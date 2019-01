Ángel: "Prioricé la parte profesional a la familia"

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:25 cambió su trayectoria su camino su carrera su trayectoria laboral saben ustedes determinarlo en tu casa tomes muy evidente tu camino cambió cuando llegaste a España S y empiezo a romperse tal coronarse todo hola buenos días

Voz 2 00:40 no tener un trabajo luego trabajo cuando escucho la palabra carreras yo pienso en galgos caballos atletas no no hecho Endika tú sabes dónde dónde va la dirección

Voz 1995 00:52 tengo muy buena mucha gente que si tiene pero sí se verán hoy hemos conocido los datos positivos de la encuesta relación activa epa vuelve a insistir que creen que determina el futuro laboral de porque eran esta mañana nos preguntamos cómo ha ido evolucionando la vida en lo profesional también un poco en lo personal de un hombre y una mujer que estuvieron la misma carrera en la misma facultad realizaron el mismo Master obteniendo el mismo expediente algunos matices pero prácticamente el mismo expediente vamos a hacerlo para comprobar de qué manera el paso del tiempo ha ido moldeando ambas trayectorias

Voz 1995 01:31 hola muy buenos días placer saludarte y tenemos a que está de camino al estudio no me pregunten por qué no ha podido llegar todavía este estudio Ángel Ángel muy buenos días

Voz 6 01:43 hola buenos días estoy aquí te esperamos estás llegando pero tú estás ahora mismo en Madrid camino de de la radio verdad sí sí yo estoy aquí en la Fnac no estás estás muy cerca bueno otra estudie la misma en la esa facultad verdad

Voz 1995 01:58 si recordáis de los tiempos

Voz 7 02:04 si hola Angel encantada de volver a hablar contigo hacía tiempo que no que no volveríamos a coincidir

Voz 6 02:10 sí claro eso eso días venía vale

Voz 1995 02:13 mismos estudios de master decimos mismas notas con algunos matices pero prácticamente el mismo expediente

Voz 7 02:18 sí sí podemos decir que fueron una trayectoria parecida hasta el a nivel formativo sí

Voz 1995 02:25 vale sabíais la actualidad sabéis algo el uno del otro

Voz 7 02:29 poco verdad Ángel habíamos perdido contacto y bueno esta ha sido una oportunidad para para volver a hablar así que lo agradece también

Voz 8 02:38 y en qué qué Universidad dime Ángel

Voz 0796 02:41 no claro eso sí que quería que no que es especialmente no en la época del Master que estuvimos es bueno Inglaterra en Francia momentos intensos momentos interesantes

Voz 7 02:54 sí con grandes ilusiones verdad de de perspectiva ahí de desarrollo oí donde lo dimos todo

Voz 6 03:02 si la vida te llevando en qué universidad estudiase seis

Voz 7 03:05 comenzamos en el María Cristina en El Escorial y luego este master fue es el master de la ese SSP que se desarrolla en os Madrid París Máster de Desarrollo Directivo

Voz 1995 03:17 no está mal eh la facultad esto habéis económicas no estaba que no estabais en el mismo curso os lleváis dos años entremedias estudió un tal Pedro Sánchez que ha llegado a presidente de Gobierno esté os gana en cuanto a trayectoria

Voz 7 03:32 activamente las

Voz 1995 03:34 de momento de momento exacto todavía para el partido todavía

Voz 7 03:38 minado describir Valencia

Voz 1995 03:41 Angel cuál es el mayor el cargo de mayor responsabilidad que has ocupado hoy aunque sea un tercera decirlo con qué suelo

Voz 0796 03:53 yo podría decir yo llegué a director general de una empresa inglesa esa misma empresa luego posteriormente a al director global au director director mundial no

