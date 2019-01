Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:23 árbitros buenas hoy recuperamos esta frase para la cara B me de suelo esto sufriendo una dictadura además incompetente

Voz 1880 00:33 importantísimo años el además una dictadura además incompetentes son palabras de Alfonso Guerra ex vicepresidente del Gobierno iraquí de ayer en la Cadena Ser en Hoy por hoy pero vamos a escuchar cómo continúa porque explica el porqué de lo que

Voz 3 00:45 porque a veces las dictaduras liquidan la libertad del pueblo pero al menos tienen eficacia en el terreno económico en el terreno de los servicios

Voz 1880 00:53 dictaduras que a veces tienen eficacia dice Illa acaban

Voz 3 00:56 entonces en la dictadura las manos y no para nada

Voz 1880 00:59 bueno pues para que sean los que deben la idea vamos a escuchar ahora la frase

Voz 1880 01:21 hablar de sus diferencias entre el adicto

Voz 3 01:24 la dura de Pinochet horrible y la dictadura de Maduro horrible hay una diferencia que en un sitio la economía no se cayó y en otros y se ha caído guardan en no querer ver esta diferencia es ponerse una venda porque son amigos de uno son amigos de Ono no

Voz 1880 01:39 bueno Ángels yo creo que hoy está más que justificado que la cara B para analizar qué es una dictadura no y también si las hay buenas y mal

Voz 3 01:45 sí además porque tampoco es el primero Guerra que ha hablado de la eficacia de las dictaduras

Voz 1880 01:50 sólo en dos mil dieciséis Albert Rivera de vuelta de Venezuela el veinticinco de mayo de ese año de dos mil dieciséis de las dictaduras

Voz 4 01:56 eh no tienen democracia no tienen libertad pero tienen cierta paz y orden porque todo el mundo sabe lo que hay no digámoslo así pero aquellos Pedro aquellos una tiranía arbitraria

Voz 1880 02:06 las dictaduras tienen cierta paz y orden lo de Venezuela es peor sin entrar en buenas y malas

Voz 3 02:10 la dictadura como régimen político que características

Voz 1880 02:13 bueno pues ahora sí lo vamos a preguntar a Lluis Orriols pero un primer acercamiento al término dictadura es régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona un grupo Organización y reprime los derechos humanos las libertades individuales en la antigüedad romana era la magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales viene del latín de dictar que es dictar ha resultado así que es Gobierno donde alguien dicta donde alguien da las órdenes Órdenes Ángels que se dan en todos los terrenos hoy por ejemplo la música que vamos a poner en la cara B va a ser un recorrido por algunas de las canciones que las dictaduras de distintos países censuraron vamos con la primera con este tema años habrían los Rolling Stones su concierto el veinticinco de marzo de dos mil dieciséis En

Voz 5 03:04 Habana en Cuba ellos no pasan por allí desde hacía cincuenta años peso los profesor

Voz 3 03:09 la ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches hola buenas noches que es una dictadura

Voz 6 03:14 bueno es la ciencia Política el concepto dictadura es un concepto residual realidad dictadura que decir no democracia no pronto lo que no es lo que no es democracia liberal el se denomina en términos gen

Voz 7 03:27 pericos como como dictadura por tanto lo que menos que preguntarnos es que una democracia no y ahí sí que hay distintas versiones hay la versión minimalista de digamos que es un procedimiento de reemplazo de las élites donde hay incertidumbre ex ante antes de las elecciones de quién va a ser el próximo presidente próximo miembro del eje con el líder del Ejecutivo a acatamiento digamos de los resultados Expósito es decir que después de esas esas elecciones la posición acepta eh eh digamos quedarse en la oposición esperando que haya un reemplazo del poder en en el en un futuro Esa sería la visión minimalista luego ahí se añaden pues a libertades civiles libertades políticas elementos digamos que que sofisticado un poquito

Voz 3 04:09 más la la definir si podemos hablar de dictaduras eficaces dictaduras ineficaces

