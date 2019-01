Boris Izaguirre en La Ventana de la Tele con Mariola Cubells

Voz 1 00:00 la Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 2 00:12 Manolo buenas tardes buenas tardes Carlos estoy que estoy haciendo en Twitter lo que estaba pegando no

Voz 0297 00:17 primero no pero pero claro hombre es lo que está claro

Voz 2 00:19 cuando aquí o yo me estén es tú tienes sueños recurrentes pues no a mi me encantaría recordar los sueños me siquiera recordarás no hay algo

Voz 0313 00:27 uno que se repita cosa haya ondulado y una época

Voz 2 00:29 Peter durante ocho años no tengo ninguna sensación de recordarlos y es muy simple Mi vida mientras duermo

Voz 0313 00:36 bueno pues espero y deseo que los oyentes de La Ventana tenga una historias un poquito más rica sea contar porque les proponemos dentro de media hora tendremos además un experto que con nosotros hablar de sueños recurrentes a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta oye peso casi repite me espérate ya lo contaré después eso que se repite unos vuelan es un recuerdo agradable que no llegas a un sitio que no llegas que denuncia siete Can los dientes te y al vacíos narra hay bueno pero sus sueños recurrentes y tienen una explicación por eso es muy interesante que lo que lo comentemos lo lo compartamos esta tarde oyentes de La Ventana sueños recurrentes que soñar mis nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o a través de las redes sociales sueños siempre el más recurrente de nuestros oyentes por ejemplo el que cuenta a Gorka

Voz 3 01:23 que dice que sueña que tiene pendiente alguna asignatura de la carrera pero hoy en día que pasa su vida actual claro no sabe ni dónde están los apuntes ni quiere ser profesor donde está el aula ni cuándo donde es el examen sueño siempre en las redes sociales y nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0313 01:39 serán un ratito siempre que abrimos La Ventana de la tele lo acabamos de hacer Nos gusta dar pistas sonoras sobre nuestros invitados no o invitadas pueden ser pistas de una serie ya lo sabes no varió en curso de un programa de música o de ciencia un informativo da igual lo que sea pero yo creo que hoy no es necesario porque cree que lo más potente que tiene nuestro invitado de hoy es su nombre es es una marca con lo nuestras pantallas hace ya veinte años bueno se coló incluso antes sin saberlo nosotros porque era coguionista de alguna telenovela pero bueno que le conocemos desde hace veinte años y esta tarde nos hace me hace muchísima ilusión que se asome la ventana para hablar de televisión Boris Izaguirre buenas tardes amigos

Voz 0297 02:16 encantado es un sueño recurrente ver bueno en realidad son dos pero el más recurrente es que bueno o malo es aterrador hoy estoy siempre en un lugar complicadísimo de acceder y tengo que llegar a la reunión de guía donde Crónicas marcianas oye no llega si de repente a veces por decirlo no no no Javier no pero siempre hay por ejemplo pues Amparo Miralles que durante mucho tiempo porque eso es productora llamándome pero dónde estás dónde estás y hay veces que estoy solo sigue esté en Caracas viendo de la de la de la Glorieta de los museos donde estaba la Filmoteca seis Nacional que es mi refugio peligran gran biblioteca de Alejandría florecido una explicación por qué gente

Voz 0313 03:04 que trabaja en la tele en la radio que llegas tarde

Voz 0297 03:07 con informativo al televisor relojes del telediario de la cuenta atrás así es que vamos los señor tantas veces que ya no ya perdió la cuenta pero pero a que siempre te te te te probó con las angustias Khadija justo te despiertas y otra vez pensar otra vez este sueño yo llego a la conclusión que es una manera como de corregir mi crónica impuntualidad que yo hago todo lo posible por ser puntual y es posible si esta vez es porque no porque poco a poco estoy entrando en vereda en ese aspecto

