Pluralismo

Voz 0194 00:00 Sara las buenas noches me quedo con eso de Nicaragua para cuando me encanta final de este oyente vamos a hablar de otras cosas porque tenemos mucho programa también les habían te está enfadada porque hablábamos mucho Venezuela hay muchas otras cosas cuatro meses nos quedan para las elecciones autonómicas y cada día un nuevo capítulo si hay por ejemplo nuevo Gavito

Voz 2 00:38 lo en Podemos vamos a recordar a varios de ellos vamos desde hoy hacia atrás hoy Irene Montero también

Voz 3 00:45 seguimos Íñigo Errejón ha roto muchos puentes y ha roto muchas confianzas ahora nosotros somos gente responsable e igual que en los echamos a un lado en el Ayuntamiento de Madrid somos conscientes de que hay que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas también el partido de Iñigo Errejón si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid

Voz 2 01:04 bueno estas declaraciones nos vamos a quedar con dos ideas por un lado la de romper puentes pero por otro el proceso de unidad Domenico templos trillizos reacciona bien eso son preciosos nos vamos atrás en el tiempo Nos vamos al viernes cuando nos contaba nuestro compañero Javier Bañuelos el adiós de Ramón Espinar

Voz 4 01:22 Espinar que deja todo deja su escaño en asamblea también su cargo de senador Él mismo lo ha reconocido que ha sido su propio partido el que le ha abocado a tomar esta decisión una renuncia que en el entorno más próximo año buen rejón han definido como

Voz 2 01:35 me dice Javier Bañuelos su partido le abocado a tomar esta decisión es lo que dice Espinar esta decisión la tomo ocho días después de que Íñigo Errejón decidiera presentarse con la gripe la agrupación de Manuela Carmena para presidir la Comunidad de Madrid luego Nos lo contaba por la noche ese jueves en Hora Veinticinco creo que la mayoría demócrata está

Voz 5 01:54 trenes movilizada desnortada un poco huérfana bueno pues cuando eso pasa hace falta revulsivos ya que falta reaccionar y esta reacción es fundamentalmente una invitación yo soy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que es invita a las fuerzas hermanas

Voz 2 02:12 la mano con Manuela Carmena pues eso es lo que decía lo de soy el candidato de Podemos José aquel Iglesias

Voz 0194 02:18 bueno y todo esto se supone que ha ocurrido porque hay diferentes propuestas diferentes modos de ver la política o de hacer política en este caso dentro de un mismo partido al que le cuesta aguantar esa diversidad de opiniones

Voz 2 02:29 pero esa diversidad de opiniones existe en todas partes en ocasiones se transforma en escisiones sin fracturas pero otras veces se entiende como algo absolutamente normal por ejemplo la semana pasada en el debate que tuvimos con tres presidentes autonómicos del PSOE Francina Armengol Guillermo Fernández Vara y Emiliano García Page lo dejaban claro tiene diferentes conceptos de los territorios diferentes planes en cuanto a pactos y todos los tres son socialistas para hablaba de distintas almas

Voz 0739 02:56 a los tres que estamos aquí al conjunto de lo responsable del PSOE en cada una de las federaciones nos une algo muy importante que el concepto de la igualdad estamos juntos porque temo una idea respecto de del concepto de ciudadanía y el concepto de igualdad que anima luego en tiene PSOE ha habido siempre almas de los entornos de ahora entonces del siglo XIX ha habido siempre algo el alma te puede representar Francina Armengol el alma de los que podemos representar una mamá jacobina la la pusimos a conjunto y fuimos capaces encontrar un punto de aproximación de eso se trata

de eso se trata pero no siempre se consigue todo esto de lo que hablamos al final son distintas maneras de afrontarla política los asuntos políticos informados una riqueza fruto de la libertad de la posibilidad de pensar y de expresarse como uno quiera en general estaríamos Ángels hablando de pluralismo no José en la cara B pluralismo antes de continuar hay que diferenciar por una parte el pluralismo o político que es el que recoge la la Constitución en el título preliminar el artículo uno dice España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político también podemos hablar de pluralismo en términos más amplios no como corriente filósofo bueno sí nos vamos a la RAE en el diccionario de la Real Academia el pluralismo es el sistema por el cual se acepta Osés reconoce la pluralidad de dos de doctrinas oposiciones pluralidad que es la cualidad de lo plural y lo plural es lo múltiple lo que se presenta en más de un aspecto si vamos a la etimología plural del latín rurales derivado de plus que es más o mucho así que es lo relativo a lo mucho un mucho claro

