Europa sigue mirando a Londres

otra vez Europa mirando hoy hace el Parlamento británico hay no ha habido una nueva votación sobre el Brexit pero no se ha votado el acuerdo se votaban

Voz 0194

00:09

unas enmiendas que no son otra cosa que darle vueltas a lo mismo porque las posturas son lo que son y desde que a Theresa May le tumbaron el acuerdo alcanzado con la Unión Europea no ha habido ningún movimiento significativo que haya hecho variar las posiciones no existen soluciones mágicas porque el intento de la primera ministra británica devolver a negociar el acuerdo de salida con Bruselas choca de frente con la posición de las instituciones europeas al menos hasta ahora que ya habían dejado claro que la negociación llegó hasta lo que hay escrito en el acuerdo la posibilidad pues de salidas en acuerdo sigue sobrevolando Londres y Bruselas con el consiguiente impacto sobretodo económico que eso tendría de momento lo seguro es que sigue bloqueada la ratificación del acuerdo y que me intenta reabrirlo mandando el mensaje a Bruselas de que si se salva el escollo irlandés puede ganarse el favor de la Cámara y que de esta manera todo sea más sencillo el Brexit tiene una fecha marcada en el calendario es el veintinueve de marzo y para ello faltan sesenta días pueden parecer mucho pero son solo sesenta días y es muy poco tiempo se se tiene en cuenta que hasta ahora con el tiempo que ha pasado ha sido imposible validar el acuerdo