Hora 25 Deportes: Morata por fin es jugador del Atlético (28/01/2019)

Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes

Voz 0919 00:14 gente como un lujo adopte el Atlético de Madrid llega cedido por lo que resta de esta temporada y una más bueno a ver qué pasa mañana va a ser presentado en el Wanda Metropolitano Moratalla dejado algún mensaje en las redes sociales del club rojiblanco Morata que ya sabéis jugó en el Real Madrid bueno hace cuatro años tuvo una presentación galáctica en el estadio Santiago Bernabéu donde se emocionó Morata se abrazó con Florentino Pérez cuando entonces volvía tras dos años en la Juve pero bueno se van descubriendo cosas de la vida de Morata porque de pequeñito pequeñito pequeñito era del Atlético de Madrid e incluso era recogepelotas en el estadio Vicente Calderón yo había querido contarlo con esta emoción Morata

Voz 0105 00:59 tenía que después a puerta con mi padre porque quería ir dos horas y media antes tuvimos que estar dos horas antes los recogepelotas si yo estaba dos horas y media de recogepelotas que lo tengo en casa todo

Voz 3 01:10 sí hay mi carné hay ahí va a

Voz 4 01:13 o disfrutar a ver a

Voz 0105 01:16 al Atleti cuando uno iba a recoger pelotas iba iba a la grada así que así que estoy muy contento la verdad que que siempre cuando veo algún algún recogepelotas pues me veo identificado de empecé de recogepelotas soñaba con algún día de estar en ese campo

Voz 0919 01:31 bueno pues serán los sueños de Morata repito mañana presentado oficialmente en el Wanda Metropolitano como nuevo jugador del equipo del Cholo Simeone otro nombre del día ahí Yeste con peor suerte Carolina Marín la campeona del mundo de bádminton se ha confirmado esta mañana que tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha va a tener que ser intervenida quirúrgicamente mañana estará entre cuatro y seis meses de baja tenemos fútbol hoy lunes se cierra la jornada en primera división con el partido que van a jugar a las nueve el Alavés y el Rayo Vallecano nos damos una vuelta por allí pero como siempre en el inicio del programa no podía faltar vuestros mensajes

Voz 5 02:10 Diego oye mira que han o echando números y con partidos como el de ayer llega de sobra los cuarenta goles Benzema pero bueno ya los cuarenta goles me da igual qué despliegue macho es un tío jugando al fútbol ya da igual lo de la chuleta ahí no de lo demás si a ese tío que proponerlo ya hacer campaña a que el Madrid empieza a hacer campaña para el próximo Balón de Oro que Si con cuatro partidos como éste en día puntero Balón de Oro Benzema ya os oí la chuletillas ya veremos cómo lo solucionamos

Voz 0919 02:40 no no no no no no lo vamos a la puesta la puesta que tú hiciste era que metía cuarenta goles Benzema lleva quince goles si no llega a los cuarenta la chuletada a la barbacoa la parrillada

Voz 6 02:50 o como quieras llamarlo la paz

Voz 0919 02:53 las tú si llegar a los cuarenta ya veremos lo es por el momento lleva sólo quince dejad vuestro mensaje

Voz 7 03:15 vamos Guardiola no engaña a nadie las palabras de Guardiola son todo un desprecio hacia el Real Madrid porque eso de contar que los mejores de la última década yo Viar al campeón de la Champions ese que le ha metido a todos los demás cuatro Champions en cinco años tres de ellas consecutivas eso es para entrar en la historia pero él se niega eso no es problema este asunto del problema es que haya tantos periodistas que digan lo mismo que Guardiola que abusen del altavoz mediático

Voz 8 03:50 para trasladar esa

Voz 7 03:52 de ha de Guardiola vamos Kheyl

Voz 2 03:55 está de Hora veinticinco Deportes ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 9 04:01 exprésate

