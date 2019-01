Hora 25 deportes: Roig intenta corregir su error (29/01/2019)

Voz 1757 00:00 unos veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 1 00:09 buenas tardes al cambio de entrenador en el Villarreal tras como una carambola vuelve porque sabía ahí podría ser una noticia normal si no fuera porque Luis García solamente ha estado cuarenta y nueve días en el cargo esos nada Gustavo si no fuera porque el que les sustituye es

Voz 0919 00:27 Javi Calleja que era el que estaba bien hecha a que habían echado es difícil de explicar lo ha intentado explicar el presidente del Villarreal Fernando Roig a su manera es que es que es difícil explicarlo a ver qué os parece

Voz 2 00:41 agradecer al equipo de Luis García para verlo haberlo intentado por las circunstancias las que sean la situación no no ha mejorado quiere asumir y asumo la decisión que tome es hacer un cambio en la dirección de lo que teníamos en en aquel momento bajo mi responsabilidad bajo mi decisión ha sido una decisión de la que toma con esto todo lo que toma la decisión mía es retomar el el el el técnico detuvimos a principio Sama Javier Calleja es el técnico que será responsable de la plantilla a partir de mañana hasta al resto de la temporada vamos a ir todos a una bajo mi responsabilidad con todos a que vamos a conseguir el objetivo

Voz 0919 01:30 era una broma como presidente que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo os voy a pagar como Bienvenido Mister Marshall

Voz 1 01:37 buenos pero es que era muy difícil hace un mes y medio destituye son entrenador pones a uno nuevo te lo cargas ir recuperas el primero indudablemente el presidente y su consejo de administración son los máximos responsables de la situación que vive ahora el Villarreal

Voz 0919 01:55 enseguida estamos allí la otra noticia del día es la presentación de Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid una presentación emocionante como lo fue cuando estuvo en el Real Madrid y volvió de la Juve y demás hoy el presidente Enrique Cerezo el presidente del Atlético de Madrid le ha querido dar un consejo a Morata de las muchas cosas que le van a recordar estos días la bienvenida

Voz 3 02:19 de ser te toda la suerte y olvidarte de lo que a partir de uno minuto extra a pensar que son los dimes y los diretes

Voz 1 02:28 aquí a jugar al fútbol de meter goles garantías salvo los dimes y los diretes

Voz 0919 02:33 a olvidar los dos nombre el más del mercado en Sevilla ha obtenido la cesión de el croata Marko Ros centrocampista que llega procedente del Nápoles y se acaba de hacer oficial también la cesión de Jesé Rodríguez el canario que estaba en el París Saint Germaine aunque había jugado dos minutos en diez meses

es sí dos minutos en diez meses llega al Betis al equipo de Setién a ver si aquí esperamos todos tiene una trayectoria algo mejor que en el Paris san Germain ya sabéis que esta noche comienzan la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla dentro de veintisiete minutos un emocionante Ximo Valencia Getafe con uno cero de ventaja para el Getafe en la ida con Marcelino Bordalás en los banquillos que eso es todo un espectáculo enseguida estamos allí

Voz 4 03:27 hola buenas tardes a ver quisiera quisiera comentar el fichaje de de Morata por el por el Atlético de Madrid que viniendo de Madrid está como yo me parece me parece bien eh no entiendo la reacción de parte de la ficción con este jugador no he visto esa reacción Nickon Adán Nickon Juanfran Nickon Filipe Luis que creo que han pasado por la misma casa que que Morata que en a Kameni con quién ha empatado Katyn por favor darle una oportunidad ya de nació ha pedido su entrenador creo que son injustos im muy muy muy forofos es como si en Air Madrid hiciéramos

Voz 4 04:10 Simone Messi vamos para pegarnos un tiro gracias

Voz 1201 04:15 bueno sí sí el Madrid ficha Messi los tiros en los pegaría no

Voz 1 05:35 íbamos a empezar mandando un abrazo fuerte y mucho cariño a nuestro compañero Mario Torrejón que hoy ha perdido a su padre momento difícil para Mario hoy para toda su familia así que querido Mario para ti y los tuyos todo nuestro cariño en estos difíciles momentos sabes que se os quiere mucho aquí mucho ánimo para todos a Mario

