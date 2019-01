Se pierde en el desierto de Sonora por culpa de las indicaciones de Google Maps

Voz 1 00:00 nuestra patria una marca yo no veo rojos azules españoles ellas y queman matarle la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no se yo tu problema

Voz 2 00:43 estoy dos horas para que abandonen el país todo el personal diplomático y consular con los Estados Unidos a Norteamérica en Venezuela

Voz 3 00:52 que mi orina

Voz 4 00:59 pobrecita

Voz 1 01:01 pero para todo

Voz 5 01:02 de haber pasemos lista Toni Martínez está iba a qué tal y no se quiere también una Especialistas secundarios de Francisco José Antonio Páramo del gran Juanma López Iturriaga hola hoy la pregunta es hoy desempatar hoy hoy uno uno de los

Voz 0230 01:19 los dos concursantes ese su cuarta semana son muy parecidas

Voz 1610 01:23 no nos vamos a cargar uno de pero eso ya

Voz 1220 01:26 porque si semana antes no

Voz 1610 01:29 no no pudimos

Voz 1220 01:31 se resiste al al quitas

Voz 6 01:36 eh

Voz 0230 01:37 pero hay vamos a por ellos venga a las siete de esta tarde hay que estar pendiente a las siete de esta tarde una hora después de que acabe el concurso se vota de nuevo en el Parlamento británico Brexit si Brexit no Brexit con acuerdo Brexit sin acuerdo Brexit éxito bajo Brexit Brexit

Voz 1220 01:52 bueno el musical

Voz 0230 02:01 gracias a esta nueva votación tendremos la oportunidad de volver a ver en acción al presidente del Parlamento británico John Bercow su voz de trueno Akil escuchamos pidiendo que se cierren las puertas

Voz 7 02:13 los claro

Voz 0230 02:17 es un señor con sentido del espectáculo el pensará llámame exhibicionista hay dame pan no como se ha dicho en inglés aquí escuchamos interrumpiendo la primera ministra Theresa eh

Voz 7 02:29 sí una olla otro este con Pipo Schengen bien esto más

Voz 0419 02:41 en

Voz 6 02:41 las altas

Voz 0230 02:44 qué dicción eh que habla muy bien inglés Esto es lógico si bien se piensa pero que dicción

Voz 7 02:49 más

Voz 4 02:52 estas formas suya

Voz 0230 02:53 desde mantener el orden en la Cámara han llevado su biografía por todo el planeta medios de comunicación de gira ya han publicado que de joven perteneció la extrema derecha que ahora está en el Partido Conservador pero que simpatiza con los laboristas si la socialdemocracia

Voz 6 03:10 Tura ciento

Voz 0230 03:13 tiene tiene cintura tiene cintura sin duda en estos días hemos escuchado a John barco pedir orden de diferentes maneras

Voz 8 03:21 ya se otra no hay bueno ya

Voz 0230 03:30 es un poco bueno eso depende para darle un crack crack es un personaje hay que hay que investigarle es un poco también como Ignatius eh pero sin rockera vamos a escuchar a Ignatius humorista compañero del programa La vida moderna porque ayer también le encontrabas parecida

Voz 6 03:46 a Arman con Nicolás Maduro como

Voz 0230 03:49 Nos pasó con José María Carrascal y Luis Piedrahita pues vamos a comprobar el grado de coincidencia entre Ignatius in Nicolás Maduro

Voz 2 03:56 ha decidido romper relaciones diplomáticas la clonación

Voz 9 04:00 sí

Voz 1 04:02 bueno bueno ahora los dos

Voz 0230 04:05 un poco más en ebullición

Voz 10 04:07 buena prueba de Venezuela todo el periodismo de que tiene un Emmy aquí hay ciclistas carajo era yo que tenía

Voz 0230 04:20 ya horas ya ahora sin gritar sin gritar por la prueba definitiva porque gritando no podemos parecer todos

Voz 6 04:26 en un país orgulloso de su independencia fue el ejército libertador de Venezuela que pulsó a las tropas europeas porque lo como tú dices lo emplean a todos los niveles que llevamos en la sangre y las clases más humildes tienen un vocabulario mucho más rico que aquí lo puede tener uno Universitario nosotros llevamos en nuestra sangre del ADN de los Libertador

Voz 0230 04:46 bueno se va aproximando hecho pueden llegar a fundirse para acabar de examinarlo vamos a poner un fondo musical para que haya un fondo homogéneo Ignatius y Nicolás Maduro

Voz 11 04:58 también en España me dicen cómo van a vivir con ese frío diez grados bajo cero vivir de una manera que no sea facha

Voz 12 05:09 sí

Voz 0230 05:10 es Ignatius quién se parece a Maduro o es Maduro quien se parece Ignatius

Voz 13 05:15 no se preocupe latía les solucionará el caso

Voz 1 05:24 twiterías de Venezuela voy absolutamente fantástico

Voz 1610 05:30 pongamos con la rabiosa actualidad a las empresas que te hace Miguelito tiene al respecto

Voz 15 05:35 estoy entendiendo el nombre de cabizbaja ahí porque caben cinco en el coche pero Uber

