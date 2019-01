Cronovisor: La verdadera historia de Casanova

Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia qué tal Nacho Ares

Voz 1 00:06 era hallado

Voz 0772 00:07 pues aquí hoy vamos a hablar de de galanes no de gente de nosotros de nosotros realmente es un poco autobiográfico es mentira es mentira aquí tener por encima de la de la mesa los que lo queráis verlo podéis ver a través de nuestras redes sociales por cierto en la cuñada antes siempre se nos olvida meterlo de Instagram también tenemos Instagram y hasta que en Historia hay esta ibais a ver esto es protagonistas como siempre de Playmobil Playmobil a ver si os acordáis de nosotros cosa hacemos mucha publicidad aquí vemos a Casanova ya cualquiera de sus ciento y pico

Voz 2 00:38 lo cierto XXXII contabilizadas porel por él con nombres apellidos fechas posturas así era de metódico Eloy metódico desde luego ya hay mucho era muy fanfarrón o desde luego que engañarnos de hecho sabes que la palabra Casanova secaron se ha convertido con el tiempo es sinónimo de mujeriego que ahí lo tienes el presumía de haberse acostado con muchísimas mujeres pero también presumía de entender a las mujeres ya es el éxito que tuvo Casanova en este Cronovisor a lo mejor damos algunas pistas de es el método supuestamente infalible que tenía Casanova para conquistar a toda mujer que se le pusiera por delante con independencia de la edad ideal su grado y casta social incluso aunque fueran monjas le da exactamente igual dicen que tenía un método infalible de hecho se habla siempre de un libro secreto muy secreto que por desgracia el quema en su última etapa

Voz 1 01:39 vive muchos años base hay menos que setenta y tres

Voz 2 01:41 en la última etapa ese libro secreto donde se contaban más cosas que se cuentan en sus memorias en esa historia de bebida pues sólo nos quedan pequeños párrafos de lo que se supone que incluía filtros amorosos sus afrodisíaco es favoritas sus posturas así lo inconfesable claro decir que Casanova tenía algo inconfesable

Voz 1 02:04 los de lo que contó que era como una especie de Marqués de Sade pues

Voz 2 02:08 lo que no ocultó que es lo que se quemó bueno eso es lo bueno que tiene Casanova

Voz 1 02:12 que además de ser un seductor fue muchísimas

Voz 2 02:14 cosas titulas apuntado Nacho al principio fue un gran intelectual era una persona que sabía de todo que fue ingeniero también que fue un gran viajero que fue matemático y que fue hasta novelista de una novela de ciencia ficción tocó todos los palos todos los géneros cuando digo todos los géneros lo digo en el amplio sentido de la palabra

Voz 0772 02:35 me ves Jesús Callejo coronará Utah hasta la semana que viene del problema es bromas bueno aquí el teclado preparado para viajar imagino que al siglo XVIII cuál es la fecha que propone es esta semana para conocer un poco más de cerca

Voz 1 02:50 la figura de Casanova pues una fecha clave

Voz 2 02:53 para para Casanova por qué

Voz 1 02:57 también fue un antes un después en su vida nos vamos a la noche

Voz 2 03:01 del treinta y uno de octubre al uno de bien

Voz 1 03:03 hombre de mil setecientos cincuenta y seis

Voz 3 03:07 a esto

Voz 4 03:11 sí

Voz 5 03:15 sí adelante

Voz 6 03:21 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 1 03:24 ah sí

Voz 7 03:27 los tiros

Voz 8 03:32 quisimos Jesús aquí aquí

Voz 0772 03:34 el frío de telas escuchamos

Voz 9 03:37 todo en las ratas esto está plaga de ratas y humedad hay gotas cayendo y esos pasos corrido al final del paseo de quienes eh

