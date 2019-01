Marcelino: "Considero de una injusticia absoluta que se me considere culpable o con parte de la culpa de lo que ha pasado hoy"

Voz 1 00:00 me pide paso chivo más mano con uno de los protagonistas de la noche hola Ximo de nuevo hola muy buenas íbamos hombre donó el el gran protagonista

Voz 0962 00:08 esta esta aquí

Voz 1375 00:10 eh ya es la segunda vez que te pasan el Valencia que que

Voz 0962 00:13 en las celebrando un gol ya ocurrió la temporada pasada

Voz 2 00:16 San Sebastián si buenas noches a todos Marcelino

Voz 0962 00:18 Marcia Toral que es el primero que dice buenas noches buenas noches al entrenador ahora ya reposado tranquilo mantiene el traje chaqueta azul sale Quito gris camisa blanca y una sonrisa de oreja a oreja en la boca porque se mete en semifinales ayer recordaba que en cincuenta y tres años nunca se ha metido en una final de Copa y es que nunca lo ha hecho esos cincuenta y tres a veces te juega una mala pasada lesionando T celebrando pero seguro que feliz esta noche aquí está el auricular mano Marcelino García Toral el protagonista que cierra una gran noche aquí en Mestalla en el larguero

Voz 2 00:51 a don Marcelino muy buenas cae buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias juego ya

Voz 3 00:56 hay que ganar se eh

Voz 2 00:59 muy sufrida pero creo que muy merecida bueno cuando ya piensas que no hay manera pues llega el dos uno y con el dos uno estás a un gol en otra gran jugada pusiera el tercero Prince estabas en el noventa con empate a uno que se podía en el noventa y a menos en una vez que empatamos y pensé que yo ahí

Voz 1375 01:23 quedaba casi media hora no cuando mayor primero si pero el noventa llegas con empate a uno y os faltaban dos

Voz 2 01:28 sí sí sí es evidente pero bueno cuando metes el segundo dices Jolín pues igual nos toca nos tocó gordo

Voz 1375 01:36 noche grande para Rodrigo no sí

Voz 2 01:39 es un chico es un gran futbolista una gran persona un gran profesional que pasó muy mal muy mal esta temporada porque no encontraba el gol metió un gol contra el Atlético de Madrid en la primera jornada su siguiente gol en liga fue contra el Eibar no no sé en cuál eh luego pues hay ahora lleva cinco goles en diez días total pues nos alegramos mucho porque es un futbolista que se lo merece a nivel personal porque el equipo con Rodrigo a su máximo nivel pues nos hace mejores

Voz 1375 02:15 primer equipo en la semifinal de la Copa del Rey y luego al final del partido el borrón de la noche no que has sentido qué has sentido al ver lo que ha pasado

Voz 2 02:23 pues creo que ha sido algo que que deberíamos de haber evitado todos que debemos de intentar que que no se repita que con la noche mágica que se nos hizo por ese tercer gol eh pues podíamos haber disfrutado única y exclusivamente con con nuestra afición con pero bueno hay que entender que en el minuto noventa y siete pues se produce dos estados de ánimo absolutamente opuestos producto de dos goles en el descuento uno pues significa el éxtasis Prost prácticamente después de haber sufrido mucho porque esta plantilla tenía mucha ilusión muchísima por estar en semifinales otro equipo otros jugadores sienten la frustración de no haberlo logrado cuando creían que lo tenían conseguido y todo eso pues una situación que repito que que debemos de David y ojalá no se vuelva a repetir

Voz 1375 03:23 es que tienes parte de culpa de lo que ha pasado no

Voz 2 03:25 ninguna con un ningún optimistas debe no no optimista no optimista ni el me encuentro absolutamente realista vividos de quién es la culpa de lo que pasó la culpa de lo que ha pasado es de

Voz 1375 03:37 lo digo que tú te has no digo que tú seas culpable único digo y tú crees que tienes parte de culpa

Voz 2 03:42 no no no yo no me considero que tengo parte de culpa en absoluto por qué pues porque el equipo se ha expresado en el campo como se expresa habitualmente no ha cambiado sus hábitos de comportamiento de intensidad de trabajo ni de nada y entonces pues no ha habido por nuestra parte ahí hemos jugado igual que el resto de partidos que jugamos contra el Getafe contra cualquier otro con nuestras misma con las armas que que normalmente utilizamos y repito que todos lo así como

