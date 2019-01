Todo pendiente de lo que ocurra en el Supremo

Voz 1150

00:07

dentista se anuncia para el próximo viernes es la señal de salida en el juicio por el uno de octubre durante un año soberanismo catalán ha vivido a la espera de este momento por un lado la solidaridad con los acusados es el único imán que atrae la unidad del independentismo por otro lado ha sido la gran coartada para el inmovilismo como si todo quedará pendiente lo que ocurre en el Supremo para el presidente Torra debería ser el momento en que relanzar el independentismo aunque la opinión más extendida es que después del juicio ya no habrá excusa para seguir dilatando la aceptación de la realidad y la remisión de las estrategias los últimos movimientos van en la dirección de preparar el día después la improvisada presentación de la criada expresa el temor de Puigdemont quedarse en fuera de juego cuando llegue el verano se ha Carlos cuál sea la sentencia después de ella el conflicto entrara en una fase nueva casado teme que para compensar la alianza con Vox en Andalucía Ciudadanos de algún gobierno al PSOE después de las elecciones de mayo en Podemos se teme que su guerra fratricida otorgue polivalencia Ciudadanos para hacer mayorías a la derecha o la izquierda en Madrid una vez más se confirma que el centro no es una cuestión de ideología sino de geometría por ejemplo el que ocupa el lugar tres entre cinco desplazarse hacia un lado no significa perder el centro si el conjunto de partidos se ha movido en la misma dirección Venezuela sigue protagonizando la política española con Pedro Sánchez en América subiendo el tono verbal contra Maduro muchos dan por acabado al líder chavista pero nada garantiza que la agonía sea rápida Maduro resistirá mientras la cúpula militar aguante de la capacidad de la oposición de garantizarles un futuro sin problemas con la justicia dependerá que suenen pronto los tambores la tradición más de un millón de personas se han afiliado mutuas privadas después del tijeretazo que el PP dio a la sanidad pública en dos mil trece la derecha sabe perfectamente para quién trabajan nunca se equivoca