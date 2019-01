Ángel Navas del Val: "Es como sentirse futbolsita de nuevo, pero dejas un poco de lado a la familia"

Voz 1 00:00 como cada lunes cuéntanos y preséntanos coprotagonista que ya lo hemos

Voz 2 00:05 sí mira ya a las hablas dicho Ángel Navas pero más conocido como como Angela se lo conocían futbolísticamente pues ha estado en un mundo te equipos porque Malaga

Voz 1806 00:16 en el Marbella porque él es de de Marbella Badajoz Extremadura Albacete Getafe Real Murcia en unos cuantos equipos no invirtió esa lo que decíamos ese ascenso a Primera División con el Málaga en la época de estaba Juanito luego años ochenta a finales de los ochenta no se ha hecho de él después pues después del fútbol tienes que reconducir tu vida hiel le gustaba mucho estoy conduce que incluso reconducir tu reconducir tu vida es que incluso cuando él eso era futbolista pedía permiso para ir a sí cárcel en los diferentes tipos de carné B1 B2 es así no

Voz 1 00:52 Angelo tu decía oye viste que me tengo que ir que tengo examen

Voz 3 00:57 se me resultaba raro no porque crean que era una broma pero dormita era cierto muy a día de hoy gracias Dios pues me sirve para lo que la vida laboral

Voz 1 01:07 totalmente de de que jugabas tú de defensa

Voz 3 01:10 pues menos de portero come de todo la verdad pero normalmente jugaba de lateral izquierdo o de central

Voz 1 01:16 lateral izquierdo y con quién está con quién estabas además de Juanito quiénes serán allí los cracks eh en aquel Málaga

Voz 3 01:22 pues mira enseño empezando por el entrenador quedó la lado Kubala estaba yo sé al portero de la selección húngara estaba Clemente Villaverde Miguel Ángel Ruiz Antonio Hierro un estaba Maribel ellos estaba Paquito estaba Lauryn se en fíjate qué equipo eh Esteban Vigo El Boquerón murieron Boquerón Esteban porque don José Hurtado no una serie de ellos que que la verdad que que fue un año bastante triunfal

Voz 1 01:51 esto es todo lo que te asegura es que sigue que sigue estando en el fútbol claro porque tú cuando cuando cuánto tiempo lleva siendo el chófer del mal

Voz 3 01:59 pues yo llevo en esta empresas son creo que trece años a mi me parece a mí que desde que se enteró mi jefe ya me pasó eso eso obsesión

Voz 1806 02:08 claro es que él no entra como chófer de Málaga él el primero además estuviste

Voz 4 02:13 eh con camión no

Voz 3 02:16 diez años y medio estuve en una empresa de de transporte

Voz 1806 02:20 después cuando el el la empresa en la que trabajasen jugó en Málaga a los autobuses tu jefe se porque te Payá mejor que nadie

Voz 3 02:30 hombre la verdad que tenía bastante desconocido en el equipo no desde los utillero médico alguno ex compañero ya te digo en el momento que centró el jefe porque era lo más fácil lo lo más cómodo para ello ese tipo de relación no con con el equipo

Voz 1806 02:46 oye cuando vas a los a los campos porque he visto una una foto tuya me recuerdo hace poco en Extremadura tú entras al al pasillo desde los vestuarios ya hay una foto tuya de de la plantilla el Extremadura te pasa en diferentes campos dices mira aquí estoy yo aquí Tomás tuyo jugador dice mira aquí estoy aquí estoy

Voz 3 03:04 algunos algunos no en todos no porque la verdad que ha pasado bastante tiempo no pero ese fue coincidencia también porque venía como cuando break que le dije mira en este con este equipo ascendimos nosotros a Segunda división incluso la las azafatas que había allí se quedaron así como Miranda que si mira exceso yo no que bastante gracioso porque eso no estuvieron al palco vamos lo bueno un acto muy bonito eh ya de después de tanto tiempo que todavía se sigan acordando la verdad que era era muy bonito

