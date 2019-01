El Larguero (28/01/2019): Análisis de la llegada de Morata al Atlético y hablamos con el Doctor Ripoll de Neymar

Voz 1375 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero acaba de terminar la jornada número veintiuno en primera división con el Alavés cero Rayo Vallecano uno Primera derrota del conjunto vitoriano en Mendizorroza en lo que llevamos los de Liga primera vez que se dejan los tres puntos en casa y ha tenido que ser el Rayo Vallecano que está desconocido lleva en los últimos cinco partidos cuatro victorias y un solo empate está por ahí Kevin Fernández viene acompañado con el técnico rayista hola Kevin muy buenas

Voz 1264 01:03 aquí estoy y mano buenas noches de el Rayo Vallecano fíjate desde abril que no perdía el Deportivo Alavés en Mendizorroza y el Rayo lo que dices en racha todo esas cuatro victoria esos últimos cinco partidos insistió aquí hablando con con Michel Le decía horas una persona que que les gusta hablar de fútbol que lo analiza muy bien ahora me decía que su mejor importante por ejemplo Raúl de Tomás pero que es el primer gol que marca fuera de casa yo no tenía ese dato yo le decía que es un poco el triunfo de la tranquilidad no en este fútbol que muchas veces no tiene paciencia se ha confiado en él si le ha mantenido oí aquí están los los resultados aunque él ha dicho que quizás era un partido más empate que te lo cuente porque ya te escucha el técnico del Rayo en sintonía de Lardero

Voz 1375 01:42 pues con él abrimos este Larguero porque acaba de terminar el partido y está feliz antes de emprender el camino de vuelta a casa o Míchel entrenador del Rayo muy buenas hola buenas

Voz 1 01:50 noches enhorabuena gracias estáis

Voz 1375 01:53 la ocho de Europa

Voz 2 01:57 bueno te rías Europa

Voz 3 02:01 no me hay que mirar para atrás primero pero bueno hay que mirar partido a partido y la dinámica es muy positiva bueno ganar hoy es una alegría inmensa por lo que decimos Alavés llevaba no sabía yo sabía que esta temporada no había perdido en casa pero me dicen que que nueve meses sin perder si tiene muchísimo mérito esta victoria

Voz 1375 02:15 desde luego sufriendo al final porque hay que sufrió en todos los partidos esta Liga está carísima pero que ha cambiado qué qué ha cambiado desde luego no la confianza en ti porque nunca creo que ha existido duda ni por parte del jugador ni por parte de de de prácticamente nadie pero que han cambiado de los últimos cinco partidos cuatro victorias y habéis metió la directa

Voz 3 02:34 bueno es verdad que a ver en el sistema hemos cambiado hemos puesto tres centrales consistencia defensiva seguimos buscando portería contraria pero ahora cuando no tenemos el balón pues bueno estamos más juntos somos más competitivos la verdad antes algún momentos siempre fases de los partidos que que no lo es con estábamos Si y ahora pues la verdad que el equipo tiene una concentración total durante veinticinco minutos y hoy es verdad que el Alavés ha tenido opciones para para nosotros no también para hacer algún gol más para mí el empate pero bueno al final esta dinámica positiva hace que tengamos tres puntos importantísimos que no sacan de una zona que que hacía mucho tiempo que que no salíamos Si que esperemos que no volvamos a ahí

Voz 1375 03:14 bueno creo que habéis estado todas las jornadas de Liga en descenso me parecía una menos en una jornada no sé si la cuatro la Cuatro sí ganó en Huesca dentro de vamos eh decía es lo lo del esquema es verdad que lo has cambiado desde que has cambiado a tres centrales con con vincula por la derecha ya les Moreno por la izquierda como carrileros ya te sientes más protegido el equipo está más protegido atrás eh

Voz 3 03:36 así es sobre todo el tema de las transiciones y cuando hacíamos línea de cuatro haber Luis I iguales son muy profundos y ahí nos quedábamos siempre con dos centrales y un mediocentro pero al posicionamiento a veces Nora no era el adecuado y irreales digamos muchas transiciones y también sobre todo a los centros laterales estábamos sufriendo mucho principio temporada bueno meter tres centrales hace que estemos más protegidos la zona central del área bueno hoy al Alavés que es quizás uno de los mejores equipos con el Eibar que más hay que más puntos de remate tiene con pues hoy con serio luego pruebas había salió Sobrino ha salido Guidetti osea que tenían muchísimos puntos de remate hoy hemos sido capaces defender muy bien es a una una gran prueba de fuego en el defender hoy al al Alavés

Voz 1375 04:23 nada está funcionando esa nueva defensa están funcionando los goles de Raúl de Tomás aunque yo tampoco bueno no me había fijado en el dato de que es el primero que marca fuera de casa que estabas diciéndole a a Kevin eh lleva nueve y el primero fuera hoy

Voz 3 04:34 sí y además lo dicho antes del partido dio

Voz 1 04:38 que ya que ya

Voz 1375 04:40 mira no ha hecho caso al final bueno la verdad que es sí

Voz 3 04:43 por importantísimo jugador de fútbol es muy bueno muy bueno tiene un talento brutal tiene cosas que mejorar como todo el mundo pero pero bueno está dando pasos hacia adelante es su primer año en primera división lleva nueve goles yo creo que va a hacer una buena cifra hay bueno disfrutar le mientras lo tengamos aquí claro que es un jugador que tiene muchísimo muchísimo fútbol

