Kiko Narváez: "Benzema estaba para hacer un cameo y ahora es el protagonista"

Voz 1670 00:00 una de los veinte y se fue a correr media hora por ahí Kiko Narváez pero ya ha vuelto Kiko de nuevo

Voz 1266 00:05 muy buena mano muy bueno no estoy en vez de Fuerteventura escucha esto porque todo llevan raro

Voz 1670 00:11 tremendo estrés y no oye oye uno

Voz 1266 00:13 si al final quién sale perdiendo siempre desempleados fui a veces cuando escucho lo economista esto lo programa lo debate que baja un dos con cinco cinco y no se me tenga ministro hombre no al España

Voz 1670 00:27 es tremendo es tremendo mala pinta mala pinta que estén tan tan en las antípodas uno de otro Santi Cañizares muy buenas buenas noches está por ahí Álvaro Benito también hola Mister qué tal buenas noches estaba chupando Gustavo López ya estaba ahí hola gusto estoy ahí

Voz 1 00:44 ay Señor fadista educadora

Voz 2 00:47 claro ahora me siento libre MI5 Kiko tantos años aquí M este este horario algo de correr media hora que lo sepa Choice elíptica elíptica hoy si ahora la Plaza Elíptica ataque de eso Puma estas lo hace en Barcelona Madrid no estoy Madrid barrido me limpio

Voz 0749 01:12 me de Cova vale vale iba iba Valdano yo soy la cucharita

Voz 2 01:19 cuando lo vi jode

Voz 1670 01:21 dejó de telonero de enero se como Pignoise

Voz 1266 01:26 oye

Voz 1670 01:26 eh mira te voy a preguntar estaba diciendo que se conecte que según este Gustavo porque quiero preguntar por el Celta que hacemos una seta Gustavo Bueno ya Cañete ya Cañete que también estuvo diciendo está

Voz 0749 01:38 está complicado hoy bueno parece hablo el presidente parece que sigue Cardoso no asegura nada si no gana frente al Sevilla el fin de semana que viene dijo así de claro no aseguramos que pueda continuar sino le gana al Sevilla quieren hacer un par de fichajes quiere poner un delantero centro sabiendo de Maxi se va un lateral izquierdo le falta un mediocentro que lo tiene en la madrugada pero tiene penalizado porque no quiere renovar el contrato como dejado ya sobre todo la incertidumbre que hay que no se sabe qué pasa dentro del vestuario no porque salió hubo macho hablando muy muy clarito de lo que sucede que hay interferencia entre algunos jugadores el caso en remojo gente que se quiere ir gente se quiere quedar gente que no puede estar entonces esta difícil ahora mismo están descenso Estados punto del Rayo y ves que hay gente o mejor dicho equipos que vienen de abajo hacia arriba el caso del Raso el caso Leganés también el caso del del Celta que es todo lo contrario no es un equipo preparado para esa circunstancia humano y eso es lo que yo creo que más peligro tiene

Voz 1670 02:36 sí que sea lesionado Iago Aspas y no gana un partido es

Voz 2 02:38 que se ha lesionado en diciembre se lesionó y si se selló un empate que no sé si eran

Voz 1266 02:44 de trece partido eran once derrotas en mate una barbaridad single sin el jugador en el lo los número que tenía cada vez que había faltado Yago a o algo parecido el tema del del Villarreal en una de y fíjate Asenjo Luis García que la punta de no sé cuánto que a esta altura ya una bella no tienes que mirar para atrás las cosa mal hecha oye pues la planificación un entrenador otro jugador ahora te pone es el traje de los40 punto Manu o te vas o vas a tener un problema realmente grave ya no vale Europa League presupuesto no no te pone serio o este año va a ser diferente a otro yo este año veo más de treinta y ocho puntos la la salvación porque esta gente tarde o temprano van a tener que qué meter una marcha más nos dicen en agosto la jornada

Voz 1670 03:29 veintiuno al punto empezar Federer van a estar Celta Villarreal descenso los dos ya cambiando entrenador nervios las cosas no salen de ahí de momento no salen que eh Cañete ya Álvaro

