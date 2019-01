Fernando Schwartz: "Nos ha costado quitarnos el sambenito de ser poco serios"

Voz 1 00:00 tú

Voz 1995 00:40 once y cinco minutos una hora menos en Canarias Fernando Schwartz muy buenos días muy buenos días qué tal está usted bien Estados te feliz necesitaba algo estoy un poco más viejo

Voz 4 00:51 pero no necesito nada en este momento serenidad más serenidad si lo difícil porque aquí en esta isla donde vivo se está muy sereno salvo el viento pero ya

Voz 1995 01:06 Fernando Schwartz acaba de publicar una nueva novela que hoy se edita además hoy está en las tiendas oficiales y que vaya a Meneses con Patricia Meneses el protagonista de la novela que es diplomático

Voz 5 01:16 sí es es bueno

Voz 4 01:19 es un diplomático un poco atípico pero

Voz 1995 01:23 el ex diplomáticos y si esa es su carrera y en estos días perdón que la pregunta es muy simple no hay segundas no quiero parecer Impact vale lanzando la de forma directa

qué es ser diplomático Dios mío yo yo creo que nos cuesta o los costaba porque yo ya no soy y me marché hace años ya de la profesión pero yo creo que es cuesta muchísimo trabajo a los profesionales de diplomacia quitarse el sambenito de

Voz 6 01:52 a sí

Voz 5 01:54 bueno de generalidad así

Voz 4 01:58 poquito de poca seriedad o de poco profesionalismo y vamos es decir que les cueste cuesta mucho trabajo quitarse la idea de que ser diplomático a cócteles y tomar whisky se diplomático hoy en día es mucho más serio claro a los diplomáticos sobre todo los jóvenes son gente muy hay gente muy profesional muy seria dedicada seriamente a la mejora de las relaciones entre su país y los de los demás y yo creo que es una profesión bonita sacrificada y dura porque puestos en París y en Londres hay pocos impuestos de Lagos hay muchísimos es una una profesión sacrificada e interesante que permite otear el horizonte y decidir

Voz 1995 02:49 qué es lo que pasa que es lo que va a pasar en el mundo que ahora esta tan complicado muchos nos está escuchando y al oír la voz de Fernando Schwartz rápidamente viajan al tiempo y el tiempo viaja en aquel programa de televisión cuando alguien decidió que usted iba a modernizar la televisión de de este país con Canal Plus que tenía entonces a al principal ejecutivo al ideólogo todo aquello que era Juan Cueto que falleció hace pocos días

Voz 4 03:12 tal gran tipo Juan Cueto que yo respetaba mucho era un hombre lleno de imaginación y sonrisa eh sobre todo con una visión una visión sobre lo que tenía que ser una televisión que era absolutamente impagable genial imaginativa y de buen humor

Voz 1995 03:32 no echa de menos aquellos tiempos verdad

Voz 4 03:34 no no no yo fueron mis tiempos de televisión fueron diez años muy intensos extremadamente divertidos encima tuve la oportunidad de conocer a mucha gente a la que en condiciones normales no habría conocido de cuando yo ir de flamenco con Morgan Freeman era totalmente imposible ir entonces esa o el o o de cuando me iba yo a asustar viendo al doctor Lecter ponerse la escala careto pues no hubiera sido posible o entrevistar a premios Nobel si ETA no pero aquello fue un tiempo eh Mi vida bastante intenso y Mi vida bastante intensa y cuando sacamos estómago o porque yo lo que quería en realidad

Voz 1995 04:20 escribir claro yo entiendo lo que dice pero para muchos todavía tiene tela después de haber hecho todo lo que ha hecho Fernando Schwartz libros premios éxito carrera diplomática lo que la gente mucha gente recuerda absolutas Vaart sí hombre sí aquel que entrevistó a mucha gente en España

Voz 7 04:38 esa que bueno esto de de ser duque de Palma yerno de

Voz 8 04:44 el Rey esto es una gozada

Voz 5 04:46 no se pegan S

Voz 7 04:49 se pega mucho se pega mucho se recrea muchos ellos sobre todo si que tienen cuatro hijos que pegar muchos años como ustedes ustedes viven de su trabajo santo cielo e de nosotras debemos de nuestro trabajo