Voz 0313 03:33 el dicha una M que tiene nombre de vermut pues bueno

Voz 0297 03:36 que lo es el pero lo hace una misma misma cuando yo me mudé a Madrid en el noventa y cuatro y yo siempre pensé que yo tenía un nombre de espía porque es un hombre ruso con Abelló va con él

Voz 2 03:51 bueno también muy también puede también por Alfonso Araque

Voz 0297 03:56 llama la idea de que alguien me viera esa forma pero no porque todo el mundo ya me saludaba y saludable parecía como divertido como hablaba y todo en esa en esa época llamaba mucho la atención mi excedentes porque no no no lo escuchaban tanto

Voz 2 04:07 Boris que es verdad lo que dice Carles que es una imagen de marca ya hablando más Boris Izaguirre la marca seguramente verdad

Voz 0297 04:18 Boris bueno yo lo inventé ya sabes que mi nombre completo es Boris Rodolfo cuando yo publiqué mi primer artículo en el Nacional tenía dieciséis años iré en firme de Boris y firme era bueno yo pensaba que un amigo mio sabía ha declarado a través de un artículo que había escrito en papel literario del Nacional en Venezuela y yo les respondía aceptando su declaración pero era todo un invento no no tira no si yo una paranoia pero yo aproveché para escribir ella evidentemente está dio carta de amor cocido no era tan interesantes que llame ya pensando con lo que con lo contrapuesto a Boris escribir ya publicaron artículos dieciséis años es un poco precoz

Voz 0313 04:54 el programa que va a estrenar en Televisión Española dentro de un tiempo en que va a empezar a rodar

Voz 0297 04:57 la próxima semana ahora creo que unos cuantos eso Barceló prodigios producto usted niño prodigio alguna vez yo creo que fui más bien como niño precoz insoportable IMI prodigio era convencer a la gente de que yo era un prodigio y como tenía mucha facilidad de palabra de oro de mucho movimiento Navia hasta que hasta que José Ignacio lujo bueno era prodigioso en convencer a la gente de que yo era prodigioso pero no tenía la más mínima disciplina ni muchísimo menos concentración yo tuve una pésima vida académica de hecho yo tengo estudios solamente de educación superior pero que se entiende eso es decir Jon Iturbe quien intentar hacer universitarios tenían que homologar y volver a pasar unos exámenes y unas cosas que no me apetecía Ana José Ignacio que Brujas que mi infancia me dijo no puede seguir con ese show de circo de parecer alguien prodigioso porque es un circo me ofreció escribir con él una tele novela suya que se llamó La dama de rosa entonces yo empecé a trabajar pues muy pronto y me pareció que la universidad ya lo que iba a aprender ya lo estaba ejecutando Boris sí que va a ser prodigiosamente quiero hacer proyecciones yo creo que va a ser un muy estupendo porque es una apuesta fantástica primero que todo de Shine Iberia también de la televisión española de reunir una serie de disciplinas de talentos artísticos un más tradicionales y más exigentes que los que estábamos acostumbrados a ver en otros tales pero es un talent show también ustedes las disciplinas son las la visión la explica Pallàs las disciplinas son artística lírica e instrumentos es decir que también son son jóvenes porque son muy jóvenes y ello piensa que es estarían entre los doce y los dieciséis años y a cada uno de los las aspirantes evidentemente pues están son gente que está concentrada en el Conservatorio las orquestas hemos hecho un flashmob en Palencia así estaba allí una orquesta de jovencitos jovencitos que me llamó poderosamente la atención es verdad lo lo dedicar no verlo entregados que son porque también es cierto que son generaciones que tienen más información que pudimos haber tenido nosotras muchas fuimos niños muchísima más IT por esa misma relación yo creo que tienen también más entrega hizo lo toman totalmente en serio lo ven realmente como una común como una disciplina como futuro para él pero tú presentas lo valoras podía presentar sí sí