Voz 0919 06:04 y ahora lo vamos a Mestalla Valencia Getafe uno cero en la ida para los azulones vaya pinta tiene el partido hoy vaya expectación que hay por ver si Marcelino Bordalás Liman

Voz 8 06:17 cerezas Pedro Morata Ximo balonmano muy buenas tardes hola qué tal Gallego saludo buenas tardes desde Mestalla

Voz 9 06:23 no yo creo que como sigan así van a acabar en los banquillos pero de un juzgado si continúa con esa escalada en cualquier caso creo que acabará hoy ha ido realmente el público de Mestalla y los aficionados del Getafe que se desplacen desde allí pues van a estar evidentemente pendientes de cuál de los dos se mete en las semifinales de la Copa del Rey cuando los aspersores empiezan a mojar para poner césped de Mestalla rápido y cuando las alineaciones son ya oficiales por parte de los dos equipos recordando que por parte del Valencia estaba la duda de si Marcelino iba a jugar con más suplentes son menos suplentes al final hace un equipo absolutamente titular ante la posibilidad de remontar el uno cero de la ida y poder meterse en las semifinales un Valencia que no tiene a Guedes ni acordó vía por lesión porque tiene un permiso por el fallecimiento de un familiar cercano allí están fuera de la convocado Soria hizo Robben veto negociando con el Levante una posible incorporación van a jugar por parte del Valencia Schäuble en la portería pichichi lateral derecho Gayá en la izquierda Garay Gabriel centro de la defensa Parejo pas doble pivote Carlos Soler en la derecha en la izquierda Ferran y arriba van a actuar Santi Mina y Rodrigo Moreno Machado el Getafe que no tiene a quién como novedad importante también estafa

Voz 0919 07:32 hora de convocatoria por lesión larga Amat

Voz 1038 07:35 pero el once inicial es también ya absolutamente confirmado Ximo Manzano muy buenas hola qué tal muy buenas está confín

Voz 8 07:41 Amado están a punto salir a calentar los jugadores los once que ha decidido Pepe Bordalás que son los siguientes Chiquito la bajo palos la línea de cuatro a tres Damián Suárez en la derecha Antunes en la izquierda la llene Cabrera en la pareja de centrales Flamini máxima Beach el ex del Valencia en el doble pivote en las bandas veremos si parte por la derecha Cristóforo por la izquierda Portillo la pareja de delanteros mata el hombre gol en el partido de ida Jorge Molina uno cero en la ida

Voz 9 08:12 se enfrentan dos de los equipos gallego que menos goles recibe en en el campeonato liguero va a pitar Estrada Fernández desde las nueve y media de la noche el partido desde las nueve de la noche en la sintonía del Carrusel Deportivo de la Cadena Ser en ser más ocho y XXXVIII hora25 de bordes en la SER

Voz 1 09:52 antes de repasar la novedad

Voz 0919 09:54 desde la Copa para mañana las noticias del día ya sabéis cambios en el Villarreal Luis García destituido por el consejo de administración Fernando Roig ha decidido repescar a Javi Calleja que fue destituido hace mes

Voz 1 10:08 enmedio el presidente

Voz 0919 10:10 de Roig ha intentado explicar porqué no ha elegido otro porqué quiere recuperar la Calleja Calleja evidentemente conoce la plantilla como la conocía hace un mes y medio cuando se lo cargaron ya ha dicho que uno nuevo mejor no

Voz 2 10:28 pues yo a mi opinión sino lo hubiese hecho es no cambiar por qué porque no tenía conocimiento habría que darle cuatro cinco seis siete ocho partidos de espera de lo que ver conocimiento yo creo que no estamos para perder cinco seis siete ocho partido porque perdemos cinco seiscientos yo partidos estamos muertos no se pueden perder ni un minuto la decisión tomada ha tomado de cara al español no se puede esperar nos quedan diecisiete jornadas es una decisión mía con la experiencia de anteriores y que no podía demorarse más que tienen que cambiar no quiere decir que hay que cambiar persona que hubiera alguien que que tuviera un aval de que garantizara

