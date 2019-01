Kiko Narváez sobre Morata: “Es un jugador de élite, pero ante las adversidades transmite debilidad”

Voz 1375 00:00 pero lo primero hoy Álvaro Morata ya se ha hecho oficial es jugador del Atlético de Madrid será presentado mañana a la una Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal Manu buenas noches pues pues cine largo culebrón eh

Voz 1576 00:11 si a eso de las cuatro y media cinco menos cuarto ya se hacía oficial que Álvaro Morata ya era a todos los efectos jugador por esta temporada y media de momento de jugador del Atlético de Madrid ya posaba con su nueva camiseta número veintidós en el Wanda Metropolitano sea desplazado por la tarde el Cerro del Espino donde con los preparadores del conjunto rojiblanco ha hecho un entrenamiento personalizado individual porque yo tenía día libre el el equipo tan sólo ha conocido algún futbolista los que han ido a a tratarse de los mucho lesionados que tiene el Atlético de Madrid y hasta mañana no volverá a entrenar con sus compañeros a las órdenes del Cholo pero sí se ha cerrado esa cesión allí medio como tú dices el verano el Chelsea puede intentar repescar lo la forma de retenerlo sería el Atlético Madrid entonces ejerciendo la cláusula que sería pagar sesenta millones de euros al equipo londinense

Voz 1375 00:59 aquí en verano vidas y le dice me lo llevo el Atlético tiene que estar obligado

Voz 1576 01:02 Carlo a comprar los sesenta millones de euros y como dices yo dejar

Voz 1375 01:06 dejar que se lo lleve el Chelsea ver o dejar yo soy el Chelsea fetén

Voz 1576 01:09 es la forma como tú has explicado perfectamente al principio del Larguero es la forma de no tienes una cláusula obligatoria de compra pero si yo quiero llevármelo nuevos en la que comprar obligatoriamente algo así que por eso ha sido tan dura negociación pero en cualquier caso ya está aquí un jugador que en la elite Juve Real Madrid Chelsea y en la selección española ha marcado ciento nueve goles con sus veintiséis años muchas veces no ha sido titular indiscutible y le da mucho más medido esos ciento nueve goles que al final lo que compra el Cholo un jugador de elite un delantero de elite para ayudar al equipo rojiblanco

Voz 1266 01:42 esta bola de Kiko Narváez Kiko ese por aquí

Voz 1375 01:45 como les gusta el Cholo Morata está Pablo Pinto también a hola Pablo Kamen muy buena ola Pablo Pinto digo que como le gusta al Cholo Morata lo lo lo lo peor

Voz 1266 01:52 ya hace tiempo no Kiko si si tenemos en cuenta también no a lo mejor que la la confirmación de que pues no andaba con Ozzy andaba con alguna duda lo viene metropolitano la temporada pasada con el Chelsea realizando un auténtico partidazo pues un futbolista que condicione mano reúne absolutamente todo lo que requiere a lo mejor un un equipo entrenado por el Cholo Simeone que es en juego posicional es un futbolista que te juega bien de de espalda después si tiene que jugar como ya lo demostró con la Juve en algún que otro partido a la contra con espacio y en profundidad pues un futbolista que también te aporta muchas cosas aparte también yo creo que que está ala gana no de resarcirse y el hambre y la actitud a la hora de presionar e incordiar a la parte de de atrás de de lo contrario no para mí es un jugador que que ya te digo que reúne todas las condiciones sólo exclusivamente LB un pequeño lunar cualquier es que ante la adversidad de tramites debilidad yo creo que ya es hora con veintiséis años de querer un pasito adelante Morata y ante las adversidades pues recurra todo lo contrario no que es trabajar trabajar trabajar y escucharlo pues quejarse un poquitín menos pero ya te digo por característica yo creo que es un futbolista que en enero en el mundo era de los elegido y que es un acierto total para lo que requiere y Le gusta al al Cholo Simeone

Voz 1375 03:11 han cambiado mucho las cosas en los últimos tiempos pero cuando estaba Lopetegui seleccionador en su etapa como seleccionador fíjate que eran los dos a priori Kiko que se peleaban por el puesto de el nueve de La Roja no Diego Costa Morata Morata Diogo está ver quién estaba mejor como les ves ahora juntos en el Atlético acompañando a Griezmann que es intocable estando bien los tres cómo cómo crees que