Voz 1610 05:44 vamos a con una denuncia importante que hace el bueno

Voz 15 05:47 esto es una vergüenza entrado en Amazon para devolver una cosa no aparecía Mis perdidos no he podido devolverlo porque me he acordado que lo he comprado El Corte Inglés increíble que una compañía supuestamente seria como Amazon no prevea estas cosas

Voz 1610 06:02 Silvia Carrick escribe un esto es twis de siga siga sigue

Voz 0230 06:05 no es cosa mía o estamos hechos el uno para el otro es cosa tuya

Voz 1610 06:11 millones de españoles encuentran ahora abismo en este limbo existencial que que relata Antolín

Voz 15 06:17 demasiado joven para el anís demasiado viejo para el for night ya acabamos de con Twitter pareja el por ahí unos cariño donde está el niño en inglés será posible Where is the Boyle

Voz 16 06:32 todo todo todo

Voz 4 06:39 ah

Voz 18 06:42 eh otro sitio

Voz 19 06:59 misma

Voz 18 07:06 yo

Voz 0230 07:07 la Encuesta de Población Activa le hemos conocido y muestra que el cambio de Gobierno a mitad de dos mil dieciocho no ha cambiado nada a la economía española esto es interesante porque cada vez en la política se grita más sin que los gritos afecten a la realidad de las cosas otra noticia económica la autoridad fiscal que es un organismo que ya con el nombre da miedo porque autoridad fiscal en sí mismo es una redundancia como poder poderoso autoridad fiscal es un organismo creado a instancias de la Comisión Europea es como el delegado en España de Jean-Claude bueno así nos entendemos esa autoridad fiscal española viste que los presupuestos del Gobierno de EE

Voz 1610 07:52 por qué no son creíbles más truco

Voz 0230 07:57 no son creíble en los presupuestos tienen más truco que un espectáculo de Juan Tamariz

Voz 21 08:05 de

Voz 22 08:07 sí

Voz 23 08:13 también esto también lo dice el Banco de España la ministra de Hacienda María Jesús Montero sugiere que habrá elecciones este año si no se aprueban

Voz 24 08:21 mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto la lesiones es celebrarían a lo largo del año dos mil diecinueve

Voz 0230 08:33 bueno si no se aprueban habrá elecciones y se aprueban no se cumplirán porque son imposibles esto bueno indicaría que la política se ha convertido en un género de la entretenimiento como los concursos o las series de Netflix en realidad el debate político español todo son calificativos morales se llaman mentirosos cobardes hay diferentes modalidades de delitos ladrones golpistas terroristas pero debate político debate sobre cuestiones que afectan a la vida de las personas en España hay poquísimo vamos a escuchar a Dolors Montserrat que es portavoz parlamentaria del Partido Popular ofrecer una disyuntiva a los socialistas están ustedes secuestrados por los independentistas son traidores y cobardes

Voz 25 09:09 porque quizás son los cómplices del independentismo porque están secuestrando Se están secuestrados por ellos porque son los presos políticos de los golpistas o son ustedes sencillamente unos traidores unos

Voz 6 09:21 ardes El azar mira

Voz 0230 09:24 azar quiso que ayer en el programa Gran Hermano dúo casi a la misma hora que Dolors Montserrat una participante utilizar a casi las mismas palabras

Voz 6 09:34 esto cómo se llama traición y falsedad

Voz 0230 09:39 Ylenia se llama Ylenia está el socialista José Zaragoza acusa a Dolors Ylenia Montserrat de mentir

Voz 26 09:46 dándole quita usted todas esas ofensas difamaciones e injurias que usted ha soltado que queda nada cero porque usted hace unos afirmaciones que no son ciertas que son mentiras

Voz 0230 09:58 poquito redundante también no les Rafa Hernando lanza otro diputado del partido con el grupo popular lanza una desertización sobre los viajes del presidente del Gobierno al que acaba poniendo un apodo

Voz 1769 10:08 política de Estado no la política de Cortijo que hace el señor Sánchez cuando lo que está interesado es sencillamente en hacer viajes y en exprimir al máximo el Falcon ya le llaman todos los españoles el marqués del Falcon

Voz 0230 10:28 sí de hecho yo creo que ahí hay una búsqueda por hecho una búsqueda para ver cuántos españoles le llaman el marqués del Falcon y la verdad es que la mayoría de los españoles es coincidencia pero se llaman Rafa Hernando

Voz 1 10:42 si todos los que le llaman

Voz 0230 10:44 Marqués de Falcon se llama Fernando esta teoría de que Pedro Sánchez ex presidente del Gobierno para poder ir en avión puede formar parte de la competencia entre Ciudadanos y Partido Popular os acordáis he comenzó Ciudadanos sacar del helicóptero de Moncloa

Voz 27 10:57 Sánchez está desaparecido no sé si está en helicóptero

Voz 28 10:59 coja el helicóptero mando del helicóptero quítale

Voz 27 11:02 doctor L que el helicóptero él

Voz 0230 11:04 el Partido Popular habrá detectado que es un buen mensaje y ahora todos los días habla del avión estas discusiones a las que llamamos actividad política por llamarle algo pero podría ser Gran Hermano Parlamento usted Evan avión usted mentiroso traidor cobarde ladrón usted sigue despertando Rafa Hernando se lamenta del nivel del debate