Voz 1375 05:02 yo por el Real Madrid y que va a alguien con los pies la alguien de cabeza es físico es un jugador potente si existe el primer gol de cabeza también de los nueve que lleva bueno faltan faltan refuerzos queda poco de que acabe el mercado de invierno habéis pedido algunos no pero no de momento no llega nadie

Voz 3 05:17 sí parece que el medio centro bueno no sé hay que vive quién esto que parece que no no no que hay varios nombres yo creo que el que está está cerca pero pero bueno esa posición social medio espectro el medio centro lo tienes sí sí Macario Vaquer María y luego has pedido bueno eso a la dirección deportiva sabe que que bueno arriba y bueno quizá necesitamos un jugador también que que vaya bien a los espacios que tenga para quedarse el balón de segunda jugada bueno sobre todo en casa que que nosotros también somos un equipo que ataca mucho peruanas para centros laterales ignoramos no sé si si podrá llegar pero bueno es una de las opciones también que que manejamos

Voz 1375 06:00 bueno pues a ver si llegan eso refuerzos para para este Rayo Vallecano que está ahora mismo creo que en los últimos cinco partidos os estáis ahí en el tercer cuarto mejor equipo de de la Liga y te has metido en un lío al Celta eso sí pero bueno aquí Se trata de salvarse

Voz 3 06:16 sí lo bueno miras que estamos en una pelea

Voz 1375 06:18 quién está trabajo eh

Voz 3 06:19 claro Villarreal y Celta y por supuesto dos equipos que que nadie esperaba que estuvieron ahí va competición muchas veces dicta sentencia hay sobre todos nosotros lo que queríamos era llegar vivos a a esta segunda fase de la de la competición a esta segunda vuelta hay estas cuatro historias más el empate nos ha dado esa posibilidad y bueno esperemos seguir compitiendo como hasta ahora para para el objetivo la jornada treinta y ocho que es lo más importante

Voz 1375 06:43 en algún momento te viste Portu puesto

Voz 3 06:46 bueno es cero estado grave que al a limpiar podría sí sí sí eso sabes que el entrenador ese es poner a eso hoy aunque siempre he notado la confianza de verdad y sobre todo de la gente que me ha querido mucha dignidad me ayudó mucho pero

Voz 1375 07:01 cuando lo viste P B

Voz 3 07:03 bueno es que hemos estado ocho me parece ocho nueve jornadas sin ganar y eso pues a día de hoy pocos pocos clubs tiene la tranquilidad para mantener a a un entrenador cosa que que muchas veces yo digo que es bueno si tú confías en el proyecto no tienen porqué si ves que el que el cuerpo técnico está trabajando bien que está haciendo bien las cosas no hay por qué cambiar pero es verdad que que la dinámica de resultados muchas veces que que que se tomen estas estas medidas Si bueno ha habido momentos que que sí que que el podido pensar que que bueno que él podían tomar la decisión pero siempre han mantenido confianza Hay y bueno yo trabajo siempre siempre tenido eso desde luego y compromiso y ganas de de sacar adelante al equipo siempre siempre han sido Mis bueno

Voz 1375 07:47 mi seña de identidad pues nada Michel a disfrutar el momento enhorabuena por esta nueva victoria de los últimos cinco partidos cuatro victorias para para el rabia al Rayo Vallecano y un empate y ahí están los datos sale del descenso y se pone ahora mismo cuarto por abajo y lo que te digo a ocho de Europa eh equivoque a ocho

Voz 3 08:06 que serán los que es de

Voz 1 08:08 un abrazo hasta luego en directo abriendo el larguero

Voz 1375 08:11 el entrenador del Rayo Vallecano Kevin Feriz como los jugadores porque ganarán editor en Mendizorroza no es fácil tan difícil que no lo había hecho nadie hasta hoy mismo

Voz 1264 08:19 el primero de Vallecas que fíjate de mano te cuento que ahora cuando estaba repasando los datos de que el Rey ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos en el abrían los ojos como diciendo que que prácticamente unirse lo creía pero sí la verdad es que es difícil lo que está haciendo es difícil ganar en Mendizorroza donde desde la derrota con el Atlético de Madrid en el mes de abril no había ganado nadie pero el Rey ha hecho un partido muy serio ha aprovechado la calidad y el acierto que tiene arriba Raúl de Tomás que delantero así es oro puro para estos equipos contra un Alavés que es verdad que quizás por empuje ha podido merecer más pero que esta notando mucho la presencia de yo Nico ya ha salido a la última media hora y a la marcha de Ibai bueno pues el Alavés le cuesta un poquito más ahora generar fútbol hoy con más corazón que cabeza pues ha caído derrotado con el Rayo

Voz 1375 09:01 pues nada cero uno gol de Raúl de Tomás en el cuarenta y siete que da el Celta por tanto en zona de descenso en un día en el que Cardoso su entrenador ha sido ratificado por su presidente Mourinho eh Celta es antepenúltimo con veintiún puntos por cierto desde que se lesionó Iago Aspas ha sido lesionados el señor en diciembre no ha vuelto a jugar Yago Aspas no ha vuelto a ganar el Celta digo tercero por abajo con veintiuno Villarreal penúltimo con dieciocho Huesca farolillo rojo con doce sale por tanto el Rayo que se pone con Veintitrés empatado con el Leganés y a uno del español y del Girona que tienen Veinticuatro muy apretada toda la zona baja eh en cuanto al Alavés a pesar de la derrota sigue quinto magnífica la temporada a pesar del tropiezo de hoy en casa donde ha habido Javier Lekuona muy buenas catorce mil espectadores pero más de diez mil han entrado ya con el partido empezado gritando por cierto esto gritos contra Tebas cuando entraban los diez mil aficionados con el partido ya ha arrancado protestas de los aficionados gritos contra Tebas en Mendizorroza Lecuona hola

