesto una curso allí se llena ha llenado de gente de allí de sobre todo el brasileño también ha habido una personalidad desde España la gente brasileños es una solemne no lo es a partir de ahora curas colegas eso calidad pero bueno algunas solemnes y bueno la verdad es que ha sido así un curso estupendo y luego hubo una isla maravilloso también es una de Majadahonda ya vamos decidisteis por esta no es más que va por la playa no

si le salen seis venía aquí a que que ella

Voz 0313 02:36 si a esos lectores jóvenes tienen que conocer a la fuerza esta canción porque es el número uno esta semana en el dos cuarenta ilustres invitadas son Maite Carranza Elia Barceló ambas es la tercera vez que ganan un premio Mayte ganadora del Premio de Literatura Infantil lo ha hecho con la novela

Voz 5 02:53 safari

Voz 6 02:56 no sé dónde estoy no ven nada me de un montón la cabeza apenas podía moverla hay siento un zumbido como si me estuviesen cortando con una motosierra sonríe rectifico creo que me he confundido el ruido no es exactamente el de una motosierra no soy experto motosierras diría que son algo así como a gruñidos de un animal tampoco soy experto al animal aunque pensándolo bien un animal no puede ser pero lo es suena el rugido sordo de un perro rabioso antes de atacar quiero pensar pero no hay manera sospecho que me he pegado un porrazo por eso tengo en Chinchón en la frente borrado la memoria por más que me deban en los sesos no sé quién soy ni cómo me llamo el único recuerdo que conservo es el de una chica encantadora que sonríe habla sin cesar se llama Mary yo de eso estoy seguro al pensar en ellas se me llena la boca de un sabor dulce Chocolate ADO deseos de abrazarla aunque no esté conmigo creo que es un recuerdo bonito de pronto más sujeta el brazo vino Guido esta vez muy cerca tan cerca que el aliento me quema la piel me obliga a abrir los ojos los vuelvo a cerrar aterrado es una bestia salvaje a medio palmo de mi cara olfatear Dome he visto no hocico enorme y unos dientes largos y afilados siento su respiración en mi mejilla izquierda el calor de su cuerpazo enormes sobre mi camiseta

Voz 0313 04:22 Ari de Maite Carranza Elia Barceló ha ganado el premio debe de literatura juvenil con la novel

Voz 2 04:27 el efecto Frankestein había los ojos a una penumbra donde un

Voz 0564 04:31 la brillante luz anaranjada que pintaba rayas en la pared al atravesar una persiana entreabierta no sabía dónde estaba y por un momento sintió que se ahogaba asustado porque no reconocía el techo de la habitación ni nada de lo que había a su alrededor volvió a cerrar los ojos a veces pasaban cosas así y en unos segundos todo caía de nuevo en su lugar las cosas se aclaraban por sí solas los abrió otra vez despacio como dándole a su cerebro una oportunidad de ponerse en marcha y ofrecer en la respuesta que buscaba nada seguía sin saber dónde estaba ahí porque se había despertado allí al anochecer habría bebido demasiado la noche anterior y algún compañero le habría ofrecido quedarse en su casa se incorporó de golpe quedó sentado en la cama con una opresión en el pecho que si no era terror se le parecía mucho no recordaba nada de la noche exterior nada su mente era un agujero negro un desierto vacío total

Voz 0313 05:26 el día para hacerlo Maite Carranza buenas tardes buenas tardes qué tal felicidades enhorabuena

Voz 2 05:32 iniciativa estamos muy asombradas por porque nos habíamos oído mutuamente no esto no ve la multa que hay muchísimas coincidencias

Voz 0313 05:41 pues con TAC contaba tenga Belate entre vosotras os escuchamos que eso que es

Voz 2 05:44 pues José Moya amigas que coincide es decir que puntos de conexión un montón de cosas si partimos de un mismo punto el punto del desconcierto y el despertar en otro lugar y en otro espacio y no saber quién esos ciclos gracias a la vez Enel sepárate hayamos contó California hubieran dos jurados diferentes eso por qué no se conocían entre sí no han leído las novelas de una ni de otra cosa que se van a publicar

Voz 0313 06:13 el mes de marzo pero alguna cosa sabemos que safari por ejemplo está enfocada a lectores a partir de los diez años en que es una historia de la historia de un niño de Dani que un día descubre que algo muy cierto que los chimpancés y los humanos tampoco somos tan diferentes ya algo también cierto por desgracia que algunos científicos son sexistas racistas