Voz 1769 11:21 le hemos visto Pavone dándose en Davos diciendo que él ha ido allí no el Senado a responder democráticamente a una cámara de este Parlamento diciendo que él ha ido allí para que comprobaran que él no es un rojo peligroso vaya a nivel que diría alguno de allí Maribel

Voz 1 11:41 claro eso esto

Voz 0230 11:45 a nivel vaya nivel que diría alguno de allí

Voz 29 11:50 Maribel caramba el gran Isaías

Voz 0230 12:01 aquí vemos un uso del híper Button algo innecesario que le costaba decir qué nivel Maribel como diría alguno de allí o como diría alguno de allí que nivel Maribel en lugar de este alambicado Kenny Bell como diría alguno de allí Maribel entre quejas con el nivel del del no te responde el diputado socialista José Zaragoza

Voz 29 12:22 qué nivel Rafael

Voz 26 12:27 suena muchísimo mejor sobre todo porque tengo la sensación el señor Hernando Rafael confunde a los presidentes que fuman puros el que fumaba puros era Rajoy Pedro Sánchez no fuma puros

Voz 0230 12:40 los Sánchez no fuma puros y remata Zaragoza con lo que considera una lástima

Voz 26 12:45 pues unos ocurre lo que está pasando ahora que que el nivel del debate pues desciende a un nivel de Rafa

Voz 1 12:52 oye Pino Iturrieta como sabéis

Voz 0230 12:57 como sabéis el Partido Popular bueno yo creo que es injusto acusará Iturriaga

Voz 1610 13:01 de Botín

Voz 0230 13:05 el Partido Popular acusa Pedro Sánchez de vital el Parlamento pasando por alto un pequeño detalle es que el mes de enero es inhábil el Parlamento está cerrado sólo se abre si se dan circunstancias extraordinarias y eso lo decide la mayoría en el Parlamento en el presidente entonces una diputada socialista Sofía Herranz dice que Sánchez viaja tanto como viajar a Mariano Rajoy pero sí whisky

Voz 30 13:25 lo que me gusta para evitar ese mensaje en apareció

Voz 1837 13:30 suciedad luego hay gente que se mete con Telecinco el presidente Sánchez se desplaza exactamente de la misma forma y con los mismos medios que han utilizado todos los presidentes de este país se desplaza en coche cuando le dicen que tiene que ir en coche se desplaza en helicóptero cuando le dicen que tiene que ir en helicóptero y en avión cuando le dicen que tiene que hacerlo en avión exactamente igual que hacía el ex presidente Aznar y el ex presidente Rajoy por cierto con la única diferencia que este último lo hacía con avituallamiento extra de vino y whisky yo eso no explica ni por razones de seguridad

Voz 0230 14:04 por Carmel es que por más que beba un presidente del Gobierno el extraen whisky no puede ser tan significativo en el avión

Voz 1610 14:17 sí pero no no

Voz 0230 14:19 por más que por más en cuanto a la delincuencia común en el sentido de ya habitual os acordáis de esta legendaria cuenta

Voz 31 14:27 todos dos mil igual mi amigo muy seis mil mil mil no mi amigo mío once mil dos mil euros dos mil dos

Voz 0230 14:39 los mercados Alfonso Rus expresidente de la Diputación de Valencia ha sorprendido costaban contando hasta doce mil que ya sorprenderse aunque él dijo que quién sabe si se trataba de un imitador no os acordáis de tiempos y has aprendido dice además que ir otras razones lógicas que dio ha estado en la comisión parlamentaria de investigación dejando sobradas muestras de simpatía

Voz 32 15:02 en esos negocios recibía residían los superpoderes que hoy dice no tener porque dice que es una persona normal

Voz 6 15:09 yo siempre dio poderes porque es el tan bajito mucha gente siempre he tenido poderes

Voz 0230 15:17 el cuenta que le invitaban a comer empresarios que hacía negocios con la Administración debido a su simpatía

Voz 32 15:22 pues a qué empresas invitado usted señor Rus

Voz 6 15:24 no invitado nunca nadie me han invitado siempre me han invitado a las empresas han invitado a comer a cambio de algo a cambio de simpatías

Voz 0230 15:41 en función de la Fundación diera bueno lleva toda una carrera a unas consideraciones sobre el lenguaje salud pública ya se ha utilizado tanto la expresión poner la mano en el fuego por alguien que la diputada que interroga pregunta si está seguro de no quemarse las manos al defender a Camps y Alfonso Rus responde que si se quema se pondrá crema y hay que recordar a todos los oyentes que la crema protectora hay que ponérsela antes de quemar

Voz 32 16:04 siguen las declaraciones en tribunales esta semana yo le pregunto sigue creyendo usted que no se quema con las manos defendiendo al señor Camps