Voz 7 04:14 mira eh un acto gráficas de una dictadura que es capaz digamos de repartir rentas entre las élites que apoyan ese régimen y que por lo tanto no cae no esos

Voz 1880 04:24 entre las élites entre entre tories no

Voz 7 04:27 acción digamos de élites a en las que digamos la opinión pública tiene una un papel residual ahora si hablamos de eficacia económica que yo creo que Alfonso Guerra se refería esto ha yo creo que es es es es confundir mucho el debate precisamente porque si algo sabemos de los estudios de ciencia es que no hay ninguna evidencia clara de que las dictaduras genere mayor crecimiento económico que las democracias ni tampoco menor crecimiento económico es decir que hay ahí digamos hay una confusión digamos entre régimen político hoy a su hijo que es crecimiento económico el crecimiento económico digamos vapor Dry dictaduras eficientes en crecimiento económicos ahí hay dictaduras que son desastrosas igual que hay democracias de una de un lado y otro por tanto no podemos calificaron a un régimen político por sus resultados económicos tienen que ser por otros elementos

Voz 3 05:15 cae decir porque no no vale además no sólo calificar a una dictadura por el resultado económico porque hay muchas otras cosas claro claro

Voz 7 05:23 esto es un debate que en ciencia política es es es se ha debatido es decir ese sueldo se ponen esa comparación de entre China y la India no una democracia eh y una dictadura no y como la dictadura ha sido capaz de crecer más que la democracia no eso digamos que es un dilema que muchos han intentado estudiar de es verdad que las dictaduras dan condiciones para un mayor crecimiento económico mira eh no hay el resultados claros en eso ya te lo digo lo que sí que hay resultados claros es una cuestión es que mienten más las Bonet organizaciones internacionales sobre su crecimiento del PIB eso está demostrado las dictaduras envían a Banco Mundial otras internacionales datos más falseado sus sobre su crecimiento económico no eso sí que lo sabemos y puede haber democracias con rasgos dictatoriales sí sí absolutamente es que mira hay una cuestión que no podemos considerar a una democracia nadie Toro como algo dicotomía o algo es democrático o algo es dictatorial alto un no es así no hay un hay todo una zona de grises y aún cada vez más cada vez más no porque antes era como más fácil catalogar digamos las demoras las dictaduras porque solía Bertran transiciones más traumáticas nos Trànsit transiciones digamos de golpes de Estado no pero en la actualidad las democracias mueren poco a poco las democracias mueren pasito a pasito en las primeros pasitos donde donde vamos viendo que las democracias se van deteriorando incluso la gran mayoría de la población son incapaz desde que esas democracias están deteriorando eso es precisamente lo que peso en Venezuela a Venezuela Hugo Chávez alcanza alcanza ya el Ejecutivo siendo una democracia plena y el deterioro es progresivo cuando empieza a ser una dictadura Venezuela pues no sabemos lo que sí sabemos es que ahora mismo Venezuela no es una democracia plena como podría ser España o el Reino Unido tampoco es una autocracia dura como podría ser Corea de Norte no es sexta en un en una zona gris no les llamaría es dictadura los politólogos es son un poquito más finos lío Mariana no gracia que sería como un régimen que que tiene un que es un híbrido entre entre entre ambos regímenes que que tiene digamos características de ambos ahora si la pregunta es es una democracia liberal plena las respuestas no gobernando si si sólo hace muy la división entre democracias liberales plenas y el resto podríamos decir que sí que no es una democracia liberal plena y que por lo tanto como digamos como residual quedaría como dictadura

Voz 8 07:47 sí no pero Maduro introduce un cambio con respecto a Chávez y es que ordena anular esta Asamblea Nacional de la que guay dos presidente quiero decir que esto ya lo podemos llamar dictado esa es mío genera otras elecciones cree otras elecciones para elegir una Asamblea Constituyente alternativo

Voz 7 08:04 ese es el momento de la así ese ese momento yo creo que a cambio de que hay un aumento importantísimo en la Academia de de considerarlo como como una gracia no como no no no una se Obrador