Voz 3 03:42 curioso pero al final todo tiene una explicación en el sentido de que es muy difícil construir hice destruye todo de forma muy fácil el Celta cometió muchos errores para mí mentón siempre gastarse poco mu muy poquito dinero los entrenadores Si experimentar con ellos con todo el respeto para los dos que estuvieron en el Celta o los que está todavía Cardoso son dos trabaja es que probablemente sean buenos entrenadores pero son dos entrenadores que desconocen completamente la Liga y que esto las experimentando cuando los dos eran los incidente toca competir con entrenadores que están demostrando ya bueno pues ya una capacidad dentro de la Liga española y lo decimos muchos días aquí que es están poniendo mucho valor los entrenadores esta temporada el ya temporadas pasadas que todos los equipos que tienen un buen entrenador tiran para arriba pues ahí están empezando a competir con deuda Luego está el problema de Yago tampoco me gustó y el presidente cuando hablaba de que bueno pues que había que buscar recursos en otros sitios distintos a los deportivos para sacar adelante la entidad creo que el Celta y ahora mismo no es el momento de buscar excusas y de asumir responsabilidades Isidre pueden empezar a poner tiritas todo ese problema que la primera desde luego nuestra apuesta por el Sí se va Maxi pues imaginamos

Voz 1670 04:55 lo que faltaba y luego lo del entrenador Álvaro que muchas veces se busca el revulsivo aunque no sea el motivo no pero venga cambiamos de Misteri se revulsivos te tira para arriba pero cuando cambia de banquillo y tampoco revulsivo ahora que acceso

Voz 0104 05:09 hay hay dos hay dos caminos eh yo estoy con Cañete en una cosa sobre todo a a mitad de temporada no puede estar en un entrenador que no conozca la Liga española por qué porque todavía en verano pues te lo puedes preparar incluso se ha llegado a un acuerdo pues meses antes que es lo que suele ocurrir pues te lo preparas bien te informas no hay cuando llega la competición estás bueno bastante preparado pero cuando sale la de temporada tienes que traer a alguien que conozca la Liga ese es un camino que a veces funciona a veces no pero blogs al camino del Rayo el Rayo hace hace un mes estaba desahuciado prácticamente hace cinco semanas ahora estás tomando la cabecita que seguramente está luchando hasta el final y luego hay una cosa que le puede suceder a Villarreal Celta que te lo puede contar Kiko por experiencia propia no que que estos equipos esto jugadores no habituados a luchar por por estos objetivos cuando queden siete ocho jornadas les empiezan a temblar las piernas tres

Voz 1266 06:01 lo que has hay uno de nuestros acostumbró mi hombre nosotros otro fíjate que que hubo una intervención y la movida que tuvimos nosotros el Atlético de Madrid la verdad que muchas veces sonó a excusa pero claro el noventa por ciento de los jugadores estaban día tras día Rubí compañía la gente que había intervenido el club Manu de de los contratos buscando contrato B ahí estaban todos los jugadores durante la semana hablando con su representante buscando un equipo la posibilidad de tener que ir Juanma López yo habla con el juez para ver qué es lo que podía pasar al futuro sino iba a caer en mano de Jesús Gil eran todos los jugadores todos los trabajadores mal lo pillo íbamos hablando en nombre de la plantilla con un juez que ETA cómo llegamos al juez no dijo bueno quienes Kiko y tiene que a mí no me gusta pero me no me gusta el fútbol digo no es el el Lope y yo soy Kiko encantado y estuve hablando cierto es cierto lo que hice al bonito con el tema del canje de los cuarenta punto porque al final te puede la ansiedad ya no es la confianza la que tiene ya tiene una obligación ya no es tan metido ahí te enfrenta otro equipo que el el de bienestar acostumbrados a Álvaro yo lo estaba con el Cádiz Club de Fútbol la última temporada jornada decíamos ahora nos vamos a salvar in durante tres años salvando cuando en la primera vuelta estábamos defendido pero que estábamos IQS habíamos convivir con eso eso es un problema te termina atenazando te caes te queda la ansiedad Manu no sale del del boquete hijo opone es es

Voz 0749 07:22 dos meses después Manu Kiko sabe lo que pasa el Celta es un equipo muy joven Bright en esa a Fran Beltrán tener Lobo que es de Tamil jugador joven chaval no no tienes líderes para hacer que esto pueda salir adelante a nosotros pasó cuando estamos en Champions puede terminamos descendiendo y teníamos a Mostovoi tenía vamos a a gente muy importante ya dentro como era el lloro vigente realmente de mucho peso el Toto Berizzo y al final independientemente eso termina defendiendo y hoy mucho peor si tienes gente muy joven gente tiró de la cantera gente que vino a jugar el Celta pero que joven y que no saben todavía lo que es el ADN ese club realmente