Voz 4 04:04 no

Voz 0919 04:05 es que yo no estaba al corriente de esto que al parecer P Guardiola ha hecho unas declaraciones en las últimas horas diciendo que los tres mejores equipos de la última década son

Voz 10 04:17 es es el Barça

Voz 11 04:20 el la Juve

Voz 0919 04:22 el Bayern de Munich no ha metido el Real Madrid entre los tres mejores equipos de la UE no me lo creo el pueblo de scouts cuáles son las mejores equipos de la última década hay tres You vaya Hernani Barcelona esos son los tres mejores equipos en la última década en Europa por qué pues porque todas las temporadas gana la Liga la Copa y siempre están ahí son los mejores será una broma no es una broma eso digo esto es una broma de Guardiola que se está quedando con vosotros venga empezando la jornada de fútbol en Primera División se cierra dentro de veinticinco minutos juegan el Alavés y el Rayo Vallecano vamos a ver cómo salen los equipos a ver si hay ambiente en Vitoria Javier Lekuona Mendizorroza

Voz 12 05:14 buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes mucho frío y cuatro graditos en Vitoria hecho esperando noche desapacible el Alavés quiere ganar y meter al Rayo quince puntos de diferencia y los madrileños buscan salir de los puestos de descenso lo conseguirían ganando esta noche Abelardo apuesta por un trivote con mano Wakaso y Prasa nada que en la medular el Rayo repite el once de los últimos días en las últimas jornadas con los tres centrales estas peñas abogan por erradicar el fútbol liguero entre semana iban a entrar al campo en el minuto cinco del encuentro parte de la afición del Rayo los bucaneros también van a secundar la iniciativa por lo que el partido pueda arrancar a las nueve con cuatro gatos en las gradas Pita Melero López con Álvarez Izquierdo en el bar

Voz 0919 05:56 esperemos lo hagan bien si el Alavés ganas ya los treinta y cinco puntos vaya temporada que está haciendo el equipo vitoriano Easy el Rayo gana como dice Lecuona sale de los puestos de descenso y mete al Celta de Vigo del que ahora hablaremos son las ocho y treinta y seis minutos ha comenzado a veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 07:40 Morata ya se ha puesto la camiseta del Atlético de Madrid ya ha posado en El Vestuario Wanda Metropolitano en el lugar donde va estar su taquilla como nuevo jugador del equipo del Cholo Simeone su sueño desde que era pequeñito

Voz 0105 07:54 tenía que esperar en la puerta con mi padre porque quería ir dos horas y media antes tenemos que estar dos horas antes los recogepelotas y yo estaba dos horas y media con peto de de recogepelotas que lo tengo en casa todo

Voz 3 08:05 día carné ahí va a

Voz 4 08:07 va a disfrutar a haber a

Voz 0105 08:11 al Atleti cuando uno iba de recogepelotas iba iba a la grada así que así que estoy muy contento la verdad que que siempre cuando veo algún algún recogepelotas pues me veo identificado de empecé de recogepelotas en menos de una semana

Voz 0919 08:24 el Real Madrid y ahora está en el primer equipo ha pasado por el Real Madrid Un tiempo pero bueno Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal buenas tardes que es eso la afición del Atleti lo va a perdonar porque en cuanto Morata meta dos goles unanimidad total no

Voz 1576 08:38 bueno habrá de todo yo creo que hay que respetar las opiniones yo desde luego si le preguntas creo que es el hace un flaco favor si el entrenador pelea por un fichaje top para la era la delantera y lo torpedear antes de que llegue y le metes al chaval mucha presión que encima parece que no opine es obra de ella después de un tiempo en el que no se vive las cosas en el Chelsea pero lo que está claro es que al final el entrenador y el club han hecho fuerza para que Álvaro Morata ese ponga esa camiseta del Atlético de Madrid ya no sólo ha posado sino que además ha entrenado ya en el Cerro del Espino con los asistentes de Diego Pablo Simeone hoy sin los compañeros que tenían día libre a los que conocerá mañana a partir de las dos de la tarde y mañana va a ser presentado a la una de la tarde en el Auditorio del Wanda Metropolitano va a llevar ya lo sabemos el número veintidós en la casaca rojiblanca iba a poder debutar este próximo domingo en el Benito Villamarín frente al Real Betis vale habrá discurso de Enrique Cerezo de bienvenida

