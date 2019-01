José Juan Ruiz: "Venezuela va a necesitar un plan de ayuda humanitaria"

hola buenos días ex economista jefe del

Voz 0921

00:14

yo creo que está en una situación realmente muy complicada para ponerlo en una frase es la peor crisis que Venezuela ha tenido en los últimos cincuenta años la peor crisis América Latina si uno quita Sudán y Libia es la peor crisis que había en el mundo los últimos cincuenta años para tener una idea de dónde está la situación el PIB per cápita a la renta per cápita de los venezolanos ha caído en los últimos desde el año dos mil catorce para acá alrededor de un cincuenta por ciento están en niveles de renta per cápita similares a los que tenían en mil novecientos cincuenta y tres las importaciones por falta de divisas han caído un setenta por ciento ya Venezuela importan alimentos y medicamentos con lo cual es de una manera muy importante de lo cuales pueden y un impacto social tremendo