Voz 2 08:04 en complicado faltan líderes Iago es uno es si está lesionado muy fuerte en el Villarreal escribiendo aquí lleva diez partidos en Liga sin ganar seis seis el Celta

Voz 3 08:13 cinco los cinco últimos perdidos bueno

Voz 2 08:16 Cañete fíjate el Atlético con Garitano se ha llevado los siete ejemplares

Voz 3 08:21 herencia yo creo que el Athletic ahora el Athletic asumió el compromiso de echar todo encima del campo ideal que esa camiseta no puede ascender y que históricamente no querían formar parte de una plantilla que que que que bajara no irle vimos jugar con mucha tensión y con muchos nervios pero dejándose absolutamente todo en cada jugada yo ese compromiso no lo he visto en el en el Celta no lo estoy viendo mucho menos en el Villarreal el Athletic tiró de orgullo tildó de vergüenza Ia agachó la cabeza y se puso a trabajar hice puso a dejarse todo le pudo haber salido mal porque aún así jugaba francamente mal producto de los nervios

Voz 1266 09:04 va a quedar efectivamente la actitud

Voz 3 09:06 yo ya no lo estoy viendo en el Villarreal ya no estoy viendo que le duela los goles en contra el Villarreal tanto no estoy viviendo tampoco una actitud encomiable como la que ha tenido el Athletic en el Celta ahí esa es la gran diferencia lo que quiere lo lo digamos el apego hoy el respeto que tienes una gran entidad como el Athletic himno tanto como el Celta o como el Villarreal

Voz 1670 09:26 el Athletic iba para arriba el Celta y el Villarreal llevan año enfangado así no hay manera de que salgan Isabel me está sorprendiendo mucho el español lleva tres de treinta osea lleva eh nueve derrotas y una victoria en los últimos diez partidos no sé qué qué queréis quiera pasar al equipo de Rubi que nos empezó maravillado a todos si está ahí a tres del descenso también

Voz 1266 09:47 pues mira la parte de atrás tenido problema mano a fundamental con los tres centrales

Voz 2 09:51 dos derrotas en los últimos diez nueve derrotas

Voz 0749 09:54 muchas lesiones trágico fe o lesiones

Voz 4 09:57 después yo no sé si la exigencia de

Voz 1266 09:59 de lo que Ruby que empezó maravillado no con campo contrario con Granero Darder con más Roca en el centro y el bando el protagonismo no sé si la exigencia física a la hora de tener que mantener ese ritmo iré fue ya hubo un momento en el que ya no era sorpresa ya que lo demás equipo más o menos lo lo conocía en cuanto bajaron el ritmo la presión y lo que requería es lo que deseaba rubia a principio de temporada y era un equipo de la Escuela de lo que querían ser sirvieron el otro Hari tener el balón tener a partir de ahí hubo muchos momentos del Espanyol que no sabía si era el de rubíes de Quique Sánchez Flores era en tierra de nadie y al final ni querían tener el protagonismo se quedaban con una un un repliegue a medias y al final ha terminado pues mira sucumbiendo hindús reconocible no sabe real entre yo veo al español no sé si el de o de Quique

Voz 2 10:49 la final que no hubiera hecho ese inicio de temporada ya ya

Voz 0104 10:53 los fíjate que el año pasado el año pasado con el Huesca le pasó algo similar en Segunda División A arrancó como una moto el equipo iba líder y luego por estas fechas también tuvo un bajón tremendo resultados partido Álvaro y Raúl que está diciendo que en el último tramo

Voz 5 11:09 la verdad es que esto es buena noche estábamos dudando en Ander porque pegó un bache tremendo Permira

Voz 1 11:17 qué tal estás tú robots también perdóname

Voz 2 11:21 ya no no siempre siempre al final que venir que quede

Voz 3 11:26 de qué te pasa

Voz 2 11:30 a es también no no no

Voz 3 11:34 sí les contesta y que te que es lo que te gusta de la tertulia que estás aburrido siempre

Voz 2 11:40 yo creo que yo estaba sitio

Voz 1670 11:45 lo que lo tiene todo controlado tiene su cabeza todo contra oye ahora ahora vamos a parte arriba pero por acabar con el Rayo que hemos empezado El Larguero con Michel que éste sí que ha sido cambiar la defensa de cinco tres centrales ha puesto ahí a a cinco Olaya Álex de carrileros hijo cuatro victorias si uno

