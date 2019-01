Eva Amaral: "Tocar en el cumpleaños de Mandela fue muy parecido a volar"

Voz 1 00:00 pues mira pensado un seudónimo que es el AVE en el AVE en la rama

Voz 2 00:08 comenzamos siempre esa entrevista a nuestros invitados preguntándoles por su relación con el mar

Voz 1 00:14 pero yo a la vez en la rama

Voz 2 00:18 le quiero preguntar otra cosa le quiero preguntar si cuando era pequeña estaba en la playa hacía esculturas con la arena bueno por supuesto esculturas

Voz 3 00:28 la arena es más el que las hacía realmente era mi padre porque mi padre era un niño grande más que ninguno de nosotros y hacía unos castillos de arena que separaba a la gente a mirar sea teníamos corrillo haciendo castillos de arena bueno pues lo en el resto de yo mis primos en fin toda la familia nos dedicamos a destruir intentando construir es en realidad el pobre hombre destruye obra que

Voz 2 00:53 qué recuerdos tienes de del mar no sé tú eres de tierra de secano tu ciudad no tiene mar pero cuando fue cuando lo descubriste que mares o playas recuerdas en tu infancia

Voz 3 01:03 pues bueno cerca de de Mi ciudad que como bien ha dicho es un mar de arena les viendo y que tenemos Ríos así pues recuerdo recuerdo los ríos sobre todo porque hacíamos muchas excursiones a a Alcampo oí Mi padre era pescador y entonces íbamos muchísimo va a pescar los fines de semana el amor domingueros los mares que recuerdo eran los que más cerca estaban

Voz 1 01:25 como pues por ejemplo pues toda la costa vamos la Salou por ejemplo íbamos allí a veranear los aquella sabéis de qué ciudad es probablemente ahora gozar efectivamente vamos a quedar

Voz 2 01:38 Nos en tu infancia todavía porque si nos asomamos por una ventana probablemente viéramos a dos niños uno estaría tocando la guitarra en una raqueta de tenis y otra qué serías tú estaría aporreando un un detergente no un tambor de Colón el niños tu primo si tú eres la línea que Aburrea

Voz 1 02:01 la ese motor gente juega vais a eso noir de jugar a otros juegos más vinculados con la infancia yo qué sé

Voz 3 02:10 vamos a todo la verdad no no teníamos fronteras ni límites no a la hora de poner en los Juegos IS era uno de ellos que él tocaba la guitarra yo tocaba la batería y de hecho pues mi primo Julio ha terminado siendo osea que que la ex músico oí bueno yo empecé a tocar la batería Un poco más yo ya de una adolescencia bueno mucho

Voz 2 02:31 han reconocido en estos tres cuatro minutos que llevamos a la voz de Eva Amaral hemos también ha hablado de Zaragoza ha hablado de la música ha hablado de los viajes que tienes que hacer por tu trabajo porque has elegido precisamente este seudónimo que tiene que ver con volar el AVE en la rama

Voz 3 02:47 pues porque es un anagrama de Eva Amaral y entonces me ha hecho me ha hecho gracia que pedir es un seudónimo oí cómo iba de volar pues me ha parecido que que todo era perfecto todo encajaba

Voz 2 02:58 Amaral Juan Aguirre dijo un día que les recuerda a una isla desierta pero es tu apellido es me ha pedido oportuno

Voz 3 03:07 es porque mi abuelo por parte de padre era portugués y la verdad es que al principio no había muchos Amaral es en en España o bueno por lo menos en Zaragoza ojo no no voy a aventurar me tanto en zaragozana había tantos a Morales éramos los únicos el listín telefónico y pues sonaba exótico sí a mí no me sonaba exótico a mí me sonaban ya isla desierta como decía Juan ni mapa del tesoro el pues le ponía un extra hay lo eligió como como nombre de la banda pero vamos yo lo decías tú estás aseguró Juan porque es que han esto me suena cuando me llaman en el colegio hubiera la pizarra ya y a tener que hacer algún problema de matemáticas o algo así no

Voz 2 03:47 sería siempre a las primeras de la lista efectuar un apellido que empieza ahora sí sí sí yo tocaba estar siempre

Voz 3 03:52 que los números Almazán Aisa Amaral por allí andábamos

Voz 4 03:55 sí cómo era tu papel en el colegio que qué papel tenías pues bueno la verdad es que al principio muy bien muy buenas

Voz 3 04:02 notas en cuanto se me cruzó algo ahí empecé a suspenderlo absolutamente todo oí bueno supongo que me dio hay el esa especie de brote de de rebeldía constante del no a todo no entonces pues pues será no a todo oí y así fue

Voz 2 04:20 un desastre luego te matriculas te por eso te preguntaba al principio que me parecía una imagen muy bonita de una niña haciendo figuras en la porque en realidad tú eres escultora estudias te en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza así como fue esa etapa