Voz 0889 10:09 qué tal muy buena mano pues sí la verdad que la gente está muy quemada puesto de jugar en lunes en viernes bueno supongo que como en otros clubes cuando toca en este caso verse la ubicación en el calendario muy buena había una convocatoria de las peñas en concreto y a hucha mil novecientos veintiuno que está que coordina las peñas más bravas en uno de los fondos y bueno pues decidan que al minuto cinco había que entrar al terreno de juego los bucaneros de Vallecas han secundado te puedo decir que a las nueve de la noche había que ochocientas novecientas personas en las gradas y a las nueve y seis minutos

Voz 1375 10:40 catorce mil usted que que lo han sido

Voz 0889 10:42 ha dado de verdad y ha manifestado el malestar existente con el tema de los horarios lo que pasa que entramos en la dinámica de siempre era a la vez cobra cincuenta millones por derecho

Voz 0017 10:51 es una revisión

Voz 0889 10:52 bueno pues si tú quieres que tu equipo tenga potencia económica pues hay que

Voz 1375 10:56 ahora pues nada cabreo de la cien por ciento me me llama la atención que empezando el partido los primeros cinco minutos que no había nadie en la grada se veían pelado todo porque había Jordi quinientos espectadores lo poco más

Voz 0889 11:07 el tiro de la tele el tiro de la tele me ha sorprendido que ojo

Voz 1375 11:09 no no enfoca Nadal agrada se ve que ya habrá sido casual

Voz 0889 11:13 a los recogepelotas no exactamente en el minuto seis

Voz 1375 11:16 esto es la grada exactamente a partir correcto has visto has visto lo mismo que yo no no yo cinco le han dicho al realizador oye ni se te ocurra pinchar la grada para que no se ve que no hay nadie planos Javier plano con zoom planos muy cortos que no sabía nada la grada sólo campo a partir el minuto seis ya empezó a mostrar público dibujó habrá sido casualidad

Voz 0889 11:34 sí sí es habrán entrado catorce mil a la nueve y cinco

Voz 1375 11:37 es el macho es lo que ha pasado no yo estaba en el campo

Voz 0889 11:39 o en las redes sociales las las ves mientras están partido

Voz 1375 11:42 en juego

Voz 0889 11:43 la gente decía hombre uno que está tirando

Voz 5 11:46 twitter y en redes sociales lo querrán

Voz 0889 11:48 ha ocurrido porque el tipo de la de la televisión el tiro de cámara no nos lo va a ofrecer pues sí eso es lo que ha corrido

Voz 1375 11:53 es lo que más luego hay otra cosa es el tema

Voz 0889 11:56 estas que por ejemplo en San Sebastián se hizo un referéndum para que la gente opina si quería patrocinios de casas de apuestas aquí en Vitoria bajo

Voz 1 12:04 con ningún concepto se va a hacer ese referéndum pero

Voz 0889 12:06 también hay mosqueo hay que tener en cuenta que los que programa el fútbol quieren que todos los días haya balompié osea que oye a Liga que mañana ya copa del miércoles copa el jueves vieron su Liga para que la gente apueste sólo el sábado y el domingo

Voz 1375 12:19 ya entonces entramos en una serie de intereses muy complicados

Voz 0889 12:22 muy enrevesados pero oye el público está en su derecho no quiere que los lunes programe los partidos con con cuatro grados en la grada y con los chavales sin poder ver el choque en al estadio porque sino mañana

Voz 1375 12:34 con cuatro grados y con cuatro gatos muchas veces de un abrazo Lecuona

Voz 0889 12:38 o noches hasta luego Avon pues nada

Voz 1375 12:41 me parecía al partido los lunes se queda poco tengo esa sensación termina por tanto la jornada número veintiuno en primera división se ha terminado la jornada mañana empiezan los partidos de vuelta de Copa Valencia Getafe a las nueve y media luego estaremos en Valencia con Pedro Morata recordamos que en la ida ganó el Getafe uno cero en un partido que evidenció claramente la mala malísima relación que tienen Bordalás Si Marcelino que no se saludaron que no sé qué que Bordalás dijo no sé que ya cuando había empezar el partido en dos ha salido Marcelino por el partido ya estaba empezado a bueno muy buen rollo no hay ya también dijo Bordalás ya sabéis lo que en su día dijo Klopp de Marcelino eh lo que dijo Klopp el técnico del Liverpool es que no le gustaría ser como Marcelino ni un segundo su vida eso lo dijo Klopp lo recordó Bordalás esta tarde Marcelino ha dado rueda de prensa ha hecho algo que a mí no me ha gustado me parece feo y sucio que es sacar a la luz innovar un mensaje de la mujer del Cata Díaz eh cuando el Cata se marchó del Getafe en el verano del dos mil diecisiete según la mujer decantaría por culpa de Bordalás al que pone a caer de un burro y a parir en un mensaje en Twitter llevándole falso traidor cobarde bueno es es su mensaje guapo donde deja mal a la mujer del cada día abordarlas eso lo ha aprovechado y Marcelino para insinuar como es Bordalás si queréis que ha dicho algo así os lo contará Morata si queréis que tire del entorno de Cata Díaz para para que sepáis lo que piensan de Bordalás y demás eh bueno esto es lo que hay en Barcelona