Voz 1995 05:03 esta es la única entrevista que concedió Urdangarín ex aquí corregir ahora ex duque de Palma y hablaba de pegar sello cómo es la vida señor Schwartz como es la moda

Voz 9 05:16 cómo es la vida de verdad ella

Voz 4 05:19 te lo he tenido dos dos entrevistas en esas alturas con el ex duque de Palma y otra con la actual reina no

Voz 9 05:29 cuando ella era todavía un joven reportera

Voz 4 05:33 de televisión yo soy me apunto el tanto es que de que soy el único que ha entrevistado a los dos personajes pero bueno los personajes menos menos carismáticos y menos interesante desde el punto de vista de Lola si desde el punto de vista de la la sociología de la vida política de la vida cultural intelectual no

Voz 1995 05:54 hay que estar haciendo esta mañana Urdangarin en esa prisión incomunicado Osoro supo pasar frío

Voz 10 06:02 no es así hoy sentirse sobre dos o no

Voz 4 06:05 esas esperando la primavera cuando esperando la verdadera hacía nosotros casi no diga pero todavía comprendo que haya la cosa está muy claro

Voz 1995 06:16 es sino tan cierta alegría

Voz 4 06:20 yo es que claro habló desde la envidia rencorosa no

Voz 1995 06:22 los alegría en algo de Fernando Schwartz es que no será Desde Mallorca y entonces ese ese tonito viene de de haberse despertado con un inmenso mar cielo casi primaveral en fin vamos pero no por rencor eh vamos a hacer una pausa que hay que hacerla no es porque yo ahora esté de arriba hay que hacer la pausa enseguida hablaremos cuando de que vaya Meneses hoy mismo sale a la venta es la nueva novela de Fernandes

Voz 1995 07:07 en la contraportada de su libro Señores bar dice aquí entre tenido irónico y tremendamente luce es un atributo acciones nombre lúcido y bueno vale de acuerdo por menos de menos no es decir que que claro

Voz 4 07:20 hacía tiempo que quería yo ir directamente al sueco

Voz 1995 07:24 eh que por cierto llevamos diplomáticos es es bueno es buen amigo de el embajador de Suecia en España verdad dos Jean

Voz 4 07:32 ah sí señor sí Nos conocemos bastante bien

Voz 1995 07:36 algo que en este momento prefieres no

Voz 10 07:38 no romper una bonita amistad no hombre no hay nada que añadir es un a representante de su país o lo que es interesante ahora se acerca un poco el final su carrera dictara una dilema para mucho

Voz 4 07:49 esos que hablan así de embajadores

Voz 10 07:53 países por todo el mundo cuando llega la hora de Hubble esa acción volver al país que tú has representado todo la vida o quedarse en los países donde han bebido también durante tantos años es es la la gran cohesión no

Voz 1995 08:06 imagínese ahora volver al frío esas tardes esos días que duran dos horas

Voz 4 08:13 yo me mientras todos los suecos se marchan de allí se viene a vivir a Mallorca que no no son ningunos tontos

Voz 1995 08:19 pues pues ojo a lo mejor no es el que ha topado John Fernando es el teléfono me fui fui embajadora sí

Voz 4 08:28 a mí me volví a España osea que tampoco es eso

Voz 1995 08:30 no bueno todos sus libros son en cierta medida autobiográficos sí

Voz 4 08:36 hombre yo me parezco poco Meneses pero en fin siempre hay algún no no es posible deslindar lo que es la trayectoria y sobre todo el carácter de uno del escritor en este caso de todos sus personajes no es posible decir bueno voy a hacer un objetivamente un personaje que no tenga nada que ver conmigo no soy no soy capaz de hacer todas efectivamente en todas mis novelas allá en todas mis novelas siempre hay algo mío ya sea el sentido del humor la capacidad de reír la capacidad de sentirse unido a la gente de sufrir siempre siempre siempre

Voz 1995 09:17 faltaba añadir siendo uno quién es como si estuviera mal pues mira pasa lo mismo trataba de ser otro prestando uno feliz con uno mismo verdad

Voz 4 09:24 ya no son lo mismo lo lo importante es tomar en serio en serio el trabajo que no tiene pero no tomarse en serio asimismo ese esa es la la la filosofía razonables de la vida

