Luis Fernández: "Neymar se va a quedar en el PSG, sobre todo por el aprecio que le tiene al entrenador"

Voz 1 00:00 Luis Fernández buenas noches buenas noches señores gracias hombre pero por estar en el Larguero una noche más Si sobre todo

Voz 1375 00:08 no contarles a los contarle a los oyentes cómo está Neymar que le pasa Neymar

Voz 2 00:13 esto quiere pasa que jugador ha tenido la una pequeña lesión y que estarán seguramente todas las parte intentando de de hacer para que para él lo más rápidamente posible lo que pasa es que en ese sentido hay pocas noticia poca costa puedan porque es un secreto Medical como tiene toda la toda en todas estas situaciones que son de un jugador que es jugador importante de esos que que esperemos todos que que que pueda volver lo más rápidamente posible

Voz 1375 00:53 en esa información salida de Radio Montecarlo siguiese sigue haciendo en Radio Monte

Voz 1 00:57 ya lo dijo si alguien vino y esto es envíen en Radio Montecarlo saliese información luego Jermaine ahora ahora en Bin pero pero

Voz 1375 01:07 hay cierto mosqueo hay cierta preocupación por ese quinto metatarsiano de del pie derecho de Neymar porque es lo que fue del año pasado

Voz 2 01:14 estamos triste hay una cierta tristeza de que haya un la forma de de de juego que pero bueno ya más estaba el una buena

Voz 3 01:30 en buenas condiciones estaba en asientos cosa fenomenal estaba de nuevo estando enterando de siento un juego

Voz 2 01:40 que con mucha a mascando dando Voley estando el importante

Voz 3 01:47 ninguna elección

Voz 2 01:49 es un de de esas que Ponta de esas que puedan volver de nuevo a tener hay hay que tener en cuenta que el jugador tiene estar muy decepcionado como todos los hinchas que somos amor de fútbol y que Ecuador de eh

Voz 1 02:07 es una ópera que este de no lesionado es una pena desde luego que Stella

Voz 1375 02:11 hoy que no volvamos a verle oye fíjate cómo estamos en España cabreados caso muchos clubes equipos con el bar con el gol la historia del bar y los árbitros y tal pero él hemos visto que el París Saint Germain ha hecho también una queja contra el Bari contra los árbitros porque dicen que nos sancionan como deberían sancionar las duras alteradas que reciben Aimar

Voz 4 02:31 tú qué piensas pero el tema de Noir he esto es una nueva

Voz 2 02:36 la aplicación que que llega hoy en el mundo del fútbol le hay que tener en cuenta que esto es un a una fondo y de de poder ayudar a los árbitros o en cualquier forma de injusticia dentro de una jugada de juego yo creo que el bar son de que sean los asistentes de los árbitros

Voz 5 02:58 sí lo tienen que que que

Voz 2 03:01 la sede de la mejor de la de la forma después los otro Francia también el bar tiene sus problema hay el bar en el ex ciertas ocasiones no hay comentario que esta es que están en favor o que están en contra lo que pasa es que el VAR

Voz 3 03:18 es una es una nueva era

Voz 1 03:21 con una nueva regla si no nueva tecnología armas eh que puede ayudar

Voz 2 03:26 qué puede favorecer que puede ayudar a que el fútbol no se mejor el que haya un pues tú sabe cuando un equipo se prepara todas las semanas una nuestro entrenador y que al final de un partido que están preparando que preparado de la mejor forma posible que pululan es injusto una un error árbitro estoy pierde el partido y eso a mí me parece hoy lo que es la tecnología

Voz 3 03:53 el bar es una buena cosa que haya que haya llegado el fútbol ahora

Voz 5 03:59 tienen que mejorar tiene que los árbitros pie de que los que están detrás de

Voz 6 04:05 en una en una caseta ayudar de la mejor manera el que está dentro de Campos lo que dijo a ese dice ayudar en estas cuando toman decisiones ahora cuando hay jugadores que tienen talento que tienen calidad

Voz 2 04:18 pues también hay que tener una una cierta protección hay que proteger

Voz 6 04:23 es claro que sea que sea negro que se estos jugadores porque bueno ese hay una una forma de que estos Faubel tiene más talento tiene más pues hace más queda pero bueno

Voz 5 04:33 dar en Francia nosotros estamos ahí hoy que varias

Voz 6 04:37 educación hay unas entrenadores que son bastante dura y difícil aguantar Iker que también ayuda a la que esto de tropas

Voz 1 04:46 no si tiene que con buena

Voz 1375 04:49 tú crees que animarle pega mucho

Voz 2 04:52 la como yo tiene un una de Jolie

Voz 6 04:57 tipo de jugador

Voz 2 05:00 estoy en huelga

Voz 6 05:01 tenemos jugadores que marcan diferencias son jugadores que son de esos que te pueden desequilibrar que te pueden ser una jugada de gol de pase el marcaje que es el más importante de Asia dos jugadores porque estoy que el que puede ser el peligro de un equipo que con tiene algo de eso poco el contra ellos solos o sea a Messi para que no sea tan pueda eliminar claro pero no provoca

Voz 1375 05:28 tú crees que a veces Neymar entrar en la provocación no

Voz 7 05:31 no no no en los últimos tiempos dos no

Voz 6 05:34 cuando más no provoca anual de madre

Voz 2 05:37 por qué no

Voz 6 05:39 durante tres cuatro años cuando del Barça cuando lo leyeran Frances no está provocando no está en la provoca es eso es chinos de juego así les es forma de devolver después bueno pues él tiene que que seguramente lo sabe y que se sí que nunca pues tienen para que está sí pero no cae provocando es esta como estamos aumentando subir sus