Voz 1375 04:11 hoy con Bordalás qué te pasa

Voz 4 04:13 no no que digo yo a mí con nada yo no

Voz 1375 04:16 o al contiguo a bueno pues entrar

Voz 4 04:19 el conmigo pregunta eh

Voz 1375 04:21 qué pasa nada no amenaza a mi me parece que a mi me parece que te sobra lo de ayer de la rueda de prensa a mí ya opinión él lo dije ayer y te lo digo hoy porque prefiero también decir pero me parece que lo de mencionar lo de la ex mujer lo de la mujer de catarí bueno yo creo que eso lo que hace es calentar el partido innecesariamente no digo que tú seas el único culpable dio que esa ese tipo de cosas en un entrenador como tú que eres un pedazo de entrenador que has hecho las cosas cojonudo donde ha sido creo ese tipo de cosas te sobra vale mira mi opinión eh vamos vamos a establecer

Voz 2 04:49 sí porque ahora parece que soy culpable de esto o me está pareciendo

Voz 1375 04:54 yo he dicho que yo he dicho que creo que tienes parte de culpa como la tienen otros creo que el partido demasiado

Voz 2 04:59 pero quién yo soy para mí si me mira tiró de hemeroteca tienes si ves quién es que entrenador hace referencia al otro como persona con él no ha convivido ni cinco minutos no ha tenido una conversación de más de cinco palabras

Voz 1375 05:21 si te refieres a lo que dice Bordalás que dice no cuando Jurgen Klopp dice no quisiera ser como Marcelino no hay cinco minutos algo así es sólo eso lo dice Bordalás efectivamente vale siempre estoy hablando entrenadores de fútbol que nos ponemos a buscar a mujeres de futbolistas que tules Saskia deja en el banquillo y que pueden hablar mal de marfil quiero decir es que uno me pero no tiene que entrar en el debate que tuvo que Pepe Bordalás que lo otro entrenador del Villarreal el del Barça vale puede estar mejor o peor pero soy los entrenadores ahora que busca Pepe Bordalás

Voz 1 05:48 alguna mujer o novia de un jugador al que tú has dejó en la grada o no las puesto a jugar pan

Voz 2 05:52 por si ella Rajoy me parece que sucio a mí

Voz 1375 05:55 me lo parece que puede equivocado e inmediato

Voz 2 05:57 parece yo lo respeto pero ya me conoce

Voz 1375 06:02 veinte una gilipollez con perdón lo que dijo Klopp presionó tenga que no va a si le digo no te digo que a ti no te hace falta entrar ahí es como yo digo

Voz 2 06:08 vale pues mira ve culpable yo creo que es en la rueda de prensa de ayer he respondido muy educadamente muy educadamente ya no es Galicia a una descalificación personal algo que mi traído el otro día celebré tres o tuve la suerte la suerte de disfrutar de trescientos partidos en la Liga nunca ha hecho dos de los hechos son los hechos interpretaciones cada uno tiene la suya tú tendrás la tuya yo tengo la mía yo no he hecho ninguna valoración personal y menos calificándola de mala persona de ningún compañero en toda mi trayectoria en un micrófono de una rueda

Voz 1375 07:03 bueno esto hace referencia a un mensaje donde ponen a parir abordarán sí bueno no lo no lo es que los que faltó leerlo no lo le pero tú dices no voy a tirar del entorno del Cata Díaz para decir lo que crea creo creo que creo que eso te sobraba así te lo digo te lo digo como lo pienso nada más y no puede que no tenga razón vale no no estuvo la tendré yo los oyentes dirán lo que sea a mí me parece Catí con lo con lo bien que estás haciendo las cosas no te no no creo que tienes que entrar ahí porque al final todo el mundo se calienta más miopes

Voz 2 07:31 por eso es por lo que ha pasado por mi culpa me estás echando la culpa mira no voy a hablar más de este tema pero consideró de una injusticia absoluta que me considero a mí responsable que conste

Voz 1375 07:43 Marcelino hizo lo repito para que luego no se tergiversa las palabras no no es que no eres el culpable pero que si eres uno de los culpables de lo que ha pasado esta semana Guillot esa es mi opinión al igual que lo es el otro entró

Voz 2 07:52 vale yo te digo yo hablo de mí te digo una vez más que no me considero en absoluto culpable

Voz 1375 08:01 pasado hoy te lo digo perfecto ya que los respetos si muy bien pues ya está está simplemente quería preguntarte si tú te consideraba responsable si querías es decir pues mira igual me pasé en esto igual me he pasado en esto igual no lo volvería a hacer lo mismo

Voz 2 08:13 me he pasado en nada

Voz 1375 08:17 pues ya está donde además hablas donde pasadas las semifinales de Copa muy bien lo que quería el Valencia un abrazo Marcelino venga gracias enhorabuena Charo