Voz 6 16:13 en absoluto la siempre las que después de idea

Voz 0230 16:19 ves es una manera de afrontar la vida precisa mente ayer habló Mariano Rajoy en Onda Cero dio una entrevista dejó una de sus frases de sabio chino bueno siento positivo eh se puede ser feliz

Voz 33 16:31 está muy bien hecho de menos

Voz 0230 16:35 que siendo positivos no se puede ser feliz la manera de ser positivo reaccionar bien ante un contratiempo si roba una tele hipnótica de en el coche que se debe

Voz 34 16:43 sí nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 35 16:45 roban en la televisión y la devuelven porque no K

Voz 36 16:48 B en el coche es la noticia que cuentan en el Daily Mail

Voz 35 16:51 El curioso incidente fue captado por una cámara de seguridad que ocurrió el pasado veinticuatro de enero en la ciudad de Dallas los dos sospechosos que aún no han sido identificados llegaron a la vivienda en un jeep negros robado y forzaron la entrada del inmueble el vídeo captado por la cámara que se encontraba en el timbre de la residencia muestra el momento en el que ambos sustraen un enorme televisor lo llevan al coche primero intentan meterlo por una puerta trasera pero no entra lo vuelven a intentar por el maletero tampoco finalmente desisten absoluta lo llevan de vuelta a la casa y los ladrones se marcha

Voz 1610 17:21 lo con ex pues bendito

Voz 37 17:28 sí sí sí

Voz 1610 17:32 bueno vamos a quedarnos así por aquella zona venga vacile EEUU porque hace tiempo que no habláramos con nuestra agenda de Estados Unidos que el consultorio vaquero que de Virgil Kennedy del Lejano Oeste no sé si ya estaba conectado Virgil Kennedy no lo dije mira aquí

Voz 1 17:54 estás buenos amigos hacía tiempo por cierto saluda Virgil Kennedy desde la W

Voz 9 18:02 Blake a ver PSV de Wichita hacía tiempo decía sabía acumulaban polvo encima del R y que utilizo ya para conectar con la SER bueno vamos a abrir el consultorio que la gente que habita estas áreas cierras quieren contarnos sus problemas por ejemplo que tenemos Sara en el teléfonos y amigo cuál es su nombre de pila tu nombre de pila amigo

Voz 38 18:25 se ha dado el nombre de pila es que nunca me acuerdo John o El Chacal movido y chocolate blanco Pekín

Voz 9 18:33 no no al nombre de pila es el que el que depusieron sus padres que ponen la partida

Voz 38 18:38 la pila bautismal Baby lo vivido y chocolate blanco Perkins

Voz 9 18:42 vale oye que les pasa algún problema Chacal pues sí sí que voy perdió

Voz 38 18:47 tío aquí en medio del desierto de Sonora iba iba con mi caballo Miguel Ríos de tus hora en Kansas City SES hicieron perdido nada pero bueno

Voz 9 18:57 un avezado vaqueros se pierden esos lares Chuck

Voz 38 18:59 tal pues de Google más Virgil pasa Ángel Diallo de lleve puto Google Maps esté perdido

Voz 9 19:05 pero bueno escucha caldo chocolate blanco a Perkins todo el mundo sabe que en el oeste de Google Maps no es de demasiada ayuda

Voz 38 19:11 a toro pasado lloro y me estoy volviendo loco para no

Voz 9 19:16 dónde te dice que que dirige ahora Chacal

Voz 38 19:19 pues escuche vea escuchar vosotros os diré Cortés Niño

Voz 39 19:22 a seis días de lunas caminando gire a la derecha siga seiscientas millas hasta el primer conejo muerto que vean

Voz 38 19:32 no te

Voz 39 19:35 era hasta una mierda de matorral que hay ahí sino seguían comido a usted antes los coyotes

Voz 9 19:42 pasé una es una indicación bastante paga Chacal no

Voz 38 19:47 la pena es que que pero es que además vender cuanto voy tres pasos vuelven a indicaciones escucha tirarme el corto niño mira

Voz 39 19:54 ciento sesenta y siete grados y tomé la primera salida después del primer cementerio NBA y no de Heather rezar

Voz 9 20:05 para hablar de un árbol pasaría de Google más yo me centraría en la luna y las estrellas siempre

Voz 38 20:11 Pepe Virgil no de siempre eso es lo que voy a hacer en la Luna en la Liga

Voz 1 20:17 Chacal a ver los da tiempo para otra llamada somos sí sí hola buenas

Voz 38 20:24 yo aquí está al menos me llamó Richard Ritter

Voz 9 20:28 diciembre señor Richard Davis ustedes que obviamente de los si es la única persona que sabe escribir en estas tierras

Voz 38 20:36 la única y no muy bien oye Greco para hacer un llamamiento a la población Virgil estamos intentando modernizar lo que es el Lejano Oeste no tan tan

Voz 9 20:46 no es verdad lo modernizando sí sí ahora por la Fed de hecho estamos obligados a decir vaqueros Ibaka pero si era reses claro

Voz 38 20:55 el momento bueno pues el siguiente cambio va a ser lo que es una tipografía de este problema dejamos la misma tipografía en osos letras típicas de las que tú les salón Wanted

