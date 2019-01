El Templo de Millones de Años

este argumento de un documental de televisión de National Geographic dedicado a la figura de Tutmosis III el Napoleón egipcio uno de los grandes referentes de la historia en el mundo antiguo tenemos que viajar en el tiempo pues a mediados del siglo XV más o menos antes de nuestra era la figura de Tutmosis III con Suu alter ego me atrevería a decir la figura de la reina Hatshepsut son de esos protagonistas que han marcado con una línea brillante la historia del mundo faraónico el legado a través de su escultura a través de su tumba a través de los logros políticos militares económicos que se generaron hacia mediados como digo de ese siglo decimoquinto antes de nuestra era ha marcado una de las etapas de esplendor de la historia de los faraones y sin embargo hoy todavía es mucho lo que nos queda por descubrir y por conocer de este periodo también de la influencia que tuvo posteriormente en generaciones venideras el templo funerario de Tutmosis III que se construyó en la orilla oeste de Luxor la antigua Tebas es emplazamiento por donde se ponía el sol es emplazamiento por donde según la mentalidad de los antiguos egipcios comenzaba el viaje trascendental hacía ese más allá tan particular que estaba repleto de obstáculos de pruebas que había que superar tenía el faraón que seguir el mismo recorrido que hacía el sol por las horas nocturnas por las doce horas de la noche para renacer al día siguiente pues bien ese templo funerario tuvo una vida mucho más extensa de lo que podríamos imaginar no solamente fue un lugar de culto para el faraón fallecido para el faraón para imitar al faraón ese renacer en una nueva vida sino que también se ríe utilizó generaciones venideras para para otros aspectos más relacionados con humor pues con otros elementos de la cultura del pensamiento del pensamiento egipcios desde hace prácticamente una década Myriam Seco bueno Egipto lo haga sevillana pionera en muchos trabajos en en el valle del Nilo en Egipto está como digo realizando una campaña en una serie de campañas de excavaciones que han sacado a la luz pues infinidad de de de datos nuevos relacionados con este monumento que ya había sido excavado hace hace décadas hace muchísimos años pero que como sucede siempre con la arqueología los nuevos métodos y sobre todo la intensificación y una estructura en el trabajo en el propio diseño del del día a día en ese trabajo de excavación permite que continuamente aparezcan datos nuevos que enriquezcan la la visión que tenemos no solamente de la figura de Tutmosis III sino también de ese templo funerario una excavación que como digo eh dirige Myriam Seco junto con otro equipo de investigadores españoles y también un conjunto internacional de de expertos de egiptólogos como decimos siempre gracias gracias a una serie de de mecenas de patrocinadores en este caso la Fundación Botín en Santander Universidades la Fundación Cajasol la empresa Cemex y la Fundación Gaselec gracias a a la aportación de todos ellos Myriam Seco puede seguir desarrollando de una manera brillante este trabajo arqueológico este trabajo en la orilla oeste de Luxor hemos estado con Myriam en el Cairo hemos eh almorzado con ella hemos charlado larga largo y tendido sobre su trabajo en el templo de Tutmosis III y esto es lo que nos ha contado sobre el colofón el resultado de la última campaña cerrado hace poquitos meses y que nos muestra quizá el resultado final de uno de los mejores trabajos que están realizando en esta orilla o este delito muchas vamos a escucharle

Voz 1523

05:20

bueno yo desde el año dos mil estuve trabajando en el templo de millones de años de Amenofis III en también en Tebas y cuando me plantee la idea de montar mi propio proyecto tenía interés en excavar un té lo de millones de años que era lo que había estado haciendo lo que me me llamaba mucho la atención in lo que me gustó de Tutmosis III que siendo un faraón tan importante considerado como el Napoleón egipcio e uno de los faraones que puso lo que fue la base de lo que sería luego el el auge del Reino Nuevo eh me llamó la atención que su templo de millones de años estuviera olvidado y abandonado desde los años treinta entonces pues empecé a investigar quién había trabajado antes se habían hecho algunas intervenciones puntuales en mil ochocientos ochenta y seis Baresi e mil novecientos seis by Gal en los años treinta el último que intervino en el templo fue el arquitecto Rikers sí pero siempre habían sido intervenciones esporádicas el que hizo un poco más que ocupó un poco más de tiempo fue rica que hizo cuatro España arqueológicas pero las intervenciones se habían hecho pues en primer lugar para localizar el templo de este importante faraón y luego Alcer al ver que era un templo que estaba totalmente en ruinas pues fue abandonado y olvidado en el tiempo entonces yo pensé que siendo un faraón tan importante pues tendríamos la posibilidad de encontrar informaciones interesantes en excavando su templo desde el principio lo que me plantee fue excavar la totalidad del templo que era lo que nunca se había hecho