Voz 10 03:44 bueno pues de otra raza pero más grandes

Voz 1 03:46 también estamos largo de Casanova estamos vamos a ubicar geográficamente y físicamente a donde estamos estamos ni más ni menos que en una de las cárceles más inexpugnables de Europa estamos en el pilón vi vi los plomos la cárcel de los plomos como así se llama estamos de más ni menos que en el complejo del mal no no si el gol al pie en Vic se pero sin trabas allí como que no era muy recomendable he dicho nadie se escapó en la larga historia que tuvo lugar en la cárcel de de los plomos la llamaban así porque tanto las paredes como el techo estaba revestido de Prou para creer escapara Casanovas escapa Salobre de lo más insalubre pero bueno cuidado que esto ahora la suite por qué cuando encuentra en trabas en el plan B en la cárcel de los plomos había lo que llevaban los post es decir los piojos Rande ya hay temor casco literalmente estaban lo que llamaban los Cameron es decir la parte alta es donde Casanovas aquel con lo cual había ratas había humedad pero servía de una forma un poco más digna bueno pues no se le ocurre ni más ni menos caro ahora estamos viendo el momento de la fuga cuidarnos escapa sólo está escapando con un monje libertino que también le pasó la navarra de hierro para que pudiera hacer el hoyo preceptivo y escaparse por el P la única posibilidad de escaparse en esto de Palacio Ducal el Palacio Ducal donde durante más de mil años estuvieron los dos no los que regía la República soberanismo de Venecia porque estaba la de un veneciano que es Casanova bueno pues ese momento que es digno de una película donde lo cuenta en su Historia de mi vida que luego se llamó memorias donde cuenta los pormenores es que es increíble porque casi Se la fuga se va al traste el hizo un intento anterior techo ya tenía el agujero hecho en fin de cola la barra de hierro incluso había conseguido un mechero precisamente para poder quemar y derretirse en parte el plomos ha ido virguerías y justo cuando lo tiene ya todo previsto sabes lo que hace el carcelero que le cambia de cartera vaya faena entonces

Voz 0772 05:47 es cuando trastorno sexy porque ya tenía el aún

Voz 1 05:49 pero casi casi completo y ahí es cuando entra en liza este monje que era él estaba en la celda de al lado le pasa la barra de hierro de una forma muy ingeniosa y con una Biblia dentro de la biblia estaba hueca la barra de hierro pero para que no diera la vuelta el libro no La Biblia en el carcelero le pone encima un plato de macarrones que es lo que él había pedido esa idea caro con lo cual el carcelero ingenuo del se lo lleva pensando que le está dando comida hay una biblia al monje que tiene al lado y lo que le estaba dando en la barra de hierro para que el perro siguiera prosigue era ese agujero que lo había hecho porque el habían cambiado el Celta bueno al final en esta noche del XXXI Otura a uno de noviembre mira qué fecha también más emblemática más mágica es cuando logran escapar por de hecho se convierte en célebre porque nadie sabía es capaz de esta prisión el gastar quince meses y cinco días menos mal porque si gastar más y la idea es que estuviera ya está que se pudiera nos hubiéramos quedado sin Casanovas no hubiéramos hablado de Casanova para nada ISI hubieran perdido muchas conquistas muchas técnicas a materias que luego el reflejo en su obra por eso es un momento clave porque a él le acusan por eso está metido ahí porque la Inquisición estaba detrás del diciendo que tenga libros prohibidos y que coqueteaba con la magia con la negro Amancio fruto de eso le da abucheo batazo ZANU ya entra en prisión si no se diga escapar posiblemente ya te digo a día de hoy no estaríamos hablando de Casanova el de los Frigo no no no era Stefan era otro pero vamos ahí le va a la zaga

Voz 0772 07:14 bueno Giacomo Casanova había nacido en mil setecientos veinticinco falleció en mil setecientos noventa y ocho como decías con casi setenta y tres años y es un personaje casi mitológico de Europa del siglo XVIII de esa Europa del cambio de pensamiento en donde quizá la conocemos por su faceta más frívola más que Ivana pues todos los ligues que había tenido por lo que sí explica Casanova ser un Casanova ahora en la en la actualidad pero también el tubo suscita inquietudes casi filosóficas me atrevería a pensar con las que comienza precisamente es el libro que ahora citabas la historia de mi vida esas memorias íbamos escuchar en la voz de Julio López de nuestro compañero Julio López alguno esto esos pensamientos