Voz 1757 11:10 yo lo que es echado a perder esos no hay ninguno

Voz 2 11:13 veinte prometen ni prometer hasta meter una vez metido

Voz 1 11:19 una vez metido nada de lo prometido en ese refrán au dicho no sé si tiene mucho que ver con el mercado entrenadores pero es una aportación de Fernando Roig ha

Voz 0919 11:31 a lo difícil que es fichar un entrenador y acertar evidentemente bueno vamos a Villarreal como está Luis García Plaza cómo le ha sentado como está Javi Calleja que estaría por ahí vuelve a entrenar a los que eran sus jugadores hace mes y medio Xavi Heathrow buenas tardes qué tal

Voz 14 11:45 el gallego muy buenas pues sí estaba siete kilómetros de Villarreal en Benicàssim donde resida habitualmente Javi Calleja ya ha recibido la llamada de Fernando Roig me imagino que sorprendido porque nadie esperaba que la decisión del Villarreal fuera volver a llamar a su ex entrenador algo prácticamente inédito en la Liga española cuarenta y nueve días después de ser destituido bueno pues ha sido así está la decisión don Fernando Roig que además asume como propia por encima incluso del máximo responsable de la parcela deportiva que es el el consejero delegado su hijo Rosneft Querol en una decisión que además no ha sido consensuada con el Vestuario de que veremos mañana al vestuario como recibe a su ex entrenador y una decisión que ha tomado por sorpresa a Luis García Plaza esta mañana dirigido el entrenamiento pensando hablar español y una vez acabado ha sido requiere requerido en las oficinas para comunicarle que no iba a continuar esto la redacción de Luis García después de enterarse de la noticia

Voz 1342 12:35 ha sido sorpresivo porque esperaba estar en español y porque no había tenido ni un solo detalle que que que no pero hay que respetar las decisiones claro porque porque me siento capacitado vivo e con fuerzas con ganas e con todo lo que lo que tiene que tener uno al frente de un equipo para sacarlo y estoy segurísimo obligamos a Reverte

Voz 15 12:55 Iker deberá también que el que venga también

Voz 1201 12:57 la a

Voz 0919 12:59 es un récord absoluto cuarenta y nueve días irreal pescas al entrenador al que habías echado el Valencia en su día destituyó a Guus Hiddink y luego volvió a contratarlo la misma temporada pero fueron dos presidentes diferentes lo había destituido

Voz 16 13:15 sí

Voz 1 13:15 aquí lo repescó Paco Roig aquí lo ha hecho todo Fernando Roig

Voz 0919 13:20 la otra noticia del día bueno que le vaya bien qué es lo que deseamos todos a Javi Calleja la otra noticia del día era la presentación de Álvaro Morata que hasta ahora tiene que haber completado su primer entrenamiento a las órdenes del Cholo Simeone Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 13:34 qué tal Gallego buenas tardes lo ha hecho lo ha completado su primer entrenamiento mucho cariño de los compañeros sobre el césped el Cerro del Espino del propio Cholo ya es uno más del engranaje rojiblanco la una se presentaba entre otros además del presidente y de Andrea Berta ha estado Manolo Briñas socorro Morales uno de los delegados de la cantera que coincidió con el bueno de Álvaro Morata evidentemente se le pregunta estos días por sus sensaciones por su tu corazón atlético por su pasado Él tiene claro dónde tiene que volver habla

Voz 0105 14:05 creo que que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento lo que yo siento yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí he tenido la la posibilidades de venir aquí no es la primera vez que yo había dado mi palabra que en cuanto en cuanto se pudiera hacer yo iba a venir aquí y eso es lo importante yo no tengo que hablar más con palabras toca hablar en el campo que es lo que importa Hay no sé lo que tengo que hacer hacer eso está claro

Voz 0919 14:32 jugador que viene cedido por lo que en esta temporada y una más aunque en el Chelsea dicen que hay una opción obligatoria de compra dentro de año y medio que tendrá que efectuar el Atlético de Madrid vamos con lo de mañana la gran eliminatoria de cuartos de final Barça Sevilla en la ida dos cero para el Sevilla en la ida Valverde dejó fuera de la convocatoria a Leo Messi puso un once de circunstancias parece que la vuelta va a ser diferente porque ya tenemos lista de convocados Messi mañana está Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 15:01 qué tal Gallego buenas tardes si está Messi están todos los cracks va con todo el Barça no reserva nada Valverde sólo ha descartado a Murillo a Samper ya Denis Suárez que está a puntito ya de cerrar su cesión al Arsenal is siguen lesionados Umtiti Eden velé Valverde ha dejado claro que sólo piensa en la Copa mirando eso sí de reojo al partido de Liga frente al Valencia pero la prioridad mañana remontar pasar como hizo Messi ayer le pide Valverde a la gente que acuda al estadio para vivir una noche especial pero también dice que caer no sería un fracaso porque pase lo que pase dice Valverde la vida sigue

