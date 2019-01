Voz 1 00:00 no

Voz 0605 00:12 sus calles Un tesoro renacentista firmado por Alonso de Covarrubias en mil quinientos dieciocho el entonces aprendiz a las órdenes de los hermanos Enrique y Antoni gas comenzaron la construcción de la Colegiata por mandato de doña Teresa Enríquez de Alvarado quinientos años después este singular templo para el culto del Santísimo Sacramento celebra su quinto centenario con multitud de actos religiosos culturales educativos musicales autos sacramentales y homenajes la Colegiata será escenario también de una muestra expositiva acerca de la relación con Alonso de Covarrubias y que pretende convertirse en un museo permanente a la par compartirá sede con la Capilla de Reyes nuevos de la catedral primada marco simbólico donde están enterrados todos los Reyes tras esta mala

Voz 0772 01:07 así que es quizá más importantes que hemos dejado atrás el quinto centenario de la Colegiata de Torrijos en Toledo una colegiata que acaba de cumplir quinientos años y que está imbuida en uno quizá de los momentos más importantes de la historia de nuestro país en ese renacimiento incipiente con algunos protagonistas como lo escuchábamos como el arquitecto Alonso de Covarrubias cuyo éxito como el artista a lo largo del siglo dieciséis pues ha dejado una honda huella en el patrimonio de de nuestro país queremos hablar de esta de esta onomástica de este quinto centenario de la mano yo creo que de una de las personas que más ha hecho por dar a conocer el patrimonio solamente de Torrijos sino más en concreto el la propia colegiata que ese julio Lombardo Julio bienvenido a Ser Historia

es el cronista oficial de Torrijos es presidente también de la Asociación de Amigos de la Colegiata yo creo que la persona que mejor conoce este patrimonio

para para darlo para divulgar lo al al gran público la primera pregunta Julio

Voz 0772 02:18 quizá es una de las grandes joyas iba a decir que desconocida no pero yo creo que después del eco que ha tenido este quinto centenario es un poco más conocida es una de esas joyas de el del Renacimiento una época en la historia del arte que muchos han negado no en la existencia en en nuestro en nuestra nuestra propia Historia del Arte y sin embargo esta colegiata de Torrijos es una prueba excelente de de la belleza de este momento histórico y artístico

Voz 4 02:42 pienso que sí que estoy totalmente de acuerdo que la Colegiata es un monumento singular dentro de el acervo histórico oí artístico de de toda la provincia de Toledo incluso de la región y creo que si el quinto centenario ha sido un momento clave para darla a conocer pero aún tenemos que andar más para que ese conocimiento se extienda si cabe pues allende nuestras fronteras porque no que la gente que viene a Toledo esta gente que viene ávida de ver ese esa maravilla que es nuestra ciudad de Toledo la ciudad imperial pues también se traslade un poquito a a nuestro Torrijos que está muy próximo y pueda disfrutar como he dicho de uno de los monumentos pues más importantes que sin duda atesora nuestra región de Castilla La Mancha porque no de España dentro de ese estilo que tú has anunciado del primer el nacimiento el estilo de transición entre el gótico florido final el plató fresco que representa como nadie en nuestro querido paisano Alonso de es si Leiva

Voz 0772 03:45 además esa construcción de comienzos del siglo XVI del año mil quinientos dieciocho en una localidad como es Torrijos y quizá una de las más importantes por esa ubicación estratégica no que el la que tiene que la la convierte en un eje de muchos puntos de paso de diferentes rutas

Voz 4 04:04 efectivamente estamos en un lugar estratégico en lugar privilegiado desde el punto de vista geoestratégico claro pues muy bien comunicado por cierto iba a ser fácil acceder poder visitarnos no solamente la Colegiata sino también otros grandes monumentos que atesora Torrijos como es sin duda el Palacio de Don Pedro I sede actual del Ayuntamiento y también el Hospital de la Santísima Trinidad con esa capilla del Cristo que ETA es una una de los de los referentes interesantísimos de de nuestro pueblo

