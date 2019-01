Los jóvenes de hoy a través de los ojos de 'Operación Triunfo'

creo que es muy interesante como ese programa ha reflejado esa brecha generacional en el sentido de ya no normalizar algunos comportamientos que están hasta ahora normalizados

en el primero que lo hecho triunfos Nagy habría pedido una conversación sobre nada remotamente social en la Academia porque no dar ese tipo de pero si los tres que los chavales de la época hábitat miedos no hablamos de esas cosas

Voz 3

01:33

compramos los estudios del Injuve veremos que en el dos mil cinco sólo un nueve coma seis de los jóvenes hablaban de política con sus amigos al dos mil diecisiete un veintinueve coma cinco por ciento esa diferencia de veinte puntos entonces Alfredo les regala Maya un libro de Albert Pla sabiendo que eso probablemente va a ser mal visto mal valorado que tener alguna ronchas en alguna parte pero no le importa porque por delante está el afecto personal el amor el cariño y los gustos personales y te regalo este libro que me gusta ir porque te quiero eso lo hacen los jóvenes de hoy no lo hacían en el año dos mil uno