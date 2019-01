Enseñar a enseñar

Voz 0313 00:00 aquí estamos ya con la ventana abierta convocada tarde con Isaías con Roberto buenas tardes compañeros buen hola qué tal no tomamos café con Luz Sánchez Mellado del diario El País sola luz a estas muy bien tonta esas cubierta nuestro invitado porque la esos cubierto tú

Voz 1362 00:13 pues sí le descubierto por motivos laborales partidos laboral sí sí sí sí sí sí eh nos encontramos y bueno pues haciendo de parte de la promoción del país tú qué piensas contactamos con con varios expertos unos de los temas candentes calientes ahora mismo en la sociedad sobre los que pedimos ayuda y orientación y también opinión a experto si ir lectores fieles era el especialista de de Educación pero pero bueno es especialista en educación y después de un fracaso o de un probable suspenso por parte de de la Audiencia no nos lo va a explicar él

Voz 0313 00:52 semana Alfaro buenas tardes como esta Chema bienvenido muy bien bueno Chema lazos el ganador del Premio Nacional de Educación en dos mil trece actualmente da clases en un máster de neurotiza táctica del profesorado pero con intereses ir al origen al principio

Voz 1176 01:05 en el momento en que alguien tú me dirás quién le dijo en tu clases mira tú me haga muy bien pero me aburro mucho bueno esa es la versión política del dijo tus clases son una mierda mira que fue bastante más radical el el alumno en cuestión llamada ni el espejo Kusa hoy en día segundo de Bachillerato todavía tengo bastante relación con el el el diálogo surgió porque yo en uno de estos intentar acerca cosas diferentes dentro del aula comencé a a preparar tutorías individuales con los alumnos para que me contara un poco esa parte un poco más de experiencia días de opinión que tenían sobre lo que ocurrirá dentro del aula no sólo los resultados académicos en esta conversación informal en un momento de antes de unos al recreo edad ni me soltó me soltó esto fue como un cataclismo en mi cabeza

Voz 0313 01:51 el catalán como fue la primera reacción es decir que se cree este o decir hago estoy haciendo mal

Voz 1176 01:56 no rompió todo me auto concepto literario esa yo yo tenía dotes lo y tú tú no te Olías no no no no no vamos a ver los progres vivimos en un ambiente de mucho egocentrismo no eres una figura de referente para un montón de chavales todo el día y esto es una droga un poco dura de gestionar emocionalmente de que alguien con el que tuvieron un vínculo un apego te diga esto pues para mí fue determinante pero vamos estoy profundamente agradecido eh

Voz 0313 02:25 pues mire déjame que saludemos alguien que vivió una historia parecida pero desde un punto de origen distinto lo tuyo vino de abajo lo suyo vino de arriba me voy a explicar en este caso le dieron un toque a alguien de la superioridad como que sus clases estaban en un nivel demasiado elevado para los alumnos el es profesor universitario de hecho profesor de inmunología concretamente y acaba de ser galardonado como mejor docente universitario en los premios educa a banca está en Radio Valladolid Alfredo Corell buenas tardes hola buenas tardes Carles es tal Alfredo bienvenido fue fue más fácil no fue un alumno sino que fue otro prófugo algún superior no

Voz 1192 02:59 eso es inicialmente fue el el jefe de estudios el que me dio el toque de atención

Voz 0313 03:03 tu primera reacción

Voz 1192 03:05 cabrear hablarme ir a preguntar a los estudiantes a los delegados me ratificaron

Voz 1 03:11 confirmaron la noticia firmaron el diagnóstico si efectivamente estaban entrenándose de nada hombre

Voz 0313 03:19 la la la inmunología en fin yo soy de letras de tampoco sirve como ejemplo pero la inmunología tampoco parece una disciplina muy sencilla como de transmitirnos o todo tiene sus secretos

Voz 1192 03:27 esos códigos no es sencilla pero yo creo que si uno pone pasión Le gusta la materia pues seguro que acaba transmitiendo la como debe

Voz 0313 03:35 E incluso haciendo dando clases en un pub

Voz 1192 03:39 bueno eso eso a veces más que clases para los estudiantes son claves para toda la población esos un