Voz 9 21:09 siempre mayúscula no solo

Voz 38 21:12 sabes eso ya asumió ya queda rancios partidos ahora la tipografía vamos utilizar para toda la cartelería del Oeste y el paquete será la Saëns Newman

Voz 9 21:26 no sé de qué me estás hablando y te dices

Voz 38 21:29 yo me casé tú no pudo hacer nada sólo tienes que avisar de que vamos a ver un cambio en los litros venga pues gracias por la atención hasta aquí la rueda de prensa mañana entrenamientos las once

Voz 9 21:41 hasta aquí hasta aquí entrega y hasta aquí has aquí es la conexión que en el Oeste con las preguntas cuidado de Iturriaga no dudaremos en desenfundar amigo

Voz 40 21:59 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 22:02 ya

Voz 6 22:14 aquí seguimos en La Ventana todo por la radio antes de continuar a ver qué es cuál es el sueño más recurrente que tenéis la cosa la situación que más se repite más frecuente me caigo no venga va avanzando no se me caen las gentes se te caen los diez días Saville entonces ella Roberto llegó desnuda a un examen joder para todo yo creo sueños recurrentes de ya ha repetido varias veces

Voz 0230 22:43 bueno ves es fantástico que me caigo de un precipicio en moto yo que me tiró al mar empiezan a aparecer tiburones Llorca volar pero con angustia a mí

Voz 1610 22:53 algo

Voz 1220 22:55 antes se te cae algo se me cae algo los dientes

Voz 0313 23:00 no fue bueno esta tarde queremos compartir con los oyentes de La ventana este fenómeno de los sueños recurrentes y eso en apenas un ahorita vamos a abrir un teléfono que es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y cinco euros

Voz 1 23:15 lo recuerdo sueño

Voz 0313 23:19 currantes que eso es lo que más se repite son pesadillas son sueños agradables que es lo último lo más emocionante lo más llamativo nueve cero dos catorce sesenta sesenta o

Voz 1220 23:29 a través de las redes sociales sueño siempre sueños

Voz 0230 24:44 no quince euros compra Youtube

Voz 0419 24:48 bueno hasta el momento tenemos una momento tenemos una corresponsal en Youtube que es Pilar de fraudes con la mensajera en semana consecutiva la plataforma enero ya sabéis es un mes de cambios de ajustes de apretarse el cinturón y los consellers quieren ayudarnos quién está y quién está petando lo Bertín Osborne ha vuelto a hacer lo aguanta hacernos da otra lección para ser apañados en su último vídeo nos enseña fregar el suelo Bertín Osborne el maricón de españoles

Voz 6 25:16 hola verdes y negros voy a enseñar cómo se usa en condiciones unas fregona

Voz 28 25:22 jugó con la cosita a Paco Rijkaard que tengo yo diga lo lo bien bien primero se moja y luego se escurre por no se puede sacar la fregona de la web ponerla encima del suelo porque pone esto es agua lo fregado se puede cantar también instrumento enmienda

Voz 29 25:38 porque así uno ejercito la cita la Vox suscribirlo

Voz 1220 25:46 no ha vuelto a hacer ha respondido desaliñada

Voz 0419 25:49 sitos que Le Carré especial de Nochevieja cacharritos lo sacaría del con ellos otra lo que deja hay una pullitas como a veces cuando rótulos otro influencer Elizabeth una catalana que vive en Alemania y en su canal crónicas Herman incas cuentan las diferencias que ve con nuestro país

Voz 43 26:07 para mí también es normal embadurnado un poco con colonia a los bebés o niños pero aquí en Alemania no encontraremos ninguna colonia infantil porque aquí no se embadurnado con colonia nadie no interrumpir es mi gran debilidad como buena Española interrumpa me cuesta horrores claro aquí como no me interrumpe nadie pues voy hablando sola hasta pronto

Voz 4 26:34 estamos

Voz 0419 26:34 muy bien si lo que te gusta es que no te interrumpan no como mucha te molestará pues es si te duermes tu gato no para saber toleraba saber si estás viva o ya te puede comer lo máximo que te ha pasado buena os cositas más positivas vamos cuesta de enero todo el mundo está igual la gente lo está pasando fatal los influencer dulce ida dos millones de seguidores pero eso no quita para que ya tenga su particular cuesta de enero ha publicado un vídeo contándolo se titula Nos perdemos en Bali Nuestro primer día estamos en un en comer comida romántica acabamos de hacer el baño con las flores muy top súper recomendable vamos todos somos

Voz 36 27:19 en una cama balinesa que lo dice el nombre de de Bali

Voz 44 27:22 buenos días aquí por lo que veis está sí

Voz 0419 27:25 desde el móvil Los desayunos flotantes

Voz 4 27:27 esa comer todo antes de decidir definitivamente

Voz 0419 27:31 a su vez recomienda les vamos a tener una cena romántica Llanos

Voz 4 27:36 no mucho mucho mucho más quiero

Voz 1 27:46 la idea Lacuesta enero como quieres aquí a súper comiendo recomendó

Voz 1220 27:56 tantos años de flores Spain

Voz 0419 27:58 al pelín esas cosas que yo nunca he soñado porque estaba Aran no sabía que existían pero bueno la marquesa el Falcon la llaman todos los españoles no se mira más viajes humildes el dúo cómico Venga Monjas también estuvo en Madrid han hecho un reportaje de calle con los aborígenes de la zona intentan tender puentes entre Barcelona