Voz 17 15:36 si mañana no se detenciones pasar para mañana las prioridades la este partido de mañana de Copa

Voz 18 15:41 las cruces que queremos seguir en la competición tanto Piqué como como Leo lo he dicho antes es un reto para nosotros pero en el fondo es un reto para todos bueno algunos lo tildan de fracaso para meterte el dedo en el ojo otros bueno pues

Voz 19 15:53 mira una decepción no sé que para que la siga

Voz 0919 15:56 la vida sigue pero bueno cualquier caso Ganemos

Voz 18 15:58 Ramos eso otro enfermos lo cierto es que saldrá el sol y tenemos otro partido el sábado

Voz 0017 16:03 por lo tanto el Barça quiere la Copa como dijo Messi pero pase lo que pase saldrá el sol que es un poco lo que dijo Gerard Piqué

Voz 0919 16:10 Sevilla preparado para ese partido y además con un refuerzo de última hora Santi Ortega buenas tardes

Voz 20 16:16 qué tal Gallego buenas tardes las ausencias de escudería son las novedades en una lista en la que entra Javi va que el hijo del histórico Ramón Ramón que el delantero del Sevilla otros equipos la Liga española y Marco Roque ha llegado hoy ha sido presentado esta misma tarde vamos a escuchar a Machín que sabía todo esto que podía ocurrir con la Barcelona de grandes refuerzos te grandes llegadas a a la convocatoria de todos los buenos del Barça

Voz 0919 16:37 necesita un gol esto es Machín nosotros tenemos que

Voz 21 16:40 a hacer bueno el resultado que hemos hecho aquí y eso pasa por competir bien

Voz 2 16:45 hacer gol que se creo que va a ser

Voz 21 16:47 según un objetivo para aumentar mucho nuestras probabilidades de pasar la eliminatoria

Voz 20 16:53 detalle de última hora gallegos reunión en el Sánchez Pizjuán ante la gente de Sarabia e ir Pepe Castro intentando desbloquear solucionar la renovación del contrato de futbolista que cuenta con varias ofertas muy importantes para marcharse ya la ida del crudo dejarlo cerrado las próximas horas

Voz 0919 17:10 lo contaremos gracias Santi la otra eliminatoria de mañana Betis Espanyol empate a uno en la ida en el Betis Brandon Quillo más pendientes de ese refuerzo que ya es oficial GSEE llega cedido al equipo de Setién hola hola llega a Jesús efectivamente ya está en Sevilla podría incluso mañana a estar en la lista se cae

Voz 1201 17:27 con una rotura muscular se va a perder varios partidos puede entrar Joaquín Ibarra reservar a Junior para no forzar pero atención

Voz 1757 17:34 a la rajada de Setién tras el arbitraje detrás

Voz 0919 17:37 de en Bilbao

Voz 1757 17:39 no lo quiero poner como excusa de verdad yo soy muy mal entrenador el Atleti nos ha ganado bien yo echo los cambios mal lo hecho todo mal pero esto de verdad esto es por el fútbol no es por otra cosa yo creo que el fútbol merece otra otro tratamiento creo que los árbitros deberían interpretar mejor que las actitudes porque es el único recurso que tengo yo de un árbitro espero lo mismo que de un juez que sea justo

Voz 1201 18:09 sacaron muchas tarjetas no añadieron el tiempo que él creía que merecía que se añadiera en fin muy quejoso en el día de hoy pero ha hecho una reflexión profunda espera que sirva

Voz 0919 18:19 la última hora del Espanyol para ese partido de mañana Raúl González

