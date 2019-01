Play Basket: "Felipe Reyes: Leyenda en activo" (28/01/2019)

Voz 1 00:00 play Basque con Francia

José Delgado

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos al problema número dieciséis de la décima temporada de Play Basket o lo que es lo mismo bienvenidos un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro sinceramente hoy es de esos días Odessa semanas en las que se nos acumula la noticia sobre baloncesto y difícil dilucidar cuáles son las más importantes de todas para llevarlas al la portada de este programa así que me vais a permitir que empiece con lo que podríamos llamar que es un alivio el que hemos sentido todos cuando hemos escuchado a Pau Gasol decir que cuenten con él en la selección para el Mundial de China al Estévez

Voz 2 01:13 muy bien pues si uno lo ha hecho has creído desde aquí

Voz 0699 01:22 si tengo que tirar de intención Mi deseo es ir quiero estar con mi selección para ayudar a conquistar el Mundial de chinos

Voz 0699 01:31 eso decía Pau Gasol además de decir que tendrá treinta y ocho años treinta y nueve en realidad en esta cita pero que si las lesiones lo respetan desde luego quiere estar en el Mundial lo hará siempre que esas lesiones se lo permita de momento el están sobrecargados de partidos esta temporada en San Antonio aunque cuando juega hay que decir que lo hace muy bien de los últimos que ha disputado contra los peli cansa hecho trece puntos nueve rebotes y cuatro asistencias con seis de ocho en tiros de campos y hoy ha jugado hoy lunes cuando grabamos este Play Basket ha jugado el partido mil ciento cincuenta en la NBA se ha convertido en el décimo noveno jugador de la historia con más partidos superando a Ray Allen así que bien está mil ciento cincuenta partidos como titular que son muchos bien estará también conocer el futuro de su hermano Marc que hasta el siete de febrero sigue en el aire con posible salir de Memphis o conocer el futuro danzan y Davis que ha perdido su traspaso de los Belli Cannes aunque los que se salen en la NBA sean otros por un lado Harden que llegó hasta los sesenta y uno para batir un récord en el Madison por otro los Warriors que han cogido de nuevo el punto a la competición y empiezan a ser los que fueron ganando práctica en todas partes aunque el que no se ganó la nominación para los estar volcado en sí o por lo menos de momento no fue elegido en el quinteto titular en esa media ponderada de voto de afición más técnicos jugadores y prensa y el día treinta y uno se conocerá si los técnicos lo elijan de suplente que viendo las últimas actuaciones a base de triples dobles me da que sí pero vamos lo que yo creo que la NBA va a tener mucho peso en el programa sin olvidar otros protagonistas que ya os decía que hay muchos por ejemplo un grande Felipe Reyes que este pasado fin de semana igualó el récord de partidos jugados de Joan Creus en la Liga Endesa ACB compartidas y con Marta Casas en el arranque de este Play Basket

Voz 0621 03:15 bueno la verdad es que es como si fuese al principio no no le cuesta mucho llega a esta cita no es nada fácil pero ahora mismo pues un partido más Si bueno pues es verdad que entre la historia pero que no ahora mismo estoy dando la importancia que a lo mejor tiene que va yo me levanto todos los partidos que las mismas sensaciones si da igual que sea el

Voz 4 03:39 el setecientas setecientos cuantas ciento setenta y ocho no verdad que no

Voz 0699 03:46 ni lo había pensado y además me lo acaba de recordar Rudy

Voz 0621 03:48 si es que no me había acordado y durante el día no sé no me pongo límites la cifra que sea cuando termine mi carrera será pero ahora mismo sólo voy partido a partido ahí y no quiero mirar más allá

Voz 0699 04:01 más de un alucina viendo como jugador que roza los cuarenta puede rendir al nivel que lo hace Felipe Reyes que es lo más parecido al buen vino ha mejorado muchas facetas con la edad luego lo analizamos en la tertulia aunque además de Felipe Reyes es noticia un jugador que ha cantado las cuarenta este finde no es algo que no pasa toda la jornada Hume bases lleva ya cuarenta puntos en un partido de este pasado domingo ocurrió así que le hemos pedido a Ron González que no presente al número uno de los cuarenta Raúl pues con el Prado

Voz 4 04:26 bonita de en fin de semana sin ninguna duda Nico hola qué tal muy buena muy buenas tardes cuarenta puntos y te pasa por la cabeza

Voz 5 04:35 unos doce y fueron muchos tiro no no es normal pero bueno entraron a mí me sorprendió ahora que no a poco voy a mi juego creado no sé ahora que esto gracias al equipo a a las cortinas que me ponen sobre todo Marco y Marcos los dos y y bueno a al fusilamiento el equipo que que es muy bueno que el equipo está siempre a tope y bueno pero que gracias a eso pasó lo que pasó es que ganamos un partido muy importante

Voz 4 05:09 qué sensaciones tenía también las mismas cuando salía de tu mano ya sabía que iban dentro

Voz 5 05:13 bueno pensaba que también que ha hasta en la última que diré me veo corriendo entrado pero bueno he intentado aprovechar cada momento el partido se fue dando

Voz 0699 05:24 sí creo que era

Voz 5 05:26 lo que nos convenía no un poco oí y bueno apostamos también ahí no salió bien y ganamos

Voz 4 05:32 se puede mejorar ningún partido de cuarenta puntos y que encima el equipo gana

Voz 5 05:35 o las Perea al principio creo que hice tres pérdidas seguidas no sé si eso palomas que duele no muchas pelotas esta temporada pero bueno también se que tengo mucho juego mucho mucha defensa encima hay otro igual no tengo que intentar mejorar es ya la última

Voz 4 05:53 pues tan copa ahora son once victorias a sólo una del cuarto puesto hay que mirar para arriba ya aunque lo sea siempre prudente el mensaje ya la dinámica del equipo invita a pensar en otras cosas