Voz 0313 03:44 pero esa es una ciudad muy bonita que

Voz 1192 03:47 qué hacemos cada año que se llama a tus defensas salen de cañas y celebrando claro celebramos el Día de la inmunología que es en torno al veintinueve de abril no pues ahí me llevó a los estudiantes y a otros profesionales hacemos un pack de vídeos divulgativos entonces sale cuenta a la gente en el pub con una caña con un refresco con un agua cosas tan básicas como porque hay que vacunar a nuestros hijos o que es una alergia o como el tratamiento del cáncer o los falsos mitos del sida son cosas que a la gente le preocupan que hay mucha población que además le interesa este tipo de cosas bueno ya te digo o los los estudiantes preparan estos vídeos divulgativos Ése es una actividad preciosa para ellos yo creo que es un aprendizaje como pocos porque a aprender a hablar en público y encima al público ah coño no profesional es una maravilla

Voz 1 04:33 has en el pase puede contagiar la gripe con lo cual camisa puede explicar no mecanismo de contagio efectivamente oye yo estamos en eso no os lo pregunto Alfredo Chema unos conocéis me imagino si os conocéis habla hablar Alfredo en las redes yo le conozco pero no nos conocemos en persona bueno pues saludos

Voz 1176 04:48 pero bueno si conocéis en las redes en la radio

Voz 0313 04:51 entonces Chema encantado de saludarte Alfredo al hablado

Voz 1176 04:54 por mensajes directos no alguna veces en Twitter porque bueno yo dentro de la asignatura de la universidad el caso Alfredo antes de que fuera reconocido por este premio ya le mencionaba algunos alumnos como ejemplo de buenas prácticas sí a través de eso pues puse un contacto con él pues para que supiera que iba a utilizar su palabra mencionar ley si estaba de acuerdo os recuerdo que fue esto hace ya un año y pico

Voz 0313 05:19 como ejemplo de buenas prácticas idea algo más que a mí me parece muy importantes en los tiempos que corren que es la capacidad de asumir una crítica no sólo asumirla sino sacarle provecho es decir darle la vuelta sea aprovechar como en el karate aprovechen el impulso del contrario no quedarse ahí como muro de Trump es decir coño que rebote todo no no a mí eso me parece muy importante

Voz 1192 05:38 es que además sino la la docencia no tendría sentido sea Si Si yo me enrocó en yo lo quiero seguir haciendo así porque es la manera que se y la que quiero si eso no está produciendo ningún aprendizaje en los estudiantes que no me vale absolutamente de nada entonces yo cada año por ejemplo les pido que hagan una encuesta muy detallada en la que me critiquen a mí a la asignatura los contenidos las actividades ideadas que aprendo cada aprendo para que cada año mejor un poquito y lo haga dentro hacerlo un poquito mejor siguen siendo muy duros bueno eh no no yo creo que están bastante satisfechos además es una asignatura que es difícil como decía Carlas es son unos conceptos son muy transversales la inmunología vendidas fundamental para muchísimas ramas en Ciencias de la Salud ya habéis visto que han ganado sin monólogos el Nobel por ejemplo este año por luchar contra el cáncer entonces es fundamental para un futuro médico de una futura enfermera bueno yo creo que lo van entendiendo y esa es mi labor que sepan lo fundamental que es la inmunología paso futuro no tanto que la aprendan o que memorizar cosas sino que sepan que es trascendente para que luego sean buenos profesión

Voz 0827 06:41 qué es lo que falla porque del ámbito académico no se puede dedicar a la investigación que hay bueno divulgara a lo mejor es menos importante pero se puede dedicar a la docencia y para la docencia es fundamental que es lo que falla la educación que recibimos en la universidad los procesos de selección o los procesos de evaluación que en en ambos casos es lo que os hizo cambiar el clic no que alguien desde abajo desde arriba os dijera mira es que no nos enteramos de lo que nos contáis