Voz 1995 04:06 yo salario aprox más ameno

Voz 0796 04:08 bueno pues vamos a poner un baremo entorno setenta noventa

Voz 6 04:14 noventa mil euros al año no está mal

Voz 6 04:28 contento a nivel profesional efectivamente en tu caso Virginia

Voz 7 04:32 en mi caso que no lo puede hacer un paralelismo directo porque claro la trayectoria debería empezar contando un poquito si me permites a la historia para poder entender datos eh yo como muchas mujeres de los años setenta y tuve la oportunidad gracias al esfuerzo de mis padres de de elegir una carrera de realizar un máster en tres países ID tener un inicio de carrera con muchas perspectivas de hecho con veinticinco años dirigió un departamento con veinte personas qué ocurre que en un momento dado ahí ya me llama poderosamente la atención el hecho de que no hay mujeres en puestos directivos hay una grandísima escasez de repente se han evaporado y eso me lleva a sentar las bases de de mi interés por el estudio en el techo de cristal que es el asunto clave eso

Voz 1995 05:21 de eso es lo que queremos hablar Virginia precisamente una pregunta directa para entender de una forma muy sencilla cuál es la diferencia

Voz 7 05:29 tímidamente lo que pasa es que es es muy importante contextualizar porque efectivamente

Voz 1995 05:34 mandaremos Virginia que me tiene usted es contextualizar y esta mañana que además tenemos los datos de la EPA positivos esta vez sí está bien no te contextualizar sino entender dos casos muy concretos como es el tuyo y el de ágil pero déjame que insista enseguida vamos a hacer una cosa enseguida volvemos déjame asisten cuál es la mayor responsabilidad y con qué sueldo sí

Voz 7 05:51 en la mayor responsabilidad es en ese momento y podría estar en un veinte por cien por debajo de los datos veinte veinticinco por cien de lo que está hablando Ángel

Voz 1995 06:02 un veinte Un vídeo sea estaremos en cincuenta sesenta bajas sería la práctica

Voz 7 06:07 son en Madrid porque precisamente de lo que estamos hablando la brecha se comienza a generar antes y la brecha salarial es una consecuencia de ello

Voz 1995 06:19 pues vamos a hacer una cosa vamos a entender bien cuál es ese contexto necesario Ángel dónde vas

Voz 1995 06:33 mientras yo saludo a Rosa Márquez tú vete vete subiendo los estudios Rosa muy buenos días

Voz 9 06:39 en la Cadena Ser

Voz 10 07:09 buenos días me sumo a la enhorabuena estuvo

Voz 1995 07:16 la frase comentario ahí de una frase avanza hubo una frase ya hace unos días aquí cuando cuando hablamos de quiénes son esa gente capaz de atravesar el continente meterse en un tren con con mucha incertidumbre quiénes son existen no somos nosotros en el documental queda queda muy claro que efectivamente

Voz 11 07:37 somos nosotros nacidos en otro sitio si somos nosotros en un lugar en el que los errores se pagan separa mucho más caros donde la opción de corregir te es mucho menor pero no no han hecho nada o no les ha pasado nada que no nos pueda pasar en la vida normal de cualquiera simplemente que estén eso en un contexto donde ahí no hay un techo de que está un techo de cemento armado para hombres y mujeres Si no tienes dinero es un poco lo que quería expresar con esa frase yo en el documental conseguimos transmitir esa sensación de que no hay diferencia entre los sueños los problemas y los proyectos de futuro de los seres humanos que la única diferencia que hay es de oportunidades pues entonces creo que conseguimos el objetivo me quedo con una frase que me dijo una señora por la calle el otro día dice mira escuchando eso

Voz 1995 08:25 centroamericanos habrá conseguido entender a los africanas que quieren

Voz 11 08:28 llegar a España mira y es uno de los objetivos el acercar ese problema que lo tenemos aquí pero parece que es mucho más distante porque son muy mucho más distintos a nosotros sí que estamos estamos muy satisfechos

