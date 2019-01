¿Una tirita para una hemorragia?

Voz 0827

00:00

desde hace algunos meses en Castilla y León suenan las alarmas por la falta de médicos en Atención Primaria lo han denunciado las plataformas en defensa de la sanidad pública los colegios de médicos y la oposición parlamentaria el consejero del ramo aun reconociendo el problema ha calificado esas denuncias de catastrofistas exageradas bueno pues bien mal debe de estar el asunto esto porque ahora el propio consejero se ha desmarcado con una propuesta de urgencia que es contratar médicos de familia pero que no hayan realizado todavía el MIR el consejero Antonio Sáez Aguado ha reconocido ayer que no debería ser así pero es que la alternativa sería suspender las urgencias en algún centro de salud y eso sería todavía peor es decir el susto o la muerte bueno los colegios de médicos la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria se han opuesto a la medida la califican de disparatada inadmisible una falta de respeto a los médicos y a los pacientes y además un riesgo para la atención sanitaria poco más podemos decir bueno sí podríamos decir algo más como Castilla y León no ha sufrido un pico de natalidad ni una avalancha migratoria en los últimos años sino más bien todo lo contrario como esta o la del problema ha crecido por goteo como El responsable lleva casi ocho años en el cargo quizás a de fichar médicos en condiciones Castilla y León necesite también fichar otro consejero sólo quizás