Voz 5 06:04 pero vivo está muy bien el equipo compite mucho el equipo tiene hambre el equipo personalidad carácter pero pero bueno eso tenemos que intentar seguir consiguiendo victorias que tengamos en la tabla de Nico y enhorabuena Muchas es gracias

Voz 0699 06:20 pero vitola seguida importancia pero luego valoraremos lo que es anotar cuarenta puntos en un partido de la Liga Endesa y analizaremos la profesión de riesgo que es ser técnico en el baloncesto europeo y español que vamos casi una destitución por semana la de la semana anterior fue en la Euroliga con el Khimki la de esta semana ha sido la de Javi Juárez carecen UCAM Murcia y ser técnico de baloncesto más arriesgado que escalar el Everest hay sustitutos murciano queda muy buenas

Voz 6 06:47 hola Pacojó muy buenas tardes estaba claro que si volvía a perder el UCAM sumar su séptima derrota consecutiva en Liga Endesa Javi Juárez lo tenía muy complicado imposible diría yo para seguir al frente del equipo ya lo decíamos en Carrusel deportivo el mismo sábado por la noche el domingo por la mañana era oído esta misma mañana ha hecho oficial que Sito Alonso es el técnico que va a dirigir y hasta el final de la temporada los destinos del UCAM Murcia Club Baloncesto un técnico que tiene sobrada experiencia en Europa también en Liga Endesa el Bilbao Basket con quiere volver con el Fútbol Club Barcelona estuvo también en Cerevita donde había coincidido con Benítez con Lima ex jugadores del conjunto murciano y mañana martes va a debutar lo hará en Champions un partido intrascendente para el conjunto murciano porque ha ganado once de los doce partidos que tiene el grupo a falta de las dos jornadas que restan de la fase de grupos ya es campeón pero sí le va a servir para banco de pruebas así pues Javi Juárez ya es historia no ha tenido fortuna en su debut en la Liga Endesa Sito Alonso se hace cargo de este proyecto complicado porque el equipo está en zona de descenso

Voz 0699 07:53 hasta el final de la presente temporada gracias Andrés Javier Juárez es historia pero es un tío agradecido que seguir dotando las gracias a todo el mundo a través de las redes sociales después de su etapa en UCAM Murcia Sito Alonso coge el equipo contado queda todo lo que rodea los técnicos eléctrico o bien porque el banquillo quema o bien porque transmiten calambres os voy a poner el que pasará a la historia como el tiempo muerto de las palomitas de Pablo Laso ante el Montakit Fuenlabrada para que os lo guarde con cariño

Voz 0684 08:19 pero es una pérdida una penetración Fer ya no pasa nada no pasa nada que perdemos por siete cuando hay alguno que puede dar un corte cuando el balón va Interior porque estáis todos así algo medios una Coca Cola unas palomitas

Voz 0699 08:53 como la palomitas y la Coca Cola supongo que las dejaron para después del partido que después del tiempo muerto reaccionaron ya al final ganaron a Fuenlabrada aunque hay que decir que al Real Madrid le costó ir ha puesto los cuento que los banquillos eléctricos no sólo pasa en el baloncesto masculino en el femenino será el caso de que el técnico del equipo líder en España también cae si el de Perfumerías Avenida Lino López ha sido destituido pisar de cargo del equipo Miguel Ángel Ortega con el que las salmantinas creo lograron dos tripletes consecutivos por cierto que ha venido fichado también una número uno del draft Jowell el Lloyd de la que también hablaremos en este play vamos a seguir como ven que has semana no pero eso también hay mucha tela que cortar además se va acercando la Copa del Rey ahí en la Euroliga importantísima victoria del Real Madrid ante Efes de Estambul que prácticamente el asegura el factor cancha de los cruces de cuartos en el partido de la jornada Vitoria el CSKA ante el Barça en el Palau con mal rollito entre el Chacho Hanga entre tutsis y miembros del cuadro técnico azulgrana y así en titulares más o menos se resume en la semana para hacerlo con todo lujo de detalles tenemos al mejor equipo de analista del basket español metidos en un podcast coordinado todo por la gran Marta Casas tecleando desde la técnica por el gran Alfredo Moreno Icon antes de Antoni Daimiel como nuestro primer analista con su opinión de la semana que nos viene la isla que dejamos atrás olas

Voz 7 10:09 Valderrama es baloncesto y como cada lunes pendiente de haber cuando sale Play Basket

Voz 0699 10:14 hasta está pendiente de lo que dicen Toni Daimiel que reconozco que para Daimiel lo que viene no es fácil el tener que elegir sólo un evento de la semana que dejamos atrás un protagonista y una recomendación de lo que nos viene es como si le das a echar a pies para elegir a Carrillo a Le Bron que quieres tener opción de más eh hola Antoni Daimiel muy buenas qué tal tan poco cómo estás a ver cómo te las apañan para quedarte con sólo una cosa de la semana que dejamos atrás

Voz 8 10:37 bueno me voy a quedar con un poco la la reacción de Movistar Estudiantes no con la victoria en la prórroga en Tenerife contra Iberostar que es un poco la culminación de o consecuencia de algunos movimientos alguno emocional otro deportivo en cuanto a fichajes el caso es que han dado o parece que ha dado Movistar Estudiantes con la mezcla no es una mezcla que empezó a funcionar con la victoria en el derbi contra el Real Madrid luego esa necesaria victoria contra del TEPCO para meterse en la Copa y luego esta victoria en la prórroga en Tenerife en me llama la atención cómo han formado un quinteto que sobre todo lo que está funcionando el quinteto titular que la gente se puede aprender de memoria no Cook precisó la identidad de Caner Medley Whiting pero no con llama la atención el fichaje de este de de un jugador descartado por Mora Banc Andorra y sobretodo que se ha identificado tanto con con el Cuco la ficción con la demencia

Voz 9 11:34 y la verdad a jugar a una gran

Voz 8 11:36 suelen en Tenerife y parece que ya digo ha cambiado el estado de ánimo y por lo tanto los resultados a mejor