Voz 2 07:13 el jurado El jurado aúpa Ainhoa Arteta

Voz 0297 07:17 nos ya Andrés Salado el director director de orquesta es muy salado todo ponis que de base cuatro sin va a ser un gran descubrimiento Paula legítimo caminos Nacho Duato Nacho es maravillosa y también soy yo perdono eso también lo es Ainhoa Arteta daba por descontado ya se da por descontado Nacho está muy entusiasmado que Nacho si has made de ellos decidieran que es una una ventana nunca mejor dicho para a fortalecer el gusto su primer proyecto llama la atención al al al público español sobre el ballet que realmente pues una disciplina en la danza la danza siempre tiene como una sensación estatuto hermano Bremer era bailarina yo no sé si es verdad que yo no yo no esto me vi a mí mismo como bailarín porque sabía mis mis dificultades limitaciones Boris pésima flexibilidad ese tipo de cosas entiendes pero sí que me apasiona la disciplina y me encantan las coreografías tanto en las contemporánea como el vale claro psicosis y entonces yo creo que pero también muy interesante lo que voy a hacer la lírica y evidentemente también el mundo de la orquesta sí yo creo que es interesante Paula Prendes que también fue compañera mía en Masterchef va a ser un poco quién se va a encargar de ese backstage un delicado porque en el bar seis están los padres de pollos eso lo entenderéis todo el mundo ella

Voz 2 08:39 las ella

Voz 0297 08:41 Paula va a estar más con ellos porque yo estoy al frente del del del escenario durante

Voz 0313 08:47 gala que ese es otro Talent esto lo hiciera actuación tienes tu peligro tiene su riesgo porque a veces alguien puede perder los nervios oponerse un poquito así como como con un no

Voz 0297 08:59 pero como urticaria no sé si quiero ese vestido por ejemplo aquí es claro la ciudad las suegras vestido de boda siga tan de repente aparece la suegra aquí aquí Boris a divertirnos busqueda princesa sexys

Voz 1 09:15 Madrid esté insólito es que bonito es me encanta espectacular

Voz 4 09:23 es un vestido corte princesa en el talle encaje lo guardado sobre tul

Voz 0297 09:29 mire es princesa

Voz 4 09:33 ah como con mucha más ese color este eco yo me encanta

Voz 1 09:39 es clásica no les gusta hay échale nota mucho por así sujetador es insobornable luego pues a mi me gustaría que fuera de Blanc oye estamos

Voz 2 10:01 de tiro de los de los peligros de la interactuación ahora interacción porque es verdad que hay en en en sí quiero ese vestido yo creo que por eso estuvo comedido en saludarte en Masterchef Celebrity no hubo un momento

Voz 1 10:17 venga vale trabó el peso logramos no tiene otra cosa yo sólo tengo es voy

Voz 5 10:25 tranquilo te dejo el mío cuadros toma cariño tomaba y luego otro lado bien gorda de una nave poner dos cero por otras de cacharritos previo pago de ETA no va marcando nada no sirve siguen cero hablas te dos ahora supone cero coma no cabe también eh ya está ya está ya está ya está

Voz 1 10:51 eh

Voz 5 10:53 por tranquilo a ver estamos en gramos vale de verdad es que no sirve eso por ahora es la tara ya está entero es que voy a hacer yo voy a sacar tranquilo tranquilo jugamos lo vamos a pensar porque ya está puesta lo vale

