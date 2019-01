NO-DO, el tiempo y la memoria

Voz 2 00:00 continuamos en Ser Historia nos han equivocado de mis

Voz 0772 00:34 ahora ni nada parecido vamos a hablar de historia y en concreto de la sintonía que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos del modo que es la música que hemos escuchado al inicio de este bloque el nodo es quizá una de esas referencias que ha marcado generaciones y generaciones de españoles desaparecido a comienzos de la década de mil novecientos ochenta yo recuerdo cuando vivía en Valladolid pues películas absolutamente clásicas de la historia del cine de la década de los setenta pues toda la saga de La Guerra de las Galaxias Superman etcétera etcétera que las veíamos y al inicio el nodo contando bueno pues diferentes aventuras vericuetos noticia si documentos no quiera un poco el el el eslogan principal de de esas siglas que han llegado hasta nosotros como una referencia clásica de la España a partir de la década de mil novecientos cuarenta sobre la mesa tengo un libro que también se ha convertido ya en un clásico por esa novena edición que acaba de salir publicado por la editorial Cátedra nodo el tiempo y la memoria cuyos autores son Vicente Sánchez Biosca Israel tran cheques quién nos acompaña en este estudio en la Cadena SER de Ser Historia en Rafael bienvenido a Ser Historia

Voz 3 01:46 muchas gracias Rafael trance es

Voz 0772 01:49 el profesor e historiador profesor de la Universidad Complutense de Madrid coautor como decía antes junto a Vicente Sánchez Biosca de este magnífico libro nodo el tiempo y la memoria en Rafael yo creo que aparte de todo el legado podemos calificar como queramos de la época franquista el nodo yo creo que es una de las pocas cosas que ha quedado en el en el imaginario colectivo de las cosas más divertidas del franquismo de las cosas más entrañables de porque está vinculado a esos momentos de asueto de diversión de ir al cine todos juntos la familia en los años cuarenta cincuenta sesenta setenta y comienzos de los ochenta ver una película y empezar con el no era como el momento de la diversión

Voz 4 02:34 efectivamente yo creo que es un espacio de socialización no es un lugar donde el público de la época se podía haber reconocido en algunos aspectos en otros podía haber lo que era el franquismo oficial pero había otros espacios otros espacios otras noticias donde por un lado se reconocía como digo pero también donde podía asomarse al exterior es decir era también un lugar donde uno sabía qué ocurría en otros lugares del mundo de una manera distendida porque para la información pura y dura estaba en Radio Nacional o la televisión ya a partir de los años cincuenta

Voz 0772 03:09 nunca además en en aquella época aunque naciera en los años cincuenta no todo el mundo tenía televisión y el acceso al al cine era mucho más económico yo recuerdo mis padres cuando cuentan las historias de entrábamos a las cuatro y salíamos a las nueve no la sesión continua ven ganó dos uno tras otros no ir era una forma como como dices Rafael de de de conocer ese mundo qué había más allá de de de España y sobretodo incluso de de de si tener la fortuna de verte a ti mismo no en algún reportaje que se hiciera no de la cotidianidad de la vida de aquella época

Voz 4 03:43 creo que no pudo también hay que entenderlo como una especie de crónica del franquismo una crónica voluntaria e involuntaria en el sentido de que en la medida en que aparecen espacios sociales las vacaciones la Semana Santa y los lugares donde se divertía a la gente E incluso hasta los actos oficiales están poblados de la sociedad española y por lo tanto hay una especie de efecto espejo no la gente también iba a ver ese espacio social que aparecía reflejado en el nodo

Voz 0772 04:15 yo recuerdo que bueno el libro no lo comentado pero viene con un dvd con un montón de de selecciones de todas el desde los inicios en los años cuarenta hasta ese final en el año mil ochocientos ochenta y uno creo que es donde se puede ver lo más granado del nodo en en su historia no como nace imagino que en un principio como herramienta de propaganda del Rey

