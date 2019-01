¿Propuesta sincera o estrategia?

Voz 0194

00:00

los vaivenes de Podemos les llevan hoy a plantearse el diálogo con Íñigo Errejón de cara a configurar una candidatura única para la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo el monumental enfado de los dirigentes de Podemos tras la decisión de Rejón de ir a las elecciones bajo el paraguas de la plataforma de Manuela Carmena más Madrid parece que se ha ido suavizando hasta hablar hoy de una posible negociación pero cuando hay de sinceridad en esta propuesta bueno eso ya lo veremos porque la verdad es que cuesta entender el viraje Si volvemos a escuchar todo lo que se dijo desde la dirección de Podemos tras el anuncio de Rejón no parece que la negociación de la que hoy hablaba Irene Montero vaya a ser fácil de momento ya ponen como condición que Errejón no asista el miércoles a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal adelantado unos días por la gravedad de la situación en Podemos con un líder de baja paternal pueden tener la sensación estar perdiendo lo que se llama el relato que sus declaraciones y alguna posterior rectificación como la de Echenique les haga parecer demasiado intransigentes ante un dialogante Errejón y quizá si se entienda el cambio de planes de estas últimas horas porque si no deberíamos atribuirlo al sentido común ante la evidencia del peligro que supone la división o la fragmentación del voto de la izquierda el tiempo dirá cuánto hay de estrategia cuánto hay de rectificación y realismo en la oferta de diálogo porque las elecciones acercan Podemos tendrá que mostrar sus cartas definitivas Ángels Barceló