Voz 0699 11:42 desde luego se llevan una muy buena alegría a la gente de estudiantes después de ver cómo le remontó el partido y que bueno también un poquito ayudados de de la afición llegaron a a ganar a Iberostar Tenerife en la cancha del Palacio de los Deportes protagonista de la semana a ver aunque sí aquí

Voz 8 12:03 aquí me ha costado e incluso había pasado por algún jugador de Euroliga como

Voz 1640 12:07 hay Danes que también lleva dos o tres semanas

Voz 8 12:10 tremendas eh creo que también merece la pena que se hable de de Fran Vázquez que está haciendo otra vez una muy buena temporada en Zaragoza pero mi protagonistas Paul George el jugador de Oklahoma City Thunder que en esta última semana ha hecho dos partidos de treinta y seis puntos que es uno bueno es líder de robos de balón en la NBA y sobre todo ha logrado entrar como titular en la exigente Conferencia Oeste para estar al final entrado pues George Hinault han entrado jugadores como Don Chicho ocho kits jugadores de los que estamos hablando muchísimo no por lo bien que lo están haciendo finalmente entró Paul Jones que decepciona a mucha gente cuando decidió renovar con el equipo de Wesley con Oklahoma pero que ya digo está a un nivel tremendo en la victoria contra Milwaukee contra el mejor equipo de la temporada además de esos treinta y seis puntos trece rebotes tres robos de balón hizo ocho de doce en triples estuvo fantástico están uno de los mejores momentos de su carrera

Voz 0699 13:05 un mate en la cara sí

Voz 8 13:07 eso es sí sí y de todo

Voz 0699 13:10 John de la semana próxima Anthony

Voz 8 13:13 yo creo que hay que recomendar el seguimiento a rumores antes salas de noticia

Voz 0699 13:19 pero sobre todo lo que tiene que ver contra

Voz 8 13:21 los pasos con movimientos en la NBA Hay con dos o tres protagonistas principales Anthony Davis

Voz 0699 13:27 no

Voz 8 13:27 que bueno pues ya su representante que es el mismo que el del Ebro dice o anuncia que no va a renovar su contrato con públicas por lo tanto Pellicano se tiene que plantear la posibilidad de un traspaso ya antes del siete de febrero IMAS Gasol por supuesto uno de nuestros jugadores que que también Memphis ha dicho que es traspasarle y que van a negociar y Carmelo que sigue ahí en punto muerto olvidado de todo el mundo pero Carmen Antonin tendrá que salir ahora pertenece a Chicago

Voz 10 13:54 yo reforzar algún equipo yo creo que eso son

Voz 8 13:57 nombres principales para seguir insisto rumores hay veces que no esperan los equipos hasta el siete de febrero y días antes si ven que es una buena operación la consuman en podríamos conocer en los próximos días u horas el futuro inmediato de jugadores de este calibre como Anthony Davidson más

Voz 1610 14:12 yo creo que el rumor es la antesala de la noticia en una frase

Voz 0699 14:15 García me parece bien

Voz 11 14:17 no puede ser mi niñez cenar radio eh

Voz 0699 14:21 en la última encuesta ya la hemos decidido un como una especie de costumbre completa la frase ante el All Star Luka Doncic a debería haber sido elegido titular ve irá seguro de suplente de no merece estar de irá aunque no se lo merezca

Voz 8 14:38 yo yo buscaría una mezcla eh yo diría que me

Voz 12 14:42 de estar

Voz 8 14:43 pero ahora mismo yo tengo dudas en cuanto a que el merece estar pero me salen como nueve jugadores de los que no son titulares que merecen estar en el oeste

Voz 13 14:56 yo ahora mismo eh hay nueve diez lucha

Voz 8 14:59 no por siete puestos yo creo que me vine ayudado por una circunstancia sus dos últimos partidos antes de que se cierra la votación de los entrenadores que son los que eligen los suplentes

Voz 12 15:11 han sido excelentes muy brillante

Voz 8 15:13 pues yo creo que eso puede influir a la hora de de esa votación de los entrenadores del oeste así que creo que es muy probable que sea o de estar por supuesto lo merece es

Voz 0699 15:24 se irá de suplente ha dicho que gracias Daimiel

Voz 8 15:29 un fuerte abrazo con lo que os digo yo ya es

Voz 0699 15:32 que tenemos mucho más en este Play Basket lo bueno del Oscar además es que no os podéis oír a trocitos aunque yo lo próximo lo escucharía sin parar eh ahora vais saber porqué hola soy Pau Gasol

Voz 4 15:42 que mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket deberían personalizarlo saludos y que Poble mandara saludos a José Ajero David

Voz 14 15:51 dinero que son los que integran la tertulia de la NBA en Play Basket

Voz 0699 15:55 es decir que vamos a la NBA que hoy son nombre muy grandes los que vienen al repaso desde la racha de los Warriors con son Carrie Duran en plan estelar con Harden llegando a sesenta y uno con Houston en el Madison con Doncic con dos triples dobles en una semana para reivindicar un honor estar que aún no le ha llegado con más cosas como el traspaso de Marc en el horizonte la vuelta al protagonismo de Pau Gasol una buena racha de Ricky is sobre todo la noticia de las últimas horas la petición de Anthony Davis que ha pedido salir de los Pellicano así que hoy nos va a llevar un rato y es por eso que viene pronto la tertulia directores a este play Vázquez director de NB al día Movi Star con una voz de tenor José Ajero muy buenas tardes

Voz 3 16:36 muchas gracias por lo de la voz y por los conciertos para mantener una voz firme El Faro es cuando entonces director de lo más cannabis pero muy buenas tardes

Voz 15 16:45 con la voz de siempre pero muy contento de no sufrir escuchando Ajero como la semana pasada por el yo no digo es tengo se abordará hacia formas Abogacía en parte por la voz no por no por el contenido

Voz 0699 16:56 una tertulia en Patty que comienza aquí con el protagonismo de Anthony Davis que ha sido Jose el nombre de las últimas horas en la NBA