Voz 0419 04:37 en el que hay que elegir

Voz 0194 04:57 la hablo cuesta cortar esta canción Sara Dios que existe una definición desde la filosofía sí que primera parada pluralismo filosófico es el más preguntado

Voz 2 05:07 Nuestra filósofa de cabecera Ana Carrasco

Voz 0419 05:10 ella dice que es una pregunta de fondo de armario para la filosofía que ya se hacían en torno a los siglos VI y cuatro antes de Cristo no la discusión entre pluralismo monísimo el monísimo sostiene que el todo es la suma de las partes que sólo hay una cosa sólo hay una verdad el pluralismo nos lo explica ella

Voz 1628 05:28 sí pero humanista el todo es la suma de las partes Hora Veinticinco igual a la suma neutra de los miembros del equipo independientemente de quienes fueran o como dirían pluralista es el resultado del interacción de las singularidades y diferencias de Ángels desahogada de Pedro Marcos de Brian

Voz 0419 05:46 es el resultado de interacción es decir es algo a posteriori el pluralismo sostenía entonces que hay diferencia que cosas diferentes que se articulan en combinaciones múltiples muy distintas el pluralismo entonces os tendría que hay varias respuestas correctas con la misma pregunta que no hay verdad pero si hay lo más beneficioso también tendría que estar respuestas diferentes a una misma pregunta puedan ganarse desde diferentes perspectivas por tanto pueden contradecirse pluralismo aboga precisamente por la necesidad de que de diálogo y de consenso

somos plurales somos distintos somos iguales

Voz 0194 06:48 concepto desde la filosofía vamos a acercarnos al de la ciencia política

Voz 2 06:51 sí Miguel Ángel Simón es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y además él hizo su tesis en pluralismo el dice que el pluralismo político es tan antiguo como el pensamiento político aunque su definición es más concreta desde el siglo XX cree que lo primero que hay que hacer es diferenciar pluralismo de pluralidad

Voz 8 07:11 la pluralidad que es un hecho social que alude por ejemplo a que todos nosotros en personas pero también organizaciones sociales etcétera tenemos identidades múltiples por ejemplo una persona puede ser militante del Partido Socialista puede ser obrero pueden ser cristiano madre en diferentes momentos de su vida cada una de esas partes de su identidad pues dispone dominan sobre otra de esas partes de la identidad en definitiva que no somos seres monolítico con una identidad única que vecina define completamente como persona sigo que estamos compuestos de múltiples facetas de identidades

Voz 7 07:49 que se superponen unas sobre otra eso sería la pluralidad sigamos ahora con lo que es pluralismo político

Voz 8 07:55 es digamos aquella corriente que considera que esa multiplicidad en política es algo bueno esto digo que es muy reciente porque hasta el siglo XX la división lo que hoy llamamos partidos entendía como facciones tenía una carga profundamente negativa es hecho del del del pluralismo considerar lo diferentes valores opiniones objetivos etcétera como algo positivo para la sociedad es del siglo veinte

Voz 2 08:22 claro y suma una cosa importantísima y es que para que exista pluralismo real hay que hablar de alternativas reales

Voz 8 08:28 para que es que está pluralismo no basta con que haya diferentes opciones les por ejemplo a muchos algunos oyentes tienes no lo sepan se sorprenderán de que el país con más partidos políticos China decirme prácticamente una decena de partidos políticos esto permite a esto hace que conseguiremos tiene un sistema un sistema pluralista pues no porque esos partidos no suponen una alternativa al Partido Comunista pues es decir Novas esta con haya diferentes opciones sino que esas opciones tienen que ser diferentes

Voz 0194 09:01 en la mesa dos tertulianos que han pasado por la política respuesta monos islámica Guardans hay pluralidad de opiniones dentro de los partidos políticos

Voz 7 09:10 sí pero no sale hacia fuera pero sí la hay si Madina bueno no sabe yo conozco alguno que salía bastante volvemos a si también también yo creo estamos me rarito

Voz 0194 09:25 bueno sí la avicultura pasa por la política muchos años de periodismo es bueno que haya que haya pluralidad dentro de la formación política si tenemos los periodistas

Voz 9 09:34 pero no nos equivoquemos los partidos funcionan como empresas y las empresas no son democráticas

este tema es voz Lino no sea sólo Dios lo sabe los Bigs Boys un tema de mil novecientos sesenta y seis del disco Sounds miras el primer tema de la grave sólo Dios sabe que terminará pasando como por ejemplo con Podemos en la Comunidad de Madrid esta cara de de hoy pues mira a la que no recuerda lo bueno del pluralismo si lo hay es que hay donde elegir no hay donde elegir es en libertad que todo depende de lo que uno mismo que era depende de ti