Voz 3 04:38 pues fue una de las pocas más creíbles de de toda mi vida y nunca lo olvidaré de hecho hice muy buenas amistades allí ir a todo increíble estaba haciendo lo que me gustaba yo realmente desde muy pequeñita quise bueno yo quería ser dibujante de cómics en realidad pero bueno como habían quitado el módulo de de ilustración pues me metía el de escultura que de otra cosa que me gustaba no pero eso es lo que siempre lo que siempre había querido hacer algo relacionado con con lo con lo plástico no porque mi padre pintaba eh para divertirse para como hobby no pero eran poco artista porque no no eran el Pia no os podéis imaginar la de cosas que hacía

Voz 3 05:17 también tallada en madera hacía unas cosas increíbles que que todavía conservamos en casa no cuadros al óleo yo siempre recuerdo en casa ese olor a pinturas

Voz 1 05:25 la madera del nada que eso sí que no admite que utilizan mucho los artistas

Voz 3 05:31 más que igual es un poco más desagradable pero a mí me encanta

Voz 1 05:33 e hicimos un faro dedicada a la pintura todos esos aromas salieron salieron en el programa yo pensaba que venía de tu madre porque como tu madre era sastre sí quizá no sé si lo habías cortar y hacer patrones y cortarte las en casa

Voz 3 05:48 claro claro si yo también me animaba eso pero pero chapucera como yo sola cosa que no mi madre cosía muy bien nos hacía a toda la ropa a mi hermano

Voz 2 05:55 bien si efectivamente lo de volar que es el tema que estamos tratando bien el programa a ti que te dice más que un verbo es casi un concepto no

Voz 3 06:06 pues sí yo creo que es como despegar es pues mira cuando éstas son un escenario y todo va bien y el público conecta contigo tú con el público no sé muy bien quién lo hace primero es esa sensación de que despegas de suelos eh es impresionante volar pues es precisamente pues ir con tu carpetazo de la Escuela de Artes y que sopla el cierzo y volando como tú decías parapente no sé supongo que es volar es pues estar en en una nube no despegar el sentir que

Voz 1 06:38 qué puedes hacer cualquier cosa cuando piensas en tu hogar es más Zaragoza o es más Madrid pues cuando pienso en mi infancia claro es obviamente es Zaragoza y hogar sabes que es el problema que que mis padres ya no están entonces y a veces

Voz 3 06:56 pienso que por supuesto es Zaragoza pero pero me da un poquito de dolor Fito pensarlo no porque porque sé que cuando vuelvo realmente Miguel era mi padre

Voz 5 07:04 no están ahí

Voz 6 07:07 sin duda una bando ni mundos pequeña corredora Ia tan pensar que la menor no que no

Voz 8 07:46 orando orando área llora no más los

Voz 9 08:31 Ike es Juan Aguirre de Amaral

Voz 3 08:34 pues Juan Aguirre es mi compañero de andanzas la única persona con la que ha sido capaz de componer algo es para mí que soy tan tímida es como

Voz 5 08:49 como una cosa muy íntima no

Voz 3 08:52 yo creo que como Juan pues es la única persona que que que nos conocemos también que que tengo esa confianza que que no me da miedo no expresarme para bien y para mal que no me da miedo expresarme oí ponen en común cosas que siento que son muy íntimas y que se transforman en canciones no es pues es un tío con talento impresionante melódico oí como instrumentista y como compositor también por supuesto a no nos complementamos muy bien y hay que aprender muchísimas cosas de él

Voz 1 09:30 todo muchas veces como encontraste es que fue en un bar en Zaragoza cuando piensas en aquellos años que te viene a la cabeza

Voz 3 09:40 bastante cercano es que es curioso porque como nos han pasado tantas cosas en estos veinte años pues se va todo muy deprisa no yo creo que hemos aprendido a a degustar lo hoy a vivirlo ya a disfrutarlo en los últimos diez o sea los diez primeros fueron todos un caos muy divertido todo pero pero muy caótico de la mitad para para aquí los hemos disfrutado más es como que de repente

Voz 2 10:05 que uno va encontrando el equilibrio sí

Voz 3 10:08 bueno soy quiero pensar luego también de repente te viene el golpe te vuelves a desequilibrar y te tienes que recolocar no pero pero bueno eso es la vida y eso es lo divertido claro

Voz 2 10:17 de la etapa de la creación musical cuál disfrutas más cuando estáis escribiendo cuando estáis grabando cuando salís al escenario

Voz 1 10:27 bueno es que cada cosa tiene su encanto no sin duda del trabajo en el estudios es maravilloso porque estás

Voz 3 10:33 ahí está investigando oí buscando cuál es el límite de pues de tus propias limitaciones efectivamente la frontera de tus capacidades no hay estás ahí un poco retando T constantemente invirtiendo te buscando son invito si es es es maravilloso es como jugar con Lego no en en tu casa hilo otro salir al recreo sea