Voz 0756 07:58 empiezo por confesar a mis lectores que en todo lo bueno o malo que haya hecho durante el curso de mi vida estoy seguro de no haberme en ha decido rebajado y que por consiguiente he de considerarme libre la doctrina de los estoicos como la de cualquier otra secta fundamentada en la fuerza del destino es una quimera de la imaginación que conduce al ateísmo no solamente soy monoteísta sino que además soy cristiano fortificado por la filosofía disciplina que nunca ha perjudicado creo en la existencia de un Dios inmaterial escultor ir dueño de todas las formas nunca he dudado de él siempre he contado con su providencia invocando la emisoras de infortunio y sintiéndome siempre protegido

Voz 9 08:54 fíjate que este Cronovisor viaja hasta nuestra compañera Ana que me nos visita en la cárcel

Voz 0772 09:01 no ha dejado Casanova por aquí pero ya no extrae agua no falta el pan pero el agua está eh nos hemos escapado cincuenta espectadores ricas viandas propias despejados aquel

Voz 1 09:10 que por cierto se puede ver cuando la gente los turistas los que en este leyendo ahora Silvana Venecia in visitan este para educar hay que pasar un puente de los Suspiros ese puente de los Suspiros es lo que conectaba al Palacio con estas presiones que acabas de comentar las caras del plomo con una visita guiada hay programada se pueden visitar estas cárceles ya no son lo que eran en su momento ahora están un poco mejor pero te haces una idea de las de lo mal que lo canutas que las podían pasar los que estaban allí encerrado ya ateo llegaron los Camelot y fíjate en los que estaban en los Pozzi los Porfi

Voz 0772 09:41 escuchábamos como decía en este texto del comienzo de de la Historia de mi vida esas memorias de Giacomo Casanova pues es algunas de las reflexiones que el planteaba un poco al final de sus días sobre cómo había sido su vida como se había enfrentado algunas situaciones se presentaba pues como una persona honesta noble libre también que quizás son esos aspectos filosóficos hablaba del estoicismo lo que les está hablando también de un personaje culto un personaje muy leído en un personaje sabio no podríamos definir así