Voz 1995 09:57 la pena de muerte insisto es rocambolesco es una palabra empieza a quedarse muy corta para define lo que está ocurriendo bueno volvemos al asunto tenemos a a Virginia que está en Burgos Virginia sigues ahí verdad Nacho ha conseguido sorprendentemente llegar hasta Ángel ha conseguido perdona Nacho lo ha conseguido y Ángel también ha conseguido llegar a ese estuvieran Hellboy buenos días buenos días bueno volvemos el asunto hoy hemos conocido los datos de la EPA hablan bien España está creando empleo pero vamos a entender un poco más profundamente no solamente a los datos sino las personas que están detrás de esos datos seguimos contigo Virginia como como fue tu entrada al mercado laboral cuál fue tu primer empleo

Voz 7 10:40 sí pues dada la formación que había tenido entrada fue rápida y ascendente como te comentaba me incorporé nada más terminar el máster oí a los Veinticinco años ya dirigía un departamento de veinte personas Si tenía unas perspectivas profesionales y muy buenas en ese momento ya te digo que me llamaba muchísimo la atención en las pocas mujeres que me encontraba en puestos directivos y dónde estaban se habían evaporado hasta ese momento había tenido compañeras pero llegado un punto desaparecía y ahí es donde se asentó las bases por por mi interés por estudiar el techo de cristal que comenzamos a estudiar con la doctora Irene Saavedra en el departamento de organización de empresas de la UNED dando forma a una tesis doctoral sobre este tema para hacer una tesis doctoral es un esfuerzo titánico más si eres madre trabajadora a la vez yo tuve dos cosas que me marcaron que fue una chispa Illa gasolina para mantener el interés en este tema fue mi experiencia personal que es el hombre estamos hablando sin duda

Voz 1995 11:45 la experiencia de en el caso como fue tu incorporación al mundo laboral

Voz 5 11:50 bueno pues ya el máster que que Virginia y me en especializados en el mundo de la exportación tengo veinte años de experiencia trabajando para diferentes empresas bueno viajando por el mundo vendiendo productos por el mundo es decir que que bueno al haber estado en cuatro cinco empresas en estos veinte años me ha tocado viajar por todo el mundo no porque es con una empresa estaba aún más centrados en Europa con otra del mundo el café pues me tuve que ir por por Asia y última etapa eh estuve mucho por África e tanto el Magreb como África subsahariana una sede en Nigeria Sudáfrica es decir en mi carrera profesional ha estado muy ligada

Voz 1995 12:42 Virginia no es decir segundo ágil que le llamaba la atención que hubieran muy pocas mujeres en puestos de responsabilidad como veremos elegido dos casos de éxito ha ido bien en la vida y los parece que sabes ejemplares en muchas cosas también en vuestra trayectoria te pasarlo es lo que te has encontrado muchas mujeres en cargos de responsabilidad en tu en tu camino

Voz 5 13:02 estoy pensando y la verdad es que no la verdad es que coincido en este caso como como Virginia no general principalmente estado con con hombres no en puestos de responsabilidad

Voz 1995 13:14 tú eres tú eres padre Ángel si tú has dicho eres madre sí si si crees que ser madre ha sido determinante en tu trayectoria laboral

Voz 7 13:24 a ver que qué buena pregunta a ver que en cierto modo sí aunque no se puede hacer una correlación directa vuelvo a decir porque el lo interesante de este fenómeno es la cantidad de causas que es lo que es estudió formalmente en la tesis que al final condicionan tus decisiones es cierto que hay un momento un punto de inflexión en el que tienes si quieres decidir primar la la vida familiar se producen una serie de consecuencias que al final tenemos el reflejo en las brechas que vemos en datos eso es evidente claro que tiene consecuencias pero sobre todo lo que lo que debemos poner el énfasis ese en el estudio de analizar porque porque el ser madre no te resta capacidades el el cuidar de un tercero al contrario y además lo que decíamos las la la implicación que tiene esa falta de mujeres en los puestos donde se decide es que el cincuenta por cien de la población de las consumidoras de no están representadas en los puntos donde se deciden