Voz 1266 03:30 va a gestionar los el Cholo la duda primero Manuel lo que ha dicho tú con el tema de Diego Costa a ver cómo viene físicamente después mentalmente es un comodín que tiene el Cholo Simeone en caso de Diego Costa no llegue en la condición cueste mucho más trabajo no ponerse a tono físicamente ten ella a Morata un jugador una condición extraordinaria para no tener duda de poder tener un futbolista que te pueda cumplir sí dio Costa llega que le puede venir de categoría de cara al futuro de ver a Morata decir pues a horas Hoyo ese Diego Costa que vino y estuvo la primera vez porque la segunda no ha terminado de India despegar pues ha impartido importante lo veo complicado que juegue los tres junto pero sí en mucho partido en el Metropolitano si puede jugar Griezmann caído no en una de las bandas jugar también Morata escorado a otra dejara Diego Costa arriba no es la primera vez que pueda jugar con Koke Saúl Rodrigo con toma Rodrigo hoy Koke tres arriba abierto un poquitín eh Griezmann en una banda Morata que ya en el Castilla jugó casi de extremo cuando mosén lo arriba no tiene características actitud pero en partido de seiscientos veinticinco kilo de esto o Miura fuerte si dio Costa no está al cien por cien está claro que la tiene a un rival duro pero no lo veo a los malos tres jugando

Voz 1375 04:47 lo tú suplente claro Morata parte de esa posición de salida bueno ahora Diego Costa evidentemente está está como está pero estando bien besa Costa ya Griezmann titulares Morata esperando

Voz 1670 04:58 bueno veo que el Cholo siempre ha sido de ir partido a partido nunca mejor dicho aprovechando su eslogan y ahora mismo lo que tienes Griezmann Morata y a partir de ahí vamos a ver cómo huele Costa cuando vuelve Costa lo que le cuesta volver a costa de cuando estén los dos al cien por cien Mora Hatay Diego Costa pues seguramente les va administrando como hace en otras posiciones del campo la que entrecomillas tiene dos titulares yo coincido con con Kiko en los tres juntos en el campo tiene que ser pues una situación de necesidad de ir perdiendo un partido a veinte veinticinco minutos del final pero aunque Morata hace presentes alternativa de poder jugar tirada banda claro ya estarías diciendo que con Griezmann Morata ahí Costa entrantes en el centro del campo ya estaría sacrificando

Voz 1375 05:42 o a Koke Saúl Ademar puede haber atléticos que se fuerte en los ojos viendo en el está ligado

Voz 1266 05:49 eh a ver es lo que dice Pablo es difícil pero no descabellado jugar con el no sé no voy a poner un equipo que tú sale Manu que cuente caen en el Bravo a pero con pueden pasar desapercibidos dio

Voz 1576 05:59 así tras Morata puede caer un bonito

Voz 1266 06:02 a y con otros delanteros Griezmann es un currante de la vida que te puede jugar también en banda y honrado de tener un trivote entre comillas que que te ocurre para mí no es descabellado ni mucho menos verlo pero todo depende lo que desea Pablo con el tema Diego Costa a ver cómo viene física mentalmente ahora una vez de la de la operación

Voz 1375 06:21 sí sí ahora mismo por delante está Morata evidentemente hasta que venga estoy demuestra que está bien eh por qué crees Pablo que los otros equipos no ha acabado de triunfar con con Ancelotti y con Zidane con sari con Conthe que les pasa a Morata Juve Real Madrid o Chelsea en tu opinión

Voz 1670 06:39 puf yo creo que no se argumenta

Voz 1 06:42 con un solo discurso

Voz 1670 06:44 al final es verdad quedabas en lata al principio ya son veintiséis años eh quiere decir que que ya no es una joven promesa ya es una realidad y al final B no ha terminado de triunfar o de tener una temporada entera completan un equipo alto nivel de hemos visto fogonazos quizá su mejor año fue en la Juve aquella que llegó a la final de Champions con el Barça cuando eliminó al Madrid en semifinales pero ávido motivos distintos sí que es verdad que además esa falta regularidad es un jugador que como decía Kiko en por momentos Se debe demasiado frustrado con cierta ansiedad que no no ha terminado de disfrutar a lo mejor en el Real Madrid sesenta tratada injustamente cuando pues mira Benzema hasta muy bien no estuvo también el apretaba no tuvo esa oportunidad nunca se llegó a entregar la titularidad pero entre unas cosas y otras luego en el Chelsea una lesión de espalda que detuvo tieso durante un tiempo al final son muchas cosas pero sí es verdad que son veintiséis años y aún no ha hecho una temporada entera a un gran nivel en en un

Voz 1375 07:39 no es como este es el tren que tiene que coger y que no puede fallar Talavera y en el vestuario como ha caído porque hemos visto el otro día en algún pequeño y reducidísimo sector de aficionados gran menos Morata y más Borja García yo creo que son compatibles las dos cosas se puede tener Borja Garcés canterano y jugadores como Morata que salió de la cantera del Atlético también pero como ha caído en en el en los atléticos en la afición y en El Vestuario la llegada de Morata en El Vestuario