Voz 3 06:06 por más estaba mucho mejor estaba siendo cosa no para provocar el contrario es para

Voz 2 06:13 en una de hoy cómo será cambió hoy lo que pasa es Neymar que no puede cómo jugaba en el Barça que en una banda

Voz 1 06:21 claro que sí por dentro del campo

Voz 6 06:26 no son uno que está el lateral que está frente a tú dentro del campo tu quién y tres cuatro medios centro hay más trágico el tráfico está ahí dentro dentro del hueco estar tráfico donde hay más jugadores en cualquier persona piensan que animarse no de otra forma de otra manera y consiguiendo y haciendo ahí el entrenador tiene la puesto en un sitio que no era su sitio y lo está haciendo venal porque además está siendo no he puesto

Voz 3 07:01 para

Voz 1 07:01 para competir ademán oye Luis tú que lo sabes todo a la última ahí te dejo donde va a jugar Neymar

Voz 4 07:07 que viene en el drama

Voz 2 07:11 porque yo te decir sensibilidad de está muy contento y en París quemarse debe muy muy y muy bien serie de contento Se

Voz 5 07:22 sí además si es por qué en España un piensa usted piensa hay un hombre del PSC que

Voz 6 07:32 lo que hay que negarle tiene mucho cariño y mucho aprecio que es al entrenador Biel por el entrenador

Voz 8 07:39 van a dejar un fin del mundo

Voz 1375 07:43 al fin del mundo no nos

Voz 6 07:45 eso eso no se puede se cuando un jugador un gran jugador tiene mucho a su entrenador porque lo ve muy trabaja con el dentro del campo le pide la exigencia

Voz 1 07:58 sí lo que no eso si el padre

Voz 1375 08:00 luego se padre de Neymar tendrá tanto cariño por el entrenador

Voz 6 08:03 no sé si el padre también eso me quedo otra realidad acudir a partir del momento que vive su hijo contento que está como muy mucha ilusión pero yo creo que está muy poquito después el enfado de otro ya que es una pena que hoy esté lesionado y esto normal un padre y un poco enfadada

Voz 1 08:20 pues nada Luis te agradezco mucho no el ratito Kaká para dar que lo cuida te mucho y un abrazo fuerte Luis un abrazo fuerte y me voy con ellos

Voz 1375 08:30 Jordi pero está por ahí para hacerle una pregunta al doctor Ripoll que es nuestro médico de cabecera del Larguero cuando tenemos alguna duda porque lo explicaba muy rápido muy conciso miembro de la clínica excelencia a Ripoll y De Prado doctor Ripoll muy buenas qué tal buenas noches exactamente cómo afecta a un futbolista esa fractura en el quinto metatarsiano en este caso por segunda vez de Neymar en ese pie derecho

Voz 3 08:53 bueno pues es una importante lesión de confirmarse los presagios que hacen temer pues partes del Paris Saint Germain algunos de ellos oficiales no en uno de ellos dicen que no se descarta ninguna opción terapéutica lo cual está diciendo que no descarta la operación es es una frase apuesta a propósito nadie les pide que pongan la ponen ellos y hoy al equipo y otra la prensa francesa y fuentes médicas hablan de una posible pseudo artrosis de una posible realizar la consolidación de la fractura que se produjo exactamente hace un año

Voz 1375 09:30 en caso de pasar por el quirófano dos meses dos meses y medio incluso tres de baja

Voz 3 09:35 sé que pase por el quirófano sido positivamente ese confirma que tiene un retardo de consolidación de la factura que está producido fundamentalmente por impacto que también por una carga normal Piersilvio estas facturas hay que equilibrar después de la operación muy bien el pie para que en la zona donde se ha producido la facturas no siga habiendo estrés mecánico

Voz 1375 09:57 porque ya superó el año pasado de esa misma lesión

Voz 3 10:00 sí sí por esto después de la operación hay que poner una plantilla hay que poner un estudio del fototipo para que sobre esa zona donde se ha producido la lesión el pies cargue menos de lo que cargaba esto es fundamental yo no sé si está o o el impacto que ha recibido ha sido el desencadenante de una lesión que si se confirma la artrosis podemos estar hablando de tres meses cuatro

Voz 1 10:23 mínimo como momento clave de la temporada lesión si no que repite exactamente igual que la digo

Voz 3 10:31 exactamente el tienen dos opciones poner un nuevo tornillo más grueso que sería una solución más rápida hoy a poner una placa si realmente hay un retardo de consolidación severo y esto ya no iríamos cuatro meses cuatro meses eh bien bien Cuatro sí

Voz 1375 10:47 estoy usted pero usted pero a James Rodríguez no de una lesión

Voz 3 10:50 bueno en otro especializan piense el doctor De Prado rebajado el Rodríguez ha Savia Alonso de los es el igual ya cientos de jugadores de tales

Voz 1 10:58 un abrazo doctor

Voz 3 11:00 muchísimo gustado que ojalá que todo salga bien

Voz 1375 11:02 hacia aseguro que si veremos a ver si va más para largo de lo que parecía pero no pinta bien ya no ya dicen incluso les he comunicado me dijo que no descarta la intervención quirúrgica un abrazo doctor Ripoll gracias