Voz 7 14:37 las causas que luego vamos a sufrir que vamos a anticipar barreras que de hecho se van a producir y que nosotras mismas muchas veces nos bajamos de la carrera

Voz 1995 14:47 en tu caso Ángel ser padre ha determinado de algún modo

Voz 5 14:50 tu trayectoria laboral vamos a yo tengo tres niños además pequeños no es decir de diez nueve y seis años y sí que es verdad que que en un momento determinado mi mujer y yo pues tuvimos que hablar de de de a quién se iba vamos a decir quién se iba a encargar más e remarcó lo demás porque yo me implicó muchísimo en en en la labor de estudios con mis hijos y labores de de casa es decir yo no quiero eso que se malinterprete no bueno pero sí que es verdad que que tener tres niños tres niños pues supone tomar una decisión a nivel a nivel familiar en quince va a dedicar más tiempo a pero sin

Voz 1995 15:46 no estamos aquí para cuestionar encontró lejos de cuestionar al contrario ya voy a volver a hacerse la pregunta decir esa decisión de ser padre terminó tu trayectoria laboral de algún modo porque además nos has contado o te dedicas a la exportación a África sólo término tu carrera de algún modo

Voz 5 16:03 bueno pues eso iba a saber esa pequeña introducción que en su momento el el el el hablarlo con mi mujer que fue una conversación muy muy natural surgió prácticamente de ella del del apostar no por dedicar ese más mayor tiempo a a los críos no que en ese momento había una decisión y porque los dos tenemos una serie de valores en los cuales pues si tenemos te has críos es para estar con ellos disfrutarlos etcétera no entonces evidentemente hay una decisión ideó por el otro lado pues la gran responsabilidad de bueno tres críos sueldo Isaí que bueno priorice Liceo sí sí que hay en la parte profesional pues pues fue fue importante ya hay me permitió desarrollar mi carrera profesional y por otro lado bueno recibir un salario pues para mantener una calidad de vida que quería

Voz 11 17:05 pues no perdonó Ángel porque esa esa charla que que hablas condujera recuerda hay un concepto relacionado con lo del techo de cristal que le llaman el suelo pegajoso que a la hora de valorar la posibilidad de crecer en el caso de las mujeres en un trabajo esto no se refiere tanto al techo de cristal sino como esa asociación que sea hace de que en caso de duda es la mujer la que se queda en la esfera de lo privado es el concepto de que si hay que decidir quién se queda en casa suele ser por el pues no sé por qué motivos probablemente cultural eso de inercias que es la mujer la que se queda Virginia Ollanta es sí este concepto de de de suelo pegajoso es más una imposición de la sociedad o algo que que se nombra desde fuera de vuestra esfera si realmente hay hay mujeres que que se quedan o no llegan a a a tener que luchar contra el techo de cristal porque aceptan ese suelo pegajoso

Voz 7 17:59 precisamente es este es el quid de la cuestión a este fenómeno es es mucho más complejo y de lo que a priori puede parecer de hecho en el estudio lo que salieron fue en una serie de causas mixtas internas y externas que se mezclan en el momento de la decisión en la claves ese punto de inflexión en que las mujeres se quedan atascados en puestos intermedios y no suben a la alta dirección lo que hay que analizar es que es una mezcla es una decisión personal que anticipa barreras que realmente existen entonces la única vía de verdad por mi experiencia personal por la cantidad de casos que se hemos estudiado a lo largo de diez años de investigación en esta tesis es que el las empresas tienen que encontrar la sociedad fórmulas para no dejar caer ese talento femenino que está ahí que es tan importante que se que se pasea a los puestos donde se dirige donde se toman decisiones que a su vez nos van a afectar que vamos a Red sino estamos perpetuando ese techo de cristal va a ser muy complicado y mira ahora mismo las administraciones están demostrando que se está avanzando en estos that en en esta faceta cada vez más mujeres en la Administración están accediendo a puestos de dirección hay que ver qué fórmulas están funcionando ahí para trasladarlas a la empresa privada