Voz 6 28:19 Madrid Madrid Madrid os así nadie detrás no Madrid Madrid por ahí por el barranco

Voz 26 28:27 caes en Madrid la de última no lo digo usar sin paracaídas no en Barcelona como en Madrid me Valle Madrid tanteo sabes lo que es un bikini en Barcelona sea lo que significa biquini en Barcelona

Voz 0419 28:39 a ver es que biquini es o la Estir o un sándwich

Voz 26 28:42 correcto eso es caer lo que significa bambas zapatillas no correcto sí se sabe es creo tengo esto lo tenemos todos

Voz 8 28:54 los Meño

Voz 0419 28:55 bueno había más sabía más eh había más pero era sobre los baños de la estación de Atocha que no sé qué interés tiene eso no hay nada peor que ir a un sitio que antes hayan contar lo que ocurre quien quiera ir que vaya está más cosas spoiler Nana que siente peor que un spoiler ya está en la periodista Rocío Vidal del canal La Gata de Rodin Denver así

Voz 6 29:17 Dion congreso

Voz 0419 29:22 asistió a un concierto aún Congreso perdón de Terra planetas están muy de moda hacer alguna anécdota sea es que las modas son cíclicas la Planeta en la reconquista ahora es injusto vintage Chelo esteta Davis bueno debatió con ellos si la tierra es redonda o no atención

Voz 45 29:39 en lleno Soto Azalea el espacio para poder ir Mar conocer el hombre que la cabezazo evitación actriz hacia el sí Loles al lunes la estrella giran en torno a eso es lo observan

Voz 46 29:50 pero no los números podemos basar nuestra lista porque nuestra

Voz 0419 29:53 esta no se engaña de muchísimas maneras

Voz 46 29:56 la siria visuales dices tu opinión y muy legítima

Voz 45 29:58 para mí no hay tu quiere creer eso

Voz 24 30:01 el ambiente fue bastante bueno de hecho sólo tuve un encontronazo con una persona que me increpó estaban muy hartos de que la gente les ridiculizó hace sólo por el hecho de ser terraplén planetas

Voz 1 30:15 sí

Voz 1610 30:18 es una sonrisa

Voz 0419 30:23 según ellos no han llegado a astronautas a la Luna igual que no hay nadie es es una certeza pilotando esas cabecita es bueno seguiremos informando

Voz 47 30:34 a preguntas de astronautas

Voz 1610 30:37 no pero tenemos bueno ahora no es mi novia adelantado vamos a saludar a nuestros concursantes a Mario y a Pablo buenas tardes a los dos tarde mal

Voz 1220 30:53 de hecho la SER no practicamente viven aquí con lo cual elegido por favor Mario empieza a tu elige compañero o compañera

Voz 48 31:02 vengador sigo compilar venga Pilar muy mamas ahí Pablo

Voz 1220 31:08 venga Francino perfecto pues venga empezamos con las diez primeras preguntas tales preguntas que encontró perdón es verdad vale vale vale la pregunta vamos a empezar con un poco de geografía Mario cuál es el nombre del Estado Méjico mano favorito de la gente a la que está el picante

Voz 6 31:30 si te gusta

Voz 1220 31:33 no Tabasco Padrón no eso vale hablemos hablemos Mario un poquito de Méjico todos sabemos que por el norte limita con el muro de Trump pues eso lo sabe todo el mundo pero el sur te digo que lo hace con dos países de estos tres me tienes que decir con cuál de estos tres países no tiene frontera México vale Belice Guatemala y Costa Rica con cuál no tiene con Belice con Costa Rica muy bien qué es más grande en extensión México o Argentina cuidado eh Méjico o Argentina que vale más grande negro

Voz 42 32:15 tensión sí

Voz 1220 32:18 pido la ayuda de Argentina correcto dos millones setecientos mil Argentina y México tiene ciento humillar novecientos cuarenta bien con los mexicanos compartimos muchas cosas evidentemente como por ejemplo nombres de ciudades te voy a decir tres capitales españolas dos de ellas también son ciudades mexicanas vale a ver ok tres Mario dos si una no Mario las tres las tres españolas son Cuenca León y Guadalajara cuál de estas tres no existe en en en México

Voz 48 32:51 qué Cuenca no muy bien bien es muy bien muy bien

Voz 1220 32:54 en hablemos de Cuenca siempre me hago un lío son son casas colgantes o colgadas colgante pues mira no vayas a Cuenca diciendo que son colgantes porque son colgadas son colgadas preguntas no