Voz 1176 07:05 bueno yo creo que es que no tanto es que falle sino que es algo como más general no educativamente estamos en un momento de cambio cultural no en un cambio metodológico en cambio de la absolutamente nada todas las culturas tarda mucho más en permeable y ahora estamos intentando poner en el foco al alumno esto antes ni siquiera se contemplaba no la figura del de la aprendí frente al maestro ya estamos construyendo escuelas cada vez más horizontales en ahí con los alumnos participan colaboran tomar decisiones entonces esto es un problema yo hablaría estructural no en el que primero por un lado tenemos la parte de responsabilidad el que lo ejerce porque los sistemas son buenos o malos dependiendo quién los aplica hilo hay otras variables pues también extrínsecas a los profesores no las leyes las ratios el el PIB que invierte dentro de Educación nuestra es determinante entonces todos oye pero al fin y al cabo los sistemas las personas los hacemos grandes

Voz 1362 07:58 sí porque estamos hablando estamos hablando de no no tanto de lo que se enseña sino de cómo se enseña Osán os han capeado os cartearon en vuestro día a Tim Chema tuvo alumno Dani y a nuestro amigo de Valladolid su superior jerárquico por por quizás como os enseña no lo que se enseña que no está en discusión eh y hablando de de la experiencia de de Valladolid eso de irse de cañas con las defensas me llamó la atención en en en buena en nuestro encuentro que con con Chema que a él utilizaba una expresión que que bueno que él Nos va explicar qué es que una de las vías para atraer la atención de los alumnos que probablemente están dispersos en un mundo tan sobre estimulado es ponerles cachondo a la amígdala y me gustaría que me lo explicara sí

Voz 1 08:40 dicho así suena bien no

Voz 1176 08:42 no capta la atención bueno el concepto viene de de entender primero que todo el alumnado pueda aprender en el aula no este matiz yo creo que es bastante importante no hay ni buenos ni malos ni peores ni Pe ni mejores entonces si partimos de la premisa de que todos pueden cuál es la gran función del maestro hacer que quieran entonces los que tenemos conseguir es que quieran que se enganche que tiendan un propósito que que respondan a los para que esa están aprendiendo yo recuerdo que hasta muy entrada mi etapa universitaria incluso no encontrar respuestas a los para qué es esto es una pérdida de tiempo yo creo que determinante en en en un momento de de estimulación constante yo creo que hay que dar respuesta a lo que los alumnos quieren aprender estés trabajando los

Voz 0313 09:26 dos tanto tanto Alfredo como Chema estáis trabajando los dos en la en la formación de nuevos profesores no en niveles distintos queréis que los maestros y maestras de las nuevas hornadas vienen con los códigos nuevos en la cabeza o hay que empezar todavía desde desde el principio

Voz 1192 09:43 mira en cuanto a los profesores de universidad que es mi

Voz 0313 09:46 además os lleváis como veinte años entre los dos osea que tenéis miradas y pues que me interesa mucho porque son distintas no hay parte de puntos diferentes no la experiencia y cuánta mucho diría Alfredo estabas hablando

Voz 1192 09:56 sí estaba diciendo que en la universidad a diferencia de primaria y secundaria que tienen que hacer un grado y un máster para ejercer para dar clases en la universidad no tienes que hacer nada yo soy biólogo pero un abogado un médico un ingeniero un arquitecto por el simple hecho ese título ya puede dar clases Hinault no han capacitado para esto en nuestros planes de estudios nadie Nos formó ni tan siquiera para siempre no hablan en público que es afrontar una clase magistral ni para eso estamos entonces claro esto no se ha mejorado con el paso del tiempo no en los planes de estudio no está incorporado por ejemplo el hecho de que los estudiantes de de Medicina en mi caso se preparen para hablar en público yo creo que les va a dar un una competencia fundamental porque luego cuando se sentarán enfrente su paciente exacto van a poder hablarle en una en una jerga entendible no en jerga técnica

Voz 0313 10:43 no ser un seta que a veces te encuentras alguno la consulta que

Voz 1192 10:46 le entonces en nuestro caso tenemos un plan de formación para todo el profesorado no sólo para los que llegan nuevos sino se pueden reciclar cualquiera bueno son voluntarios no es en ningún caso cursos formativos obligatorios pero lo que sí yo voy detectando es que cada vez hay más demanda es decir cada vez estamos arrancando el gusanillo de la formación al profesorado universitario eso de verdad me gusta y me parece muy interesante