Voz 0919 09:26 seguro Se lo puede pasar a Florentino Pérez el de hace tres años ha cometido algún matiz curioso que los dos primeros que va a tener en los dos primeros partidos como local en el Metropolitano de Morata ante el Real Madrid y ante la Juventus de Turín como es el destino e os imagináis dos goles de Morata por ejemplo ante el Madrid y dos goles ante

Voz 2 09:46 por la ley

Voz 0919 09:49 te ve de todo mañana los votamos Talavera gracias hasta luego más movimientos del mercado aunque sin duda alguna operación de Morata es la más grande de este mercado del mes de enero en el B

Voz 19 10:00 tease una salida y una posible llegada del pie

Voz 0919 10:03 en otro otro hombre que en su momento apuntaba muy alto GSEE del París Saint Germaine puede llegar al Betis Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 0579 10:10 hola qué tal buenas tardes volvería no al Betis pero sí a estar las órdenes de Quique Setién que lo tuvo en la Unión Deportiva Las Palmas hace dos años durante media temporada del PSG donde no ha estado jugando ha perdido varios kilos quiere volver a ser alguien importante en el fútbol es una oportunidad de mercado la que será presentado aún Betty que sigue enfrascado en la búsqueda del delantero el nueve nueve va a tener que por no las primeras opciones ya porque gente como o futbolistas como Calin ni Alario de momento no salen hasta última hora estará pendiente del mercado para reforzar el nueve además ya digo de GSEE Emerson lateral brasileño de Brasil que está jugando sudamericano con la sub veinte con lo cual serían cuatro los refuerzo junto a Laine que ya ha debutado en el mercado de invierno efectivamente ya es oficial

Voz 0919 10:56 lo que Sanabria marcha se ha marchado ya cedido al Génova hasta junio de dos mil veinte refuerzos también necesita el Espanyol ya sabes que la propiedad de el español es China bueno pues de allí llega un refuerzo veremos para cuándo Raúl González tiene buenas tardes

Voz 20 11:13 qué tal muy buenas gallego Pool ley delantero de veintisiete años llega procedente del Shanghai Fútbol Club de momento sin cifras oficiales todo lo que sabemos es que va a llevar el número veinticuatro mañana a las cuatro y media de la tarde el jugador será presentado allí conoceremos los detalles de la operación no se sabe cuatro podría debutar porque se lesionó en la clavícula izquierda en la Copa de Asia hay algunos medios en China apuntan a que si pasa por quirófano podría estar tres meses de baja hacía tiempo como dices Gallego el máximo propietario del español Chen Jansen querían jugador

Voz 0423 11:42 no icono ley ha conseguido su objetivo

Voz 20 11:44 su leyes unido lo en Asia y con su fichaje el español consigue un referente dentro del mercado asiático

Voz 0919 11:50 bueno a ver si consigue también un colador que es lo importante lo que debería importar más en este caso refuerzo también para el Valladolid ha presentado hoy a Guardiola a José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 21 11:59 Jesús buenas tardes si Guardiola presentado nombre ansiado también en este mercado invernal de forma que ha llegado ha jugado lo ha hecho bien ha convencido pero el club ya tenía prácticamente con el jugador el acuerdo hace un mes

Voz 17 12:12 es que ha pasado que Ángel Torres ha puesto todas las pegas del mundo por eso se ha quejado el futbolista esta mañana en su presentación

Voz 0423 12:18 en Zorrilla el Getafe ha puesto mayor impedimento pero no no pues nada sino bueno pueda Ángel Torres que todo el mundo sabe cómo es Si cubano en verde de dar facilidad a una operación que que sabía que iba a hacer a ciudad rebelde no ha apostado mil aportar aparte de malas maneras bueno al final vamos a ser felices ya estamos aquí que era lo que queríamos