Voz 9 17:03 se va Le Bron bien bueno

Voz 0699 17:05 puede pues de otra manera también lo es hoy

Voz 9 17:08 la estoy realmente enfadado porque quiero decir no se puede controlar tanto o a lo mejor sí pero no sé hasta qué punto es legal o no es legal no se puede condicionar tanto la competición esta mañana esta mañana cuando llega hallar alguna noticia de que Carmelo Anthony había dicho que no a los Félix Sanz con una oferta porque eran muy competitivo porque no eran competitivos y conmigo no van a ser competitivos con actualidad he visto fíjate que yo creo que las palabras de Carmelo Anthony esta noche en Nueva York en el último partido de Wave Garden han servido para han servido para para no sé si queriendo sin querer para que se State todo lo que ha pasado con Anthony Davis que pide el traspaso inmediato de de neón la peli así que tiene que haber en Hebrón en todo esto pues que la gente tanto de Carmelo Anthony como del Ebro es cómoda Anthony Davis es Street Paul es el amigo íntimo de Le Bron James desde antes de que llegara a la NBA con el que dejó azulgrana agencia y asegurar la gente Len Rus en dos mil seis para montarse un emporio tremendo con jugadores como Ben Simon

Voz 8 18:15 o que provoquen tales que

Voz 9 18:17 lo que estoy de acuerdo con

Voz 1610 18:22 y ahora qué montón de cosas hay hará que va a pasar David buena pregunta buena pregunta buena pregunta

Voz 1576 18:28 que hay que explicar que el contrato de hace Davis tiene trampas tiene trampas que que van a hacer que su movimiento no sea tan sencillo e los Celtics y los Lakers parecen los únicos equipos por activos eh que pueden de verdad ofrecer algo interesante para los películas me acuerdo el problema es que el contrato de Davis no es compatible con los Celtics ahora mismo IU lo explico muy rápido está renovado bajo una una cláusula una bueno pues una una regla que se impuso en en su día poder robos por el cual se permitía pagar un poquito

Voz 15 19:01 más a jugadores renovados sin dos

Voz 1576 19:04 de de rookies Si eso eh sólo puede ocupar o tener un contrato de este tipo por equipo lo usted ya tiene a caer Irving a estas condiciones con lo cual hasta junio en el cual podrían renovará Irving no podría llegar a tener divisa a Boston mucha esto va José tiene muy claro lo Lakers es que lo tienen a huevo lo tiene a huevo pero claro eso tiene cosas buenas y cosas malas cosas malas o cosas buenas mejor dicho que los Celtis como digo no son competidores hasta junio

Voz 0699 19:32 con lo cual tiene la autopista libre para

Voz 1576 19:35 pero ofertas y negociar con ellos lo malo pues también eso que saben que ahora es el momento de Lakers pero que si los pelícanos son fuerte decía aguantan hasta junio comiéndose a David

Voz 15 19:45 yo he sin jugar seguramente sí

Voz 1576 19:48 demasiado lesionado y cabreados en junio puede haber ofertas de los Lakers de Los Zetas

Voz 15 19:53 ex

Voz 1576 19:54 bueno pues ahora ahí ahí parece que se mueve la la historia tienen contando también digo Ras un bonus de traspaso de cuatro millones se acaba en dos mil veinte bueno en dos mil veinte puede acabar puede ser agente libre con lo cual eso va a hacer que muchos equipos más allá de eso de esos dos se lo piensen mucho para entrar porque en dos mil veinte se pueden quedar sin nada irá digo es lo que está sonando por ahí al final los clip pensé en edad de bueno pues sí pues podrían estar ahí pero parece que es una cosa entre entre ley que asisten TIC con ese condicionante importante de que los Lakers y si lo hacen parece que no tendrían que hacer ahora que en junio los Celtics pueden entrar a pujar pero a día de hoy a febrero eh no puede ir a hacer de ninguna manera

Voz 0699 20:34 que serían unos Lakers con Anthony Davis Le Bron James al margen de todo lo demás que que tienen José

Voz 9 20:42 pues habría que valorar un poquito con que se van a quedar de repente se convierte en un equipazo yo no sé si candidato a ganar la NBA no sé si hasta este punto son mejores que que Houston Rockets o que le el gol de de incluso que Oklahoma porque les les faltan concepto de equipo es cierto que jugando socios son los pueden ganar muchos partidos pero lo que está claro es que se instaura una se instaura un aval el equipo brutal que evidentemente les convertirían casi eh favoritos instantáneos al año que viene yo creo que este año no llegarían porque depende mucho de los depende mucho de los de de los jugadores que se muevan en ese supuesto traspaso hacía hincapié en que el pop quiero decir aquí la gente no da puntadas Milo a mí me pareció una pasta hagan saques de jugador

Voz 1640 21:27 mala doce millones por un año Lake

Voz 9 21:30 es ya lo estaban considerando como ha pasado otras veces con los otros equipos como una posible arma de traspaso porque al final que no tienes que dar tanto de los jóvenes de puedes apañar soltando a su Back que ahora parece que está en el en el metro dado ahí un gran nadie ya jugadores de de menos de menos traspaso no sea de menos de menos salario no así que todo depende de las piezas que le pida New Orleans a no Orleans en caso de con el traspaso para ver en qué estado que dan los Lakers los Lakers se queda once todo el Rayo Rondo Anthony Davis Lebron James que bueno yo sigo pensando que no son candidatos al anillo este año pero que para el año que viene se convierte convierte de máximos favoritos sobre todo con los problemas de restauración que baten el gol de disturbios

Voz 0699 22:17 no estamos hablando de deporte de baloncesto pero parece a David que estemos hablando de tecnología financiera a la hora de ver cómo se colocan las piezas así que volviendo al deporte cómo sobreviven los Lakers a la ausencia de Le Bron en este tiempo