Voz 1 10:15 sí totalmente podría recuérdate cuando hablamos de Jefferson es decir le interesaba prácticamente todo el la la escribió inscribió muchísimo hay gente que sólo se cree que escribió estas memorias Él es que bebió veinticuatro horas es verdad que se ha perdido casi todas pero es que luego Veinticuatro horas en veinticuatro obras entre ellas una novela una novela que es el ICO Salmerón que es ni más ni menos que un viaje al centro de la Tierra dicen que Julio Verne inspiran para hacer posteriormente su viaje al centro de la Tierra bueno lo que él dice en sus memorias es curioso porque él comenta que hasta los nueve años prácticamente era idiota lo en sí sí de la etapa no hablaba era tímido como si fuera una la pista no quería relacionarse con la gente hasta ese momento estaba aislado del mundo es verdad que un año antes cuando él tenía ocho pierda su padre tenga una educación un poco extraña en aquel momento hasta el punto de al empezar a gustar las mujeres ya pegatina de algún que otro escarceo dice que Pérez de la virginidad a los once años más o menos pero cuando lo tiene veintiún años la madre que ya está habiendo en fin los devaneos intelectuales filosóficos pero también a los que tiene su hijo en la banda Roma y la manta Roma eso es un momento clave porque ahí se expande su mundo y le manda a Roma porque tiene que estudiar Derecho y la Historia Filosofía en fin tiene yate sus historias extrañas no entra pues con uno de los mejores hombres o mecenas que había en aquel momento que era ni más ni menos el cardenal Aguaviva el cardenal cuál era el embajador de España en la Santa Sede entonces en la coge porque becas Un chico despierto porque ya ya no es tan tímido como como él apunta en sus memorias a partir de ahí se le abre todo ese mundo cortesano ese mundo de la alta clase que él no conocía hasta ese momento ya digo el tiene veintiún años pero caro sus escándalos sexuales hace que el cardenal ha casi toda vez me da mala imagen que no era él violinista por ejemplo el tocaba el violín en fin guionista callejero y aquí viene otro de los elementos claves de su grafía para entender un poco el como el tocó practicamente todo tipo de disciplinas el siglo XVIII tenemos uno muy parecido en España que es lengua Torres Villarroel no ganas que no llegó a a a Ley goteo que llegó Casanova no pero Torres Villarroel que también se merece un Cronovisor algún día hablaremos del paro es cuando está paseando por las calles ve que hay un noble un noble veneciano que es Mateo Praga del que sufre un infarto o lo que dicen que la unión partos muy malos la calle Yell propuso utiliza sus conocimientos médicos porque de lo mucho que él había leído también había leído tratados de medicina cura entonces claro esté noble se queda totalmente agradecido porque pese a que le ha salvado la vida hasta tal punto que le da una buena bolsa de dinero se convierte también en su mecenas le mete también en ese mundo proceloso de la magia del ocultismo Eden Agroman hacia y a partir de ahí se empezó a interesar por es otro mundo interesantísimo hasta el punto que con el tiempo contra Francia se convierten masón les un masón a que masón a su esté incumpliendo todas las normas habidas y por haber pero no podemos olvidar que Casanova también tenía una especial predilección por la parte oculta hasta el punto que la Inquisición les persiguió tuvo que exiliarse de Venecia esto es lo que hizo lo que hemos comentado al principio que tuviera que escaparse de la cárcel de del pie combinó de los plomos estuvo mucho tiempo de hecho dieciocho años es más ni menos que exiliado pero eso les permitió viajar viajó Tica mete por toda Europa al estar en Milán al estar estar en tres D al estar en muchísimos lugares incluso en España luego contaremos un poco sus peripecias en Madrid y eso le permitió tener un conocimiento global hablaba perfectamente el francés de hecho sus memorias cuando las escribe cuando ya está en su última etapa La se cree en francés porque él dice que en italiano no le va a leer casi nadie pero sin embargo en francés que era un poco como el inglés de nuestra época era el idioma internacional y no sólo el idioma del amor que no manejábamos

Voz 2 14:11 bien Iggy ya se memorias tiene también un secreto un misterio por qué él solo escribe sus memorias hasta sus cuarenta y nueve años los últimos veintisiete años de su vida no cuenta absolutamente nada hay dos versiones una es que no lo había

Voz 1 14:27 por qué le dio el Cuco ese murió con setenta y tres años

Voz 2 14:29 la otra es que no le interesaba contar su última parte de la vida

Voz 0772 14:33 una vida que como decías ahora Jesús Callejo coronado Utah en parte estuvo imbuida en ese mundo de de los esotérico de lo misterioso de lo romántico porque aún que estamos en el siglo XVIII que es el siglo de las luces el siglo de la razón de intentar abrir nuevas perspectivas son nuevas maneras de entender las cosas había cosas que todavía seguían sin entenderse por mucho que la ciencia es empeñara en en aportar sus ideas y sus propuestas y quizá de ahí viene también un poco el el éxito no en el siglo XVIII de este tipo de de de creencias de sociedad secretas el otro día lo hablabais en en las como la de la brújula en el hecho de que el siglo XVIII pues proliferan muchas de estas sociedades secretas no hay grupos esotéricos misterios quizá por por eso decía yo ahora no que la ciencia a pesar de toda la luz que intenta verter sobre la vida diaria nuestra normalidad nuestra cotidianidad no es capaz de de hacer comprender algunas cosas ISE sigue recurriendo a pues algo pues que quizás más humano no la la la iba a decir la sin razón entre comillas no pero intentar buscar una explicación más