Voz 3 14:13 creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales según imaginaros que yo para hacer una valoración del entrenador del Getafe abuso de unas palabras del entorno de de cata jugador del Getafe creo que hubiera actuado de forma inadecuada importando nunca lo haré

Voz 1375 14:31 hay que ser elegantes y hoy Marcelino para mí no lo ha sido Marcelino siempre ha defendido como entrenador pero estas tonterías ahora de sacar a la luz el mensaje de la mujer del CATA porque dijo que abordará me parece que sobra a mí me parece parece una estupidez que no tiene pies ni cabeza eh como entrenador Chapo en estos Marcos a veces a mí Marcelino me deja bastante que desear ya es oficial Álvaro Morata nuevo jugador del Atlético de Madrid vaya culebrón largo el delantero ha llegado cedido por el Chelsea hasta junio de dos mil veinte con una particularidad después de una negociación intensísima el Chelsea pretendió siempre que fuera cedido con opción de compra obligatoria ya os lo hemos venido contando aquí el Atlético dijo no opción de compra pero no obligatoria el siguiente paso lo dio el Chelsea es vale pues que se va año y medio cedido pero yo lo puedo repescar en cuanto quiera al final el Atlético ha dicho no cuando quieras no pero sí que se reserva la opción de repescar en este verano es decir si este verano Morata se sale del Chelsea quiere llevárselo se lo lleva aunque el acuerdo de cesión por año y medio luego en el mercado de invierno en diciembre en enero no podría llevárselo el Chelsea aunque quisiera cosa que también pretendía al club inglés Craig quería que en cada ventana abierta a los fichajes en verano o en invierno tuviera opción de llevarse al final sólo han acordado que en este verano si el Chelsea quiere llevárselo lo puede repescar eh ha dicho Morata lo primero que vuelve a su casa es cierto la casa en la que vistió la camiseta del Atlético cuando tenía quince años eh su dorsal será el XXII será presentado mañana a la una del mediodía gran futbolista el que ficha al Atlético de Madrid Álvaro Morata que empezó de recogepelotas que soñaba con este día

Voz 0105 16:13 tenía que estar en la puerta con Mi padre porque quería ir dos horas y media antes tuvimos que estar dos horas antes los recogepelotas y yo estaba dos horas y media de recogepelotas que lo tengo en casa todo

Voz 6 16:24 carné hay ahí va a

Voz 7 16:26 a disfrutar a ver a

Voz 0105 16:29 era el Atleti cuando uno iba a recoger recogepelotas iba iba a la grada así que así que estoy muy contento la verdad que que siempre cuando veo algún algún recogepelotas pues me veo identificado oí empecé de recogepelotas soñaba con algún día estar en ese campo

Voz 1375 16:44 pues sueño cumplido para Álvaro Morata que estará en el Wanda Metropolitano jugando con la camiseta del primer equipo del Atlético de Madrid pasamos el resto de fichajes en este mercado de invierno que está a punto de terminar enseguida Antón Meana hay Jordi Martí nos van a contar qué pasa con el Reus al que ha expulsado la Liga durante tres años la Liga a ver qué dice el TAD es el viernes y sobretodo de fondo una vez más si uno dice Blanco otro dice negro creo que las relaciones entre Tebas y Rubiales lejos de pasar por su mejor momento pueden peor pueden que esté peor que nunca y eso me parece que es mala noticia para el fútbol son como el perro gato y sobre todo yo sigo pensando que hay alguien puede está equivocado que tiende la mano para sentarse a negociar en la mayoría de asuntos hay alguien que la rechaza permanentemente y que además ahora sabe que no está en posición de poder

Voz 8 17:41 muy Le veo preocupado por varios

Voz 1375 17:43 dius enseguida nos lo cuentan Jordi Martí y Antón Meana once y cuarenta y siete una menos en Canarias aquí arranca el larguero

Voz 2 18:28 pero con Kiko vamos a hablar ya también del que ha sido el gran nombre propio del día seguirá estarán también en Francia con el asunto de Neymar que preocupa y mucho a los contamos la última hora de la lesión de Neymar

Voz 1375 18:36 claro que puede ir para largo ojo a las noticias que llegan de Francia pero lo primero hoy Álvaro Morata ya ha hecho oficiales

Voz 0017 18:43 jugador del Atlético de Madrid será presentado mañana

Voz 1375 18:46 la una Miguel Martín Talavera muy buenas de la mano buenas noches pues pues sí largo culebrón eh

Voz 1576 18:51 si a eso de las cuatro y media cinco menos cuarto ya es hacía oficial que Álvaro Morata ya a todos los efectos jugador por esta temporada y media de momento de jugador del Atlético de Madrid ya la posaba con su nueva camiseta número veintidós en el Wanda Metropolitano luego sea desplazado por la tarde el Cerro del Espino donde con los preparadores del conjunto rojiblanco ha hecho un entrenamiento personalizado individual porque hoy tenía día libre el equipo tan sólo ha conocido algún futbolista los que han ido a a tratarse de los mucho lesionados que tiene el Atlético de Madrid y hasta mañana no volverá a entrenar con sus con

Voz 0017 19:24 bañeros a absorber el Cholo precisa cerrado deshacerse

Voz 1576 19:27 en año y medio como tú dices el verano el Chelsea puede intentar repescar lo la forma de retenerlo sería el Atlético Madrid entonces ejerciendo la cláusula que sería pagar sesenta millones de euros al equipo londinense