Voz 1576 22:30 pues mal mal porque el balance si no me equivoco seis días una cosa así uno de ellos uno de los partidos hermanados pues el de anoche a unos años pues sin me Andre Eaton ni siquiera estaba el pívot bueno pues el pívot rookie parecía que iba a hacer un poco de sombra a Luca en en el en la carrera del rookie del año y que también se ha lesionado bueno pues un equipo al que no le importa demasiado perder de momento entonces bueno son seis victorias ya digo conecta de Phoenix con con la actriz

Voz 12 22:59 sí

Voz 1576 23:00 muy sufriendo sufriendo porque al final claro es que este equipo lo hemos comentado muchas semanas cuando un equipo depende tanto de Brown ha estado en febrero se deshace se deshace en muchos sentidos nace ahora Alonso gol que estaba defendiendo muy bien y siendo importante también es versión ha vuelto Rellán Rondo pues antes os Stubb que ayer mete veintiséis puntos y veintiséis veinticuatro invisibles los jets decisivo un jugador que en principio era el número diez doce trece de la plantilla bueno pues eh superviviencia pero claro en el oeste toda esa superviviencia es la B porque ni siquiera estar en los play off asegurado también en plena pelea íbamos a ver qué pasa con ese cierre de mercados que no hubiéramos dicho pero importantes acecha el sí

Voz 0699 23:44 desde febrero es cuando acaba

Voz 1576 23:47 dado que cuando el último día para que haya movimientos de los traspasos agentes libres Chipre traspaso no

Voz 0699 23:52 así que la semana que viene estaremos todavía a vueltas con el el tiempo final de los traspasos en la NBA es lo ocurrido con Anthony Davis ha desplazado un pelín del protagonismo a Luka Doncic que se ha hecho ahora Angelito José treinta y cinco puntos doce rebotes diez asistencias no contra un equipo cualquiera sino contra los Raptors

Voz 9 24:10 no poniendo a los suyos y poniendo a los suyos en disposición de ganar desierto que él no estamos viendo la mejor versión en esta minigira de Toronto Raptors que había venía de perder dos partidos pero Iker Dallas los equipos está costando sacar partido el sacar partidos cero que tercer cuarto brutal liderado porel sobre todo el último cuarto de todos no es les sitúan en en un nivel excelente que ya lo que le faltaba lejos de la cantidad de los números y convertirse en el jugador más joven en lograr un triple doble con treinta puntos más de treinta puntos de dos triples dobles con con colegas que tienes al margen de ir sumando diez dos en la NBA resulta que es que tiene el momento en el que vuelve a sacar esos puntos vuelve a sacar toda la influencia que tiene su equipo para que su equipo sea más competitivo así que es cierto que que que que estamos diciendo que que que que Dallas pierde pero ojito porque lo que habría que ver a dónde estaría dadas y Luka Doncic no es capaz de ponerles a competir como pasó o sea quiero decir que que no le quiero dar tanto peso al triple doble sino la importancia que tuvo Luca en la segunda mitad para poner a su equipo a competir contra unos que ha sido el mejor equipo de la NBA durante dos meses y medio durante los tres meses que llevamos de competición osea es que son números es cantidad calidad de desde desde demostrar cuando hay que hacer los números

Voz 0699 25:28 hablabas David de una fecha el siete de febrero hay otra que llega antes que es el treinta y uno de enero de la que va a estar pendiente Luka Doncic a ver si los entrenadores lo eligen como suplente del All Star

Voz 1576 25:39 sí sí sí incluso cuando una más tarde que es que vamos a ver si no hay alguna baja en el All Star y ahí es el Comisionado directamente el que elige ir porque es importante esto pues porque hombre al final y es posible que los entrenadores no elijan a Luca es posible que al final bueno es que el lo que queda por por entrada doble esta vez mucho el final eh hay plazas que para mí son se fijas las de Anthony Davis la ello Kick la de Wes lilas y bueno pues ahí te quedas bien ya sólo tres plazas y eso hace que bueno pues que también he jugado como o como tú Harris eh Gary Harris incluso también de de de Denver

Voz 15 26:21 bueno pues ahí puede estar entre esos nombres bastar y va a recibir votos seguro pero bueno no no no

Voz 1576 26:28 no es sencillo no es sencillo que esté yo insisto en la otra opción que es que lo hemos visto todos los años como hay lesionados en el All Star y a poco que reciba algún voto de entrenadores con el apoyo popular y el respaldo que al final es insisto en algo que hemos visto aquí esta semana hay cuatro millones y pico de personas que quieren que on

Voz 13 26:46 es lo que estar entonces bueno pues

Voz 1576 26:48 yo creo que si hay algún resquicio la NBA además sabiendo que el va a estar aquí ya el concurso de habilidades el padre partido de rookies bueno pues y yo creo que seguro que lo intentaré aprovechar si hay alguna posibilidad contando con que no salgan los entrenadores que que vamos a ver yo creo que no va a salir ahí

Voz 16 27:06 pero pero

Voz 1576 27:09 todos los votos va a tener seguro y está claro

Voz 0699 27:11 puro Doncic Anthony Davis Le Bron James me queda Harden que es que claro que Virgil que cuenta yo de de Harden debajo se veintidós partidos anotando al menos treinta puntos en la cuarta racha más larga de la historia por delante sólo Win Chamberlain que enlazó el solito sesenta y cinco XXXI veinticinco partidos con treinta o más puntos

Voz 9 27:33 ha ganado pues podemos decir que a ver cómo a anoche volvió Chris Paul volvieron a ganar un partido que les costó sacarlo contra

Voz 8 27:40 contra Orlando que tuvieron que ponerse las pilas

Voz 9 27:42 bueno pero yo lo que creo es que al final con la vuelta de Chris Paul con la recuperación que no tardará mucho un par de semanas quizás finca apelan volverá al equipo

Voz 17 27:51 yo creo que les va a quedar una cosa más que

Voz 9 27:53 evita que James Harden quitas apostado su época de vídeos suele Playstation y que ahora será volverá a ser un jugador normal que te pueden meter cuarenta