Voz 1 15:39 se Misteri que tiene razón el siglo XVIII supone un impasse hasta ese momento había mucha credulidad el siglo XVIII el siglo de las luces el siglo de la razón intentan que la razón impere sobre vamos a llamarle sobre la parte más religiosa más espiritual lo más intuitiva lo cual al final cae también en el otro extremo posteriormente pero en ese momento caros el momento de las enciclopedias francesa por ejemplo Casanova conoce tanto a Rousseau o como Nadal Lambert conoce a lo más granado de la intelectualidad de Francia conoce a Benjamin Franklin por ejemplo cuando era embajador de Estados Unidos en París conoce a muchísima gente y ese momento es cierto que había un ansia de conocimiento es como que ese salía un poco de la superstición es verdad que las Inquisición es por su esta esta van desapareciendo menos en España aquí fuimos fin tan tan tan reticentes en todo esto a que hasta mil ochocientos treinta y cuatro es decir hasta que no muere Fernando VII no desaparece la Inquisición esos parte de la leyenda negra que en España pero al resto de Europa ya estaba desaparecen

Voz 2 16:43 entonces hay un momento en que se necesita saber que no se quiere superstición que requiere conocimientos abunda la sociedad secretas pero la sociedad secretas discretas precisamente en busca desconocimiento Casanova coincide con dos personas claves dentro

Voz 1 16:56 el mundo eso técnico del siglo XVIII

Voz 2 16:59 qué has ni más ni menos el conde Saint Germain Case consideraba inmortal y Cagliari mostró con José bálsamo

Voz 1 17:05 excepto le dedica una novela Alejandro Dumas

Voz 2 17:07 con los dos coincide y a los dos les considera un impostor unos impostores a los dos hecho escribe un libro que silogismo de un pensador contra estas dos personas contra otro contra

Voz 1 17:19 Santi haberme caro santiamén pensaba lo mismo de Casanova tercia que era un cantamañanas y que sólo se dedicaba a las artes a materias entre ellos hay pique porque porque entre ellos están tentando un sabor prohibido ya es haber prohibido cada uno en su ámbito les trajo problemas al final de los tres el que se convierte en mítico ex ante armen hasta el punto de que incluso hoy en día hay gente que dice que recibe mensajes de San Jermaine pero nuestro ser quedó como un mago poco de pacotilla Casanova la parte esotérica la parte de mago o la parte más masona ha quedado relegada a un segundo plano en comparación con todas sus aventuras y todos sus peripecias

Voz 0772 17:58 aventuras sexuales que quizás la etiqueta de presentación de de nuestro protagonista Casanova en Giacomo Casanova en este Cronovisor si te parece en sus vamos a escuchar otro fragmento de sus memorias de la Historia de mi vida en donde en la voz de Julio López pues describe de una manera directa en primera persona pues como eran esos escarceos con con las camisetas de la época me feliz

Voz 0756 18:20 siete por la suerte de haberla encontrado meses es humano y me atreví a darle un beso en la mejilla no encontrando resistencia sino la dulzura y la sonrisa del amor un y mis labios a los suyos siento correspondido pronto me enardecida pedí la prueba más evidente de la pasión que había despertado satisfecho por no haberle desagradó y de haberla encontrado tierna y fácil les suplicó que me dijera donde podría acudir para verla durante todo el tiempo que pensaba pasar el Londres pero ella me respondió aún nos volveremos a ver sea discreto se lo juro e insiste un momento después Se detuvo el carruaje leves en la mano entré en mi casa muy satisfecho de aquella aventura

Voz 9 19:13 bueno se considera un pico en un carro

Voz 1 19:16 eso es ciento treinta y dos conquistas si fuese yo a saber qué generoso era poniendo esos nombres esas conquistas evidentemente es una más una menos yo creo que daba igual pero sí es cierto que son nadie lo duda ese esa capacidad de atracción que tenía con el género femenino también sabe que tuvo algún que otro desliz con con hombres con jóvenes incluso con IU Lucus tuvo una aventura con un el tenía el convencimiento absoluto de que era una mujer efectivamente era mujer pero esa mujer perdida de que era una esclava egipcia para

Voz 0772 19:50 Egipto ya hemos metido de Jirí Menzel Soria faltar no estuvo en León pero Nicolás si algún día hablaremos de no