Voz 1375 19:40 el siempre a la vida sigue dice me lo llevo el Atlético tiene que estar obligado comprarlo a comprar los sesenta millones de euros

Voz 1576 19:46 y como dices yo dejar dejar que eso

Voz 1375 19:47 lo lleve el Chelsea ganar o dejar el Chelsea efectivamente

Voz 1576 19:50 la forma como tú has explicado perfectamente al principio del Larguero es la forma de no tienes una cláusula obligatoria de compra pero si yo quiero llevármelo

Voz 1375 19:58 Eloy comprar obligatoriamente algo así que

Voz 1576 20:01 eso ha sido tan dura negociación pero en cualquier caso ya está aquí un jugador que en la elite Juve Real Madrid Chelsea en la selección española ha marcado ciento nueve goles con sus veintiséis años muchas veces no ha sido titular indiscutible hilera mucho más medido esos ciento nueve es que al final lo que compra el Cholo un jugador de elite un delantero de élite para ayudar al equipo rojiblanco

Voz 5 20:22 está por ahí Kiko Narváez Kiko ese para que Carreño

Voz 1375 20:25 como les gusta el Cholo Morata esta Pablo Pinto también a hola Pablo Kamen muy buena ola Pablo Pinto digo que como le gusta al Cholo Morata lo lo lo lo perseguía hace tiempo

Voz 5 20:34 si si tenemos en cuenta también no a lo mejor que la la confirmación de que pues no andaba con Ozzy andaba con alguna duda lo violen metropolitano la temporada pasada con el Chelsea realizando un auténtico partidazo pues un futbolista que condicione mano reúne absolutamente todo lo que requiere a lo mejor un equipo entrenado por el Cholo Simeone que es en juego posicional es un futbolista que te juega bien de de espalda después si tiene que jugar como ya lo demostró con la Juve en algún que otro partido a la contra con espacio y en profundidad pues un futbolista que también te aporta muchas cosas aparte también yo creo que que está la gana no de resarcirse y el hambre y la actitud a la hora de presionar e incordiar a la parte de de atrás de de lo contrario no para mí es un jugador que que ya te digo que reúne todas las condiciones sólo exclusivamente eleve un pequeño lunar walkie es que ante la adversidad de me tramites debilidad yo creo que ya es hora con veintiséis años de que de un pasito adelante Morata y ante las adversidades pues se recurra todo lo contrario no que es trabajar trabajar trabajar y escucharlo pues quejarse un poquitín menos pero ya te digo por característica yo creo que es un futbolista que en enero en el mundo era de los elegido y que es un acierto total para lo que requiere y le gusta al al Cholo Simeone

Voz 1375 21:52 han cambiado mucho las cosas en los últimos tiempos pero cuando estaba Lopetegui seleccionador en su etapa como seleccionador fíjate que eran los dos a priori Kiko que se peleaban por el puesto de el nueve de La Roja no Diego Costa Morata Morata Diogo está ver quién estaba mejor como les ves ahora juntos en el Atlético acompañando a Griezmann que es intocable estando bien los tres cómo cómo crees que va a es el Cholo la duda primero vano

Voz 5 22:14 lo ha dicho tú con el tema de Diego Costa a ver cómo viene físicamente después mentalmente es un comodín que tiene el Cholo Simeone en caso de Diego Costa no llegue en la condición le cueste mucho más trabajo no ponerse a tono físicamente tiene ella a Morata un jugador una condición extraordinaria para no tener duda de poder tener un futbolista que te pueda cumplir sí dio Costa llega que le puede venir de categoría de cara al futuro de ver a Morata de decir pues ahora soy yo ese Diego Costa que vino y estuvo la primera vez porque la segunda no ha terminado de despegar pues en partido importante lo veo complicado que juegue los tres junto pero sí en muchos partido en el Metropolitano si puede jugar Griezmann caído no en una de la banda jugar también Morata escorado a otra dejara Diego Costa arriba no es la primera vez que pueda jugar con Koke Saúl Rodrigo con toma Rodrigo hoy Koke tres arriba abierto un poquitín eh Griezmann en una banda Morata que ya en el Castilla jugó casi de extremo cuando mosén lo arriba no tiene características vete tú pero en partido de seiscientos veinticinco kilo de esto o Miura fuerte sí dio Costa no está al cien por cien está claro que la tiene a un rival duro pero no lo veo a los malos trae jugando

Voz 1375 23:27 ya eh Pablo tú suplente claro Morata parte de esa posición de salida bueno ahora Diego Costa evidentemente está está como está pero estando bien besa Costa ya Griezmann titulares y Morata esperando

Voz 1670 23:39 bueno veo que el Cholo siempre ha sido de ir partido a partido nunca mejor dicho el eslogan y ahora mismo lo que tienes Griezmann Morata y a partir de ahí vamos a ver cómo huele Costa cuando vuelve Costa lo que le cuesta volver a costa de cuando estén los dos al cien por cien Mora Hatay Diego Costa pues seguramente les va administrando como hace en otras posiciones del campo la que entrecomillas tiene dos titulares yo coincido con con Kiko en los tres juntos en el campo tiene que ser pues una situación de necesidad de ir perdiendo un partido a veinte veinticinco minutos del final pero aunque Morata te presentes alternativa de poder jugar tirada banda claro ya estarías diciendo que con Griezmann Morata ahí Costa sólo te entrantes en el centro del campo ya estaría sacrificando a Koke

Voz 1375 24:23 no a un golpe de mar puede haber atléticos que se frotan los ojos viendo en el Estado