Voz 1 10:56 sus amigos la y con tus amigas a yo qué sé a jugar al fútbol por ejemplo por decir algo así expansivo no

Voz 3 11:05 y eso es a los conciertos el directo y el es comunicación con con la gente

Voz 1 11:12 bueno pues si es bastante más especial subir a un escenario para qué nos vamos a engañar Eva con lo tímida que eres como sales a un escenario de te encuentras con miles de personas cantando vuestras canciones ya jamás pensé que lo haría si la verdad es que cuando estaba estudiando la Escuela de Artes y no todavía

Voz 3 11:30 no había empezado a hacer música

Voz 1 11:33 no me imaginé que iba a terminar así en todo caso me imaginaba detrás de una batería o pero jamás cantando y dando la cara yo debe ser que bueno cuando te sube un escenario no escapatoria escapatorias haya pues dices me perdidos al río Illa era pues sacas cosas que de otra manera no nadie

Voz 2 11:54 Eva cuáles han sido esos momentos muy mágicos que te ha regalado tu profesión ahora mismo se me ocurre Antonio Vega se me ocurre Mandela

Voz 3 12:04 pues mira como bien has dicho lo de Antonio Vega fue maravilloso y conocerlo fue increíble porque además pues ese rato que estuvimos con él en el estudio grabando la canción que él eligiera a la canción para nosotros fue pues todo un honor oí los pusimos contentísimos cuando nos enteramos no qué le gustaba cómo hablar

Voz 10 13:52 bueno lo que contabas de Mandela también nos dio momentos bizarro osea fue maravilloso conocerle Hay estar en en aquel concierto multitudinario que que

Voz 3 14:05 qué bueno es que recuerdo que al final del espectáculo pues sabíamos todos al escenario todos los artistas que habían participado nosotros incluidos estábamos allí Zulema que era la violonchelista que venía con nosotros Koke Juanillo bailando sin poder creernos de la gente que estábamos rodeados no porque yo miraba para atrás tenía a Brian May tocando la guitarra que tocaba la guitarra en ese momento

Voz 1 14:26 en en esa formación que habían creado no para peruana porque fuisteis invitados a a su cumpleaños heredar el Nobel noventa cumpleaños hice celebraba

Voz 3 14:36 Nos con con cierto los cantidad de artistas allí celebrando el cumpleaños de Mandela hay en Hyde Park en Londres o sea yo mirar para atrás y hay que me sonreía como diciendo que la idea es que no me lo podía creer

Voz 4 14:54 Eva te vas a despertar en cualquier momento sabes con uno de estos sueños que sueñas que vuela eso fue bastante bastante de volar

Voz 2 15:03 estás metido en el estudio de grabación qué nos puedes contar que bueno que te apetecía compartir con los oyentes del programa para cuando tenía previsto terminar en qué momento estáis pues esto

Voz 3 15:18 hemos prácticamente terminando el disco llevamos aproximadamente un año entre que poníamos en orden ideas que habíamos tenido durante todos los viajes si grabando propiamente dicho el disco Si bueno pues es que tampoco quiero decir una fecha porque todo esto es que de repente la semana que viene pues esto no me ha gustado cómo ha quedado y vuelta a empezar prefiero no aventurar me pillaron

Voz 1 15:43 sí pero no estás disfrutando mucho sí sí sí

Voz 3 15:46 la verdad que ahora ya estamos en el punto de quiero verlo terminado pero no por nada sino porque es que me muero de ganas ya de oir las cosas todo las piezas que hemos ido juntando oírlas a la vez no estamos ya apunta estaba a punto era siempre

Voz 2 16:01 hemos a los invitados con una pregunta que es quién ha sido o es el faro de vuestra vida yo sé que tu madre sí que vio tu éxito quizá tu padre no porque

Voz 1 16:12 murió antes mi padre murió en el noveno

Voz 3 16:15 hay ocho sea él conoció el primer disco y estaba super orgulloso a todos los recortes que salían en los periódicos en la cartera pero sin mi madre efectivamente siempre decía hay si hubiera visto esto tu padre contentos hubiera puesto sí

Voz 2 16:28 tú has que son ellos los faros de tu vida o o qué dirías que que ha ido iluminando tu camino

Voz 3 16:34 pues hombre yo creo que sí que efectivamente las cosas que sembraron mis padres en en mí aunque tuviese momento de rebeldía que parecía que que que esto iba a ser un desastre eso se quedó ahí en algún momento salió no la los buenos propósitos que ellos pusieron en mi la ilusión que pusieron en cuando yo nací no yo creo que sí que es un faro y luego es curioso porque hay una canción nuestra que se titula La la ciudad maldita que yo dedico a a mi tía Lola en la que digo si tus ojos son un faro peinado el horizonte sólo combinar y bueno pues era porque los ojos de mi tía Lola son especialmente brillantes vivos Si luminosos no