Voz 29 33:10 eh

Voz 1220 33:15 pico hay que se porque hay que hay que entre estaba un curso algo que no tirado ya bueno hablando descuelgue es hablando de cuelgue sí de triples no es no es no se ha hablado alguna vez de colgado del aro ese gran cada e incluso para los que no les guste el Basque pero bueno Mocus dejando es una recomendación para aquellos que piensen colgarse de un claro que igual hay gente que serán de colgarse claro dinos por favor Mario a qué altura está claro de la canasta baloncesto te voy a dar cuatro centímetros de margen no te pongas nervioso pero esta pregunta ah vale por tres no sólo es triple además tres de una canasta de Elano de la canasta baloncesto cuatro centímetros de margen mal tío

Voz 48 34:00 cuatro verdad todo vale cuarenta y si no

Voz 1220 34:07 tú en qué pero dos cuarenta y cinco una canasta en Midi basket transparente hay cinco serviría seguiría jugando yo no no está a tres cero cinco adivinanza venga tengo ya ves pero no cerradura el blanco y el negro pasan por mi cintura de que deporte estamos hablando vamos a ver si tengo ya ves tengo llaves pero no cerradura el blanco y el negro y el amarillo pasan por mi cintura

Voz 48 34:33 el cinturón no perdona

Voz 1 34:36 la pregunta pregunta

Voz 1220 34:41 el play nada te gusta cumpleaños felicitar a Tom se le encanta uno de mis actuales favor cuando se que temía Mario espero que te acuerdes de él que tenía todo se le como seña de identidad física e que tú veas acordamos siempre pero que tenía una tenía neumonía tenía que tenía a Mario que yo no sé una cosa física que que que la hacía que bueno tú te acuerdas una nota como Aznar bueno no te

Voz 1610 35:13 Verdasco lo cual un bigote teoría quedaba tan a gusto verle Mario Mario perdón

Voz 1220 35:20 top se le se hizo famoso con la serie Magnum como han dicho ya pero uno de los de los papeles más populares fue como como Richard que era novio de una de las tres chicas de friends vale estuvo varias temporadas en dicho si cuál cuál de las con cuál de las chicas de friends fue novio Richard en la ficción lógicamente Phoebe Rachel o Mónica

Voz 40 35:40 sí

Voz 29 35:43 Mónica correcto Erika Ésta es muy bueno se abre el telón abre el telón ya parece

Voz 1220 35:53 bueno ahora es Bibiana no Bibiana Anders pero para y a Fernández se le he dicho Andersen nada mal pero vamos a alguna de bueno bueno bueno parece que Bibi va para para esto nos viene bien que se vive en la que estamos hablando vestida de policía la multando a un conductor se cierra el telón se vuelve a abrir ya padece Bibi perdonando les la sección la la sanción vale título tiene serie lo veo venir muy parecida a la que se desarrollaba en California lo veo venir ya ya ya no le ponen una multa luego se la quita luego le perdona la sanción es un título de una serie muy parecida a una de los años noventa que se desarrollaba en California

Voz 42 36:49 Mario como sí sí sí sí sí

Voz 48 36:53 sí pero ya ya está ya con eso ya ya no has pies Mario buenas Iturriaga mucha ayuda ninguna nota

Voz 4 36:59 nada nada nada nada

Voz 1220 37:03 a nadie se le quitan las antiguas quitada sin sanción lo deja claro Mario

Voz 29 37:11 no no no les sin sanción de Bibi

Voz 1610 37:19 bueno pues nada se vaya bueno una dos

Voz 1220 37:23 oye has bajado el pistón cinco de diez

Voz 29 37:29 estás ahí no

Voz 1220 37:32 vale perfecto ofrecida preparado hoy es como es te una fácil bueno igual no el domingo sabeis que se jugó la final del Open de Australia a ver si que ganó Djokovic también vale el resultado global como si dijésemos fue de dieciocho juegos A8 vale Djokovic hizo dieciocho Nadal ocho cómo se repartieron en los tres sets no hace falta que me des el orden con todos los ex sino que que digas pues como se repartieron los los ocho juegos de dieciocho aces esto vale bien bueno no es fácil

Voz 48 38:03 venga señores a veces no no no me antes

Voz 1220 38:08 no te sale y seis seis tres seis dos seis seis tres seis dos seis tres correcto Francino para compensar una que está chupado sí es que él es su vía junto a Juan Luis Guerra cuando te mira no le miras

Voz 48 38:21 desde Avilés Rubín la avenida novena correcto este dominando

Voz 1220 38:24 la gala este domingo en la gala de los Goya ya hemos podido sábado no sábado el sábado pero se alarga tanto eso eso es verdad es sábado hippies que ya hemos podido ver a sus presentadores imitando la famosa

Voz 48 38:39 la camada de John Lennon Yoko Ono

Voz 1220 38:41 novecientos sesenta y nueve por cierto quiénes van a ser los presentadores

Voz 48 38:46 Pablo le he visto muy bien la casa que trabajamos en Pilar de Francisco ayer la eso sí a comprar no Romero se llama