Voz 1 19:59 Santiago en el caso de Casanova y esto es importante este corte nos da pie a ello no ya un poco te lo anunciaba al principio donde estaba la clave de su éxito ver guapo guapo poco era excesivo en función de los retratos que no sea llegando del es verdad que era fornido pero donde estaba la clave desde mi punto de vista poco como conocedor de de Casanova era por una parte la labia que tenía hablaba muy bien ahora tanto italiano la T como francés IT y sabía cómo engatusar tenía una cultura tremenda contaba historias como si fuera Las mil una noches y en conocíamos afrodisíaco cotice más en lo cuenta sus memorias que abusaba de las ostras las ostras decía que era una de sus conquistas cuando podía pues también es comía ostras el hacía filtros amorosos sabía perfectamente a los mejores afrodisíaco

Voz 2 20:52 y lo más importante de todo noche se lavaba olía bien luego eso importa eso a muchas

Voz 1 21:00 sobre las volvía locas sabiendo el olor que había en el siglo XVIII como se usaban las pelucas y los miriñaques precisamente para evitar piojos pulgas y demás se lavaba se duchaba si a eso le añades esto que te estoy diciendo pues en fin callan a sus brazos a sus pies y luego para eh Carmelo una muesca en su en la culata de su sus completa de su pistola

Voz 0772 21:27 ya antes decías que que anduvo por Madrid

Voz 1 21:29 me impresiona exactamente es un aspecto relativamente conocido pero yo creo que es importante reseñar no porque dentro de sus peripecias una vez que es expulsado de París se alguna cuando se marcha pájaro de esta prisión que hemos hablado para hacer un poco cronológicamente a pesar de que es muy difícil porque el viajo muchísimo no lograra que se escapa de la prisión de Venecia va a Francia y en Francia tiene muchísimas aventuras ni conoce a Luis XV amada de pompa y en fin a todos estos enciclopedistas que te acaba de comentar pero al final si hace un fraude falsifica letras de cambio le consideran el creador de la lotería estatal francesa o sea para crear era un jugador empedernido poco como Dostoievski te acuerdas le da sino en casinos de casino en Casino ya era muy cansino de tanto casino pero pues en el caso de Casanova el se hace inmensamente rico en Francia pero al final pues hace un desliz tiene que que escaparse da lleno por los fraudes incluso en una empresa textil que él allí irán deseaba pues ahora más cerca que tiene España en España entra en mil setecientos sesenta y siete llega madre por cierto se sabe donde se alojó en una fonda que está en la calle de la Cruz hay una placa afronta ya no existe pero está la placa y el cuenta algo muy curioso porque les aloja en esta fonda Cary página en el siglo XVIII ese Madrid que había en aquel momento donde las habitaciones tenían un cerrojo pero lo arrojo no estaba por dentro estaba por fuera para que la Inquisición pudiera entrar cuando le diera la gana incluso poder cerrar si al final había indicios de que ese hombre era un delincuente entonces claro el de llamaba la atención quizás esta habitación desde rojo lo tengo por fuera por dentro muchas cosas de este tipo las va contando sus memorias El como no pues tiene también sus devaneos sexuales y eso le cuesta caro para contarte un par de anécdotas muy significativas en su estancia en Madrid Él conoce pues bueno pues a lo más granado no de la intelectualidad pero también de la nobleza el conoce al político Pablo de Olavide le propone algo muy curioso se le propone un proyecto que era repoblar Sierra Morena porque por entonces toda la historia de los judíos y los moriscos toda esa zona había quedado bastante deshabitada repoblar lo con católicos qué es decir con colonos suizos alemanes pero que fuera católicos toda esa zona y casi llega a producirse son que él como tenía contactos en Suiza en todos estos lugares de no te preocupes ahí están necesitando una tierra tan fértil como esta no prospera al final es acusado por un creado de tener armas en la habitación le meten como en una prisión en este caso en el Palacio de Retiro allí está a unos cuantos días tiene que salvar el Comte darán a que se hace muy amigo suyo bueno pues entre unas cosas y otras el le llama la atención por ejemplo el fandango él nunca había visto en entonces dice y lo escriba además de Villepin tango un baile entre un hombre y una mujer dice que Jarque de seducción dice y se queda totalmente imbuido dice que es el baile de parejas más loco interesante que la visto en su vida lo utiliza el Fandango para ligarse a unas cuantas casas Liga claro al final Zaragoza Sevilla Valencia ya en Valencia Shelley animas y menos que con la amante del capitán general del Principado de Cataluña sigue al amante a Barcelona para los grupo a tomar pues a cobre él después ante España ya no vuelve a España aparte de España hay en general arquitectos lugares que visita habla muy mal dice que las pensiones en fin que muy malas que la comida no una bazofia que las pulgas y los Chen Chen ya la gente no les molesta porque están acostumbrados a ello ya que no suelta unas cuantas lindezas que no veas pero nos dice algo muy interesante te lo leo textualmente porque siendo una frase del siglo XVIII sigue sitos como muy actual a día de hoy dice por españoles la belleza de su país la fertilidad y la riqueza son la causa de su pereza las minas del perfil del Potosí son de su pobreza de su orgullo de todos sus prejuicios siquiera vertiesen Senel floreciente Reino de la Tierra tendría necesidad de ser conquistada es decir tendría que replantearse muchas cosas que están funcionando mal mucha corrupción que hay porque España siendo un país como era de lo más floreciente de lo más rico a todos los niveles sin embargo los propios españoles lo estaban llevando la ruina es esto lo ve un intelectual de la de la talla de Casanova en aquel momento el tío se va dice ya no vuelvo más por aquello entre otras cosas porque si vuelve a meter en la cárcel

