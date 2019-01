Voz 1 00:00 tiene todo jugó acabado yo hemos que al final el té todo indica que hay que acabar con necesito Cádiz

Voz 0772 00:14 junto a la voz que escuchamos de fondo es historia viva de la arqueología es la voz de Manuel Campello la persona el campesino que descubrió siendo niño la Dama de Elche a finales del siglo XIX y que se ha convertido quizá en uno de los grandes protagonistas como digo de nuestra de nuestra propia arqueología quizá la Dama de Elche es uno de esos iconos que aquí en Ser Historia en la Cadena hemos dedicado varios bloques eh a lo largo de las diez temporadas que llevamos ya de de programa no nos cansamos de hablar de ella porque es quizá uno de esos referentes de nuestra arqueología que a Bono a una historia arte la propia historia de la arqueología el misterio que rodea a su figura muchas de estas preguntas las podemos y responder a los podemos acercar a las respuestas a un fantástico libro en un fantástico libro Podemos como digo encontrar la referencia para conocerlo un poco más que es la Dama de Elche dónde cuándo y porqué publicado por Marcial Pons cuya autora Carmen aranés allí ya nos atiende desde la Cadena Ser en Valencia Carmen Bienvenida de nuevo a Ser Historia

Voz 2 01:22 sí qué tal pues un plazo

Voz 0772 01:24 ver compartir de nuevo con usted hace minutos de radio aquí en en Ser Historia hablando de un tema que a mí siempre me ha apasionado que es la Dama de Elche usted como catedrática emérito de la Universidad de Valencia es una historia que conoce perfectamente es una historia que quizá imagino como como buena valenciana habrá vivido de una manera muy intensa por la cercanía por ese vínculo afectivo que que le une a muchos valencianos este este hallazgo a finales del siglo XIX que pus que supuso en el momento en aquel momento del año mil ochocientos noventa y siete mil ochocientos noventa y ocho cuando apareció la la Dama de Elche que supuso su descubrimiento

Voz 2 02:04 su descubrimiento fue la clave para reivindicar que existía verdaderamente un arte ibérico porque unos años antes había habido muchas falsificaciones que copiaban esculturas del Cerro de los Santos que habían salido al mercado de antigüedades entonces en exposiciones internacionales como la de Viena o la de París ese tachó de en general todo lo ibérico como algo falso al salir la Dama de Elche en una localidad que tiene nombre histórico como es La Alcudia de Elche y por otro lado es ser testigo de ello prácticamente un gran especialista que fue país pues entonces parecía que el el arte ibérico tenía razón de ser y contaba con con auténticas productos con auténticas piezas de arte

Voz 0772 03:06 usted lo acaba de mencionar el el hallazgo de en el Cerro de los Santos en en Albacete quizás es uno de esos referentes de más más importantes en la historia de de la arqueología en la península Ibérica porque corríjame si si me equivoco es la primera vez en en aquel yacimiento cuando se empieza a hablar de de mundo ibérico de arte ibérico

Voz 2 03:26 no exactamente es por aquellos años es decir en la segunda mitad del siglo XIX pero en paralelo había habido descubrimientos en la zona de de de Alicante en distintos puntos de Alicante también en Osuna pero la cantidad de piezas que dio el Cerro de los Santos de ahí le viene el nombre no fue inmensa si reconocemos que a los origina finales se sumaron muchas falsificaciones verdaderamente tuvo mucho impacto el Cerro de los Santos

Voz 0772 04:04 cómo se interpretó entonces la la Dama de Elche que es lo que se dijo de ella cual fueron esas primeras esos primeros informes el resultado esos primeros informes

Voz 2 04:15 pues en voz de Pierre Paris se dijo que era la representación de Iberia la representación de España que había estado oculta durante muchos siglos pero que ahora salía radiante a la luz y es así como se divulgó en el Museo del Lugo que no deja de ser entonces muy especialmente el mejor museo del mundo Joy uno de los mejores museos del mundo ese escaparate ese esa puesta en valor fue decisiva para que la erudición europea y norteamericana reparada en en el mundo ibérico imagino que cuando Campello que

Voz 0772 04:59 quién era el el el apellido y el nombre de del dueño de la de la finca hay el dueño de de la de la pieza se deshizo de ella por esos casi cinco mil pesetas no debió de ser una una una tarea fácil no en aquella época quizás nuestra arqueología no era suficientemente entendida o querida por eso Nos de hicimos no de la de la Dama de Elche