Voz 12 19:23 interesante ahora perdona Virginia saber en qué punto concreto ya que tenemos aquí dos testimonios eh un hombre una mujer con una trayectoria paralela en qué punto concreto sean diferencia vuestras carreras por el hecho de ser tu mujer y tu hombre hay un punto concreto que vosotros conocéis que ha habido una diferencia por por el hecho de que es mujer y otro muy si hay hay un punta

Voz 7 19:42 lesión que es el momento en el que uno decide apostar por la evita personal o facilitar la de alguna forma la la vida el hecho de haber tenido hijos uso afectado

Voz 10 19:56 de diferente manera por el hecho de que tú eres mujer eso

Voz 7 19:59 creo que condiciona mucho pero no es el único factor eso es muy importante entender es una mezcla de factores y por eso hace por por eso no demos esta realidad porque sólo una de cada siete mujeres están en en puestos altos ejecutivos en el Ibex treinta y cinco que es donde estudiamos porque sólo una década consejero son consejeras en los consejos de administración pero tu renunció estudia una carrera que hubiera sido distinto yo no lo diría en términos de renuncia no no quiero eficaz porque si está condicionado por la anticipación de las barreras porque te obligan va a hacer un esfuerzo titánico porque no no no se encaja si si te acoge a medidas de conciliación no en cajas en en lo que está establecido se valora la productividad y el talento que está dónde deberíamos

Voz 1995 20:55 totalmente de acuerdo pero por lo que dice es Virginia hay un paso anterior a todo esto en Gelves barra razón deberíamos dejar de regañar no son si reprocharon sobre esa otra dando alas de renuncie es similiar al gol que alguien alguna vez para reprochar te que tú

Voz 1995 21:11 no no si no hay reproche sino entender esa

Voz 7 21:14 esta mente cuáles son las oportunidades secuelas son los retos eso que seguimos volcar un estudio formal lo sea que que la propia experiencia mía supuso la gasolina de estar horas de estudio porque siendo vuelva a repetir madre trabajadora que que que estímulo tienes para para intentar entender esta realidad que te condiciona que sabes que tu talento tu capacidad no ha disminuido pero no sabes cómo que analizarlo esta realidad creo que es la de muchísimas mujeres que se han quedado en puestos intermedios que han mirado por qué no puedo estar ahí arriba porque no puedo decidir por qué no puedo dar a la sociedad lo que me nacimos en un momento en el que tuvimos todas las oportunidades del mundo de hecho hasta un punto teníamos porque en un momento nos obligamos voy a meter a decidir como sociedad entre una cosa u otra y claramente los datos no no no van a cambiar solos

Voz 7 22:13 no botas y otra serie de medidas eh importante es fomentar la carrera que no haya esos puntos de inflexión que se permita en esos momentos producir de otra forma con medidas imaginativas o las medidas que se están aplicando ahora en la administración que sí que están funcionando centrémonos en esa línea de investigación que sería interesantísimo mantener en la UNED en el departamento organizarán de empresas invitamos hay que ha pasado en esos casos sí que podemos cambiar para que él en un momento dado podamos representar decidir en el aspecto que nos que nos lo merecemos por por el cincuenta por cien que suponemos

Voz 1995 23:01 sujetas de derechas Ángel quiere intervenir Ángel yo en mi caso en ese en ese punto de inflexión que que de verdad que de verdad existe

Voz 5 23:09 sí que es verdad que a mi se me dejó mentalmente no es decir si el campo abierto para desarrollar mi carrera profesional sabiendo que los críos e iban a estar con con con con su madre y eso pues efectivamente no te te da una bueno tranquilidad mental en ese en ese sentido de poder desarrollar te he a nivel profesional sin sin sin tener que que bueno que que que darle más vueltas no esto es