Voz 0772 04:35 como era Torrijos en el siglo XVI para servir de escenario de de espacio en el que construir esta colegiata

Voz 4 04:42 bueno Torrijos hay que hablar de un antes y un después el antes es hasta la la compra en el año mil cuatrocientos ochenta y dos en el mes de abril por ese gran político ese hombre de plena confianza los Reyes Católicos como fue don Gutierre de Cárdenas Chacón sólo compra la mesa capitular de Toledo que era la dueña entonces de Torrijos y Torrijos no era nada en en aquellos tiempos era un lugar pues prácticamente olvidó dado incluso pues mal tratado valga la expresión por los los entonces dueños de de de del lugar o la mesa capitular Don Gutierre lo adquiere pagando una cantidad considerable pues no en vano Don Gutierre pues era uno de los hombres más ricos de España atesora una enorme fortuna en su calidad de Contador mayor de los Reyes Católicos Maestre sala divulgó un hombre de finísimo olfato para los para los negocios entonces era una de las personas más ricas de España compró Torrijos lo transformó radicalmente mandó construir un palacio suntuoso en la plaza del Mercado la actual Plaza de España desgraciadamente desaparecido mandó construir un monasterio que era el otro San Juan de los Reyes porque ahí Torrijos con don Gutierre de Cárdenas vive unos momentos de esplendor artístico jamás repetidos a lo largo de su historia allí vive en gas allí vi lo lo los hermanos llegas allí Juan Guás donde se casa con Marina Álvarez una dama torrijeña ha sido considerado por los compañeros historiadores de Torrijos por un servidor aquí presente como el Siglo de Oro de las Artes de Torrijos y claro pues el otro granito por construir aparte que Don Gutierre deja estipulado en la Camps cláusula cuarenta su testamento el que debe de dotar a Torrijos de otro hospital más allá otro hospital en Torrijos que ir al hospital de las cubas el Hospital de la Santísima Trinidad que está ahora en fase de restauración si deja a doña Teresa Al morir Don Gutierre en Alcalá de Henares en el Palacio Arzobispal del Cardenal Cisneros el treinta en enero de mil quinientos tres toda su fortuna en usufructo y entonces claro aquella fortuna les sirvió a doña Teresa para emprender aquellos proyectos acordados con su difunto esposo y posteriormente pues ese proyecto que ambicionaba ella de extender el culto al Santísimo no solamente en España sino en Roma después en la recién descubierta de América

Voz 0772 07:05 esta Teresa a la que usted se refiere es Teresa Enríquez quizá el el alma máter del del proyecto que en definitiva supuso la Colegiata de Torrijos

Voz 4 07:13 exactamente Teresa Enríquez Alvarado la esposa la esposa de Don Gutierre ya viuda se recluye por decirlo de alguna manera aquí en Torrijos en su palacio ahí desde aquí emprende una serie de de fundaciones es extraordinarias como base fundamental para esa expansión del culto al Santísimo pues obtienes del Papa según Julio II una bula fundacional para que permitirle pues que sea la la sacramental como se la conoce generalmente pues la sede de todas las Archicofradía fundada por ella en en toda en toda la Cristiandad

Voz 0772 07:51 quizá lo decíamos también al principio el la figura del arquitecto en este caso era aprendiz en aquella época de mil quinientos dieciocho Alonso de Covarrubias un referente en la historia de la arquitectura renacentista española pues que él aparezca ahí empiece pues a a a dar esos destellos no de brillantez aún siendo aprendiz en un edificio tan emblemático como es la Colegiata de Torrijos a la que estamos dedicando estos bloques este bloque de minutos aquí en Ser Historia con el cronista oficial Torrijos Julio Luengo Bardo la la figura de de don Alonso de Covarrubias me atrevería a decirle pues quizás uno de esos referentes también que le da más empaque no más fuerza y más entusiasmo y belleza al al proyecto

