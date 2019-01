El portavoz de los taxistas Tito Álvarez reconoce su "error" con el comentario sobre Marlaska

Voz 1727 00:00 soluciona no está escuchando y por lo tanto lo tengo que dar derecho de réplica a Alberto Álvarez Tito Álvarez portavoz de Élite Taxi Barcelona que está aquí en Madrid en la concentración de sus compañeros ante la sede de UGT muy buenos días buenos días escuchado todo lo que estaba diciendo esta mesa verdad en qué posición están hoy cuando eh que yo sepa no hay negociación abierta no con el Gobierno regional

Voz 1 00:23 bueno de eso se trata cuando haces una protesta es de desbloquear un pues la situación que ahora mismo se está encima de la mesa no que

Voz 2 00:34 hay una comunidad de la Comunidad de Madrid no quiere regular y esto estos vehículos que están totalmente es regulados y estará haciendo una actividad que bajo nuestro punto de vista no es la correcta y utilizar estas aplicaciones para hacer nuestro trabajo y bueno escuchaba algunas cosas como la palabra monopolio no si yo particularmente estoy bastante cansado de escuchar que un sector que el noventa por ciento son autónomos es su monopolio y luego resulta que una flota de no sé cuantos miles de vehículos que está en manos de tres fondos de inversión y dos aplicaciones eso no será llama monopolio no entonces no sé qué concepto tenemos en este país del monopolio pero vamos que sólo hay que mirar en el en la RAE

Voz 3 01:21 de la palabra monopolio de lo que se pica y entenderemos lo que está ocurriendo aquí me doy la palabra quién este año empleado la palabra monopolio Ignacio Joaquín quién quién quiere hablar con el señor

Voz 4 01:31 lo voy a explicar muy fácilmente no es cuestión de acudir a definiciones de hace una semana en una emisora de televisión decía usted que no sabía lo que era monopolio ahora ya sí cita como autoridad a la que el diccionario de la RAE bueno bien mire yo mañana mismo puedo si compra un coche contrato a un a un conductor o me pongo yo mismo hago el contrato de servicios con la aplicación yo mañana puedo ser un empresario de V TC yo mañana en cambio no puedo puedo conducir un taxi no posee empresario taxi esa es la diferencia por eso ustedes tienen un monopolio el servicio público del taxi y en cambio el acceso a ser empresario de los coches súbete dice no estar sometido a régimen esa barrera administrativamente

Voz 2 02:15 bueno una una licencia de taxi usted puede adquirir cuando quiera

Voz 4 02:19 bueno no tengo que adquirirla mediante una inversión que ustedes expresamente es lo que están defendiendo que con la liberalización y con el acceso a más posibilidades de de servicio de transporte por carretera en la ciudad Se está despreciando su barrera de entrada que es esa licencia esos de la las

Voz 2 02:38 me te haces que será a regalar son gratis porque también valen dinero

Voz 4 02:44 equivaldrá las diligencias sobre de F sino pero no no tienen el precio de mercado que ha llegado a tener gracias al sistema de monopolio las licencias duro

Voz 1727 02:53 habíamos llamado a a a Tito Álvarez porque ayer yo me quedé con los ojos a cuadros la verdad cuando escuche que decía

Voz 0309 03:00 pero bueno este audio es para la prensa aquí todo el mundo está alucinando porque la policía no ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior iraquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas según ha declarado él eh

Voz 5 03:20 eh que de ahí

Voz 0309 03:24 que venga osea que que mande aquí a la policía reprimir al pueblo

Voz 2 03:28 qué puede salir mal me preguntaba al escuchar esta

Voz 1727 03:31 declaración suya no porque que Marlaska sea homosexual no le quita ni le ponen nada a su trabajo como ministro del Interior supongan esto está de acuerdo

Voz 2 03:39 si no haber son unas declaraciones muy desafortunadas que lo digo en un contexto que no lo digo en sea lo que estoy diciendo lo que es esta escucha no yo tengo muy muy buena relación con todos los periodistas tenemos un grupo en común donde yo les voy pasando toda la información yo hago un audio pues un poco expresando lo que la gente estaba sintiendo en ese momento después de tantos días de Huelva cansados venta el mente físicamente algo que se comentaba pero en ningún momento ni ofensivo ni con maldad luego me doy cuenta de que bueno pues que han sido muy desafortunadas y pido disculpas a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas pero que en ningún momento ha sido

Voz 6 04:20 yo con ninguna mala intención no

Voz 2 04:24 bueno son desafortunadas ya Comet soy reconozco mi error yo no soy un portavoz procesiones al con estuvo yo soy un taxista raso y a veces pues oye mira somos humanos nos equivocamos estuve muy desacertado y pido perdón de verdad y lo digo con el corazón en la mano

Voz 1727 04:42 bueno queríamos aclarar esto porque insisto fue una declaración que nos dejó perplejos no sólo lo de que el ministro es homosexual sino que un gobierno socialista por lo que se ve no tiene que imponer el orden en la calle va de suyo que no toca que no toca el orden no sí sí se está alterando Tito Álvarez le agradezco que haya estado en la Ser en cualquier caso buenos días