Voz 1266 12:02 jugado Calvo calvario lo conocerá mejor que nadie pero que que que esta temporada no seis y hubo un momento en el que parecía parte de cambiada en línea de cinco de un equipo mucho más seguro Comesaña chaval está creciendo pero a mí Raúl de Tomás yo tenía mucha confianza en este chaval Álvaro tiene una condiciones Día del Fútbol Club Barcelona lo vi jugar jugando espalda potente con un disparo yo creo que yo no sé si es tema de coco o tema de confianza que ve con alguien el cual ya dio la temporada pasada en el Rayo pero me parece uno de un jugador que tiene unas condiciones Hinault se el tope de de Raúl de Tomás y a mí me gusta verdad

Voz 0104 12:42 este chico en en juveniles apuntaba como como jugador pero pero altísimo nivel primer equipo se hablaba de él como como delantero del primer equipo del Real Madrid no cualquier cosa eh y es cierto que atar de madurez el lo que me cuentan porque yo todavía no estaba ahí me cuentan que la cabeza pues pues todavía no había alcanzado su el grado de les dejaban entrar en las medias

Voz 2 13:05 porque aparece va en en la plaza el minusválido

Voz 0104 13:10 entonces el grado de maduración pues el AVE le ha llegado tarde pero no no tengo ninguna duda que este chico acabará rompiendo la que dejó escrito

Voz 1670 13:17 ya no creo recuerdo que la temporada pasada le entrevistamos y el decía Nos decía que bueno e Cristiano o por aquí Cristiano por allá un póster en su habitación vídeos partidos él él se fijan mucho siempre se fijaba mucho en Cristiano Ronaldo para copiar cosas y para fijarse en cómo mejorar no

Voz 0104 13:33 el ex amiga Marco van Basten Cañete

Voz 2 13:39 con todo dicho lo tenía yo vuelvo volvió Albacar Raúl de Tomás es es un jugador extraordinario que tiene condiciones extraordinarias de ahí es difícil tener tantas condiciones a exposición de delantero en cuenta ese tipo de jugadores le sentó muy bien

Voz 0104 14:01 Marsé del Real madrid sentó muy bien porque hay que hace mucho frío para aquí

Voz 3 14:07 yo quiero un vestuario donde ya es mucho más importante ganar que empatar y que no es una cuestión de filiales donde ya te exige mucho más dónde como el otro día hablaba yo con Pellegrino hablando de Oscar este jugador del Leganés cegar no es lo mismo ser estrella en el juvenil del Real Madrid ha o en el Castilla ser un chico bueno pues mimado dentro de una entidad como el Real Madrid

Voz 1266 14:29 venga que y luego sales fuera de aquí

Voz 3 14:32 es el último del Leganés o el último del Valladolid cuando se fue Raúl de Tomás no pero efectivamente el ha madurado ha dicho yo soy futbolista y quiero serlo hay ahora mismo yo me quito el sombrero con el boxeo le ha ayudado

Voz 2 14:45 así parezca mentira

Voz 3 14:47 da eso porque le dio conocía

Voz 5 14:50 va a través de su hermano aún a un entrenador de boxeo y les dio por por boxear dice que eso les libera Ike Le centro hicimos un un reportaje con él de verdad

Voz 2 15:01 está todo lo malo que no hay veces que yo me acuerdo de Raúl le dieron un buen golpe un día la cabeza estuvo un mes que está fenomenal me refieres a mí no

Voz 1266 15:11 lo era al ante el Racing de Santander no era un boxeador Raúl uno pequeñito no me acuerdo yo Jonathan yo no me acuerdo

Voz 5 15:18 ah bueno sí sí era Jonathan Valle yo ahí

Voz 2 15:22 yo era boxeador pequeñito le pegaba bien a repartía revolver añito pero no el centro eh que vamos a encontrar en la rotonda con el coste sí

Voz 1670 15:30 eh deja hoy que tiene que os pregunto por Benzema que he dicho soy un nueve con alma de diez a ver que se les ocurre a Kiko Cañete Gustavo y Álvaro y a Raúl

Voz 7 17:35 El Larguero

Voz 16 17:37 con Manu Carreño es el mejor momento de Benzema producto a los cuatro le ha venido bien quitarse a Cristiano dijo mira que siempre decíamos el compañero perfecto para Cristiano pero ahora está en el mejor momento Benzema

