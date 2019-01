"En mi tiempo libre explico en centros educativos el cambio climático y cómo combatirlo"

Voz 1

00:00

mi nombre es David me dedico a la informática pero desde hace mucho tiempo soy aficionado a la meteorología y sigo con preocupación de todos los temas de relacionados con el cambio climático se hace un año decidí ponerme a a la asociación de de Klein es una fundación que que creado por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y también Nobel de la Paz bueno básicamente lo que hago es concienciar a la sociedad en la medida de mis posibilidades bueno lo que hago es ir a un colegio los institutos a centros educativos de de adultos a explicar en que consiste el problema y también las soluciones que la verdad es que en en mi día a día son bastantes las cosas que que hemos cambiado mi mujer ésta también bastante bastante concienciada Palazón pronta de las cosas que hago es habitualmente vengo al tengo al trabajo en bicicleta vivo a a tres kilómetros con lo cual es una distancia razonable para ser en bici y estamos cambiando también algunos hábitos de consumo en casa tratamos de reducir en la medida de lo posible el uso de plásticos productos desechables de de un solo uso nos hemos pasado un contrato de energía verde también no hemos buscado medidas de eficiencia energética en casa pues para para reducir nuestra huella en el consumo eléctrico cada uno de nosotros a nivel individual son muchas las cosas que podemos hacer es un problema en el que todos podemos podemos aportar muchas