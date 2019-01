Combustible ecológico hecho a partir de aguas fecales

si la cuestión fundamentalmente en el agua residual hace treinta años el objetivo era intentar eliminar contaminante contaminantes y depurar el agua paradigmas ha cambiado el objetivo es aprovechar los recursos que en el agresiva aunque no lo creamos en residual hay nutrientes que les sirven a las bacterias también a las microalgas para para para crecer entonces con el agua exhibió a lo que hacemos es la usamos como caldo de cultivo reducimos una biomasa que estaba formado me he dicho de bacterias y microalgas fundamentalmente esa biomasa después la dijeramos igual que ocurre en nuestro intestino pero nunca enorme veinticinco grados Si producimos bio metanol llevas

la mente no no no hay agua residual suficiente en el mundo para para dar combustible a todo el parque automovilístico pero sí puede ser como todas las soluciones una solución no del problema pero forma parte de la solución por ejemplo para para la para el parque de autobuses urbanos valdría para los camiones de basura o como se está haciendo ahora para para algunos vehículos de uso municipal

Voz 5

05:31