Voz 1176 11:07 a Chema pero yo creo que en mi nivel en Magisterio sigues verdad que dentro de los planes hasta estudiar a bastantes pedagogos el problema es que aquellos pedagogos tampoco se les hizo nadie casa entonces y ahora tampoco no que esto es un matiz importante no cuando hablamos de la aprendizaje basan proyectos ahora pues esto Freinet en la época la aplicaba entonces es el problema más de replicar los modelos que uno ha vivido no es decir si metodológicamente en la universidad aparte el contenido nos lo dieran de una forma diferente quizás tus sentirían que lo puedes aplicar de una forma diferente y luego hay bastante resistencia a lo que son los cambios porque porque al final acabas en los impone el modelo de que lo importante es que la el unos ha con la calificación es el Hermida por no sé qué entonces a los profanos aprieta las prisas educar no es un proceso que requiera de correr educar la palabra requiere de paz de calma de sosiego entonces esto es un cambio de deprime de mirada completamente

Voz 0313 12:05 dónde está la resistencia fundamental de que comentando cuál es la la la la principal resistencia

Voz 1176 12:09 bueno yo creo que hay un problema primero en en en la formación sin duda hay otro problema es en las expectativas que las familias tienen sobre para que los alumnos van a la escuela ya que aquí es esto es importante no hay también hay una corriente nueva que habla de que van a ser felices tampoco viene nada esto no sí esto es algo como mucho más integral y mucho más complejo y a partir de ahí viene este modelo y luego que la figura del aprendiz cuando hace practicas del modelo que él ha vivido entonces tendemos generalmente a replicar lo por eso nos cuesta tanto romper los esquemas mentales pero yo entiendo que a vosotros en periodismo pasa exactamente igual no no tienen mucho que ver en mi opinión un cambio con la edad yo creo que tiene que ver más con la actitud que uno tiene de permeabilidad ante los acontecimientos las realidades

Voz 0827 12:58 momento aparte de veros a vosotros mismos como habéis a los alumnos porque yo tengo la sensación de que en los últimos años estamos mirando a los adolescentes y a los jóvenes bueno un poco por encima del hombro no diciendo no es que la cultura del esfuerzo se ha perdido solamente trabajan para llegar al éxito se esfuerzan cada vez menos lo percibimos así porque yo veo algunos que se lo ocurran y el ocurran mucho

Voz 1192 13:20 yo en particular creo que es el ocurran muchísimo quizá lo mejor es excepcional en las carreras de Medicina Enfermería que llegan con muchísima nota previa pero a mi me parece que los estudiantes de este nivel tienen una gran capacidad esfuerzo y a veces incluso creo que excesiva que les falta desconectar un poco oí disfrutar de la vida fuera del estudio sea que yo yo los estudiantes no veo que ha

Voz 1 13:44 a lo mejor hasta en los reproches también estamos replicando conductas no porque quiero quiero decir todos cuando hemos estado en esa generación a la que hace referencia Isaías todos hemos escuchado algo parecido no de nuestros mayores pero ha dicho se ha referido en dos ocasiones que yo

Voz 0313 13:58 en esta conversación lo de la capacidad de saber hablar en público bueno esto nos conecta con algo que a mí personalmente me parece fundamental y que no sé si estamos siendo Se trata de de enseñar habilidades conocimientos y también por descontado pero sobre todo habilidades yo fina asistía hace poquitos días a una unión de padres y madres en el en el cole de los niños y tal y cual recuerdo un una madre que estaba preocupada primero porque el mecanismo de la división sí la profe hijo aprenderá dividir en junio falto todavía Un tiempo ha sido el primer día tranquilo y luego te no sé que otra materia habían dado inicio pero es que mi hija no la entendido yo lo he dicho por qué unas preguntado Irán ha respondido porque me da vergüenza ir saltó a la prefijo pues deberíamos trabajar la habilidad de que a tu hija no les de vergüenza que es muy sencillo más que si el mapa de no sé qué país está completo en completo son habilidades no sólo conocimientos no lo que se trata de transmitir