Voz 17 28:02 siglo de todas las noches pero ya no te va a meter sesenta

Voz 9 28:05 y nos va a quedar una haberse

Voz 17 28:07 bonita de los una versión bonita eso sí

Voz 9 28:10 porque parece que vuelven forma lo hace bien pasando la pelota y se nos queda Damien de haberla aportación que pueden hacer de los dos últimos apuntalamientos que han tenido en las últimas semanas es la llegada de de Austin Rivers los haciendo muy bien defendiendo sobre todo defendiendo exteriormente ni si la apoteósica llegada la clavada del doble doble de quiénes París no a todo esto han pasado mes es el que es Harden ha metido trescientos puntos desde que le asistieron la última canasta hasta que le han vuelto a asistir ahora no y fue precisamente contra Orlando las dos no han sido trescientos cuatro seis puntos hablo de hace que fueron más de trescientos pues no recuerdo el Piccolo variedad

Voz 0699 28:50 pero esto bueno hablando de números tampoco están mal los trescientos triunfos para caer las diez victorias consecutivas de Golden State que parece que han vuelto a acoger la velocidad de crucero esta de ante peores temporadas

Voz 15 29:04 sí hemos tenido un poquito más de demuestra de lo que son estos los Golden State Warriors con con De Marcus Cousins ha recibido una técnica De Marcus Cousins con lo cual estamos tranquilos que sigue siendo él mismo el mismo jugador

Voz 1576 29:18 está haciendo muchas cosas al final

Voz 15 29:20 eh yo tenía dudas y sobre todo el lunes pasado

Voz 1576 29:24 si no me equivoco habíamos visto muy poquito habíamos visto uno dos partidos nada más y ahora bueno pues hemos tenido ya digo un poco más de tiempo para ver a a Kaupthing sigue con la algún problema obviamente de de adaptación y de y de ritmo porque al final no jugar muy grande

Voz 12 29:41 en un equipo que juega muy rápido

Voz 1576 29:43 pero eh el talento que tiene y la capacidad que tiene para para mí tres cosas y lo comentábamos ya algún Losa pasada esa esa es esa atención que exige un jugador en el poste bajo como él no lo han tenido nunca los Warriors porque en en dos temporadas o de éxitos anillos y de récords nunca han tenido un pívot dominante como él es es algo nuevo pero que le

Voz 15 30:07 da una nueva dimensión a Mikel daba una nueva renovar porque y luego

Voz 1576 30:10 hay pues dos cosas más que pasa muy bien y esto es un equipo como como el Word permite muchos triples liberados y creo que veinte y que no estamos inventando nada pero hacen macho tienen más qué posibilidades según pívot debajo que tiene hueco que tiene espacio que tiene atención encima bien los balones y por último pues es algo de intimidación defensa bloqueo y tamaño al fin y al cabo que es quizá otra cosa que tampoco tenían los gorros esto les da cauce para mí con él a un sesenta por ciento

Voz 15 30:41 sones de la mayor combinación de talento que hemos

Voz 1576 30:44 esto en estos Warriors entonces buenos pues esa es cuestión de tiempo que se acople Ny parte que están en ello así que vamos a ver si no nos quedamos sin sin batallar por el anillo

Voz 0699 30:53 tiempo ya veremos dos sabe a José algo del futuro de Marc Gasol

Voz 9 31:00 cada vez que parece que está más lejos fuera más y más más tiempo perdón que parece que está más fuera en el que ahora se abre otro debate tremendo que es saber qué pasa con Ricky Rubio e insinuó está ligado también a a Memphis Grizzlies porque imaginaros que pueda salir que a lo mejor se quede Marc y que mide Ricky Rubio no que Ricky acaba contrato con tu tallas Jutta parece ser uno de los pocos que podían haber levantado un rédito eh para hacerse con el contrato de Michael Lynn no acaba también el acaba Ricky acaba Seymour sin enviarnos ponente cinco millones libres a final de verano así que no sé si a lo mejor dejadez podríamos encontrarnos con Ricky Rubio en Memphis Grizzlies indicó Mark a lo mejor tratando de quedarse allí de momento esa podría ser una opción pero entiendo que se van a abrir ahora un montón de cábalas por qué si podría hacer y podría hacer Marc Gasol dos más que la tesis de es una una idea que se a la cabeza a los fans los Lakers lo de Anthony Davis

Voz 0699 32:01 no sería la Marta es una manta a la cara

Voz 9 32:03 se dicen vale pues sala nosotros vamos a por Marc Gasol y tenemos ya un equipo que pueda estar todavía más preparado aún para para lograr así

Voz 1982 32:11 los Celtics a favor no me que

Voz 0699 32:15 y la última David cómo es eso de que un rookie debuta por petición del entrenador rival

Voz 15 32:21 sí sí sí nos ha hecho ha sido comentada este fin de semana nosotros lo explicamos también en en una jugada australiano si no me equivoco

Voz 0699 32:31 Cristina falso sí he

Voz 15 32:35 no no nos ha jodido en diez si hay que entrar Mitch Crick Un jugador totalmente desconocido de a Chad Holliday esas lesiones no puede avanzar

Voz 1576 32:50 tiros libres exacto es lo que estaba intentando recapitular Isabel que estaba que estaba por medio Hollis Jefferson selecciona ahí enorme de la NBA por la cual para evitar que se fingen lesiones en los tiros libres el el entrenador rival

Voz 0699 33:04 el y a elegir quién lanzó eso eso

Voz 1576 33:06 entonces ahí el entrenador rival pues eh decidió que en este caso la fila de Bruce den que fuese este australiano teniendo que miró la parte de abajo de la lista de la plantilla diez tipo que no haya debutado todavía que había estado en Liga de Desarrollo demás pues oye tuvo tuvo unos minutos de gloria uno segundos mejor dicho porque estuvo creo que tres segundos engancha Illa esos tiros libres que debutar así que bueno hay un montón de reglas curiosos en la NBA que que a muchas del dije comenta niño ni conoce la gente pues hoy por ejemplo con esta curiosidad desde el contrato tipos de Rocky Road que que está hablando mucho con las mini Davis