Voz 1995 23:41 interesante insisto que tenemos buenos datos de la EPA nos parece que es un buen día para analizar sitio de verdad donde vivimos con ese contexto aquí al comienzo Virginia Virginia sistemas gracias por estar esta mañana con nosotros Ángela ha llegado gracias un placer entonces para alejarnos de Pedro insisto hemos elegido dos ejemplos de gente qué le ha ido bien podríamos de la que no leído también pero me parece que lo ha ejemplares vosotros también es nuestra es basada Sectorial enseguida volvemos

Voz 1995 24:20 vamos con Gonzo y con Nacho Carretero que hemos puesto la música que parece que estamos en un drama bueno a lo mejor un poco drama así que tiene todo esto define España ocupa el lugar sobresaliente la paridad de género por matrículas desde la educación primaria estarán en Italia donde hay más mujeres que hombres sin que ello se traduzca necesariamente la tasa de participación femenina en el mercado laboral ni mucho menos en los puestos de dirección de las empresas vamos bien al principio pero hay un momento ahí es el que damos de dilucidar hoy seguro que son por muchas causas Virginia pero en qué momento se quiebra todo porque si hay más mujeres estudiando más mujeres que a tener expedientes espectaculares en vuestro caso recordar cómo era vuestra facultad nuestras clases recordáis Gonzo

Voz 11 25:06 sí en mi clase recuerdo que era la mayoría eran chicas en primero y segundo recuerdo que luego ya van cambiando pero sí que la mayoría eran chicas y en mi caso sí que he visto a muchas de las compañeras de la faculta de poder desarrollar sus carreras en en televisión llegar a a puestos importantes sin embargo cuando tengo Reunión eso veo a los jefes es decir no que como periodista de a poder contar buenas historias of comer en grandes cabeceras sino los que deciden ahí sí que es cierto que casi nunca me he encontrado con con mujeres similar somos una generación anterior a la mía es decir no encontrado a una persona de entorno a cuarenta años que es mi generación teniendo que rendir cuentas de lo que quiero hacer de pedirle permiso para de buscar que me contrate eso sí que

Voz 13 25:52 cierto es que a mí me pasa exactamente lo que tiene sentido acción y en ese nivel son abajo bien pero sí que es en ese mismo nivel sí que he encontrado a compañeros de generación que ya deciden ya están en lo que se llaman cargos ejecutivos eso sí que es cierto sea digamos en la tropa bien en la tropa dientes a los generales sea ese manto

Voz 10 26:10 bueno digamos es de nuestra época estudiantes hasta hoy se mantuvo yo creo yo no he visto una diferencia pero sí es verdad que eleva es la vista hacia los puestos directivos que ya tienen un poco de lo puramente periodístico y ahí es escandaloso sí

Voz 1995 26:23 hemos invitado José Ignacio Conde Ruiz que es profesor de Economía de la Complutense Madrid José Ignacio buenos días Si vamos bien en qué momento se quiebra hecho

Voz 5 26:33 bueno es que realmente vamos bien

Voz 0055 26:35 pero vamos despacio entonces Se digamos que a mí poco para entrar en el debate que hemos visto anteriormente del tema de la nota de la de la de la maternidad yo creo que eso puede explicar algo pero realmente no es lo que nos centramos ahí yo creo que no estamos viendo una visión global del problema porque hoy en día las mujeres apenas tienen hijos tiene uno uno coma tres hijos por mujer en edad fértil y a mí una cosa que siempre me pregunto es que si un su nombre por ejemplo con treinta y un años decide pues irse un año Australia hacer sus un año entero doce meses y vuelve al mercado laboral y dentro de de veinte años le pregunto no me dirá que eso ha supuesto una cicatriz tan grande que le ha hecho divergentes su carrera profesional entonces porque una mujer que lo que estás así lo cobrado y lo que es una buena experiencia ha sido hay Australia pues