Voz 2 17:53 Alvarito tú lo sé que decir adiós a la criatura hombres

Voz 0104 17:55 en cambio manifiesto que si ayer te lo conté en Joker yo nunca lo he visto primero con este nivel de implicación SAS yo pensaba que que que este este Benzema nunca se iba a ver que siempre nos ha dejado estos momentos de inspiración de de talento lo que ahora por cierto los los hace con mucha más regularidad porque a mi me parece que aunar en un solo partido todos los las las acciones de tan alto nivel que nos dejó ayer es está al alcance muy poquitos futbolistas en el mundo yo creo que ha dado un giro a su actitud completamente no es un es un chico que él que vive el partido que esté implicado que ese que que estas sacrificado en las labores defensivas lo que nunca lo hemos la hemos visto no entonces yo creo que para mí es el mejor momento yo creo que quizás se siente líder no ante la marcha de Cristiano ya es un jugador más experimental dado más maduro se siente líder en la plantilla yo creo que todo esto junto hace que estamos estemos viendo al mejor Benzema para mí no tengo yo no tienen no no tengo ninguna duda Selma en su mejor momento

Voz 0749 18:55 el show Manu coincidió con en una cosa el compromiso está teniendo el jugador eh creo que la calidad siempre la tuvo lo que pasa de la demostraba de vez en cuando pero veías que tenía muchísima calidad pero la actitud que está demostrando en estos últimos partidos y sobre todo en este en este torneo creo que ese efecto popular el el estar comprometido con el equipo te hace estar mucho más concentrado estar mucho más pendiente lo vez con esa actitud con esa agresividad e intensidad hiciera eso les Sumack que se encuentra con el gol con facilidad de su más que la calidad que tiene para hacer mejor al que tiene al lado tasa hablando de para mí uno los mejores Benzema que está en el Real Madrid

Voz 1670 19:30 sí y como siempre decimos todos y siempre observo ido a casi todos eh sino recogía el que sea que Benzema no son nueve yo creo que no coincidimos todos a Benzema hay que dejarle así o mejor ojo haría mejor al lado de un nueve nueve por ejemplo Benzema tendría sentido jugando con un Cavani o es mejor dejar a Benzema libre aunque no sea nueve

Voz 4 19:49 sí fíjate que yo mano me identifico en muchas cosas con él iraquí

Voz 1266 19:53 Benzema no está regalando desde la era solar

Voz 17 19:56 hay partidos que yo creía que ya no lo íbamos sabe sin embargo Lofca mamó el fútbol lo estamos disfrutando lo primero es que ya se cree que es líder

Voz 1266 20:05 se puede echar una bronca un compañero y otro porque está súper comprometido a la hora de estar absolutamente en todo que le viene muy bien a Benzema porque tú cuando les digo que me siento identificado con él porque yo venía a recibir pero siempre tenía pues a un lobo PNR Sneijder por delante no al lado claro tenía Hasselbaink que tenía a gente a nueve pues por delante mía claro si tú no tiene ese nueve Benzema lo que va a construir mucho más fútbol si tiene dos extremos que son verticales y rápido a la hora de tu venir a recibir girar con un control y que en de en profundidad a la espalda del lateral salgan corriendo lo vimos con Vinicio lo vimos ayer también con Carvajal lo hemos visto con Lucas Vázquez a él le viene muy bien a la hora de de que cuando viene recibí estamos hablando de firmó uno cuando sales sala sale Mané muchas veces viene a recibís sale los laterales que son extremos reconvertido laterales el ahí sale ganando ahora sí tiene también a un nueve caza goles que no se moda allí si él tiene la conciencia de jugar cómo está jugando aporta muchísimo pero a mi es el mejor Benzema que hemos visto

Voz 2 21:09 desde la llegada que le viene muy bien la gente muy abierta

Voz 1266 21:13 banda y que no está regalando o como el día de ayer

Voz 2 21:16 tildó de verdad que yo no había visto tanto

Voz 1266 21:18 yo tantas cosa buena en noventa minutos eran futbolistas que estaba de chopa cameo ya que ahora protagonista