Voz 5 06:33 es otro y otros científicos también no sí pero cuarta ciudad en un científico pues malo malo porque nos los creemos y los niños en los creen la ciencia tiene un valor como irrefutable parece ser que porque lo haya escrito a alguien sesudo tiene que ser verdad sí bueno podemos cuestionar los las cosas te tienen que cuestionarse las ellos y nosotros

Voz 0313 06:55 la novela de Elia el efecto Frankestein bueno Elia Barceló ya lo saben los oyentes es una de las grandes de la ciencia ficción española no Bruno su primera ópera novelas juveniles del año noventa ahí a siete pues sí noventa y seis sino ahí pues estos años has escrito veinticinco novelas doce de las cuales son de literatura juvenil C el efecto Frankestein y a partir de que arranca cuál es el origen de la historia pues

Voz 8 07:21 yo quería hacer un homenaje a los doscientos años

Voz 0313 07:23 en imágenes Geli

Voz 8 07:25 por no no que fuera en el dos mil dieciocho y entonces pensé que que es que el de Frankestein originales así como un árbol lote inmenso que está ahí hundiendo sus raíces en todas nuestras concepciones arquetípico yo quería posponer Mi readmita a ese árbol entonces hice una historia en la que conocemos a Frankenstein al Víctor Frankestein que crea el monstruo pero él es un personaje digamos marginal secundario el central es su mejor amigo y una chica de este tiempo que enamorada de este muchacho maravilloso lo sigue ese encuentra en el siglo XVIII

Voz 0313 08:02 el viaje en el tiempo como se llama la protagonista

Voz 8 08:05 no puede volver la protagonistas protagonistas hora

Voz 0313 08:08 está muy bien esta novela que que que explica o donde pone el acento en en los caminos diferentes que tú puedes elegir en la vida y lo que condiciona una decisión

Voz 8 08:17 si una cosa muy importante para mí siempre en la novela original es la cuestión de la responsabilidad de que uno no puede hacer ciertas cosas sobre todo cosas como devolver la vida en la materia muerta y luego asustarse porque el monstruo muy feo y abandonarlo entonces la cuestión de la responsabilidad a mí me parece fundamental ID que toda decisión tiene conclusiones es si tiene consecuencias no siempre son unas consecuencias muy graves en y luego también el amor que que arreglan muchos desaguisados y pero

Voz 0313 08:47 algunos alguna donde creador Maite y el protagonista de tu novela o la protagonista cómo se llama

Voz 5 08:53 la niña tiene un problema que es mudo porque de pequeño cayó a la fosa de los leones a veces pasa en ese caso es humorístico El libro oí quedó pues con con ese trauma que nunca más ha vuelto a hablar por eso sus padres lo llevan de safari África ver sirviendo leones se casa

Voz 2 09:12 más o vuelve a revivir el trauma ahí te sale un grito

Voz 5 09:17 pero bueno eso lo conseguirán otros no sus padres

Voz 0313 09:21 qué tal le va el viaje por África en lo que se pueda ver lo que esto pueda comentaré muy

Voz 5 09:25 muy intenso muy intenso porque vive una experiencia poco a poco la va normalizando pero al principio ciertamente es como aterrizar eso pues en una isla desconocida e cuyos compañeros no entiendes nada si se va acostumbrando y resulta que sus compañeros son ni más ni menos que champán Cesc pero él los va radiografía dando oí olvida olvida que son pues de otra especie de son primates au no son humanos como se dice los aprecia como se pues en sus compañeros de clase más simpático

Voz 2 09:58 no es un poco no me siento ante lo que dice sólo que es una experiencia intensa cuando para otra persona sería horroroso pero fíjate Carles que pongas el espíritu Tarzán

Voz 0281 10:10 la revisión del mito de Frankenstein es que hay cosas que nunca terminan ahí así que se pueden revisar una yo otra otra y otra vez siguen manteniendo el hechizo sobre los lectores como las buenas canciones la fascinación porque bueno al final estamos hablando de de ese deseo y del hombre del ser humano y de la mujer

Voz 2 10:31 a estas lecturas y nos hemos tenido que intentarlo

Voz 0281 10:36 John como como alternativa no porque no podemos tener la vida eterna o El mi todos los paraísos perdidos la naturaleza y todo esto al final es la literatura de siempre y las obsesiones de siempre el ser