Voz 1 03:35 oí muchas veces vemos a los autobuses cuando llegan al estadio no que viene a los aficionados y tal y no sé qué pero siempre pensamos en los que los jugadores no que van flipando como la afición les lleva a bengalas no sé qué aplausos pero nunca caemos en el en el que los lleva no tu hay que sientes cuando llegas al Málaga la aficiones jalea tal

Voz 3 03:55 llevan la verdad que que me sigo sintiendo futbolista soy uno más no porque el hecho de de llegar al campo en la misma situación lo único que agarrado un volante no ese hormigueo cada uno llevaba en el estómago esa sensación es agente vitoreado eh ya te digo sentirte de nuevamente futbolista aunque la distancia

Voz 1 04:15 vamos que te dice el míster que juegue y te bajan del autobús y juegas

Voz 3 04:18 hombre ya tuvo una anécdota un entrenador que íbamos llegando al campo del Betis medio sin ese estado me dijo quién tuviera diez años menos no Virgen Mister nada más que unas botas

Voz 1 04:30 claro claro de Juan Ramón me salta por Payá pues vaya que salto lo digo lo que muchos de los entrenadores que que han llegado al Málaga te has enfrentado a ellos no

Voz 3 04:41 sí sí vamos incluso con Schuster que era un poquito para con palabras hablando mucho lo comenté no dije míster la verdad que que un fenómeno extra en aquella época no lo primero que me dijo fue me Darias muchas patadas digo la verdad que decir que en aquella época de la era difícil de pararle

Voz 1 05:00 oye quién es el quién es el que más jaleo te ha montado en un autobús pero ya he dicho es que lo bajó del autobús

Voz 3 05:08 no que va no se puedo decir que me tengo que muerden la lengua en la época de de Copa de Europa la verdad es que había un ambiente tan estupendo que siempre de cola iba Joaquín no era a qué obedece a algún que otro que que la verdad que no es que la Ali Avan pero vamos es ese alegría que había en el auto normalmente la la daban ello

Voz 1 05:30 recojo aquí no me falta ni poner música películas y nada no

Voz 3 05:34 no no no que va que va en lo que pasa es que no le puede dar la espalda no te puedes fiar de él

Voz 1 05:39 oye que jugadores que

Voz 5 05:42 ahora el equipo que llevas que que manías tienen que te piden alguna rara alguna rareza alguna anécdota te dices oye Angelo va a lo que se esto lo otro

Voz 3 05:50 no bueno a mí normalmente no me suelen pedir nada porque agraciado tenemos un delegado que también han sido futbolista Josemi la verdad es que en los lleva a rajatabla lo entiendo bastante bien no entonces yo tú negocias negocias con ellos tú no no no yo me limito a mi faceta que ya es bastante difícil esos temas de los dedican para detenerla

Voz 1806 06:08 pero es que imagínate que ahora además hay muchos casi todos los desplazamientos que en un avión solos el chófer de lado todo el que tiene que ir a recogerlos desde Málaga pues a Zaragoza a cuando llegaron en el AVE para llevarlos al hotel no hay tanda aunque el Málaga vino de Lugo en autobús a hasta Málaga o sea que te crece que sí que hay tantos viajeros y tantos viajes así ahora en autobús ya no le piden música nipón me esta película ni nada de eso no como se como se hacía antes

Voz 3 06:38 no vamos normalmente no aparte siempre que baraja el estadio suelen poner ellos su su música no porque uno va a poner una que a lo mejor no les gusta todo el mundo estaba secuestraron claro los ponen su propia música y así no hay ningún tipo de problema

Voz 1 06:53 pues lo de conducir autobuses te gustaba desde desde joven chaval

Voz 3 06:57 me gustaba conducir saben lo que pasa que me gustaba mal lo que era el tema de camiones que el de autobús eh esto fue una circunstancia cuando llamé me fui a vivir a Alhaurín de la Torre Mis hijos también juegan a fútbol hay veces que le pregunté a uno de los conductores cree llevaban sí presenta teta al día que que quizás necesiten conductor es que todo el tema de la verdad que que fui entregué mi currículo ya te digo y hasta la fecha son casi catorce años lo que llevó a mí estás feliz haciendo lo haces hombre en parte estoy feliz porque haciendo una cosa que me gusta no pero también hay que reconocer que la familia también la tenemos un poco de lado el que estábamos aquí no tienen ni fines de semana en el día festivo en ni nada no sé sí bueno las horas que que marca la ley no pero lo lo que pasa que aquí normalmente cuando los demás descansan es cuando uno trabaja no aprovecha la gente para viajar