Voz 3 21:25 la protagonista mucha la la prueba de que es el mejor Benzema es que ahora mismo no hay debate porque ha habido siempre un debate en el sentido de que hay gente que nunca dudó de la calidad Benzema eso no a nadie pero si se dudaba de su estado físico por ejemplo que no hemos hablado que ahora mismo también está mucho más rápido más vivo más potente de su frialdad a la hora de competir los más puristas siempre se posiciona Bancomer la técnica de Benzema y la calidad de Benzema que eso nunca se discutió pero los más los que exigen más a los jugadores quieren que ese tipo de jugadores marque diferencia cada día porque está capacitado para hacerlo ahora ya no hay debate eso quiere decir que estamos viendo al mejor Benzema el más completo

Voz 1670 22:04 hoy la última creéis que le va a venir bien o mejor que otros clubes anteriores a Morata el Atlético de Madrid no ha acabado de explotar en el Chelsea en la Juve algo más pero tal en el Madrid se ha ido dos veces creéis que este es el sitio y el momento para que veamos la gran versión de Morata que sabemos que podemos ver

Voz 1266 22:26 pues sólo con veintiséis año con la confianza absoluta del Cholo Simeone y con las condiciones que que tiene yo creo que se limitó a dar el salto otra cosa es que ya de un paso de una vez por toda el tema de David de madurez ya lo hablábamos ante Manu con que la adversidad de no sean una excusa a la hora de él de de las quejas sino que sea todo lo contrario sea un momento en el que tenga que que darle la vuelta de reconducir y que no tenga pues eso esa esa queja que tiene cuando las cosas no les salen bien pero vamos lo tiene todo el Cholo el Atlético Madrid la forma de jugar todo

Voz 0749 23:03 creo que fue un día que hijo Kiko de haciendo Larguero que muchas veces este tipo de jugadores tienen que decir muy bien al incluir creo que fichó Bono Kiko que si decías y que sepa elegir no de puede pasar por tanto clubes tan grande y que ninguno terminó de cuajar elegir bien y creo que se han elegido mutuamente el Atlético de Madrid ha elegido Morata porque lo necesita al no estar Diego Costa creo que es un jugador que le puede venir muy bien al Cholo y creo que Morata eligió muy al Atlético de Madrid por las circunstancias que rodean al club y por lo que hace jugar el Cholo Simeone a sus jugadores creo que son dos jugadores son dos entidades tanto Morata como el Atlético de Madrid que se necesitan mutuamente

Voz 3 23:40 yo soy más pesimista de todos vosotros hombre bueno porque no le he visto rendir a Morata una temporada de forma regular eso

Voz 2 23:48 duda que como es que haya sido un accidente

Voz 3 23:51 sino que han sido ya varias temporadas pues ahora me tiene que volver a convencerme tiene que volver a a enamorar ya sé que de la calidad estamos hablando la misma historia que convence va nadie duda de su capacidad y nadie duda de sus posibilidades de puede callar la boca en el momento que la gasolina critica porque es un jugador brutal pero como yo no le he visto todavía hacer una temporada regular y a mí me gusta

Voz 1266 24:12 el hará honor a Cañete eh

Voz 3 24:14 no sé tengo muchas dudas porque como no le he visto nunca pues tengo muchas dudas casi te diría que no lo que pasa es que claro luego pienso en todas las posibilidades que tiene efectivamente puede hacerla perfectamente lo tiene mucho más fácil que el que no tienen capacidades futbolísticas para hacerlo pero yo soy a mí siempre me conquistan mal los jugadores regulares que los jugadores intermitentes y Morata ha tenido momentos de absoluta brillante es que se ha llevado elogios yo creo que en muchos casos y casi diría injustos a favor es decir pero exagerados efectivamente pero a mí me gustan los jugadores que están todos los días

Voz 0749 24:55 sí yo creo que lo que se dio

Voz 1266 24:59 a mí me da la gana el pasito con el Cholo no sé

Voz 0749 25:01 será que yo me agarro también aguas pero bueno yo creo que si Bush que eso es lo que dice Santi en parte tiene razón no pueblos cruel que pasó y que por ahí no cuajó pero creo que este es el club que puede hacerlo bien Morata primero por el entorno que los rodea o que lo va a rodear después porque tiene un entrenador que para eso le va a hacer ni muchísimo lo lo que motiva al futbolista y por cómo lo revaloriza va a depender del también va va depende de su rebeldía a la hora de dar yo creo lo máximo que pueda por lo menos triunfar en Jaca

Voz 2 25:31 te deje barba me casé deje porque tú crees

Voz 5 25:36 yo también pienso como Cañete entonces de ahí que