Voz 4 08:31 pues bien esta efeméride el quinto centenario no cabe duda que has nos ha servido sobre todo a un servidor humilde historiador o Filho historiador como me suelo definir pues para dar a conocer un poco más la figura de Alonso de Covarrubias un tanto olvidada incluso por digamos urgentes por eruditos y a historiadores del arte Alonso Covarrubias cuando se inicia la la construcción de la Colegiata ya dejaba de ser ese aprendiz que la han coreado como tituló ello porque cuando Antonio gas no puede asistir están en plenas obras de la colegiata no pueda asistir a la junta de expertos arquitectos expertos para la construcción de la nueva catedral de Salamanca le envía a Alonso de Covarrubias que alterna con los mejores arquitectos de la época ya era un maestro era un maestro consumado en aquella época un maestro pues si cabe incluso aventajado verdad entonces a acaba de Alonso Covarrubias como ya un maestro que ha intervenido no solamente ya en aquella época en San Andrés aquí en Toledo la famosa capilla de la Epifanía donde esculpe pues el túmulo funerario del embajador Rojas ha intervenido la catedral de Toledo ya incluso ha intervenido la catedral de Sigüenza con unas obras realmente sorprendentes ser osea que esa sea sean enmascarado la figura de Covarrubias yo siempre discrepo en que que será tildado de aprendiz en aquella época ya era un maestro consumado ir reconocido lo que es más por sus maestros valga la redundancia y a la vez parientes los gas

Voz 0772 10:05 además una prueba muy evidente de lo que está usted diciendo es el el hecho de que en esta colegiata quizá vemos algunos de los aspectos característicos de ese lenguaje particular que luego desarrolla desarrollará a lo largo de su carrera como arquitecto el propio Covarrubias

Voz 4 10:20 efectivamente la primero de las huellas palpables visibles de Covarrubias las podemos ver en esa extraordinaria que es la es uno de los emblemas más importante a la Colegiata que es la portada Plate fresca la portada occidental que es una auténtica maravilla is original y Sima ya que en en esta portada se conjugan el finde el el tardó gótico se el naciente renacimiento Tavera versión Plateá pesca y un toque de arte musulmán plasmar en cuarenta y dos piezas traídas por Don Gutierre del palacio cordobés de Medina Azahara en su regreso de la campaña de Granada y que su esposa en homenaje a a este gran comendador pues hizo que Se Se acoplarse en la portada con lo que le dan un aspecto realmente sorprendente y original a Covarrubias debemos mucho en muchos aspectos dentro de la Colegiata por ejemplo la capilla de San Gil vemos ese arco triunfal ya plenamente renacentista vemos también lo que es el actual museo antigua antigua Sacristía Mayor es indudable intervención de Covarrubias Covarrubias también diseña diseña está clarísimo verdad pueblo grotescos que después van a aparecer en el retablo mayor que su amigo Juan Correa de Vivar va a llevar ya que son unas obras más sorprendentes sin duda alguna de lo que es la arquitectura de la

Voz 4 11:45 castellanomanchega es una obra extraordinaria también vemos ya una etapa más nueva de Covarrubias ya integrado en ese clasicismo en ese renacimiento ya un tanto clasicista pues en la portada sur que es la portada más purista dicho sea de una forma más gráfica sin duda de de las dos que que atesora la Colegiata una

Voz 0772 12:07 finalizada la Colegiata podríamos decir que es el monumento más emblemático de esta localidad

Voz 4 12:13 sin duda alguna sin duda alguna es además el referente más importante de el patrimonio artístico e histórico de de Torrijos y sin duda alguna pues el que más demanda a la gente que más ansía conocer in afortunadamente pues este V centenario como decía al principio va a contribuir de una forma definitiva pues a a darle a dar