Voz 2 05:21 bueno él eran otras circunstancias

Voz 0772 05:24 es imposible valorarlo ahora en el siglo XXI no

Voz 2 05:26 les el propietario tenía tenía por costumbre ofertar las piezas de un cierto una cierta consistencia al Museo Arqueológico Nacional por consejo de Aureliano Ibarra quién había sido propietario de la finca era el padre de la mujer de Campello de Asunción Ibarra que era lo mejor de Campello y entonces pensaban con buen criterio que si se reunían todos los hallazgos significativos en el Museo Arqueológico Nacional el yacimiento cobraría una popularidad mayor que si se dispersada no se quedaban en el propio lugar osea que la pieza salió porque entonces la ley lo permitía por qué Pierre Paris fue muy ágil para obtener el cheque bancario que fue el pago de la pieza ir también porque en definitiva no iba a un mal destino iba al Museo del Lugo yo era algo también importante de todas maneras si no hubiera ido a a Madrid probablemente al Museo Arqueológico Nacional Madrid estaba convulso en esas fechas porque el ocho de agosto fue el asesinato de Cánovas del Castillo en Mondragón son entonces verdaderamente políticamente era un momento bastante inestable

Voz 0772 06:50 la salida también me recuerda un poco el el momento del hallazgo exaltando las distancias y el y el tiempo de el busto de Nefertiti digo esto porque las autoridades en realidad nunca llegaron a ver eh realmente cara a cara a la la Dama de Elche no lo hicieron a través de algunos dibujos fotografías tal y como sucedió con las autoridades egipcias con el busto de Nefertiti que es lo que propició la salida no de de del gusto a a Berlín en el caso de la Dama de Elche sucedió algo parecido

Voz 2 07:19 si realmente entre los de los españoles ninguno ningún especialista propiamente dicho la había visto cuando salió hacia París porque no habían acudido a La Alcudia de Elche aunque Pedro Ibarra se esforzó en en en citarle es para que vieran la pieza con el objetivo de que fuera adquirida por España y no por Francia pero no lo consiguió el momento fue un momento malo también el mes de agosto es un mes siempre menos menos activo que otros meses del año

Voz 3 07:55 es un honor recibirle en mi casa

Voz 0772 07:57 no

Voz 4 07:58 pase por favor Kelly trae de visita a nuestra ciudad el Misterio de Elche y me trajo hasta aquí desde que llegué hace unos días no ha bajado de oiga hablar de Reina no era así es como la llama no así eh en Ibarra se puso en contacto con Mika Hakkinen tiene él mismo me enseñó una imagen de la pieza donde está por aquí la he colocado cerca del balcón para que el pueblo pudiese verla Don Pedro Ibarra gran conocedor del arte antiguo como usted quedó fascinado

Voz 3 08:39 aquí está qué te parece

Voz 4 08:43 la la la la la la sí sí tiene una mirada que Calista ha estado en los labios y algo de azul en la tónica la cabeza fijados en signos Capello

Voz 0772 09:09 escuchamos un fragmento de la crono ficción de esta dramatización que hicimos la temporada pasada en una dramatización escrita por Carmen Socías recreando el momento del descubrimiento de la Dama de Elche un momento también muy intenso en la historia de esta escultura ibérica cuando llega a casa de de Manuel Campello el dueño de la finca y el dueño del del enclave donde donde fue descubierta la la escultura y la contempla por primera vez Carmen Aristegui autora de este de este maravilloso libro la Dama de Elche dónde cuándo y por qué publicado por Marcial Pons que es lo que llamó la atención de de Pierre Paoli para para hacerse con ella desde luego era una suerte de de único en la Historia de del arte ibérico quizás la ausencia de esos paralelos la convertía pues en una obra extraordinaria que el Museo de luz pues necesitaba hacerse con ella no

Voz 2 10:02 sí sobre todo necesitaban algunos conservadores y algunos intelectuales próximos al Museo del Lugo porque habían apostado por la arqueología ibérica entonces cuando vemos la la pieza del busto de busto de Elche lógicamente hay algo que llama la atención y es el detalle con el que está esculpido la buena conservación la conservación del rostro que es extraordinaria en la escultura ibérica hay mucha escultura ibérica que ha perdido el rostro también el formato el ser un gusto es algo que facilita el modelo facilita el tipo la su difusión y para su digamos para para darla a conocer entonces todas esas cosas juntas el apostar porque sí que vale la pena hacer excavaciones en España el apostar porque sí que hay un arte ibérico que es auténtico que tiene un nivel que da lugar a que haya escultura en gran formato todo eso es algo que está a favor de de prodigar la la investigación los estudios y el interés y de hecho cuando la Dama estuvo en París el cuarenta y tantos por ciento de las publicaciones que se hicieron sobre ese tema eran de autores extranjeros muchos franceses algunos ingleses de algunos alemanes de modo que sí que es verdad que el mundo se hizo eco de El arte ibérico