Voz 1995 09:38 y Fernando pasa con los diplomáticos como con los futbolistas que sin darte cuenta llega el día en el que ves que los dos que triunfan son más jóvenes mucho más jóvenes quedó ese día de manera inequívoca con firmas que estás acabado

Voz 4 09:51 sí es es la el el cambio generacional es inevitable yo lo percibí me marché de la carrera a los cincuenta años pero es inevitable vienen los nuevos viene la nueva o la empujando han cambiado los tiempos ha cambiado el sistema el sistema político el sistema social bueno éste el la la frase de Alfonso Guerra de no lo va a conseguir ni ni la madre que lo parió es verdad que es así que entonces a esas nuevas circunstancias requieren nuevos diplomáticos en el caso concreto de la diplomacia

Voz 10 10:29 bueno ganando y ha dicho que que esto no es trata de tomar

Voz 4 10:33 es el hombre algo de esto hay

Voz 10 10:35 también no hay que hay que saber estar en esos momentos también no tomar un cóctel con dignidad transmitir saber estar

Voz 4 10:43 no desde luego no no lo digo bueno durante muchos años he dicho que lo más importante ha habido un diplomáticos era su cocinero entonces eso es eso es una realidad y hay que hay que entender que es muy complicado en tres cuatro o cinco años distancia un país es muy complicado penetrar seriamente en la estructura social cultural y política de ese país e inevitablemente para hacerlo hay que relacionarse con la elite intelectual y cultural y política ese país apenas roza uno Ése es el el mundo global del país apenas lo es bueno tiene uno fiarse de lo que le cuentan los de la élite y al mismo tiempo para que se lo cuenten mejor edad croquetas

Voz 1995 11:35 que esos como todo el mundo sabe la mejor forma de desconocer a esa élite bueno vamos a intentar desgranaron poco porque vaya Meneses que es el nuevo libro insisto de Fernando Abad cuenta la historia de diplomático muy lucida

Voz 4 11:49 sí hay lucidos Schwartz muy particular

Voz 1995 11:51 pero tenemos que nosotros Enrique Criado tiene treinta y siete años como diplomático y ha sido destinado a Londres La Habana República Democrática del Congo Camberra Bulgaria comparte con Fernando parece que los diplomáticos no será porque tienen tiempo libre tienen gusto por las letras a publicados libros cosas que no cabe en una maleta el paraguas balcánico Enrique muy buenos días cómo es el perfil del del diplomático ahora porque usted tiene treinta y siete años es joven todavía pero por abajo se jóvenes acuse el perfil de diplomático

Voz 8 12:20 bueno yo creo que se busca gente que tenga flexibilidad suficiente para para tocar materias diferentes en contextos distintos y además cambiantes no sea que tan pronto esta sede dedicado a asuntos culturales como absueltos eh me consulares económicos políticos o tan pronto estas paseando una calle perfectamente civilizada donde circula en el metro el taxi no sé qué tal o estas en

Voz 4 12:46 en un sitio polvorienta donde donde no hay nada nada antes

Voz 5 12:49 es ir tienes que de ofrece

Voz 8 12:52 en un estándar y satisfactorio

Voz 4 12:54 la cómo era la frase para ser

Voz 1995 12:57 el padre huevos para tener una embajada la buena buena cuál es su sitio

Voz 8 13:03 bueno yo creo que en general lo bueno esta carrera es que somos suficientemente distintos entre nosotros como para que no todos queramos lo mismo pero hay algunas que objetivamente son muy buenas no pues yo qué sé

Voz 9 13:14 París Juan Rabat pero para ir a un París antes tienes que haber comido si sólo es habitual la empezar lo que nosotros llamamos los destinos para lúdicos no tienes paludismo probablemente en la pista

Voz 4 13:35 yo pensaba que estaba yo pensando que siempre intente

Voz 1995 13:38 muy buenos días

Voz 15 13:41 hola claro me escuchas bien perdona Fernando buenos días Aitor bueno sí yo también claro color lo haremos y me contigo