Voz 0297 11:13 eh qué te has llevado de Master Chef que como experiencia de verdad autocontrol después visto mete no sabes realmente sí sí gran secreto de Master Chef yo pienso que es que cuando te ves allí hacer la receta tienes un pánico enorme un pánico escénico descomunal de de de fracaso porque la primera sensación que tiene siempre antes de ser una receta ponerse a cocinar es que baja fracasa de pronto el propio programa te dando una una una seguridad increíble ven según un estadio luego otro y de repente te ves que bueno que vale que estás cocinando idea es eso yo creo que es lo que yo me me aplico diariamente no es que me me dé miedo despertarme pero diariamente ante tantas cosas que te enfrentas pues yo voy pensando bueno mira voy a acordarme de ese momento en que el sofrito transparente aunque para mí fue el gran momento mágico wagneriano de Master Chef y todo el mundo decía pero eso como yo digo si es que el sofrito transparente cuando tras aparenta es cuando empiezas a cocinar Arza entonces ese momento yo es lo que lo que tengo dentro y también que cuando yo estaba aterrado de empezar hito Macarena Rey me llevó a comer a Rubén a mí me apoyaba mucho en que Rubén realmente terminará convenciendo debía hacer planes porque yo he calor

Voz 2 12:32 sí es la que como si fuera

Voz 0297 12:38 no es verdad que me gusta mucho es hablar de Macarena Rey muy pero sí que es un genio en la televisión verdaderamente iré a me dijo Mira es verdad que es es un programa muy exigente es muy competitivo hice llama Master Chef todo eso sí

Voz 2 12:53 verdad que parece una broma pero no pero es un programa

Voz 0297 12:56 televisión me dijo ella entonces yo me quedé así haya dijo tú sabes hacer televisión saber a que nadie nunca me había dicho eso sabes

Voz 2 13:04 también te había dicho esto sigue así Delibes usuario Puerto perdido de Europa Javier

Voz 0297 13:09 de repente me dijo Javier Javier Sardá para que también sigamos en esto de los nuevos Javier me dijo tú has hecho mucho con el programa pero hace muchísimos años y en un lugar un una tarde así pero bueno me parece ya les sirve yo mire dije bueno que ellos también lo voy hacer porque si se hacen previsiones impondría hace me dio mucha seguridad aprendería hoy tendría hueco Crónicas marcianas y es la única se mire yo creo que no tendría evidentemente y también yo creo que seríamos una defensa a una forma de hacer televisión quiero decir en la televisión que se hace ahora en mi opinión por lo que me ha tocado también vivir es excesivamente guionista es también excesivamente vigilada desde ese guión Boris con la vida como como la vida en general es verdad

Voz 2 13:56 no ha desaparecido con la Legión de ofendidos de todo que hay por ahí antes abrir la boca te lo piensas un ratito a estilos yo no sé si nosotros quizás también hubiéramos y a lo mejor también tragado por este inmenso

Voz 0297 14:09 de lo políticamente correcto pero en cualquier caso yo siempre recuerdo mucho que es lo que me ha fortalecido a mí también como ciudadano y como persona es tener muy claro lo que se va a hacer pero también la sensación esa de que de gente que tú paracaídas

Voz 2 14:25 es una cosa Boris tú como llevadas porque ese programa fue muy denostado tú sabes que no bueno fue muy fue muy elogiado en Herat Diario lo mismo a partes iguales de Robinson yo quiero saber tú en tu fuero interno como argumentadas la

Voz 0297 14:40 justificación hoy era muy difícil era era muy complicado porque no te olvides que yo de repente hacía cosas increíbles pues esto desnudos e improvisados que sucedían así de repente con los años me di cuenta que fíjate tú que esos desnudos míos en televisión coincidían en el tiempo con un momento de inmensa corrupción en el país donde muchísima muchísima gente estaba ocultando cosas ya estaba como guardando se cosas que sabía ahí que sabían que estaban haciendo mal y sin embargo todas las noches la televisión había alguien que se desnudaba que no tenía ningún tipo de miedo de peces lo que pensado al final que yo creo que es mi respuesta es lo mejor

Voz 0313 15:18 lo peor que te ha dado la tele la tele no te preguntaré por literaturas escrito once

Voz 0297 15:21 libros osea eso lo dejamos para otro día que es lo

Voz 0313 15:24 mejor y lo peor que te ha dado la tele Tele es un instrumento fantástico es un elemento de comunicación potentísimo pero tiene sus pros y sus con