Voz 5 27:17 quizás la maternidad sea una experiencia incluso mejor no es

Voz 0055 27:19 sentido entonces digamos que no puede ser sólo la la maternidad es verdad que antiguamente tenían seis hijos más pues pues probablemente lo podría justificar hoy en día yo creo que que no es verdad que que que funciona yo creo que tenemos que mirar también algo que es importante y es que los procesos de selección en las promociones no son neutrales al genio oye esto hay mucha evidencia no yo creo que el el pay pero el artículo científico cada año más impacto en este aspecto ese uno que hicieron analizando las orquestas bueno de arquetas de los Estados Americanos a orquestas de música que es veían que sólo seleccionaba nombres entonces decidieron bueno sin lugar de hacer como hacemos ahora las audiciones las hacemos ciegas es decir no vamos a ver quién entra vamos a ponernos aquí vamos a escuchar cómo suena el instrumento luego vamos a decidir quién pues suena mejor y a quién vamos a promocionar se encontraron que simplemente hacer esto empezaban a seccionar muchos más mujeres que antes es decir tenemos que asumir que es un poco lo que se llama La la la discriminación porque hay dos tipos de discriminación la directa cojo una mujer porque no me gusta esto es un poco en el mundo competitivo de la economía capitalista no tiene mucho sentido porque digamos que si la mujer pagas menos puede hacer lo mismo pues coges mujeres y ahorras costes no pero en cambio una escribe

Voz 1995 28:25 que es la peligrosa que es la estadística

Voz 0055 28:27 que es una discriminación que tú realmente quieres hacer bien las cosas quieres coger al mejor pero qué pasa si tienes una discriminación al seleccionar porque no lo es capaz de saber la capacidad de un hombre una mujer cuál es mejor era su jefe y no sabes cuál es mejor por lo general el hombre que es más padecido Dati piensa como tú Haring educación más parecida a ti a lo hará enfrentarse a los problemas a la hora de enfrentarse las cosas te va a aparecer que lo hacen que es más listo porque como hace cómo lo haría yo entonces hay en cambio la muerte generan mucho ruido dices no sé es que no sé si esto por un lado también un poco la

Voz 10 28:57 pescadilla que se muerde la cola porque precisamente a la selección

Voz 0055 29:00 es exactamente y luego también tienes otra vez otro que se llama digamos discriminación la estereotipada buena la mujer ésta se va a poner a tener hijos no va a venía a trabajar bastado Torá tú así si te haces esta esto que puede ser falso proxímetro estadístico por lo que tú escuchas hace que a la hora de la competición en la promoción la mujer dice yo me voy a quedar aquí trabajando hasta las once de la noche compitiendo con mi compañeros y es evidente que el jefe que están además hablando de fútbol de no sé qué le van a seleccionar entonces yo creo que todas estas cosas son muy importantes que hacen al final pues que a lo mejor las mujeres tengan una carrera mucho más difícil cuando se produce ante esa negociación dentro del hogar no como decía antes

Voz 5 29:35 Angeles parece no pues claro ella

Voz 0055 29:37 mira es que como a mí me iban a discriminar y atinó pues es lógico que me quedé aquí tú te vas allí es decir que viene antes porque resulta que en el lugar decidimos que la mujer se queda ahí nombre se va entonces por eso está la brecha fuera o es que como hay discriminación fuera a la hora de negociar un hombre una mujer y es ella la que decide actúas de más posibilidades una unión yo creo que es al final un conjunto de todas estas cosas

Voz 1995 30:00 intereses de escucharte íbamos a los datos de la reciente cumbre del Foro Económico Mundial de Davos vamos a incluir uno gato y es que rompieron todos los récords de jets privados ligados a aeropuerto de Davos hablar del cambio climático para darle la enhorabuena cientos vuelos en jet privado sonara meta de mercadería enhorabuena a todos los participantes este año la Convención de Davos el récord mundial está los más importantes del planeta el foco estaba en el cambio climático que ya han batido todos los récords en aviones privados los más contaminantes existiendo esa cumbre pero lo que voy en ese foro conocimos que por ejemplo en el campo de la informática y sabemos que el desarrollo de todos estos nuevos coches aparatos entornos mundos tiene que ver con la informática con ese desarrollo en los ochenta había un dieciocho por ciento de titulados en las universidades de también treinta y siete por ciento de titulados que eran mujeres treinta y siete por ciento Estos son los que van con el pico abriendo no sabe hecha del futuro ahora mismo ha bajado al dieciocho sino esa tenemos a esas cifras José Ignacio vamos para atrás en entornos fundamentales de desarrollo cada vez hay menos mujeres como lo explicamos