Voz 0772 11:40 hay quizá aún una parte todavía con muchos interrogantes alrededor de la de la Dama de Elche usted ha mencionado Carmen Aristegui el allá de del busto no hay hay quién ha planteado también que puede ser una estatua de cuerpo entero a la que le han seccionado la la parte superior hoy sabemos que es una suerte de urna funeraria no donde fueron depositadas las tumbas de de una persona en la en la espalda todavía son muchos los interrogantes no que que rodean a la a la Dama de Elche

Voz 2 12:10 yo creo que no son tantos como a veces se ha hecho se ha hecho y se ha dado a conocer por ejemplo que es un busto no cabe la menor duda no cabe la menor duda no hay ruptura o o fragmentación digamos accidental que esté también situada debajo de el colgante del collar debajo de el su eco de la espalda es un busto largo y en esa época había muchos Bustos los especialistas que primero la vieron ninguno dudó de que fuera un busto porque en el Mediterráneo ahí en esa época coetáneo mente bustos muchos de terracota casi todos ellos femeninos que si vamos a Grecia o a la magna agradecí Sicilia o incluso a Cartago los vamos a encontrar pero es más los encontramos repetidamente en la necrópolis del Puig de Ibiza en ese sector de Ibiza esa esa isla tiene una conexión fácil y fluida con la costa alicantina de ahí viene el la idea de ese tipo el busto la representación mediante busto que deja fuera es alguna hipótesis que alguna persona aislada ha hecho au sigue haciendo pero que no tiene a mi entender una base digamos que la pueda probar real mente no es ni parte de una figura cedente Mi parte de una figura estante entre otras cosas porque las damas funerarias no son figuras estantes son representaciones mayormente entronizado en dos ocasiones que adoptan la forma de busto

Voz 0772 13:54 en su momento hicieron el estudio de esas cenizas pues casi de un de una manera de Tania cuando salió el libro de John desacreditado la autenticidad de de de la propia Dama de Elche yo recuerdo que las personas que hicieron este trabajo del CSIC me me decían que claro que no tenían eh bueno pues una serie de problemas burocráticos fue en realidad la la causa de que no pudieran publicar al tiempo que salía el trabajo de Fitch el bueno el estudio que contradecía totalmente lo que lo que este investigador estadounidense estaba denunciando no de alguna forma en su en su libro en su trabajo el estudio de esas cenizas no sin lugar a dudas eh Le da un giro espectacular al simbolismo de la de la Dama de Elche como una urna funeraria que lo decía antes y como un elemento funerario clave para entender un poco el mundo ibérico

Voz 2 14:50 sí sí estoy completamente de acuerdo pero bueno son las cenizas que estaban embebidas en el en el estuco que recubre a la piedra

Voz 0772 14:59 cristalizado ellos sí pero bueno

Voz 2 15:01 también es la piedra de la cantera de Elche de la de la cantera de la cantera de Ferrol que es un la cantera que da lugar también a la inmensa mayoría de las treinta esculturas ibéricas que ha proporcionado el yacimiento de la Alcudia de Elche es también la analítica de la pigmentación cromática que responde a a las pautas de la Antigüedad todo ello vamos desdice la ocurrencia de de Jon Moya que que yo creo que hoy en día no no causa ningún tipo de de escándalo ya ya lo fue en su momento pero ha quedado atrás no una anécdota más en la en la vida de la de la Dama de Elche pero ya como última pregunta Carmen Aristegui eh sabemos si es una princesa una sacerdotisa una diosa una mujer noble un personaje importante eso ya es mucho más difícil de conocer no bueno sobre todo eso es la interpretación y la interpretación cada uno podría tener la suya pero yo mis estudios sí que puedo indicar que en aquella época el retrato individual personal no es lo que se está esculpió yendo por lo tanto descartaría que fuese una persona concreta es un una representación de valores una personificación de valores y entonces esos valores son los de la riqueza que se se cifran en la joyería hilos de la tradición que se cifran en los tejidos por lo cual es una representación que lo que tiene muchísimo interés es que sea una representación en femenino porque de todos los pueblos coetáneos del resto de la Península Ibérica me refiero a los pueblos autóctonos ninguno llega a la representación femenina una cultura que introduce valores en femenino valores en masculino que básicamente aquí serían los del guerrero es una cultura que se muestra más estable que las que es solamente tienen como como mensaje la fuerza o la violencia del guerrero

Voz 0772 17:16 bueno la Dama de Elche donde cuando porque es el título del libro publicado hacia el pos de nuestra invitada eh Carmen aranés catedrático emérito de la Universidad de Valencia yo creo que la Dama de Elche sigue sorprendiendo sigue dando infinidad de datos infinidad de interpretaciones que es un poco la magia que tiene esta figura no solamente en el contexto en donde apareció en La Alcudia en Elche sino también en todo el mundo ibérico Carmen aranés muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 2 17:49 bueno yo también estoy contenta de haber contado