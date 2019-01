Flash deportes SER de las 10:00 horas (29/01/2019)

Voz 1161 00:00 se abre esta noche una nueva semana de la Copa del Rey con el primer partido de vuelta de la ronda de cuartos desde las nueve y media Valencia Getafe en Mestalla siguen las malas relaciones entre Marcelino y Bordalás el primero lo evidencia el segundo

Voz 1 00:16 creo que por respeto al Valencia no debo responder a ataques personales

Voz 2 00:20 no tengo una mala relación yo no tengo mala relación absolutamente con nadie no lo sé lo que ocurra mañana

Voz 1161 00:27 en lo deportivo en el Valencia Marcelino no contará con allí pese a la duda de Gameiro pierde seguro con doble que en el Getafe le sigue en la Copa de Asia están lesionados Amat Vergara hay full quiero arbitrará desde las nueve y media el colegiado catalán Estrada Fernández ligera ventaja del Getafe por el uno cero en la ida en cuanto la Liga anoche Se cerraba la jornada veintiuno en Primera con el Alavés cero Rayo Vallecano uno primera derrota de los vitorianos en casa en el campeonato liguero la primera derrota en su estadio desde el mes de abril el Rayo deja las posiciones de descenso sólo estuvo fuera de ellas en la cuarta jornada Celta Villarreal y Huesca son ahora los tres equipos en peligro en la nave sigue quinto en puestos de Europa League además por el larguero pasaba Luis Fernández muy vinculado al París Saint Germain que habló de la nueva lesión de animar de su futuro donde jugará el brasileño la próxima temporada

Voz 3 01:08 en el drama nevar está muy contento hoy en París

Voz 1161 01:12 hay un hombre del piso

Voz 4 01:13 sí sí que les tiene mucho cariño y mucho aprecio

Voz 3 01:15 es al entrenador en Segunda sigue abierto el culebrón

Voz 1161 01:18 el Reus el juez de la Liga decidía ayer expulsarle de la competición profesional por los próximos tres años algo que no aprueba la Federación su presidente Luis Rubiales

Voz 5 01:25 no lo nada exactamente igual todo saldrá ofrecemos diálogo si ellos quieren dialogar hablaremos y si no pues no podemos hablar no pues no se puede obligar a hablar pero el diálogo siempre lo vamos a ofrecer para llegar a acuerdos

Voz 1161 01:35 el equipo catalán mientras tiene otro apoyo en el ministro de Cultura y Deporte José Guirao que ve factible en la vuelta del club si hay cambió la situación

Voz 1 01:41 sí es un problema de la expulsiones por los impagos y todo eso si entra usos

Voz 6 01:46 todo lo nuevo que pone al día

Voz 1161 01:49 la eso entiendo que se puede recuperar del resto en la Champions iba jornada trece intranscendente para UCAM Murcia que tiene asegurado el liderato a las ocho y media recibe el Ritz en también para el Fuenlabrada el ya eliminado visita desde las seis y media al Nymburk en la NBA se ha impuesto Juancho Hernangómez a Marc Gasol en Memphis noventa y dos noventa y cinco pesan los veintiocho puntos nueve rebotes de Mar victoria de su hermano Billy con Charlotte de dobles números ciento uno noventa y dos sobre Nueva York con once puntos y once rebotes sin españoles victorias de los Warriors Boston y Atlanta más información deportiva en cadenaser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena ser clave no