Voz 4 04:38 absolutamente nace en una coyuntura muy interesante por dos motivos interior y exterior El motivo interiores que se está produciendo una transformación en los servicios de propaganda del régimen el ala falangista está perdiendo poder eh está siendo descabezada ir hay que reestructurar los servicios de propaganda hacia una orientación más de digamos más ortodoxa con las nuevas directrices que está marcando Franco pero por otro lado hay otra orientación que es muy importante y es que nace en el año cuarenta y dos la decisión administrativa en pie da a proyectarse en el cuarenta y tres nace en plena Segunda Guerra Mundial y entonces no lo tiene que posicionarse ante lo que está ocurriendo ante los acontecimientos y lo hace de una manera muy interesante porque claro el enemigo ruso el comunismo es un enemigo absoluto

Voz 0772 05:29 hay imágenes al que hay que combatir de Enel DVD que he visto que yo no las conocía de durante la Guerra Civil no de carteles enormes de Lenin de otros líderes comunistas la voz en off está famosa voz que ahora te preguntaré por ella no pues machacando no hay un poco hay todo lo malo que venía de de Rusia no un poco hay para el literalmente era lavar el cerebro no de todos los que había adelante

Voz 4 05:53 efectivamente como digo ante él

Voz 5 05:55 enemigo ruso pues lógicamente el

Voz 4 05:59 la oposición total que yo visceral e incluso recordemos que en la División Azul fue a combatir al frente ruso pero paradoja porque el Gobierno de Franco nunca se posicionó eh de manera eh abierta en en la guerra sino que pasó de neutral a no beligerante en el frente eh europeo e sus posiciones son más bien pero aliadas entonces se combina esas dos tendencias que parecen contradictorias pero que permiten ver una cosa única en todos los noticieros de la época y son noticias de ambos bandos es decir del bando aliado del bando nazi

Voz 0772 06:35 es curioso no porque en en el DVD el otro día estuve visionando es realmente entretenida y Ximo divertidísimo es una visión de de de la España de la década de los cuarenta hasta la actualidad pues cómo se contaba por el por el régimen en yo tenía aquí anotada a preguntar preguntarte dime de qué presumes no te diré de qué careces no esos reportajes de autobombo del nodo de de la independencia de la veracidad hay falta ser muy inteligente no para para ver que muchas de las noticias que se cuenta ni pues están edulcorada están absolutamente maquilladas que bueno pues es la realidad de del momento no lo que se lo que se vestía no en el NO DO tuvo éxito a pesar de todo ese edulcorar miento

Voz 4 07:19 no tuvo un éxito arrollador en el sentido de que fue capaz de trasladar a la sociedad española un adoctrinamiento blando no por decir decirlo era es decir empieza siendo beligerante porque nace en tiempos de guerra pero poco a poco se desciende lo que hace es instituir esta especie de franquismo sociológico no es decir crearon una especie de costumbres de hábitos de ciclos de ceremoniales a los que poco a poco la la española se va a adaptando y aclimatando no es poco lo que e historiadores generales del franquismo han bautizado con la idea de el franquismo sociológico no es decir bueno no no te pones al al régimen tampoco estas abiertamente a favor pero Tales talas no decirte a cómodas tiene esa mentalidad en esos principios que no son excesivamente agresivos o lo son en el momento en el que te pasas de la raya pero que te dan un cierto margen para la vida cotidiana son cómodos porque es lo que ha sucedido con muchas

Voz 0772 08:20 personas que bueno pues vivieron en aquella época de una manera cómoda así lo que les tocó vivir en en definitiva antes decía en la en la primera pregunta que quizá es un el NO DO es algo de las pocas cosas del franquismo que esas recuerdan con con en esa nostalgia con ese cariño más allá de la propaganda no que hubiera política alrededor hemos comenzado este bloque con la sintonía por ejemplo se sabe de quién es la música sí sí sí

Voz 4 08:48 sigue el maestro Parada Manuel Parada que era un compositor de la época y que la verdad yo creo que acertó plenamente porque es una sintonía que sea grabado o no de una manera intensa en la memoria de todos los españoles no sea que realmente es una sintonía perfecta en su duración y en su en su formulación no sé qué