Voz 0919 12:41 polvos recadito en toda regla de Guardiola al que fue presidente suyo esto hace unos días y no sé si va a volver al Getafe algún día Guardiola y el Celta de Vigo que repito si hoy el Rayo gana en Mendizorroza caería a puestos de descenso hoy ha tenido mucha actividad porque se anunciaba una rueda de prensa del presidente a eso de las seis de la tarde para mucha gente podía ser la rueda de prensa que sentenciaba definitivamente a Cardoso al entrenador portugués finalmente Paula Montes Mourinho no se ha cargado al entrenador por ahora buenas tardes

Voz 0460 13:13 yo te digo de momento porque a que es una situación preocupa

Voz 1694 13:15 tras el Celta pero no critica todavía Carlos Mouriño y su consejo de administración buscan soluciones a esa crisis del Celta pasan por el mercado de fichajes se busca lateral izquierdo y atacante ya hay contactos lo ha reconocido el presidente con Sergio León en Vigo también esperan que este tierra de una vez el mercado porque han llegado ofertas por tres jugadores y no descartan que puedan pagar la cláusula de alguna de ellas para sacar este barco de las rocas este barco que es el Celta siguen confiando Miguel Cardoso por lo menos hasta el partido del Sevilla

Voz 22 13:42 el fútbol es muy cambiante y hay algunas circunstancias que se analiza cuando se le da la confianza un entrenador o no entrenador tiene que tener toda nuestra máxima confianza porque era el momento que transcurridas esas etapas la tierra con nosotros lógicamente no podría continuar

Voz 2 14:00 qué momento está Miguel en ese ese balance

Voz 0919 14:06 cuando das una rueda de prensa para decir que el entrenador tiene toda la confianza y todo el apoyo de la Junta Directiva

Voz 2 14:17 completa la frase vosotros la mañana

Voz 0919 14:21 la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey con una eliminatoria caliente caliente Valencia Getafe Mestalla mañana nueve y media en la ida uno cero ganó el Getafe en esta eliminatoria todos los focos además del campo están en los banquillos en ese enfrentamiento deportivo entre Bordalás el técnico del Getafe y Marcelino el técnico del ballet

Voz 0423 14:43 ya

Voz 0919 14:44 esta mañana ha dado rueda de prensa el entrenador del Getafe todavía no había hablado Marcelino le han preguntado a Bordalás sobre su relación con Marcelino y demás después de que después del partido de ida le dejara un recadito José Antonio Duro Bordalás muy serio

Voz 19 15:00 qué ha dicho bueno tal si está muy serio Bordalás pero no hace ninguna referencia al entrenador del Valencia hice simplemente que no tiene relación con el técnico del Valencia con Marcelino y que de momento le respeta respétale saludaron mañana en Mestalla sí o no

Voz 0919 15:23 no sabe lo que va a pasar mañana por ejemplo hoy en la rueda de prensa halagado al Cholo Simeone después del enfrentamiento el otro día ante Atlético de Madrid lo que pase con Marcelino gallego eso ya bordan Bordalás en la semana pasada dijo que él no tenía ningún problema con Marcelino pero que podía recordar lo que dijo en su día de Marcelino Jurgen

Voz 0423 15:40 no

Voz 0919 15:41 hoy Pedro Morata han ido a Marcelino para que hablase algo de Bordalás también ha tirado de hemeroteca buenas