Voz 1995 13:49 ahora es que se ha colado otra conexión creen nuestra Fernando discúlpame que le ha dado un botón te quise esta quién es quién no podrá existir este botón rojo que da igual aquí nada vale estábamos momento que usted ha sido menciona el paludismo y aquí se ha ido la la mesa es verdad que antes de llegar a un gran destine Fernando hay que recorrer mundo oí y conocer bien en profundidad a la profesión en tu casa más tu vieja este por todo el planeta

Voz 9 14:16 espera que lo hemos perdido Fernando también esto es un poco como Juego de Tronos

Voz 1995 14:22 aquí te giras de de que te quitan el te cortan la cabeza bueno enseguida recuperamos a a Fernando seguimos dando con con Enriqueta el peor de los destinos sabemos que el bueno está Londres París lo que tú comentabas pero el peor cuáles

Voz 8 14:37 es un buen dice el más duro suele ser el primero por la sencilla razón de que le elegimos los puestos de acuerdo al escalafón entonces según en empiezas estás en lo más bajo de la cadena trófica yo me fui tres años a Kinshasa en la República Democrática del Congo y aunque me lo pasé pipa pues fue objetivamente muy muy duro

Voz 1995 14:54 es el primer día llegas ahí bueno pues aquí está el personal

Voz 8 14:57 sí haces bueno pues yo en mi caso me dijeron mira por motivos de seguridad no debes andar no puedes montarte en un taxi no hay transporte público y no me dejaron un coche con lo cual era como una especie de arresto domiciliario donde me recogían va a ir a trabajar y me devolvían al otro

Voz 5 15:17 el eso fue el primer día no

Voz 1995 15:20 cuánto tiempo estuviste en hotel porque claro tú tienes tu vida hay pretendemos mantener a tus habilidades

Voz 8 15:25 pues básicamente un mes lo que pasa es que luego ya empecé a hacer ciertas transgresiones de seguridad cuando ya bueno le sacas primero la patita ves que no pasa nada pues te aventuras primero diez metros luego cincuenta metros y luego ya un poco más

Voz 1995 15:38 en este mundo de ahora donde se escucha ese boletín informativo hubieras qué lío por todas partes míos dentro de España Dios fuera de España y la tuya es una profesión que va más necesitamos que más gente con habilidades con capacidad para representar lo mejor de lo que somos

Voz 8 15:53 embargo No somos más

Voz 9 15:55 somos el mismo número prácticamente desde hace un siglo y eso no mejoramos la capacidad pues no lo sé la verdad es que

Voz 8 16:04 el número es más o menos constante desde hace un montón de tiempo pero es verdad que el número de embajada sigue aumentando y las necesidades también porque muchos fenómenos pues cuando se habla de las del comercio de las exportaciones pues hay muchísimas más empresas españolas fuera el fenómeno Ryanair pues el quién viaja ahora según qué sitios ya no es sólo el perfil del viajero super experimentados hay gente que va sin transición desde desde multicolor a voy a hacer del Congo en bici no todo eso genera actividad consular

Voz 9 16:35 primero está el verano no por favor

Voz 10 16:38 es más extremo te has encontrado lo más difícil de resolver

Voz 4 16:41 más bizarro

Voz 8 16:43 bueno estándolo de Congo hubo un doctor español que fue secuestrado por una tribu en la selva en una zona donde el Ejército estaba haciendo lo que ellos llaman operaciones de castigo contra una guerrilla entonces nuestro objetivo obviamente era que pues que dentro de esas operaciones no cayera el nuestro no entonces bueno tenemos que ir a la selva habla y contra todo pronóstico el Ejército congoleños consiguió sacarlo vivo ese es uno buenas pero yo cuando dices

Voz 1995 17:13 tuvimos que ir a la selva yo me pasó una vez que siempre rompió el coche

Voz 5 17:17 yo abrir el campo

Voz 1995 17:20 cuando oí una vez abierto dije bueno ya que no sé que hacer sea realmente tú cuando te llevan a la selva para sobre ese conflicto qué haces

Voz 8 17:27 ya bueno pues nada pues el prácticamente los mismos detuvo sea en este caso no era abrir el capó pero era un vuelo P por supuesto en una compañía de las que tienen prohibido volar fuera del Congo