Voz 8 10:45 claro son los clásicos

Voz 5 10:48 pero yo yo en este caso ha sido consciente porque siempre quise escribir algo en honor de mi Tarzán de los bonos de mi ya de joven que es muy desconocido al mismo tiempo que albergaba ya sí de formación sin nuca ejercía nunca me hardware no no pero ven las novela así me bueno se me he servido de todo lo que aprendí sí haya una maleta de posibilidades infinitas maravillosa pero Tarzán de los monos es fue un héroe une no para muchos chicos de hace muchos años pero que cuando veíamos las películas no se horroriza vamos porque no se parecían en nada al personaje que era un lord que era John Cornell lord lord Grey stock consagre azul que era capaz de leer era capaz de de leer y escribir por su cuenta e aprendió solito

Voz 0313 11:35 decir algo más que han agua no

Voz 5 11:38 tiene la riqueza verbal a mismo

Voz 8 11:40 pero qué va a pasar lo mismo con Franken está en que que el refrán que no está en que todo el mundo recuerda a las películas gusto que tiene poquito que ver con el Frankestein original

Voz 0281 11:49 Moderno Prometeo lo exige

Voz 8 11:53 así es lo que ella consideraba que quién estaba en el centro de la novela era del estudiante era Víctor Frankestein que él era la víctima y él era el protagonista y desde entonces yo creo que para todos casi todos los lectores está clarísimo que la víctima ya el protagonista es el monstruo que el pobrecito burgalés dominó nudo padre que ni siquiera te pone un nombre con lo barato que sale

Voz 0313 12:14 yo no había pedido esto sí claro claro está tiene sí tiene toda la lógica

Voz 8 12:19 se había dado cuenta el hombre de lo feo que era cuando lo estaba construyendo verdad se da cuenta cuando vives

Voz 0313 12:24 es una cosa muy muy hermosas siempre que hablamos de libros de música o de cultura general nos interesamos por el proceso creativo nos encontramos con con algunas es muy muy sorprendentes no en el eso de de Maite en el caso de Mighty la novela safari alguna parte que este libro se debe en buena parte a la firme vocación de un sobrino tuyo Salvador que quería ser primatóloga desde que era un chino de esos de vocación precoz ahora está a punto de conseguirlo Tete Tete han pujado te espera un poquito a esto no

Voz 5 12:56 pues sí la verdad ahí esas vinculaciones emocionales que siempre resultan pues prolíficas son el momento la chispa que enciende fui a visitar la Fundación Mona que nos hizo una visita para la Familia hiel llevaba trabajando un par tres de años de esos vocacionales entonces están ahí como estudiantes trabajando himnos habla con tanto cariño con tanta tanto conocimiento de cada uno de los chimpancés no sea era como sus amigo

Voz 0313 13:23 la Fundación Mona atiende primates maltratados no

Voz 5 13:26 sí tiene sí señor pues en la Fundación Mona claro cada cada chimpancé tiene su historia arrastra su mochila ahí es como una persona es ese pues vi vino de un circo no hablaba no se comunicaba estuvo sin comer no sé cuánto tiempo hasta que encontró a esa otra que mira fíjate lo hizo mamá o ese ese es un mentiroso o este otro es un tramposo o es es muy listo es tenían su personalidad cada uno bueno a mí me me dejó sin palabras y pensé eso es lo que es el inicio de una historia esa ese no ya saber que es un chimpancé sino que es alguien con sentimientos con emociones y con historia con carácter que establece también pues su su propia vida en función de los lazos que tiene con los demás y eso es lo que hace Dani ese verano

Voz 2 14:15 bueno eso es lo que hacía jugáis ninguno de alguna manera

Voz 0281 14:21 explicarnos también que los animales tienen sentimiento

Voz 9 14:23 soy de los animales tienen emociones

Voz 0281 14:26 de alguna manera llevarlos al territorio de el del ser humano también no también era en el fondo era novelas naturalista también

Voz 2 14:34 es aventuras algo racistas e también se lo dije pero bueno pone

Voz 0281 14:40 las cosas en el contexto de su tiempo y en aquel tiempo seguramente Edgar Rice Burroughs ahora mismo habría sido un tiempo mucho más más razonable

Voz 5 14:49 me tenían honor también los primates sí tenían un concepto de del valor diferente a los humanos que siempre han sido considerados crueles sin principios