Voz 22 18:22 hola qué tal Gallego muy buenas con la baja en el lateral izquierdo de Dídac Vilà que se une a las bajas en defensa de David López Naldo y Óscar Duarte recupera rubia Adrià Pedrosa que será titular en el lateral izquierdo el español está obligado a marcar el que no estará mañana gallego es pule y ha sido presentado hoy y mañana se le harán pruebas definitivas en la clavícula para saber si tiene que pasar oró por quirófano

Voz 1201 20:42 bueno grande la Ana Terradillos desde Venezuela no es par de sus crónicas interesantísimo dos cosas más de fútbol a primera tiene que ver con el partido que se jugó ayer el último de la jornada que puede pasar desapercibido para muchos pero que ayer al Rayo Vallecano le sacó del descenso la victoria en el campo del Alavés del Rayo de Michel les saca de los puestos de descenso y está en una racha José Palacio tremenda bueno están buenas

Voz 1038 21:11 tarde Gallego trece puntos de quince posibles cuatro victorias uno empate prácticamente al mismo ritmo que el Fútbol Club Barcelona el único de Le puede seguir los pasos a este Rayo Vallecano de Michel que acabó dos mil dieciocho genial con la victoria ante el Levante dos mil diecinueve lo ven positivo ayer el gol de Raúl de Tomás por cierto nueve goles en Liga los mismos que Karim Benzema en el pichichi del Real Madrid hacen que sea también el primer equipo que gana en Mendizorroza en nueve meses y que salga del pozo que ya está decimoséptimo tras veintitrés puntos dos más que el Celta de Vigo que es el que el censo Hi5 sobre el Villarreal por eso es normal que Michel anoche en El Larguero están hubiera sido con

Voz 27 21:46 bueno y es una alegría inmensa empate pero bueno al final

Voz 2 21:50 esta dinámica positiva hace que tengamos tres puntos importante

Voz 27 21:52 hicimos síguenos sacan de una

Voz 0919 21:54 zona enorme el Rayo y la otra de fútbol de nuestro país tiene que ver con la Copa de la Reina porque mañana se juegan los cuartos de final ya hay unas eliminatorias en esta Copa de la Reina tremenda Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 28 22:07 qué tal buenas tardes Gallego mañana tendremos un día histórico en el fútbol femenino el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Athletic y el Atlético de Madrid se disputará en el estadio San Mamés la afición respondió de la mejor manera posible han llamamiento del club sean vendió todas las entradas disponibles habrá lleno en la zona baja de la catedral que es el espacio que habilitado el club para los a veces al para los aficionados el partido se jugará a las siete de la tarde además tendremos los encuentros entre Real Sociedad Rayo Vallecano a las seis Levante Sevilla las seis y media en Madrid Barcelona a las ocho de la tarde recordemos que estos cuartos de final se juegan a partido Uceda

Voz 0919 22:39 hemos vendido para ver al Atleti y al Atlético de Madrid femenino está progresando a marchas forzadas y nos encanta el fútbol femenino verás hoy hay jornada en la Premier ya hay una noticia tremenda en la Premier ya sabéis que Emiliano sala al jugador argentino desaparecido en el Canal de la Mancha desde hace días es una de de las noticias tristes del fútbol bueno pues Emiliano sala va a estar en un partido hoy en la Premier Bruno Alemany cuenta no buenas tardes hola Gallego muy buen

Voz 0301 23:16 las pues es el primer partido que juega en Cardiff el club destino de sala después de que le traspasaran al Nantes lo está jugando en el Emirates en el campo del Arsenal hizo el club gunner el club que actúa hoy como local le ha incluido en la ley

Voz 1038 23:32 está de del partido como si estuviera en la lista de

Voz 0301 23:34 convocados la que han ofrecido a la prensa medios de comunicación también a los aficionados así que está presente Emiliano sala en este arsenal Cardiff que acaba de empezar y que va empate a cero como el resto de la jornada practicamente en Inglaterra las nueve arranca el

Voz 1038 23:50 H Marinette Marley y el Newcastle Manchester City sí

Voz 0301 23:53 ganan los de Pep Guardiola se van a poner a la espera de lo que haga mañana en Liverpool a un punto de los de Jurgen Klopp ha empezado también partido de Copa Italia entre Milan y Nápoles de momento empate a cero juega semifinales de la Copa de la Liga en Mónaco ya con jardín otra vez con el técnico portugués al mando lo juegan a las nueve y cinco contra él dado Qatar en el partido de semifinales de la Copa de Asia se va a enfrentar por tanto en la final el viernes

