La razón se impone al resentimiento

a menudo los políticos sólo reaccionan cuando se ven al borde del precipicio la irritada respuesta de Pablo Iglesias a la alianza de Íñigo Errejón con Manuela Carmena se ha disuelto en el aire por una vez la razón se ha impuesto al resentimiento sea comprendido que se había abierto una brecha que se podía llevar a la organización hasta el pozo y que por tanto era mejor buscar la complicidad aunque fuera ya sin amistad que entrar en un ritual de duelo por la ruptura Podemos se abre negociar con Errejón la candidatura por Madrid y compartir los daños antes que dejarse llevar al desastre por una cuestión de honor sin embargo existe el riesgo de que la negociación agrave las heridas no será fácil para Iglesias aceptar que Errejón ha de ser el candidato Maduro se exhibe con una patrulla de militares Figo hay dos encomienda a la Virgen y pide al Ejército que no actúe contra ciudadanos dos imágenes que dicen mucho los dos personajes pero sobre todo confirman que el devenir inmediato la crisis venezolana dependerá de la posición que toman las Fuerzas Armadas las dos partes no saben la cúpula militar es rehén de las corrupciones del régimen en las que está enfangado pero un si se va bajando niveles inferiores la jerarquía el hartazgo puede ser parecido al de gran parte de la ciudadanía es posible aislada Armando no en vano el entorno de Godó deslizar mensajes de Amnistía reconciliación en nombre de la unidad los dirigentes políticos independentistas se negaban a decir en público lo que reconocían en privado que se acaba una etapa que la estrategia unilateral es inviable que hay intereses contradictorios en juego y que cada cual tiene su agenda personal y deportivo la constitución de la querida el movimiento de Puigdemont ha hecho saltar por los aires del mito de la unidad convertido en banal consigna Ernest Maragall el candidato Esquerra Republicana al Ayuntamiento de Barcelona ha sido el primero en romper el también hay un problema de Unidanos resuelto en el campo del centro derecha ha dicho Nuestra tarea irresponsabilidad no es hacer su trabajo es decir que el lector independentista tenga variedad para mujer sí después hay que aliarse para formar mayorías y hace hará los votos establecer ambas jerarquías