Voz 1220 39:03 Álvaro venga ya tienes medio punta cerca Janto el Dani Romero y Berto nada venga si a Silvia Abril Ia Andreu Buenafuente preguntó que tenía igual no lo sabía pero hubo hubo dos camadas de sí sí hubo dos hubo dos a John Lennon Yoko Ono hubo dos dos actos que está aparecía medios en la cama la primera que fue la del año sesenta y nueve veta la primera tuvo lugar en Europa en qué ciudad tres opciones París Amsterdam o Bilbao París Amsterdam o Bilbao en láser Junta da la segunda quería ser en Nueva York ya que el motivo era protestar por las guerras y en aquella época estaba la vivienda Ana a tope no pero no pudo ser porque Lennon tenía prohibida la entrada a EEUU porque no le dejaban entrar en EEUU tres opciones una porque os acordáis que dijo que era más famoso que Dios dos por consumo de cannabis o tres a que Jesucristo dijo es verdad correcto muy bien apuntado Toni como persona

Voz 0230 40:18 no era muy bien muy Padilla

Voz 1220 40:21 ser de de de Dios de Jesucristo despidos bueno vale Vega más famoso que Dios por consumo de cannabis esto ha perdido la madre más arriba Pepito el más famoso que Jesucristo Palha Cristo por consumo de cannabis por haber sido las causas de la separación de los Beatles hombre

Voz 0230 40:44 viniendo de Amsterdam

Voz 29 40:47 el cannabis correcto o pregunta Cumpleaños feliz

Voz 1220 40:52 hemos dejemos a John ya Yoko y felicitamos a Marc Gasol ah sí cumple Marc Gasol se escucha este programa le mandamos un saludo sí que por cierto cuántos años crees que cumple Pau Gasol Pablo te doy dos Omar Marc a ver en qué quedan escoger su Jesucristo Dios a ver has dicho park Marc Gasol ha preguntado y hoy no estoy guardando es Marc Gasol sea cumple años Marc Gasol entonces cuántos años cumple Marc Gasol vale te doy dos de margen arriba abajo Pablo

Voz 48 41:27 yo creo que punto Train treinta no si si bien también otro mató

Voz 1220 41:38 treinta casi casi la edad de Cristo que ya no XXXIV tiene decir que qué crees que sólo cumpla años yo que usar una de estas tres cosas una de estas tres cosas no es cierta sobre Marc Gasol vale una de estas tres no Estiarte tres tres o sea una quiero decir pues mejor defensor del año la NBA dos fue mejor jugador de la Liga Endesa una temporada MVP de la Liga Endesa tres fue mejor jugador en el Europeo de dos mil trece una de estas tres no es cierta cuál Pablo la primera la segunda o la tercera

Voz 48 42:20 y Endesa

Voz 1610 42:23 no me voy a la Liga Endesa cuando estaba en el Akasvayu de Girona nos nunca fue mejor jugador del Europeo de un European pregunta vale hemos hablado antes de baloncesto ahora hablamos de tenis

Voz 1220 42:39 no ahora acabamos de hablar de tenis antes de baloncesto antes de tenis ya la de baloncesto

Voz 1 42:43 a Cristo

Voz 1220 42:47 la pregunta es obligada para al cerebro claro como el mío obliga ha dicho que es más que es más larga una pista de tenis o una de baloncesto no no si sale sí la verdad

Voz 1610 43:02 a si ya sea larga no enganchó una bonita

Voz 48 43:07 yo dicho que de baloncesto

Voz 1220 43:09 es correcto XXVIII Metro en la de tenis veinti veintitrés con setenta y siete pienso yo de este mar

Voz 0230 43:18 que es político ha dicho en el foro de edad

Voz 1220 43:20 vos aquí no me ven como un rojo peligroso en tres opciones Pedro Sánchez Pablo Iglesias o Nicolás Maduro

Voz 48 43:28 Pedro Sánchez Pedro Sánchez correcto

Voz 4 43:30 la última pregunta

Voz 1220 43:33 por qué las camionetas Land Rover lleva la rueda de repuesto en el techo no es cuidado no es una cuidado cuidado de libro es que las camisetas Land Rover camisetas de Dios

Voz 1610 43:53 que con cada sí

Voz 1220 43:58 pues que las camionetas Land Rover difíciles ante la rueda de repuesto en el techo para que no perdón para que para que para que las camionetas Land Rover llevan la la rueda de repuesto en el techo para qué sí

Voz 48 44:13 visto para que para que no se la radio

Voz 1220 44:17 ya pero bueno es una Land Rover para qué si vas bien pero es una Land Rover conceptos bueno sí pero con el cuidado de hasta que te damos media buena parte que es que ya tres dos acertado seis ya con esta es para que no Land Rover

Voz 49 44:39 acabó

Voz 1220 44:41 todos acá no nos da no nos da tiempo a seguir pero es sí

Voz 1610 44:49 va a ver sumas no no tengo una dos

Voz 42 44:55 tres triples seis siete

Voz 1220 44:59 tal ganaba ha ganado ha ganado Pablo con lo cual vamos a despedir Pablo te escuchamos la semana que viene Mario pobre no Amalia

Voz 29 45:11 yo creo yo creo que igual es igual el concurso que más veces me confundidos

Voz 1610 45:16 no es muy difícil contrastar eso podríamos revisar es un top tres me quedo con esto

Voz 1220 45:27 se sabe que la próxima semana repite Pablo la próxima semana el miércoles repite para no el mar