Voz 4 17:37 si llegas allí te reúne con

Voz 8 17:41 gente con autoridades locales intentas determinar dónde está en este caso parece que unos pescadores lo habían visto porque era el único hombre blanco de la zona río arriba entonces ya determina dónde está a hablar con el Ejército congoleño en el que les dices que que bueno que tú no quieres interferir en los asuntos de su país pero que por favor en en el contexto de la operación que están haciendo que tengan en cuenta que hay un nacional español y que que que les agradecería mucho que tengan cuidado

Voz 1995 18:06 no hemos recuperado Fernando es verdad

Voz 4 18:09 estoy aquí pensando en que en que en el caso de Meneses los tres médicos cuatro monjas y cuatro enfermeras todos españoles que tienen en una clínica o un hospital en medio de la jungla se los pasan a cuchillo a todos no que la razón última de polacos tiene tiene que ir Meneses a ese país

Voz 1995 18:31 bueno pues ya sabemos que Meneses protagonista el libro de Schwartz y Enrique son igual de Avilés Enrique aquello lo resolvió con con bastante éxito y Fernando cabe con esta nueva política sonar oro pienso entrarán piénsalo nuestro también que Adela diplomacia eh

Voz 4 18:49 lo primero que voy a hacer en en una en una aventura siguiente es mandar a Meneses

Voz 1995 18:54 a a Venezuela al tema

Voz 4 18:56 a la vez no la diplomacia es es muy difícil porque eh estos sonaron si maduros e tienen un empecinamiento sobre el error que están cometiendo sobre el error que les ha llevado el poder es extremadamente difícil decir el nombre hoy haga usted el favor la la presión puede ser fuerte sobre todo si si vas de la mano de EEUU que tampoco es que sea un aliado particularmente deseable en este momento no pero es muy difícil torcer o contribuir a torcer una situación que está estropeada muy

Voz 1995 19:34 Fernando es ver que vaya bien es es es es un nuevo libro en un mundo tan tan cambiante porque vemos como que la diplomacia debería ser algo entre países Se para eso está desde hace más de cien años nos cuenta Enrique que que no ha variado diplomacia española permanece independientemente de lo que ocurre en el mundo son los mismo en cuanto al número si haciendo pasaban todo lo demás haciendo cosas distintas deberíamos hacer esto que se ha puesto tan de moda en las redes el tenis Challenge es decir deberíamos poder viajar hace veinte o treinta años atrás Fernando ver cuáles eran los problemas que tenemos es que serían los de los diplomáticos hay problemas muy distintos

Voz 4 20:12 no yo creo que no hay hay sectores bueno seguir el joven compañero me desmentirán pero hay sectores e inevitables que permanecen inmutables Si bueno vamos a un diplomático destinado en cualquier país de la Comunidad Europea o de la Unión Europea se encuentra con los mismos problemas no tampoco es eso es diesen cuenta con el Brexit por ejemplo o Il ascenso los populismos son datos radicalmente distintos a los que uno a los que uno tenga mía eh hace diez o quince años en el en otros países el ascenso del populismo ir de la rigidez fascista es muy difícil de tratar es decir que son eso sí que son datos y cuestiones cambiado

Voz 1995 21:02 el paraguas balcánico pasa protocolos este libro de Enrique Criado diplomático muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros abriendo los ojos a esa profesión y Fernando Schwartz yo le diría que pasa es que esto lo va a tomar mal hay que trabaje usted más porque nos gusta hablar con usted entonces si hace usted más cosas le llamamos que decide no hacer nada en una novela estirpe

Voz 4 21:27 es empezando a escribir otra no me da un no que yo no soy Arturo Pérez Reverte que escribe una novela cada cada mes

Voz 1995 21:33 no no quiero atosigar Le pero vaya pensando en la siguiente eh nos gusta el de manera matemática Nos no nos gusta que vaya es ese es el nuevo libro de Fernando Schwartz esas una una muy buena noticia Fernando con toda la admiración gracias por su lucidez no me gusta mucho el tremendamente lúcido en el valle por favor señores gracias lúcido

Voz 16 22:00 un abrazo muy grande Nou fea mala cuando Chacón facha en mayo mixta bautizo no ha hecho para él no fue nada