Voz 1576 08:03 realmente bien empezando por el cuerpo técnico con el Cholo a cabeza que que lo ha pedido hoy que el como dijo en rueda de prensa cree que es mejor que le vale al equipo y al club es por lo que mira y luego en el vestuario el tiene sobre todo a Koke que es amigo personal con el que jugó en las categorías inferiores de la selección y alguno más que le conoce también de de La Roja y luego la gente que le conoce más dice que que Alvaros que es un chaval muy normal Hay extraordinario en el trato yo creo que eso no va a ser un problema en el vestuario la afición pues hay un poco de todo tú lo has dicho la la la zona más radical de del fondo de animación bueno pues evidentemente todo lo que suene a a Madrid en lo lo ponen en cuarentena yo creo que utilizar a Borja Garcés la hace un flaco favor al chat mal que que sólo ha jugado un partido el día del Eibar y que yo creo que lo va a tener muy complicado para volver a jugar esta temporada con el primer equipo por no decir te imposible meter una presión y en el caso de Morata pues también yo creo que al final tú pones a un fichaje que es importante que tiene que ayudar contra la Juve a pelear la Liga hasta el final una mochila ya de presión en el que se eleva a mirar con lupa absolutamente todo lo que haga al principio pues eso no es positivo pero en líneas generales yo creo que sí tenemos que hablar de porcentajes la mayoría de la afición del Atlético de Madrid entiende que el entrenador tiene hoy más armas para poder pelear y competir con los mejores Easy Álvaro Mora pues será tratado como futbolista

Voz 1375 09:29 esto se hoy al otro día en el en el Metropolitano menos ahora parece que hay que sacar el ADN

Voz 2 09:40 de no no que yo sé es un jugador

Voz 1375 09:42 qué le gusta al entrenador que puede a hacer goles al equipo y que además jugó en la cantera pero algunos no le perdonan su pasado madridista si es lícito

Voz 1266 09:50 de de de lo que es un deporte como el fútbol que mueve pasiones yo le querría pregunta Atala que cuántas veces escuchó ese grito sí fue sólo una vez que también hubo gente no de lo que es el metropolitano que empezó a silbar claro pero cuántas veces se grito el el gol de Borja y menos Morata Emma Borges tres

Voz 1576 10:10 es la primera vas un poco desapercibida la segunda

Voz 1266 10:12 a mucha gente del campo pitó la tercera

Voz 1576 10:16 la pitada al agrada animación fue fue mayoritaria que me cuentan

Voz 1266 10:19 no hubo un correo para avisar a la gente allí un poquito el Frente para decirle oye vinagre vamos a bajar un poquito el pistón que es un jugador y no el momento hoy m contaba que había habido un correo de para uno de la de la gente de lo de de la muerte de que estaban allí para que bajase lo que es el el pistón de lo grito a C barata yo veo una cosa muy clara de cara a lo que el aficionado atlético mano y es que no se deben dejar de llevar ahora por muchas foto por mucho gesto si detalle de de Morata en una vez que Morata se enfunda a lo que es la camiseta meta al primero de Madrid tú lo que tiene que ir con ese futbolista que lleva ese escudo gastar toda la energía en animarlo en animara a Morata porque es un jugador ya que lleva esa camisa ni mucho menos lema tener que dar la razón a esa gente que ponen las fotos o gesto de Moran hace tiempo porque lo único que intentan poner son piedrecitas y obstáculo para que la cosa no

Voz 3 11:12 no salga bien y recordarle al Atlético lo que hizo quiere

Voz 1266 11:14 sí que eso va en contra del del Atlético

Voz 3 11:17 el aficionado lo que se tiene que olvidar eso no dale

Voz 1266 11:19 zona eso que están deseando de que el aficionado atlético le meta caña e ir a muerte con un futbolista que ha afirmado que va a jugar y luchar por los colores del Atlético de Madrid no caer en esa trampa el aficionado que vaya al metropolitano que ser rojiblanco de corazón como es el caso que soy yo que estoy encantadísima de que Morata por condicione para después puede Rodrigo del Villarreal el último año mano te puedo decir que es el jugador que más ilusión me hace

Voz 1375 11:43 mira que Stay haya fichado por el por el Atlético de Madrid y además lo ha pedido el Cholo lo pide el Cholo a ver quién pita así con continuidad el fichaje de Morata porque en el fondo hospital al Cholo si el Cholo ha dicho quiero a Morata Jordan empiezan a GB estás tocando los narices a al Cholo Simeone pero bueno pues muy bien Kiko en un ratito otra vez estás en tu casa a seguir no te preocupa

Voz 4 12:07 qué hará ahora vienen Cañete gustado un héroes acosa corremos rato ya te digo te exista cuál es