Voz 0423 15:49 hola buenas tardes si la semana pasada si le pegó un buen viaje Pepe Bordalás a Marcelino diciendo que había muchos entrenadores que tenían mala relación con él puso un ejemplo de Jurgen Klopp que en su día dijo Jürgen Klopp que no le gustaría ser ni un minuto de su vida como Marcelino Marcelino pues le ha respondido diciendo que él respeta todos los entrenadores de con compañeros de profesión que les desea que les vaya bien que espera que a algunos puedan llegar a unos registros que ha llegado él por ejemplo trescientos partidos en Primera División como él otros citó a Jürgen Klopp que rajó de Marcelino Marcelino ha dejado también esta chinitas del entorno de Cata Díaz en concreto la mujer de Cata Díaz que cuando se marchó del Getafe la mujer del Cata Díaz le pegó un buen viaje a Bordalás no levantó por los aires así ha respondido hoy Marcelino

Voz 23 16:36 creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales según imaginaros que yo para hacer una valoración del entrenador del Getafe hago uso de unas palabras del entorno de de cata jugador del Getafe creo que hubiera actuado de forma inadecuada importando nunca lo haré

Voz 0423 16:55 no las ha usado pero nos ha puesto en la pista en lo deportivo

Voz 0919 17:00 pero no hay que decir que la mujer del Cata Díaz de llamó Bordalás falso traidor cobarde dijo hace dos años en esos años

Voz 0423 17:08 sí que es la rebuscada Marcelino sí sí como lo de lluvia

Voz 0919 17:12 yo no no sé cuando se va a estar bien

Voz 0423 17:16 a los dos y no creo que se saluden mañana en cualquier caso lo que importa es el partido sobre todo para los aficionados el Valencia tiene que remontar un uno cero el Valencia no contarán mañana con con él que tiene permiso por el fallecimiento de un familiar directo tampoco contó que le quedan dos semanas para estar recuperados vuelve Gabriel lo recupera con respecto al partido de Liga va a haber más titulares que es suplentes es lo que ha dicho Marcelino que no van a jugar a lo loco y luego comentarte también gallego un fichaje el Valencia ha llegado

Voz 0919 17:43 perdió con el Cádiz para comprar la perla de

Voz 0423 17:46 el conjunto gaditano Manu Vallejo seis millones de euros paga el Valencia más variables hice queda cedido allí hasta final de temporada está todo acordado a falta de la firma pero hay confirmación oficial a Radio Valencia Cadena Ser de ambas partes

Voz 0919 18:01 gracias Pedro noticias de la Federación tienen que ver con el Reus y tienen que ver con esa sede de la final de la Copa del Rey que ya nos adelantó ayer Antón Meana da como dijiste tú ayer

Voz 1371 18:11 en el Villamarín qué tal Gallego muy buenas Benito Villamarín de Sevilla una decisión que ha aprobado la Junta de la Federación preocupa y mucho el tema del Reus la Federación ve que la Liga tiene rotas negociaciones con la Federación y que esto es muy malo sensación en la junta directiva que así no se puede seguir porque se puede romper el modelo actual de fútbol acaba de hablar Luis Rubiales manda este sonido nuestro compañero Iván Álvarez no

Voz 24 18:35 no no nada exactamente igual Casandra ofrecemos diálogo y si ellos quieren dialogar hablaremos y si no pues no podemos hablar no pues no se puede obligar a hablar pero al diálogo siempre lo vamos a ofrecer para llegar a acuerdo

Voz 0919 18:47 la relación gallego está peor que nunca y la estación pinta muy mal en la junta directiva Florentino Florentino no ha ido tampoco mandado su carta de dimisión ha habido bajas importantes como la de Ronaldo o Bartomeu seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 2 19:01 en la gente maja poquito de Euskal y tal no

Voz 0919 19:07 que sí dan ahora

Voz 8 20:03 Jesús Gallego

Voz 0919 20:07 cerramos el fútbol con un repaso a las noticias de el fútbol internacional muy preocupados preocupa ahí nuevos en Francia yo creo que todos con el pie derecho de Neymar Bruno alma buenas tardes