Voz 15 33:46 habría bien para refrescar lo por ejemplo

Voz 1576 33:49 la norma de los tiros libres también seguro que mucha gente no no sabía que que se hacía así o que o que se decidía así en en estos casos

Voz 0699 33:57 mucha gente entre ellos yo yo no sabía que cuando un jugador se lesionaba el tiro libre en la NBA elegía el entrenador del equipo rival quién es quién era el que tenía que tirar los tiros pero tiene su lógica porque claro

Voz 15 34:08 yo tampoco sabía en porque porque eh

Voz 0699 34:11 el uno fijo una lesión te van a uno que tira mal fijo una lesión se va al cambio en el cambio coges un tirador anota los dos tiros está bien pensado así el entrenador rival es el que elige quién tiene los tiros libres

Voz 15 34:25 de hecho metió uno de los dos volvió al banquillo a los dos segundos

Voz 1576 34:29 no sé qué pasa en Europa tampoco con esa esa no

Voz 15 34:32 ahora verdad miran había planteado una poco lo tengo nota

Voz 0699 34:34 hay que mirar a ver qué es lo que sucede pero tiene lógica que pueda ser algo parecido a lo a lo de la NBA

Voz 1576 34:39 la los profes de parados profes de Euroliga ir delegan

Voz 0699 34:42 no es va pero les va a ir enseguida a desbancar esta como si no lo saben para la semana que viene ya tenemos deberes y la semana que viene a escuchar a estos dos con la voz hace plena de facultades de energía David la tiene siempre José ya descubierto el Romero

Voz 1610 34:59 David y José un abrazo un abrazo muchísimas gracias pues hasta que David hasta aquí la NBA él

Voz 0699 35:06 esto de la actualidad el baloncesto tiene el próximo destino en Valencia que es una ciudad muy chula con un equipo muy en forma

Voz 18 35:13 hola Sergio Scariolo un saludo para los hoy

Voz 19 35:16 antes de Play Basket

Voz 0699 35:26 decía Valencia Basket es cuarto ahora mismo en la Liga Endesa haya logrado clasificarse para cuartos de final de la Eurocup los dos partidos de los días pasados han sido difíciles pero han demostrado moverse bien en los finales apretados ya han mentido tanto en Burgos como en Belgrado para consolidar Lugo en el que creemos que tiene que estar Valencia es decir así dando a todo en una temporada por plantilla por potencial y presupuesto hemos esperado porque la verdad es que hemos esperado este año una buena semana para darles bola y este es el caso estamos en una buena semana estamos con alguien al que hay que darle bola porque lo está haciendo muy bien a Alberto Abalde Internacional de Valencia Basket muy buenas tardes hola buenas tardes cómo estás muy bien muy bien todo bien es un buen momento de la temporada no

Voz 12 36:08 sí estamos estamos bien estamos en una buena dinámica de resultados si sensaciones también ahí bueno que hay que continuar con esta línea que ahora llegan las cosas bonitas

Voz 0699 36:20 antes de ir a la zanahoria voy al palo porque os ha costado tanta arrancara

Voz 12 36:24 bueno creo que somos un equipo en construcción no te echo yo creo que que todavía tenemos mucho margen de mejora Easy bueno sí que hemos arrancado la temporada no como queríamos también quizá no llevaron un partidos complicados contra rivales y pues de muy buen nivel cuando todavía no estamos preparados pero bueno creo que hemos ido mejorando y ahora somos mucho mejor equipo que con uno que cuando empezó la temporada

Voz 0699 36:56 entonces sacar partidos apretados y saber jugar en márgenes difíciles como que hace madurar a los equipos no

Voz 12 37:04 sí es muy importante no sacar partidos bueno como como el de Belgrado partidos que te complican en ACB fuera de casa sobre todo eh ser uno este año y ahora acabamos de ganar el roja en en el en Belgrado pero después de un partido que no quiero ni recordar contra Tenerife

Voz 9 37:27 que fue el peor partido de temporada que perdimos de mucho

Voz 12 37:30 a fuimos a jugar dos días en contra el Partizán en el Pionir jugando no es mucho ahí

Voz 9 37:39 los subimos sacar adelante bueno yo creo que eso son son partidos desde de los que hacen crecer un equipo

Voz 0699 37:45 se aprende más como equipo cuando las cosas no van bien

Voz 1610 37:48 bueno aprendes aprenden cosas distintas

Voz 0699 37:51 no se aprende de todo en esto las situaciones

Voz 12 37:53 pero está claro que cuando las cosas no van mal

Voz 16 37:56 ah el el ser capaces de de

Voz 12 38:00 de tirarlo para adelante pues son son momentos que que te hacen crecer se individual y colectivamente demasiado

Voz 0699 38:08 los de Jaume Ponsarnau diciendo es que casi se que me van a echar quiero decir que que él en rueda de prensa casi asumía que estaba en una situación de riesgo límite sumó que en esos cuántos sí que todo estaba muy tenso por allí que cambió que cuál el punto de inflexión que ocurrió en Valencia Basket para el cambio

Voz 12 38:25 bueno lo primero es que todos los que estamos aquí sabemos donde estamos

Voz 15 38:29 hoy aquí en la máxima exigente no

Voz 12 38:31 son un gran club el club quiere todos queremos estar siempre luchando hasta el final por por ser competitivos por por estar arriba y eso es lo primero saber dónde estás no oí sabemos que cuando encadenaron y los resultados pues entra al nerviosismo todo el mundo no entonces bueno pues es momentos son en los que hay que cerrar filas estar unidos hacer equipo Isère capaces de tirar para adelante por el momento pues hemos cambiado desde Sama la situación de del inicio de estamos en un buen momento pero como te digo es que ahora llegan las cosas importantes no llega llega la Copa llevan los los play offs de la Eurocup ahí bueno y queremos queremos ser muy competitivo somos muy ambiciosos