Voz 1038 24:17 es a Japón Qatar cuatro Emiratos cero en partido que se ha disputado esta tarde

Voz 0919 24:21 gracias Bruno vamos a hablar de Carolina Marín que finalmente pasó por el quirófano esta mañana para reparar el ligamento de su rodilla derecha cómo ha ido José Antonio Duro cuéntanos

Voz 9 24:30 ha ido muy bien inicia ya gallego periodo de recuperación en torno a siete meses en el dique seco por lo que llegar al Mundial comienza en agosto se antoja bastante complicado el objetivo la prioridad eso sí esto que dos mil veinte el problema es que la onubense va a tener cuatro meses menos que sus rivales para estar entre los cabezas de serie para la cita olímpica lo ha dicho el doctor Guillén lo dice también Fernando arriba su entrenador todo perfecto y ahora lo que toca es recuperarse lo más importante

Voz 0105 24:56 ahora mismo es que la operación va a ser muy bien lo que tenemos que pensar ahora ese tener paciencia Hay en la recuperación que provenía vuelve a estar sana me extrañaría que que tuviéramos listo para jugar el Mundial y cuando digo

Voz 17 25:08 entonces poco garantías a estar sanos estar al cien por cien para para ir a ganar

Voz 0919 25:13 lo importante es que la rodilla de carabina quede en perfecto estado NBA Javier Blanco buenas tardes

Voz 1 25:19 lo de los Warriors

Voz 0919 25:21 empieza a estar calentito a la máquina pero pero

Voz 29 25:23 que alguien muy caliente impresionante cómo está gordo gallego once victorias consecutivas anoche su víctima fueron los Peix es que no tuvieron ninguna opción la verdad es que los países tampoco se lo mismo con la baja de Víctor Álamo que ya sabéis a perder lo que resta de temporada en el primer cuarto los de la bahía ya ganaban de dieciocho Indiana icono numerosos por ejemplo

Voz 1 25:42 los como estos Carrie se fue al descanso con un Inma

Voz 29 25:44 dado cinco de cinco en triples con Stephen terminó el partido con veintidós puntos y un setenta y cinco por ciento de acierto en triples once victorias seguidas diez victorias consecutivas fuera de casa que el dificilísimo NBA Hi5 de cinco desde que debutó De Marcus Cousins que era la pieza desde Málaga a este

Voz 0919 26:01 mega equipo en el que ahora ya el ímpetu

Voz 29 26:04 Pilar han sido cinco jugadores fruta All Star obviamente son líderes del Oeste aunque en el este todavía hay un equipo que tiene mejor porcentaje Vitoria se son los Bucks de antes y en el resto el lo que les dejó la noche Victoria de Charlotte contra los Knicks con doble doble de Billy los Celtics ganaron en Brooklyn al antes incluso los Lake a los Clippers y los Nuggets ganados Gillis un buen Gasol que anotó veintiocho puntos y esta noche gallego y un partidazo Lakers Sixers a las cuatro y media todavía no va a estar Le Bron James pero la buena noticia para los Lakers es que parece que este jueves ya para regresar

Voz 0919 26:34 esta semana cerramos el programa con lo nuevo de los Ramones de Algete los Nick en otras noticias del martes tenemos fútbol sala ahora mismo Toni

Voz 16 26:54 si no acaba de terminar partido ha jugado la selección española contra Hungría victoria siete cero facilitó hattrick de Fernando mañana repetir rival en Pozoblanco recordamos el domingo juega contra Brasil en Cáceres y el partido grande será el próximo martes en una semana contra la selección canarinha en el Huici encender de Madrid timar de baloncesto dos partidos de la Champions FIBA el Montakit Fuenlabrada virtualmente eliminado tras perder en República Checa ante el Nymburk y el UCAM Murcia que ya está en octavos busca certificar su liderato hoy ante el alemán jugar ahora segundo cuarto gana dieciocho dieciséis aquí lo dejamos

Voz 15 27:26 no me gusta Solari