Voz 0772 09:07 como casi a toque de corneta uno se ponga atento para el comercio

Voz 4 09:11 todo el noticiario y luego también las

Voz 0772 09:14 las voces las voces hay un par de ellas que son absolutamente clásicas de del NO DO la forma que tenía también de ocultar el lenguaje que se utilizaba incluso en algunos de los reportajes donde se cuenta en el propio no de la historia del nuevo por dentro aparecen ellos no se dan los nombres pero aparecen ellos lo ocultando y hablando delante del micrófono eran personajes también se conserva en nombre de ellos entonces

Voz 4 09:40 que eh uno de ellos de la primera épocas Ignacio Mateo otro conocidísima porque luego también Tena trayectoria en radio y en televisión Matías Prats es decir que son las dos voces más más duraderas más características de alguna manera crean esa esa impronta sonora que que a todos ya nos parece indisociable de los propios noticiarios no y luego está claro el estilo retórico de las noticias que corría a cargo durante prácticamente los las tres primeras décadas de Alfredo quería que viera un escrito ah y también cronista de teatro que escribió practicamente todos los bienes de esos primeros años tiene un estilo inconfundible no muy en colado muy ampuloso con un aparato

Voz 0772 10:25 de activación de la Cruz hablando de la cruzada siempre se alzando un poco los valores más más españoles no exacto exacto sí sí

Voz 6 10:40 durante los platos del verano los niños españoles sanos y alegres fueran en las playas y componen cuatro de encantadora ternura de terapia infantil El pequeño valeroso demuestra que no tiene ningún miedo al agua y se adentran en el mar con el ánimo esforzado que realiza una gran aventura pero ya hay quien se le ha adelantado

Voz 2 11:09 escuchamos en una de las voces clásicas de la primera época de estos noticiarios y documentales

Voz 0772 11:15 el bueno pues son un anecdotario quizá de unas vacaciones idílicas en una playa imagino que todos los que vieran en un cine de un pueblecito mucho más modesto pues con todos los problemas que había en este país en los años cuarenta y cincuenta y además en ese guión recalcando la idea de de los niños sanos a cuento de que tienes que decir que son los niños sanos no ya no se presupone a no ser que quieras tergiversar un poco la idea y ofrecer una realidad absolutamente absolutamente distinta no para todo esto servía el el NO DO también

Voz 4 11:49 durante para edulcorar la realidad no estamos en una época en la que hay mal nutrición en el que hay enfermedades en el que hay en la que hay pobreza y evidentemente no tiene que enmascarar todo eso no pero al mismo tiempo y eso yo creo que es lo que decíamos antes no es decir la la capacidad para adoctrinar se basa en socializar es decir en acomodar a la gente a una idea dominante que es la de bueno aquí no pasa nada todo funciona más o menos bien hay nos instalamos en una especie de cotidianidad cotidianidad perdón a los grandes problemas están ausentes no están ausentes y en ese sentido también hay otra dimensión que es la de la temporalidad y me parece muy interesante porque no nada es exactamente cronológico en la medida en que las noticias no se pueden fechar con mucha precisión porque eso va ir recorría en una sala de Osea un circuito de salas perdón que puede llegar a durar pues aproximadamente un año desde que se estrena en los cines principales hasta que llega a los pueblecitos más alejados entonces eran conscientes de que no podían hacer noticias fechadas noticias que quedará muy claramente inscritas porque sabían que siempre correcto de una con una demora a muchos de los cines importan de no

Voz 0772 13:07 lo que sin lugar a dudas es muy interesante y muy curioso verlo en el en el nodo yo lo descubierto en bueno ya lo conocía pero también lo redescubierto un poco con el DVD que que entre gays con con vuestro Libro nodo el tiempo y la memoria publicado por Cátedra es la cantidad de noticias curiosas que hay como el tío este que hace una calefacción para la moto que es que es buenísima que no se le ocurrió otra cosa que meter los tubos de escape en unos artilugios unas debajo de de la abrigo bueno eso se tendría que estar poniendo perdido pero bueno lo venden como si fuera un gran invento una cosa así no