Voz 0699 39:19 en en la Copa hay que decir que tampoco habéis tenido muy mucha suerte no en en el río

Voz 1610 39:24 de cruce a fin de la madre de principio ya sé que ninguno había rival fácil

Voz 0699 39:28 es una de las respuestas que es así pero claro que te toque el que es el líder en teoría es el más difícil

Voz 12 39:34 si el Barça es muy buen equipo pero pero aunque me vaya al tópico este cualquiera que que el año pasado ya sabemos qué pasó no nos tocó Tenerife y hay que ser muy buen equipo también así que que nosotros vamos con la máxima ilusión sabemos que un ser humano

Voz 9 39:54 ha sido muy complicado que tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar

Voz 12 39:58 pero pero bueno como una copas son tres finales pues la primera eh

Voz 0699 40:02 intentaremos sacarla te rebobinar hasta mediados de esta temporada para hablar de Valencia Basket Si un poco más el año pasado ante tocó jugar hasta de base que este año la cosa está un poquito más como diría yo coherente más más normal no

Voz 12 40:23 sí bueno bueno es es buena señal no que que no tenga que que estén que estemos sanos todos y bueno pues esta situación que se dio el año pasado especial la verdad

Voz 0699 40:34 lo que no me lo esperaba pero

Voz 12 40:36 pero bueno también creo que me sirvió bastante para para bueno para aprender y para que te pongan ahí en una situación que no te esperas para nada que nunca he estado oí como como dices te echan a los leones no he bueno y saber salir de ahí con la ayuda de todos por supuesto

Voz 0699 40:53 sí

Voz 12 40:53 ah pues fue importante pero bueno

Voz 15 40:56 creo que ahora el puesto de base lo tenemos

Voz 12 40:58 muy bien cubierto pero muy buenos bases como yo sí

Voz 0699 41:01 Master Alberto cómo es eso de ordenar aprender sistemas desde el base de saber que tu iniciar la jugada

Voz 12 41:06 la tercera pues completamente distinto si voy

Voz 17 41:11 bueno al principio no te voy a engañar principio está bastante colapsado fuerte porque te cambian

Voz 12 41:17 todo un día para otro tienes que ser tú el que manda el que te sabes todo y tal

Voz 9 41:22 pero bueno después pediría que

Voz 15 41:25 cuando después de tres o cuatro meses que estuve jugando de base ni llegar a recuperaron los lácteos y me puso a jugar de alero

Voz 13 41:33 todas

Voz 15 41:33 casi que no sabía jugar que se me había olvidado

Voz 12 41:38 pues bueno fue una experiencia fue una provincia chula

Voz 0699 41:40 vale eso quiere decir que Guillén Antoine Shami tienen que temblar o que les dejas la responsabilidad

Voz 12 41:47 no les dejó les dejo Váldez ellos asegura que lo hace mejor que yo

Voz 0699 41:51 oye Alberto dentro de bien poquito tenemos una nueva ventana de la selección la tienes abierta la ventana

Voz 12 41:57 si la ventana siempre está abierta pero pero bueno como te digo queda muchísimo muchas cosas porque es que es en el día a día es el brutal no jugamos un partido a los dos días otro todos son partidos importantes entonces no te deja pensar más de una semana

Voz 0699 42:15 en en esto los periodistas somos así nos tocamos un poco las narices anticipando la actualidad que lo que viene después no sé si en esto os sentís un poco en una guerra que que no es vuestra ahí estáis en el centro de Shanghai ahí diciendo mira nosotros dejando ya cuando llegue el momento vamos decidiendo íbamos haciendo

Voz 1610 42:34 sí sí

Voz 12 42:37 enteramente es mejor pensar en el día a día en trabajo en los nombramientos en los partidos no darle muchas vueltas a la cabeza Por

Voz 9 42:46 que eso siempre siempre te va a perjudicar

Voz 0699 42:49 pero bueno tuve viste tu debut en la absoluta son Mona no

Voz 12 42:53 sí claro sea representará verdad España ir con la selección Os es es lo máximo huy siempre trabajas con con el objetivo de poder algún día pues estar ahí no mi yo he tenido la suerte de de estar ahí unas cuantas veces pero pero sí por supuesto que me gustaría ir a algún torneo importante con la selección pero bueno lo lo único que me va a llevar ahí es el trabajo diario eso lo tengo claro vale pero

Voz 0699 43:17 esto no vaya a seguir por ahí te dejo la ventana entreabierta si ya está para finalizar como es compartir club con tu hermana

Voz 12 43:24 bueno muy bien muy bien estamos muy contentos de estar

Voz 8 43:28 juntos aquí es la primera vez

Voz 12 43:30 desde hace mucho tiempo que que vive en esa misma ciudad Ivano al día a día pues muy bien vemos mucho compartimos muchos ratos

Voz 15 43:39 eso bueno en el pabellón menos vemos cómo

Voz 12 43:42 en casa también pues nos vemos cuando tenemos tiempo libre y bueno la verdad que te te ayuda mucho tener alguien aquí

Voz 0699 43:51 Tamara Tamarit tu tenéis prohibido hablar de baloncesto Se habla de Basque está limitarlo cómo es eso hablamos no

Voz 12 43:59 puesto nos gusta desconectar muy bueno limpiar un poquito la cabeza llega al llegar a casa o qué

Voz 0699 44:07 tienes tiempo libre vale voy a finalizar esta yo reconozco que es tópica de estas que hacen los periodistas pero bueno estamos a mediados de temporada todavía no ha disputado ningún título vosotros sabéis en el club que estáis tener las aspiraciones máximas pero sí la entrevista lo hacemos a final de temporada si yo te digo con qué sentiría contento para que yo te entreviste a final de año y me digan mira pues estas una buena temporada porque tú completa la frase porque hemos

Voz 12 44:37 bueno me estoy haciendo algo complicado

Voz 16 44:39 a mí me gustaría

Voz 12 44:44 haber ganado la Copa Cap