Voz 0772 25:53 que va dejando cadáveres en la cuneta iba dejando reflexiones de como la que acabamos de escuchar no algunas de ellas bastante transgresoras muy directas pero que en el fondo pues tiene su parte de razón si te parece Jesús ya para ir acabando este Cronovisor vamos a escuchar un último fragmento The Sun Historia de mi vida de esas memorias en la voz de Julio López entiendo en donde los habla también pues de esa arrogancia no que le caracterizó a lo largo de su vida

Voz 0756 26:19 en mil setecientos noventa y siete a la edad de setenta y dos años cuando puedo decir Vic si aún vivo no me sería fácil hallar una distracción más agradable que la de entre tenerme en contar mis propias aventuras y proporcionar buenos ratos de esparcimiento a las personas que suelen escucharme que me han demostrado amistad y que siempre he frecuentado para escribir bien basta imaginarse que ellas me leerán en cuanto a los profanos a quienes no podré impedir que merodean me basta decir que no escribo para ellos

Voz 9 27:00 vamos que no quiere que le lean los tontos

Voz 1 27:03 pues más o menos más o menos él a ver es cierto que tenía un concepto muy alto de sí mismo Helena muy arrogante él era muy prepotente de hecho todos los que le conocieron lo sabían porqué porque estaba por encima de la M

Voz 2 27:15 creo creo guapo elegante culto limpio limpio olía bien y encima con ese poder no de oratoria veía a muchos por debajo de él y menos mal que no llega a nacer en Un

Voz 1 27:31 Castillo ni te cuento fíjate te llamara la atención que un hombre con tantos tantas amantes debería tener muchos hijos no hay no se conserven la noche o algún consejo

Voz 0772 27:43 el resto es conservar esto lo menos embalsamado

Voz 1 27:46 pero él da la receta la receta es muy curiosa muy transgresora también por lo menos en aquella época decía que para evitar embarazos no es que introducía una canicas de oro de sesenta gramos

Voz 2 28:00 eh parte noble de la mujer

Voz 1 28:04 no sé si eso se conseguía no se conseguía pero es curioso este tipo de recetas ir de vamos a llamarlo de técnicas que él utilizaba precisamente para que no pasara a mayores porque uno de los miedos que tengan las mujeres en aquella época era esa precisamente hace cuenta con lo que no te preocupes que tengo la canicas milagroso

Voz 0772 28:21 no diría que también algo de lo que has dicho es la cara que ha puesto María Sendra lo sabía no estamos hablando de bolas chinas por como diciendo piense cómo funciona estamos viendo el entrecejo el llevo viene