Voz 1806 07:51 porque además no sólo es el chófer de la otrora el mala que luego tiene que trabajar durante la semana colegios acceda por ejemplo mañana qué dices que te levantas a a dentro de un rato que tienes que hacer mañana

Voz 3 08:03 mañana pues mira tengo no colegios si luego aparte tenemos también un servicio de transporte de fábrica aquí todo ese no entonces tengo mañana Un pequeño popurrí

Voz 1 08:12 bueno lo importante que el Málaga suba a Primera

Voz 3 08:16 hombre en lo que interesa de una manera de otra en Málaga es un equipo con mucha solera que por desgracia después de diez años no perdió la categoría no esperemos que sea un año transitorio ese pueda recuperar este

Voz 1 08:29 estando en Primera al equipo hay mucha diferencia en los viajes eso se coge más el autobús menos

Voz 3 08:34 no no no la la tónica en la misma mitad de nosotros lo que hacemos me transportan el material deportivo y hacerle en el servicio de llevarlos desde aeropuerto y hoteles y campos de fútbol y regreso al aeropuerto o al hotel no son lo que normalmente en nuestra función pero no entre

Voz 1806 08:53 no te has perdido nunca bueno

Voz 6 08:56 la que siempre uno procura de buscarse a esos truquitos de todo el tema para que no haya ningún tipo de Falla no tiene caso el recular al equipo tarde pero es que ha corrido antes para allá en las calles y demás

Voz 3 09:07 se aquí hay poco hay poco lugar a al Falla

Voz 1 09:11 a la pero sí sí normalmente siempre le

Voz 3 09:14 me gusta llegar al sitio al hotel al campo todo eso a la primera no pero bueno uno no es una máquina y si hay alguna excepción pues qué le vamos a tres

Voz 1 09:22 hoy la gente te reconoce los aficionados del Málaga dicen mira Angelo que fue jugador y ahora lleva nuestro equipo no ahora los aficionados no no no reparan en eso

Voz 3 09:31 hay de todo hay de todo sobre todo lo que ya lo más veteranos porque ya de esto ha llovido no pero vamos incluso dado Chan también chavales jóvenes que por el comentario de los padres y todo el tema pues la circunstancia de que me han reconocido no te digo cosa rara pero bueno

Voz 1806 09:48 la gracia para determinar que que es que lo muchos de ellos los chóferes de autobuses de equipos de Primera Segunda tienen un chat entre ellos hablan

Voz 7 09:59 sí sí me he tenemos

Voz 3 10:01 en guasa que normalmente claro cuando vamos a los campos hoteles todo eso no facilita bastante la labor no incluso cuando vamos a cualquier sitio si llegamos con tiempo pues solemos quedar hacemos el recorrido tomamos un café o lo que es la verdad que se ha formado un grupo muy bonito tanto de conductores de Primera como de Segunda que que la eh de no sirven de mucho apoyo de mucha ayude no

Voz 1 10:24 que bueno pues nada Ángel Navas del Val más conocido como Angelo ex jugador del Málaga y ahora chófer de la actual Málaga que lleva al Málaga por ahí portó los campos de donde haga falta y que seguramente vamos a ver si acaban subiendo la división no ahora mismo segundos detrás del Granada lo está en la cama metido con el uniforme puesto porque se levanta no

Voz 8 10:46 si la bota la llevo en el maletero del autobús por si acaso se da la oportunidad de jugar ahora te llevas a levantar con el traje arrugado

Voz 3 10:53 bueno para eso tenemos a la señora que no eche una mano

Voz 1 10:56 no refrendada planchas Vito mañana cuando te levante si a currar que tengas buen día como siempre