Voz 0297 15:31 haber entendido eso pero que yo era muy pequeño lo mismo si cuando yo entender la la escala mayúscula de la televisión y la cantidad de lugares donde puede llegar la creatividad infinita de la televisión que es innata la revisión es complicada y es difícil es hosca y tosca pero también es creativismo es lo más creativo que existe yo insisto en eso yo lo detecte muy niña porque veía a mi en mi casa que se metía muchísimo con José Ignacio cabrón es una vez más porque José Ignacio había pasado de ser un gran dramaturgo a escribir guiones de telenovela hacía era como algo que horror sin embargo Ignacio estaba eh explicándole a un país como Venezuela a través de sus historias sentimentales de televisión les estaba explicando cómo cómo eran ellos como pensaban como sentí Mian cómo se emocionaba ya había eso me parecía fascinante y es lo que siempre he defendido por ejemplo de la telenovela que de alguna manera también unificó el lenguaje el castellano el español en un continente que es muy difícil de unir como Latinoamérica

Voz 0313 16:32 cuando cuánto ha hablado cuando sopla con alguien de Venezuela por última vez para preguntarle cómo están las cosas

Voz 0297 16:38 en la mañana con con con mis amigos de mi Chat que se llama niñitas ganamos que es una frase niñitas ganamos es que fue una frase que se le escapó alivian la los eso cuando se ganó la Asamblea en el dos mil dieciséis ganadores sí claro que sí es totalmente hijo han Why do yo pienso que es una persona que ha iniciado una gesta extraordinaria y fantástica que por supuesto tiene que contar con el apoyo de los venezolanos que vivimos fuera también por supuesto en los que están dentro no va a ser fácil esta semana que estamos viviendo que es la semana de los ocho días se de de la Europa de la Comunidad Europea y ese eso son ocho días yo creo que cruciales que evidentemente pues terminarán que sea que la Comunidad Europea acepte a Juanjo ha ido como presidente interino continúe esta lucha porque que no va a ser fácil Maduro y el chavismo están aferrados a un poder que ya dura veinte años como mi carrera televisiva en España importa tú ya que sí pero no pero lo hemos pasado por infinidad de proceso civilizaciones de luchas de esperanzas de sueños que se vuelven recurrentes hit frustrado pero esta vez yo sí creo que claramente de la intervención extranjera que no siempre puedes estar de acuerdo con eso porque es muy difícil luego el precio que tienes que pagar por haber permitido esa intervención no presta clarísimo que esto al final es la única manera de acorralar de de poner contra las cuerdas a eso optimista soy muy optimista esta pero también soy muy cauto sea pienso que no hacer no va estos ocho días van a servir para que la Comunidad Europea asuma la interinidad ha sido lamento utilizar esa expresión pero es lo que todo el mundo de lo por supuesto que lo tiene muy no inmaduro no hace más que dar esa señales en tienes esta imagen de antes de ayer en esas lances áreas donde los olores también porque yo pienso que en el fondo hay cosas te son importante no es por ejemplo ver a toda esa cúpula militar defendiendo lo ha desnudado el régimen sin que se trata de un régimen porque durante mucho tiempo ha estado con esta cuestión de que puedes bueno utilizar la palabra pues es un régimen es un régimen militar dictatorial

Voz 2 19:01 dictado un tirano arbitrario

Voz 0297 19:04 clarísimo está clarísimo también que la gesta de I do es correctísimo es decir el apoyarse en ese artículo doscientos veintitrés de la Constitución que hizo el propio Xavi sismo que que que la Constitución este cambio en mil novecientos noventa y nueve con Chávez elegido presidente iba en esa cosita Jon pues está evidentemente que sí hay oposición popular al al mandato pues evidentemente puede llamarse a un presidente interino que convoque esas esas de esas elecciones que todos estamos esperando