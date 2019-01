Mayorías y minorías

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes con la afición que tenemos a flageló darnos raros el día que no disponemos de buen material para hacerlo hoy lo más relevante quizá sea que España no consigue mejorar lo consigue mejorar posiciones en el ránking de Transparencia Internacional que mide los niveles de corrupción seguimos señalados por esta lacra en Europa sólo tenemos por detrás a países como Italia o Malta y seguro que hay motivos para ello segurísimo pero lo más llamativo lo que más lo he leído hoy en el español el abogado de la SGAE el encargado de proteger los derechos de los autores el experto en propiedad intelectual plagió según parece plagió más de la mitad de su última novela más de la mitad de ciento sesenta páginas noventa y nueve no me negarán que titulares es chulo Irala razón entre una cosa y otra lo de antes y los de ahora da la razón a quienes creen que esta es una tierra de pícaros y aprovechados bueno yo creo que ocurre un poco lo mismo en todas partes eh pero en fin da igual da igual lo que me gustaría es recordar que aquí también pasan otras cosas que podemos contar otras historias yo resulta que hoy nos hemos topado con dos que tienen que ver con la educación y con algo aún más importante las ganas de aprender si de mejorar por un lado pero también la capacidad de asumir las críticas por otro sacarles provecho esta tarde hablaremos con dos profesores uno de Primaria el otro de universidad a los que un día alguien les dijo más o menos va mal tus clases no funcionan me aburro no no enseñas bien cuál fue su reacción bueno podían haber dicho al interlocutor meten tus cosas o qué te has creído o mejor aún no decirle nada y pensé Arturo gilipollas pues no no hicieron nada de eso al que decían que sus clases eran aburridas acabó ganando el Premio Nacional de Educación y es un referente en innovación pedagógica al que le dieron un toque porque elevaba demasiado el nivel decidió dar algunas clases en un Papa promover una obra de teatro entre los alumnos acaba de obtener el Premio educa al mejor docente universitario que hay pícaros sean España caraduras corruptos ya aprovechados posee unos cuantos ahí pero también hay un montón de gente válida honrada currante apasionada son mayoría sin duda pero hace menos ruido por eso hay que estar atento cuando te enteras de algo contarlo bienvenidos a La Ventana