Voz 1880 08:22 vamos a seguir el recorrido con temas que han estado prohibidos en el golpe de Estado de Videla en Argentina durante esos años se divulgó una lista de canciones que no se podían escuchar entre ellas temas de Pink Floyd The Queen o de cocaína de Eric Clapton

Voz 9 08:40 Ada mes

Voz 10 08:44 yo sé quién debe le

Voz 1880 08:49 al hilo de este tema es para recordar nos venimos aquí a España el año setenta y dos hispana Vox tenía los derechos para distribuir esta canción que estaba siendo un exitazo en todo el mundo American de Clean la canción habla del día en el que rock murió no hace una referencia al accidente de avioneta en el que murieron Buddy Holly rivales David López bueno pues en la canción doma Clean dice el Padre el Hijo y el Espíritu Santo vamos a escuchar justo ese momento

Voz 9 09:14 jo

Voz 1880 09:17 de de el Ibon bueno pues la Dirección General de cultura popular dijo que eso era una irreverencia que ofensivo lo que decidieron fue poner un pitido encima de esos cuatro segundos escucha ahora la chapuza

Voz 11 09:40 tal cual

Voz 5 09:43 es tremendo

Voz 3 09:44 ahora escuchamos música que las dictaduras prohibieran pero Sara desde la literatura también hay muchos tipos

Voz 1880 09:49 sí aquí en España por ejemplo además de todos los libros quemados o descatalogados durante muchos años estuvo prohibido por ejemplo leer La Regenta de Clarín mil novecientos ochenta y cuatro de oro Güell La Casa de Bernarda Alba de Lorca El extranjero de Camí ya hablando de literatura quería escuchar es una respuesta de Vargas Llosa estos el año pasado el periodista chileno Axel le preguntaba Bargalló en una conferencia cuantos preferirían vivir en Cuba Venezuela de Maduro antes que en el Chile de Pinochet y esto es lo que respondía él

Voz 12 10:22 es muy bueno a la reacción es arte de una una cierta toma de posición previa que hay dictadura buenas o que hay dictadura menos mal

Voz 1880 10:33 bueno eso es lo que dice no que todas las dictaduras son malas peligrosas e inaceptables bueno Vargas Llosa precisamente en el País creó una lista de sus recomendaciones sobre novelas relacionadas con las dictaduras que traemos aquí el Proceso de Kafka Tirano Banderas de Valle Inclán o también de nuevo Orwell ese mil novecientos ochenta y cuatro idem sine die pensando dictador captaron te acuerdas del discurso final de la película

Voz 13 10:55 pero yo no quiero ser emperador ese no es mi oficio no quiero gobernar ni conquistar a nadie una película El no hay una cientos cuarenta

Voz 1880 11:02 claro tampoco pasó aquí la censura de Franco pudimos verla por primera vez en mil novecientos setenta y seis vamos con otra película que quería recomendar es bananas de Woody Allen

Voz 14 11:11 la ropa interior deberá llevarse por fuera para que podamos comprobarlo además todos los niños menores de dieciséis años

Voz 1880 11:21 esta es una sátira sobre la revolución cubana es la segunda peli de Woody Allen del setenta y uno es un pueblo ficticio de Sudamérica San Marcos al que llega un dictador y los periodistas estadounidenses tienen que cubrir la llega déjame que escuchemos un temida más es lo de Stuart tú te crees que este tema pudo estar censurado en Argentina

Voz 2 11:38 también lo que se perdieron la verdad

Voz 1880 11:46 Nos vamos con qué perra pues nos vamos a ir con cachito es una canción que escribió la mexicana Consuelo Velázquez censurar aquí en España

Voz 2 11:53 he aquí

Voz 1880 12:01 cuenta el escritor Fidel Moreno en su libro que me estás cantando que la censuraron porque la cantaba Nat King Cole el que el censor debió de pensar algo así eso de cachito cachito cachito mío pedazo de cielo que dio