Voz 2 24:29 ya

Voz 5 24:29 a ver es lo que dice Pablo es difícil pero no descabellado jugar con el no sé no voy a poner un equipo de tu sale Manu delincuente caen en el cielo Bravo pero lo he esto

Voz 0017 24:40 así que Morata puede caer un Bongo

Voz 2 24:42 daban consigue ganando ya Gameiro y con otros

Voz 5 24:45 pero Griezmann es un currante de la vida que te puedes

Voz 2 24:47 el también eh

Voz 5 24:48 en banda y honrado de tener un trivote entrecomilla que que te aburren para mí no es descabellado ni mucho menos verlo pero todo depende lo que desea para luego con el tema Diego Costa a ver cómo viene física mentalmente ahora una vez de la de la operación

Voz 1375 25:01 sí ahora mismo por delante está Morata evidentemente hasta que venga a y demuestra que está bien y qué crees Pablo los otros equipos no ha acabado de triunfar co con Ancelotti y con Zidane con Charlie con Conthe que ella pasa Morata en Juve Real Madrid o Chelsea en tu opinión puf

Voz 11 25:21 yo creo que no se argumenta con un solo

Voz 1670 25:24 discurso al final es verdad quedabas en lata al principio ya son veintiséis años eh quiere decir que que ya no es una joven promesa ya es una realidad ahí al final no ha terminado de triunfar o de tener una temporada entera completan un equipo alto nivel de hemos visto fogonazos quizá su mejor año fue en la Juve aquella que llegó a la final de Champions con el Barça cuando eliminó al Madrid en semifinales pero ávido motivos distintos sí que es verdad que además de esa falta regularidad es un Juan

Voz 1375 25:49 por qué como decía Kiko

Voz 1670 25:52 dos Se debe demasiado frustrado con cierta ansiedad que no no ha terminado de disfrutar a lo mejor en el Real Madrid sesenta tratada injustamente cuando el pues mira Benzema hasta muy bien no estuvo también

Voz 0017 26:03 el apretaba no tuvo esa oportunidad

Voz 1670 26:06 nunca se llegó a entregar la titularidad pero entre unas cosas y otras luego en el Chelse una lesión de espalda que detuvo tieso durante un tiempo al final son muchas cosas pero sí es verdad que son veintiséis años y aún no ha hecho una temporada entera a un gran nivel en en un motor

Voz 1375 26:20 como este es el tren que tiene que coger y que no puede fallar Talavera y en el vestuario como ha caído porque hemos visto el otro día en algún pequeño hoy reducidísimo sector de aficionados guían menos Morata y más Borja Garcés yo creo que son compatibles las dos cosas se puede tener Borja Garcés canterano si jugadores como Morata que salió de la cantera del Atlético también pero como ha caído en en el en los atléticos en la afición y en El Vestuario la llegada de Morata

Voz 1576 26:43 en el Vestuario realmente bien empezando por el por el cuerpo técnico con el Cholo a la cabeza que que lo ha pedido hoy que el como dijo en rueda de prensa cree que es mejor que le vale al equipo y al club es por lo que mira y luego en el vestuario el tiene sobretodo a Koke que es amigo personal con el que jugó las categorías inferiores de la selección y alguno más que le conoce también de de la Roja y luego la gente que le conoce más dice que que Alvaros que es un chaval muy normal Hay extraordinario en el trato yo creo que eso no va a ser un problema en el vestuario la afición pues hay un poco de todo tú lo has dicho la la la zona más radical de del fondo de animación bueno pues evidentemente todo lo que son a Real Madrid y en lo lo ponen en cuarentena yo creo que útil

Voz 0017 27:29 quizá la Borja Garcés hace un flaco favor al chaval

Voz 1576 27:33 que que sólo ha jugado un partido el día del Eibar allí que yo creo que lo va a tener muy complicado para volver a jugar esta temporada con el primer equipo por no decir te imposible meter una presión y en el caso de Morata pues también yo creo que al final tú pones a un fichaje que es importante que tiene que ayudar contra la Juve a pelear la Liga hasta el final una mochila ya depresión en el que se eleva a mirar con lupa absolutamente todo lo que haga al principio pues eso no es positivo pero en líneas generales yo creo que sí tenemos que hablar de porcentajes la mayoría de la afición del Atlético de Madrid entiende que el entrenador tiene hoy más armas para poder pelear y competir con los mejores Easy Álvaro Mora una pues será tratado como futbolista

Voz 1375 28:09 a esto se hoy al otro día en el en el Metropolitano

Voz 13 28:17 Morata embarazadas es Kiko parece que hay que sacar el ADN de

Voz 2 28:21 no que yo es un jugador que le gusta al entrenador que puede hacer goles al equipo y que además jugó en la cantera pero algunos no le perdonan su pasado

Voz 5 28:29 madridista si es lícito de de lo que es un deporte como el fútbol que mueve pasiones yo le querría pregunta Atala que cuántas veces escuchó ese grito sí fue sólo una vez que también hubo gente no de lo que es el metropolitano que empezó a silbar claro pero cuántas veces se gritó el en el gol de Borja mama menos Morata Emma Borges trepa