Voz 1 28:33 G

Voz 0772 28:36 bueno al final al final muere lo mejor de todos los sacan os pasa con estos protagonistas acaban muriendo Manuel al final como

Voz 1 28:49 sabes almas porque ya estamos en la recta final del Cronovisor esos últimos años sea el castillo de Dust que ahora es tiene otro nombre es tu Chop está en Premià la República Checa de allí la coge un noble el de la ILE legalmente vivió de gorra vivía de gorra cara a ver casi el sabía hacer muchas cosas pero tampoco se entretenía demasiado echó la conquista que más le dura a una tal Henriette que dura nueve meses lo que más vamos todo lo demás eran como te puedes imaginar escarceo

Voz 0772 29:19 hacía cadáveres en la cuneta cadáveres en la casa

Voz 1 29:21 vascas en la culata en sus últimos años se dedica a bibliotecario a cuidar ya

Voz 2 29:31 a recoger todo

Voz 1 29:33 los manuscritos que almacenaba de una forma ordenada el estén se habla de cuarenta mil libros ni más ni menos que tenía que etiquetar a ciento su ficha respectiva trabajo que el horrorizada no le gustaba para para nada pero también le permitió leer muchísimo ya escribir sus memorias Memorias las escribe ya digo en su última etapa pero no agradaba para nada al personal del Castillo más bien un palacio El Palacio de dos por qué en su forma de tratar a la servidumbre era un poco despectiva hasta el punto que el gerente del Palacio hace un retrato de Casanova acarrea se y ese retrato lo mancha de excrementos así lo expone en la plaza pública del dúos de ducho la de la ciudad está bohemia para que para que la gente ese Riera para que la gente sufriera una especie como de escarnio moral por las tropelías que estaba cometiendo Casanova incluso en aquella última etapa lo que hace con las memorias estos muy importante es una especie de terapia se escribe las memorias precisamente para aliviar su melancolía su tristeza tanto imagínate el que lo ha sido todo y ahora no es nada cuanto ya la vejez la enfermedad porque el tuvo todo tipo imaginar herpes sífilis gonorrea vamos se alió con todas las enfermedades venéreas del mundo pero al final ya no puedo más aún así veo bastante tiempo si vas a ese palacio de bohemia de la República Checa te enseñarán las silla donde él expiró donde se dio su último aliento ya parece siempre una flor roja diciendo que ese es el sitio donde Casanova dejó de existir hasta ese momento se convierte en una

Voz 2 31:06 persona como

Voz 1 31:08 no sé si grata non grata pero sí un una leyenda porque porque deja detrás todo una historia algunas confesarle yo otra inconfesable pero sobretodo ya esa es la gran riqueza que tuvo Casanova puso por escrito muchas de sus peripecias hasta el punto ya nos va a dar tiempo a contarlo hasta el punto que en sus memorias describe ni más ni menos que un avistamiento ovni cuando él tenía dieciocho años iba camino a Roma él no sabe describir lo que vio el conocía algo de Física y Astronomía en aquel momento pero aquella llama piramidal que les perseguía hay que jugaba un poco al rato en el gato con él lo describe como algo totalmente extraño que no sabe explicarlo pero que desde un punto de vista fue lógico podríamos decir que vio ni más ni menos topó con un objeto volante no identificado

Voz 0772 31:54 así era la vida de nuestro protagonista de Giacomo Casanova como decía antes nació en Venecia en Venecia en mil setecientos veinticinco y falleció la República Checa en mil setecientos noventa y ocho casi setenta y tres años de una vida apasionante llena de pasiones de pasiones que quizá las más conocidas son las erótico festivas

Voz 1 32:12 pero que también estuvo lleno de de otras

Voz 0772 32:15 Virtudes idea otros argumentos que lo convierten en uno de los grandes protagonistas de ese siglo XVIII de ese Siglo de las Luces Jesús Callejo crono alguna semana más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 1 32:28 gracias a ti Nacho o un abrazo