Voz 1176 14:53 claro de hecho el cambio de este cultural era en la escuela que yo me crié que fue el primero que disfrutó de la Logse la educación estaba basada en el en la el en como tú salías no y ahora estamos pilotando una educación no tanto basada en los contenidos sino basada en las competencias pero para eso necesitamos el contenido pero el contenido en la excusa para desarrollar cualquier otra cosa es decir yo no creo que haya que tener una asignatura de enseñar a hablar en público sino que cualquier contenido basal la escuela claro es maravilloso para desarrollar una competencia de hablar en público así es alumna no pregunto quizás es porque no tiene un socio un clima emocional en el aula que propicia que equivocarse de forma parte de un principio de aprender entonces esto son las mecánicas que hay que articular y entender que hablar en público o competencias emocionales son exactamente igual de importantes que el mínimo como múltiples o que los sustantivos

Voz 1362 15:45 claro porque en un mundo en el que toda al conocimiento todo el conocimiento está en en Google o está en la palma de la mano con un teléfono inteligente no es tan importante que también imagino el contenido sino la la capacidad crítica y la forma de articular ese contenido pero claro hablamos de esto hablamos de de ese deshidrate no de de de que los críos a los adolescentes y los estudiantes universitarios quieran aprender pero luego nos topamos con que los alumnos de de nuestro amigo de Valladolid tienen que sacar un doce setenta y cinco en Selectividad para entrar en Medicina os estamos promoviendo una cosa y haciendo otra

Voz 0313 16:23 no es incompatible no no pero me refiero a podían refiera

Voz 1362 16:25 hala a la cierta habló por por la herida esquizofrenia de de los alumnos no yo tengo dos dos hijas una precisamente Medicina hay otra que está en segundo de Bachillerato que es probablemente el curso más exigente más estresante más llegador de de toda el el vamos de toda la vida académica y claro la cosa es hoy estoy otra cosa es bueno pues sacar una décima más o menos para

Voz 0827 16:48 a hacer lo que decía Carles que no es incompatible pero claro cuántos buenos médicos de doce sesenta nos habremos perdido

Voz 1192 16:53 claro que seis seis elaboración la vocación a veces no tiene porque estar acompañada de su perro tazas entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo con lo que decía Chema hay que hablar en público por ejemplo hablar a un paciente es una habilidad que la tienen que trabajar obligatoriamente porque se van a encontrar con esa necesidad efectivamente no tenemos una asignatura a hablar en público lo tenemos que hacer es en otros contenidos en otras asignaturas fomentarlo esta actividad salir al bar con las cañas en el fondo lo que va a facilitar es esto bueno todos los estudiantes de inmunología por ejemplo mi caso al acabar el el curso académico tienen que presentar un trabajo en equipo en público como si fuera un congreso muy pronto en segundo de Medicina si ese es el tercero de Enfermería así pero se van a ver en una en una tarea que luego lo van a tener que hacer incluso ya ni siquiera como como aquel cuidador para sus pacientes sino cuando vayan a un congreso científico tienen que saber hablar en público que él mismo

Voz 1 17:50 izados así para sí les vacuna especialmente Chema de una pregunta antes de que te vayas porque es que sino reviviendo deberes

Voz 0313 17:58 sí o no o depende

Voz 1176 18:00 depende de diría emocionalmente te diría que no vale pero yo entiendo que hay momentos en el que hay que hacer ciertas tareas el problema es que si las tareas son mecánicas repetitivas tampoco tiene mucho sentido cada nada fuera del aula no si fuera del aula lo que tienen que hacer es investigar curiosear debatir bueno pues tiene todo el sentido para mí el gran problema de los deberes es que generan desigualdad y esto creo que es algo que que cuando hablamos de los deberes no lo planteamos que si los deberes van enfocadas a realizar la tarea hay un momento en el que a mí sólo me puedan ayudar mi familia si tienen un nivel socio cultural determinado un nivel socioeconómico determinando eso creo que la escuela hay más la escuela pública no se puede permitir creo que la obligación de las escuelas compensar las desigualdades estos de deberes a veces las generan más

Voz 1362 18:48 bueno igual los padres más pudientes están menos en casa