Voz 1576 28:50 a veces la primera vas un poco desapercibida la segunda

Voz 5 28:53 el mucha gente del campo pitó en la tercera

Voz 1576 28:56 la pitada al agrada animación fue fue mayoritaria que me cuentas

Voz 5 29:00 no hubo un correo para avisar a la gente allí un poquito el Frente para decirle oye vinagre vamos a bajar un poquito el pistón que es un jugador y no el momento hoy m contaba que había habido un correo de para uno de la de la gente de lo de de la muerte de que estaban allí para que bajase lo que es el el pistón de lo grito a C barata yo veo una cosa muy clara de cara a lo que el aficionado atlético mano es que no se deben dejar de llevar ahora por muchas foto por mucho gestos y detalles de de Morata una vez que baratas enfunda a lo que la camiseta metal primero de Madrid tú lo que tiene que ir con con ese futbolista que lleva ese escudo gastar toda la energía en animarlo en animara a Morata porque es un jugador ya que lleva esa camisa ni mucho menos Lehman a tener que da la razón a esa gente que ponen las fotos y gesto de moralidad el tiempo porque lo único que intentan poner son piedrecitas y obstáculo para que la cosa no salga bien y recordarle al Atlético lo

Voz 14 29:54 qué hizo quiere sí que eso va en contra del del Atlético Madrid el aficionado lo que sea

Voz 5 29:58 tiene que olvidar eso no darle la razón a eso que están deseando de que el aficionado atlético le meta caña e ir a muerte con un futbolista que ha afirmado que va a jugar y luchar por los colores del Atlético de Madrid no caer en esa trampa el aficionado que mayor metropolitano que sea rojiblanco de corazón como es el caso que yo hoy que estoy encantadísima de que Morata por condicione para miles puede Rodrigo del Villarreal el último año

Voz 1375 30:21 no te puedo decir que es el jugador que más ilusión Mead

Voz 5 30:24 hay que Stay haya fichado por el

Voz 1375 30:26 por el Atlético de Madrid y además lo ha pedido el Cholo lo pide el Cholo a ver quién pita así con continuidad el fichaje de Morata porque en el fondo es pitada al Cholo si el Cholo ha dicho quiero a Morata empieza la Hebe estás tocando narices a al Cholo Simeone pero bueno eh pues muy bien Kiko en un ratito tiene otra vez estás en tu casa

Voz 5 30:46 si no te preocupes y ahora bien engañando

Voz 2 30:49 lo que está por ahí pero y ahora corremos rato ya digo fresquita cuáles

Voz 1375 30:56 perfecto bebida hablar por ciento con José Luis Jiménez a raya habló con José Luis Jiménez que fue el entrenador de Morata cuando Morata estaba en los infantiles

Voz 2 31:05 por eso creo yo soy entrevistaba algo

Voz 1375 31:08 Madrid categoría pues aquí lo tengo ahora voy a ir con él un abrazo Pablo Pinto primer partido de Morata Atléti Madrid en el Wanda vaya

Voz 2 31:15 el segundo contra la Juve donde jugó

Voz 1375 31:20 también no está mal eh no estaba al casi nada tono contará Talavera en Carrusel un abrazo chavales no lo hago tiró la descorchó hablamos con él el entrenador de Morata en los infantiles y cadetes y enseguida nos vamos a París con la última hora de la lesión de Neymar

Voz 2 35:28 doce y cinco una menos en Canarias José Luis Jiménez por ahí hola José Luis buenas noches para ver ratas estar en las

Voz 1375 35:34 pero muy bien y tú

Voz 2 35:36 contento contento de ver a Morata de rojiblanco

Voz 1375 35:39 dos años después no hemos peli

Voz 21 35:41 verdad es muy contento pensando que llegue ya el domingo para verla en el Metropolitano

Voz 1375 35:47 cuando le con qué años que tuviste tú

Voz 21 35:49 pues yo le tuvo en el dos mil cuatro como entrenador en el dos mil seis como cuerpo técnico del SPD

Voz 22 35:57 cuatro de Infantil de pararlos

Voz 1375 36:00 que duden de que de pequeño era del Athletic tú lo tienes muy claro que era un Atlético de pro desde niño

Voz 21 36:05 lo tengo yo claro y todo lo que se sumó el de la tasa a todos los que hemos convivido con

Voz 23 36:09 durante todos esos años sin ninguna duda

Voz 1375 36:12 entiendes que hay algunos que digan menos Morata más Borja Garcés Iker repiten por su pasado madridista

Voz 21 36:19 a ver yo aficionados del Atleti mi mi inglés entonces puedo comprender puedo comprender que hubo un pasado pueda influir el pasado madridista pero conociendo a morada no lo puedo comprender lo único que se me Morata es Atlético de toda la vida

Voz 23 36:43 lo ha vivido un jugador que

Voz 21 36:45 bueno durante su etapa en el Atleti y además era un hombre un chico muy de Moody Blues que es lo que he conocido nuestro pueblo quiero otra cosa luego la llevó por otro lado los dividió su camino

Voz 1375 36:58 cada uno trabaja juega donde le fichan mejor condiciones le ofrecen eso es lo hacen todos los profesionales en todos los equipos oye tú que conoces bien a Álvaro Morata José Luis

Voz 21 37:07 en sus condenas

Voz 1375 37:10 tienes futbolísticas no duda nadie pero hay que dice hay quien dice que no a triunfar en el Madrid o en la Juve Chelsea con con Ancelotti y con Allegri con Zidane con conteo con Charlie Lopetegui lo dejó fuera del Mundial cuál es el punto débil que tú crees que puede tener Moratti que no le ha hecho triunfar de pleno de pleno siendo un grandísimo futbolista