Voz 4 13:43 la Lecco calefactor

Voz 0772 13:46 efectivamente aprovechando la combustión de la moto y barbaridad absoluta porque eran podía haber muerto intoxicado por los gases de el amor lo mismo los alemanes en aquella época estaban matando a millones de judíos en aquí bueno ha tomado como una suerte de presión esas noticias curiosas no que que que le dan un aspecto más con lo que decía al principio más entrañable y más cercano no al al espectador

Voz 4 14:12 las curiosidades son un género de los noticiarios en general pero en el caso de nodo realmente yo creo que eso no es una característica esencial porque precisamente aúnan esta idea de temporalidad con la curiosidad instintiva que de tener un espectador que va al cine para divertirse con lo cual una curiosidad siempre le le atraen siempre le parece que es una forma de informarse de manera divertida no era

Voz 0772 14:40 aquella época es la España de los años cuarenta cincuenta de de los triunfos del Real Madrid imagino que muchos la única posibilidad al no haber Televisión de de de poder ver a estas grandes estrellas del fútbol que escuchaban a lo mejor si tenía suerte por la radio era verlos en el NO DO que aparecen también resúmenes de partidos

Voz 4 14:59 efectivamente la sección deportes que era tan importante como la como no puede ser hoy en las en los informativos de televisión no incluso hay una cobertura especial para sus partidos de fútbol utilizando varias cámaras e era difícil captar los goles y sin embargo aparecen no en las jugadas con gol eh había que tener mucha técnica hay mucha habilidad para rodar justamente el momento en el que se que se producía un gol entonces claro era un una de las noticias estrella de los noticiarios en los deportes y sobre todo el fútbol

Voz 0772 15:31 que por cierto solía narra

Voz 4 15:34 a Matías Prats no hay entonces

Voz 0772 15:36 exacto también muy bueno con mucho empaque con mucha fuerza es toda la religiosidad en fiestas religiosas la Semana Santa también duro por ejemplo que he vivido toda mi infancia en Valladolid viendo el el reportaje que aparecen vuestro DVD sobre la Semana Santa en Valladolid claro por conozco perfectamente todas las figuras no

Voz 4 15:57 haberse emocionado sí glosó

Voz 0772 16:00 viéndolo con con mi padre me decía que él tenía que estar en la Plaza Mayor por ejemplo contestaban estaban y el Sermón de las Siete Palabras que es una de las escenas que aparece en en el en el en el documental di pues yo tengo que estar ahí con con mis padres no hay bueno pues es es curioso no la la religiosidad también era otra manera no de de la propaganda por esa esa cruzada mítica que se había vendido de perseguir al al comunismo entraba también en Reizabal perfectamente en esas tradiciones más más cotidianas más religiosas

Voz 4 16:32 yo creo que forma parte además de una eh una de las grandes estrategias de la propaganda franquista que es instalar a la sociedad española

Voz 5 16:43 en en un en un ciclo de conmemorativo donde periódicamente bueno

Voz 4 16:48 los hay que celebrar una cierta fiestas religiosas unas conmemoraciones políticas que son las de la victoria e crear un calendario un calendario que de alguna manera como decíamos antes e instala en una mentalidad de la sociedad española la religión lógicamente con toda su liturgia se presta especialmente a a digamos a esos fines no por lo tanto hubo una simbiosis en en espacios de representación y en ceremoniales muy intensa entre franquismo Iglesia no siempre católica

Voz 0772 17:16 hubo un momento para la crítica

Voz 4 17:19 dentro de dentro de lodo era muy duro

Voz 0772 17:21 dice no porque iba el otro día estaba pensando en cómo realizar esta esta pregunta la en aquella época todos conocemos el mundo de la censura lo hemos hablado aquí en otros momentos en otras temporadas aquí en Ser Historia pero claro imagino que el Do ya saldría de Perseo censurado es decir la gente que escribía guiones