Voz 0055 31:14 no es una cosa muy muy muy importante y muy preocupante no las mujeres de todas las mujeres que tienen hoy menos de cincuenta menos de cincuenta y cinco años han alcanzado un nivel educativo superior a los de su generación no sea ya lleva muchos años cuando se mucho y estos datos que hacen que en estas carreras todas estén que les llaman no que son las carreras del futuro Se ve que que que que va menos es un problema porque se supone que son las cara de semana tiene más futuro no aquí parece que lo que está primando mucho y es algo que también que es que son lo que seamos los estereotipos que surgen muy jóvenes no hay un artículo que está publica hoy en Science que que es bastante bastante impactante no porque le preguntan poco a niños y niñas de seis años tú cómo te consideras listo súper listo normalmente hasta los seis años contesta más o menos parecido pues una proporción dice que súper listos otra listos de otros normales y tal a partir de las ocho años las niñas empiezan a decir en menor porcentaje que sean súper listas o que sean listas y no se sabe muy bien porque es esto no es no es Safja baja la confianza yo creo que no llegamos a entender empresa en el deporte sí que se sabe en el deporte la confianza es clave lo sabemos si tienes confianza de hecho los más jóvenes tienen fama los que nacen en enero al principio del año no pero en cuál es el valor de la confianza y esto es un fenómeno nuevo que tiene que ver a lo mejor pues a lo mejor porque no ven mujeres arriba son cosas a lo mejor porque seamos la publicidad esta sexista no que ya lo hemos visto ya estamos llenando evitarla pero a lo mejor es una niña no ve nunca una mujer al mando porque va a pensar ya que es buena si no una científica sino que nada yo yo me me gustaba jugar al fútbol lo pero que ellos den como

Voz 11 32:39 es extraordinario con un niño de la misma el llegar a un puesto

Voz 0055 32:42 Levante entonces son estereotipos que hay que

Voz 5 32:45 en perlas no me ayudó trabajo súper interesante

Voz 0055 32:47 que que también me quedé un poco en lo que hace la gente hoy en día no en Italia resulta que bueno tienen este problema en con las matemáticas y las niñas cogieron profesores de Secundaria iniciación antes de cuanto de machista eran de Comillas machista no sé cuantos tiros tipos tenía esto usted psicológicos son análisis entre psico sociología psicología y Economía no les hacían contestar una serie pregunta podían imágenes serían con estas rápido que no lo puedan pensar entonces clasificaron por así decir a los profesores según el grado de de de cuanto machista Neda en luego se evaluó pues cómo sacaban las notas en clase los los niños no de de los alumnos de estos profesores encontraron que los profesores que tenían más estereotipos en cuanto que eran más más machistas que pensaban que las mujeres no se dar bien determinadas cosas las niñas de esa clase sacaban peores notas que las niñas que venteño profesores que encaminen no tenía esos sesgos que veces tenemos inconscientes de estereotipos fenómeno muy muy muy muy complicado y a mí lo que más miedo me da es que parece que empieza demasiado pronto es decir que a lo mejor uno piensa cuando las mujeres llegarán arriba más las de arriba pero pero es que mientras estás haciendo esto las de abajo empieza a tener estos problemas de de de bueno de sesgos de de de confían tendrá que es clave para todo esto

Voz 1995 33:56 José Ignacio de Economía de la Universidad Complutense muchísimas gracias ese muy muy esclarecedora escucharte gracias seguimos

Voz 2 34:06 Toni Garrido