Voz 0772 12:33 para conocer además la propia la propia advocación no que es algo que perseguía Teresa Enríquez se ha mantenido con el con el paso del tiempo y bueno ya se sea creyente o no no se puede separar en muchas ocasiones el significado la finalidad con la que fue construida un un edificio que en realidad es lo que le da vida no lo que le da esa magia lo que le da ese pálpito para para que todos esas piedras entre comillas que Alonso de Covarrubias mandó erigir con esa forma tan extraordinaria pues cobren vida no hay tengan sentido

Voz 4 13:03 todo es evidente doña Teresa desde el momento de la Fundación de de la Colegiata como como ya hemos dicho con la tomó como base fundamental para ese gran programa verdad de promoción eucarística que hizo pues a lo largo de su vida ella lo entregó en cuerpo y alma cabe también resaltar que en ello hay muchísimo esa enorme devoción que sentía por el pobre lo da Sisi por San Francisco de Asís San Francisco de Asís que era tan amante del Santísimo que incluso pues mandaba a sus propios hermanos la pobreza franciscana que ayudasen en lo posible a las Iglesias pobres para que dispusieran de Sagrario de ornamentos al Santísimo doña Teresa en ese aspecto no escatimó Bastos en empleo una enorme fortuna en socorrer a las Iglesias más pobres imanes de España que en aquel entonces estaban en el norte en Galicia en Cantabria en Asturias incluso a un franciscano y el monasterio de Santa María de Jesús Fray Juan de Navarrete le encargó la misión de dotar a las iglesias gallegas allí el hombre este hombrecillo franciscano pues dedicó toda su vida y allí murió y se le conoce como santo de O Grove él fue uno de los enviados de los muchos enviados que doña Teresa envió a lo largo de toda de toda España

ya como última pregunta Julio el hongo Bardot crono

Voz 0772 14:33 lista oficial de Torrijos hablando de esta colegiata el proyecto final esa fábrica de de piedra con una forma hay una estética tan tan extraordinaria tan hermosa tan bella como decíamos ahora en es parte en definitiva de una serie de de una suma de otros elementos como los retablos las diferentes capillas imagino que de todo este tipo de arte en cinco siglos habrá evolucionado sabrán añadidos habrán perdido obras maestras que estaban en en aquel lugar y otras se ha mantenido también

Voz 4 15:02 no afortunadamente el los impactos de las sucesivas guerras que han sucedido nuestro país por ejemplo la guerra independencia y luego la más evidentemente reciente Guerra Civil española o guerra incivil cómo es eso de no mirar pues no no afectaron sobremanera la Colegiata y es más voy a decir no solamente ha perdido muy poco o casi nada de su patrimonio original hombre algo si ha perdido sino que además al desaparecer la iglesia parroquial de San Gil de San Gil Abad que estaba frente al Palacio de Don Pedro en gran parte de las pertenencias retablos de aquella iglesia fueron trasladados a la Colegiata se conservan allí osea que lejos de de ver menguar su patrimonio se enriqueció bastante sobre todo en el último tercio del siglo XIX

Voz 0772 15:55 invitamos a todos los que no están escuchando ahora que se acerquen a la provincia de Toledo en concreto a esta localidad Torrijos para disfrutar de su colegiata de la historia que rodea a este edificio que acaba de cumplir hace poquitos meses quinientos años de vida quinientos años de existencia uno de los monumentos del renacimiento español el de la mano de Alonso de Covarrubias más increíbles más impactantes de nuestro legado patrimonial Julio Longo Bardo me he notado aquí una de las definiciones que habla que usted se presenta filo historiador me encanta rodar notáis si usted me lo permite me lo voy a hacer también propia porque soy un entusiasta también de de de la Historia ustedes cronista también oficial de Torrijos presidente de la Asociación Amigos de la Colegiata muchísimas cosas más Julio Longo Pardo muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia