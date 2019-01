Flash Deportes Ser de las 14:30 horas (29/01/2019)

Voz 0105

00:15

estar aquí mi sentimiento lo que yo siento yo estoy aquí es porque yo quiero estar aquí toca hablar en el campo que es lo que importa reconoce que cuando llegó la puerta del Atlético lo paró todo meses complicados aparecen un montón de cosas pero pero separa todo cuando cuando Súper López me me dice que esta esta posibilidad separa todo hay un lo siento ya es historia aquí estoy yo estos lo importante es que todo esto pues se hace es muy bonito pero pero no puedo no puedo esperar para entrenar con mis compañeros para para ver a Koke que que era más alto que yo bueno tengo muchas ganas de empezar a entrenar esta tarde ya hay que jugar