Voz 0301 20:18 hola Gallego muy buena se podría de hecho Neymar no volver a jugar esta temporada se dice que tiene una fractura en el quinto metatarsiano del pie de derecho riesgo evidente de quirófano y casi seguro que se va a perder esa eliminatoria de la Champions ya no sólo el partido de ida contra el Manchester United así que muy pendientes de Neymar decisivo pero no están los media dos de Brasil ahora mismo en París viendo a ver qué hacen con el futbolista del PSC además en Inglaterra ha habido Copa debut de Higuaín con el Chelsea victoria por tres a cero contra el filón aunque no marcó el argentino ganaron también el Manchester City y el United de los rivales de los equipos españoles en la Champions Victoria de la Juve con gol de Cristiano de penalti la uno Juve dos ganó el rival del Barça en el Olympique de Lyon por cero a uno en el campo del Amiens y el rival del Real Madrid cayó goleado en el clásico contra el fallo por seis gol pesados estuvo fatal la defensa del Ajax mal de Live mal de John fichaje de del Barça en definitiva buena noticia seguramente para el Madrid

Voz 0919 21:17 en esta semana

Voz 0301 21:18 de lleváis hablamos mucho del Mónaco con Axel Torres analizamos esta situación ha de Del Monaco que echó primero jardín que fichó a Henri para tres temporadas y que ha vuelto a echar Henri para volver a traer a en este caso a jardín y entrevistamos a Martín Lasarte el técnico uruguayo que no son de dos centro campista charrúa de venta de Lucas Ferreira gracias

Voz 0919 21:39 el Deportivo lo habríamos que era una mala noticia Carolina Marín nuestra campeona del mundo de bádminton va a tener que pasar por el quirófano se lesionó ayer en Yakarta Amanda gala se confirma que tiene rotos los ligamentos de la rodilla derecha buenas tardes

Voz 27 21:54 así es la llegó en la española sufre como bien dices una rotura en el ligamento cruzado una lesión que le mantendrá alejada de las pistas al menos durante seis meses la deportista de veinticinco años será ópera operaba mañana a primera hora en la clínica Cemtro de Madrid su objetivo es estar de vuelta para finales de agosto y poder llegar a tiempo para el Mundial de Basilea

Voz 0919 22:12 a ver si llega al Mundial el año que viene los Juegos Olímpicos en Japón y otro de los grandes protagonistas del fin de semana Fernando Alonso ganador de las veinticuatro horas de Daytona conduciendo un cadillac bajo la lluvia haciendo tres remontadas impresionantes cuando le tocó conducir el coche estaba así de feliz muy contento

Voz 0629 22:33 esto es una carrera muy intensa unas condiciones la la dificultad que tienen siempre es de veinticuatro horas que suelen tener siempre momentos buenos momentos malos y hay que mantener un nivel constante tuyo y sobre todo con la Juve al final pues todo se ponía ni muy tenso oí creo que tuvimos desde las cinco de la mañana lluvia prácticamente la mitad de la carrera en condiciones bastante complicado

Voz 0919 22:56 Alonso que puede gran triunfador del fin de semana Manu Franco cómo valoramos esta victoria de Fernando Alonso buenas tardes

Voz 1385 23:04 hola muy buenas tardes saludos desde el aeropuerto de Miami donde he jugado Fernando Alonso también va a coger vuelo con también a Madrid después de ganar el XXIV de Aitona que se tiene que valora de manera muy positiva porque primero aquí en Estados Unidos haciendo una gran repercusión más de lo esperado segundo es la prueba más importante de Estados Unidos es la segunda juntos después de haber puesto hacerse más sobre todo lo más importante es que ganado alemán ida hay zonas en menos de un año a una su próximo gran reto las quinientos millas de Indianápolis como digo si lograse Daytona Demand ya curioso en un mismo año sí que sería un error increíble

Voz 0919 23:42 gracias hermano otro gran protagonista del fin de semana Javier Fernández nuestro patinador que consiguió el Campeonato de Europa