Voz 4 17:41 autocensura efectivamente nosotros que podemos hablar con algunos de los responsables de nodo directores redactores cámaras montadores nos hablaban de una especie como de autocensura esto se puede decir esto no se puede decir de ciertos espacios de distensión es decir también claro es verdad a noticias en las que puede escolar algo en las que puedes hablar pues pues de una cierta permisividad de una cierta relajación de costumbres pero eso ya hay que situarlo en los años sesenta no que es donde se produce el giro significativo no de una España Uttar Kika encerrada vestida de negro a bueno pues de repente la modernidad el desarrollo el seiscientos los turistas todo eso permite o no el el la época ya hace que sea inevitable que se abran las ventanas no sea que entre aire fresco y que de alguna manera eso impregne también las noticias en general de nodo no es decir pueden pues

Voz 3 18:36 eh ves minifaldas es eh

Voz 4 18:39 de guerrilla Nieves Solbes un poco otro otro color no otra dimensión una vida que parece que por fin se abre a a a la rompe la grisura del régimen

Voz 0772 18:51 de hecho lo acabas de definir muy bien eh quizá el el no o lo que permite es visualizar la Historia de España desde la década de los cuarenta hasta finales de los setenta a comienzos de los ochenta como si fuera una ventana abierta porque en el propio pálpito de de de los guiones de las voces de los temas que se transmiten en los documentales en esos reportajes de de nodo permiten pues bueno pues ver de una manera muy clara la propia historia no el registro lo decías ahora de esa época más oscura de finales de la Guerra Civil hasta la felicidad su apertura de los años de los locos en este caso no años vente sino años sesenta lo a la década de los setenta no

Voz 4 19:33 podríamos decir yo creo que se podría utilizar este término que que ha cuño Unamuno de intrahistoria no es decir de algún modo nodo construye una intrahistoria del franquismo voluntaria e involuntariamente por qué es reflejo de lo que se va produciendo como momentos momento en el discurrir del franquismo hay un momento en el que el que estábamos antes final de la autarquía a principio del ser desarrollismo en el que es imposible contener ponerle puertas vallas hay límites a una sociedad que se está digamos desbordando porque quiere salir porque quiere cambiar de vida porque quiere progresar porque es inevitable que acceda al progreso porque el consumo de alguna manera trae prosperidad el consumo también trae a ansias de libertad no de querer hacer Coto las cosas distintas después de la muerte de Franco

Voz 0772 20:27 el setenta y cinco que también reciben en en el nodo lo publica Aysén en vuestro Libro en el DVD de su un espacio muy amplio se ve también esa apertura en los contenidos en la forma de expresarlo

Voz 4 20:42 hay que juntar dos situaciones primero el personal de nodo prácticamente se mantiene inalterable desde el principio esta final entonces la transición les pilla ya como muy mayores como a punto de jubilarse con la intranquilidad de qué va a pasar con nodo nuevo también es un producto trasnochado en los años setenta porque ya prácticamente todos los noticiarios internacionales se han dejado de hacer pero al mismo tiempo sí que hay esa sensación de que es está empezando algo nuevo sí que aparece la crónica de la Transición sí que aparecen los referéndums las las primeras elecciones

Voz 0772 21:19 ese clima político esa efervescente

Voz 4 21:21 ya en la calle está también reflejado en esas transformaciones social

Voz 0772 21:25 es quizás esa fue la razón ya como ultima pregunta Rafael trance el lo que llevó a la a la muerte de de no donó a comienzos de los años ochenta que quizá no no tenía el mismo sentido que tuvo en los años cuarenta cuando nació yo creo que

Voz 4 21:38 era un un producto desfasado un producto que había dejado de tener sentido y que era imposible que siguiera compitiendo con la televisión incluso con los nuevos hábitos de consumo cinematográfico no donde ya habían prácticamente desaparecido en los cines de gustaban desapareciendo los cines de sesión doble los de barrio ir el esta especie de complemento que era nodo antes de las películas pues no tenía encaje claramente porque ocupaba tiempo de proyección

Voz 0772 22:03 una historia fascinante la del Nodo estos noticiarios y documentales que podemos encontrar en el libro no todo el tiempo y la memoria de Vicente Sánchez Biosca nuestro invitado Rafael Sánchez profesor de Historia e Historia del NO DO podría decir profesor de la Universidad Complutense de Madrid de Rafael como digo siempre a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 4 22:29 gracias a vosotros