Voz 22 37:31 hasta ahora en estos veintiséis años que llevaba

Voz 21 37:35 pues esa escuchando anteriormente aquí como hablaba de que a lo mejor en los momentos que hay que dar un paso adelante en la faltado eso posiblemente posiblemente sea eso pero a lo mejor no era ya estaba en el plutonio para hacerlo entonces yo creo que que ahora llegar donde quiere estar y que lo haga paso va va convencer

Voz 1375 38:00 el cuando tú no tenías de joven y era así

Voz 21 38:05 no no no no era todo lo contrario era el que daba él sí sí estuvo en la etapa infantil de que era era obligue porque al final era delantero centro o llegan que siempre cuando llegaba la árida

Voz 22 38:24 ya muchísimos goles

Voz 21 38:27 era todo contrarios a la que se estaba al equipo a las espaldas

Voz 1375 38:32 pues nada asegura que cuando le al primero a quién se meta no te digo como Salomé tal Madrid tuvieras que va a haber pitos de la afición del Atleti

Voz 21 38:39 no yo estoy seguro de que al final la aflicción va vas reconoce reconocer sus puertos de campo aquí si va a reconocer que su pase a la final pues al sido un camino nada más

Voz 1375 38:54 y así debe ser José Luis Jiménez contándonos los colores del Atleti que llevaba cuando era cadete y cuando era infantil y a sus órdenes estuvo en las categorías inferiores rojiblancas te agradezco que haya estar El Larguero José Luis

Voz 22 39:05 abrazo grande muchas gracias a vosotros a Timothy gracias

Voz 1375 39:08 el que fue entrenador en los cadetes y en los infantiles de Morata en el Atlético bueno hoy ha llegado mañana será presentado en semana de Copa el Atlético en la Copa a la vista partidos contra el Madrid y contra la Juventus IN el Madrid momento dulce hola Javi RAE muy buenas

Voz 1670 39:25 hola qué tal muy buenas noches si en ese momento pues deseado por todos bueno está Sergio Ramos acaba de colgar en Instagram me manda Berlanga una foto con todos los jugadores casi todos los de la plantilla que han estado juntos cenando salvo bueno a así a bote pronto Keylor Navas Kroos y Bale el resto están todos hemos visto cerca ahí en esa foto a Marcelo con con Isco capitán Sergio Ramos recopiló en Courtois bueno pues toda la plantilla conforme con lo que está haciendo como tú decías un momento dulce con un Benzema extraordinario ha pasado de ser un futbolista iba a decir no sé bohemio con muchísima calidad ser un director de orquesta no va a ser un líder en el campo después de la marcha de Cristiano Ronaldo un futbolista que después de nueve años parece que tiene más hambre que el día que llegó ya eso es una buena noticia para el Real Madrid y del resto te cuento que Sergio Ramos mañana va a pasar pruebas médicas tiene en la rodilla izquierda un poquito inflamada pero no está preocupado dijo ayer la zona mixta que pensaba que era el golpe y poco más

Voz 0017 40:25 mañana saldremos de dudas creemos que Sergio

Voz 1670 40:27 no jugará no viajará a Girona para jugar frente al equipo de Eusebio en la Copa del Rey Isasi jugará el próximo domingo frente al Alavés en ese encuentro jugará Varane recordemos que está sancionado Varane para el partido de Liga pero podrá jugar en Copa el próximo jueves nueve y media

Voz 0017 40:42 ya en en Montilivi el resto

Voz 1670 40:45 pues esperando Asensio después de una torcedura

Voz 5 40:48 novillo no parece nada importante

Voz 1670 40:50 ha sido al final del entrenamiento y me dicen que nada que nada que en dos días estará perfecto y recupera futbolistas es que a esta vacía la enfermería Keylor Navas Vallejo en la recta final también Marco Asensio íbamos a ver quién pone yo tengo una duda para mí ahora mismo que no es que sea trascendental pero sí que es una duda saber quién va a ser el extremo del Real Madrid cuando esté Bale que va a estar al cien por cien a quién va a poner ver él o va a poner a Vinicius que esa ha echado el equipo a la espalda cuando estaba las cosas muy complicadas la decisión de Santis y el resto yo que no tocar nada porque Lucas Vázquez le aporta trabajo a Benzema Laporta ahora mismo pues casi todo y encima hasta gol algo que no ha aportado en los últimos años

Voz 1375 41:30 pues así están las cosas en Madrid mejorando claramente notando buenas sensaciones en el momento importante la temporada como siempre está ocurriendo en los últimos años un abrazo Javi mañana vas a hasta luego hasta mañana en Barcelona gala del Mundo Deportivo que ha celebrado esta noche los compañeros del Mundo Deportivo allí Messi ha dicho Adriá Albets muy buenas que en la Copa

Voz 0017 41:50 sí contradiciendo un poco el mensaje de Piqué el otro día en el Sánchez Pizjuán no que decía que si se puede remontar el miércoles frente al Sevilla bien y no pues otro año será pero el vestuario del Barça no sólo Messi también Rakitic que la mayoría de futbolistas quieren la Copa y así lo ha expresado el crack argentino el capitán en esta gala de Mundo Deportivo donde por cierto ha recogido el premio al mejor

Voz 5 42:14 por de la Liga de la temporada pasada Javier Tebas

Voz 0017 42:17 ha venido sólo para entregarle el premio a Messi ya entrado por otra puerta por la puerta de atrás para esquivar a los medios de comunicación así que hoy Javier Tebas no tenía ganas de hablar pero escuchamos a Leo Messi que sí que ha dicho que el miércoles espera el máximo público en el Camp Nou para remontar la eliminatoria frente al Sevilla