Voz 0460 23:49 todo antes de dejar la competición Paco Hernández si hoy se ha despedido en el Palacio de lo de Madrid Se retira a sus veintisiete años con siete oros europeos de forma consecutiva el último el pasado sábado en mis dos oros mundiales una medalla olímpica de bronce Javier Fernández después de más de una década compitiendo a nivel profesional se ha despedido hoy también en SER reportó

Voz 0876 24:09 ha sido el momento perfecto el momento ideal yo creo que ya para decir adiós no te podría decir ningún momento en especial ni ninguna competición medalla porque yo creo que todas son parte de mi todos me han hecho la persona que soy ahora mismo igual que el apoyo que he tenido durante este tiempo

Voz 0460 24:25 el madrileño deja la competición profesional pero no el patinaje ya que va a seguir trabajando sobre mí

Voz 0919 24:30 NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy buena quieres empezar hoy hablando de la ceja

Voz 0460 24:34 sí de Anthony Davis porque hay un auténtico terremoto en la NBA porque Anthony Davis uno de los mejores goles de la Liga y aspirante en los últimos años ha al trofeo de emitir pues le ha pedido a los peli Cannes ser traspasado así lo ha confirmado su agente Ripoll que le ha solicitado a la franquicia salido además antes del siete de febrero que es cuando se cierra el mercado y el objetivo es fichar por un equipo que puede luchar por el anillo él dijo hace unos meses que sigue el dinero estaba muy bien que el ganaba mucho que seguramente va a ganar mucho más pero lo que quería era dejar un legado decir pelear por el anillo y obviamente intentar ganarlo ahora mismo hay dos equipos que cumplen el requisito de pelear

Voz 0579 25:12 por el anillo sigue podrían fichar a la ceja que

Voz 0460 25:14 los Lakers y Celtics sin embargo Armijo parten con ventaja los Lakers porque Boston no podría ficharle hasta verano y lo hiciera Anthony Davis es salir ya que podría

Voz 0919 25:23 Guardia que fíjate Prada con Le Bron pero es que no sólo eso calle

Voz 0460 25:25 es que además comparten el mismo agente que además el agente el Ritz Paul el mencionado antes es agente del Ebro en disco y amigo íntimo de Le Bron entonces evidentemente todo parece que todo en Gaza desde luego sí lo ficha es un jugadorazo y desde luego sería ya candidato a su lado absolutamente a todo en lo deportivo hay que decir que fue una gran noche una más para Luka Doncic triple doble del esloveno con veinticinco puntos doce rebotes y diez asistencias lo malo para los Mavericks es que cayeron contra los Raptors Ibaka que sumó once puntos y otros tantos rebotes y además victoria de todos los españoles que jugaron anoche Utah San Antonio y Oklahoma

Voz 0919 25:58 ciudades Marta esto de la ceja hablará esta semana no sí claro que sí que hablamos en playback

Voz 1509 26:05 que de esta semana de de Anthony Davis de James Harden de Luka Doncic y compañía repasamos toda la actualidad de la NBA y otros muchos protagonistas porque entrevistamos a Alberto Abalde jugador del Valencia Basket escuchamos a la provisto la después de conseguir la llegó ojo cuarenta puntos en la última victoria de la Peña y charlamos también con Miguel Ángel Ortega que es el nuevo entrenador del Perfumerías Avenida con el que ya conquistó dos tripletes además rendimos nuestro particular homenaje a Carlota justita al Oti jugadora del Olímpico sesenta y cuatro que desgraciadamente fallecía las

Voz 0919 26:35 Ana Pastor descanse en paz si te pones a hacer el Play Fútbol lo haces incluso mejor que tengo que aprender mucho de Bruna todavía tras semana cerramos el programa con lo nuevo de los dic este mítico grupo de los años ochenta que vuelve con un nuevo disco ha madurado ya hablan de problemas como por ejemplo que una madre ese salga del grupo de guasa que tiene con el resto de padres de la clase de los niños Bao un drama a las once y media el larguero ahora sigue hora25 deportes y nosotros volvemos mañana a las ocho y media un saludo de Gallego gracias

