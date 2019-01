Nace Vicente Blasco Ibáñez

las dos cosas más importantes que le pueden suceder a alguien a lo largo de toda una existencia le ocurrieron a Vicente Blasco Ibáñez a finales de enero nació el día veintinueve en murió el día veintiocho el valenciano más universal que ha dado la literatura llegó al mundo el veintinueve de enero de mil ochocientos sesenta y siete no sé si ve regando o directamente dando la bronca porque no paro de ser el azote de clérigos y Reyes en toda su vida a Blasco Ibáñez le faltó un día para cumplir sesenta y un años pero aquí dejó una mina para la industria cinematográfica de Hollywood pasó a la historia como un anticlerical iracundo y un contumaz republicano

Voz 1626

01:27

Blasco Ibáñez jamás abandonó su republicanismo ni siquiera muerto precisamente sus arraigadas convicciones le impiden todavía hoy descansar a su gusto el escritor murió en su exilio voluntario de la Costa Azul francesa durante la dictadura de Primo de Rivera y aunque pidió ser enterrado en su amada Valencia exigió que nunca antes de que la República estuviera instaurada en España no hubo más remedio que sepultarlo en Francia a la espera de tiempos mejores eso sí con un puñado de tierra valenciana dentro del féretro efectivamente llegó la República Isidro Blasco Ibáñez retornó muerto pero más contento que unas pascuas a su Valencia natal para ser enterrado en suelo republicano civil nunca en tierra bendecida eso que quedara muy claro los valencianos recibieron los restos de su paisano como no han vuelto a recibir los de otro enseguida viene la mala noticia la República tardó unirse en menos que en ir Blasco Ibáñez que no quiso volver ni muerto a Valencia bajo la dictadura de Primo de Rivera acabó en su tierra bajo la de Franco no quieres caldo toma dos tazas el nicho provisional en el que lo encajaron en la zona civil del cementerio general de Valencia a la espera del gran mausoleo que empezaron a construir le se ha convertido en nicho permanente el mausoleo quedó en agua de borrajas Blasco Ibáñez sólo quería para su descanso tierra republicana así que si pudiera hablar seguramente exigiría que lo devolvieran a Francia a la espera de la Tercera República