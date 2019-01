¿Hay solución para Venezuela?

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa José Mujica presidió Uruguay desde dos mil diez a dos mil quince Tupac Amaru en su tiempo salvajemente torturado por ello porque el régimen militar se convirtió después en el gran líder de la izquierda de su país a sus ochenta y tres años sigue siendo un referente en todo el subcontinente permanece ojo avizor sobre todo lo que allí pasa está muy asustado porque olvide tambores de guerra Isabel que suenan por Venezuela solución Illa elecciones pero Múgica sabe las dificultades que comporta realizarlas sí sobre todo que se celebren con suficientes garantías de libertad para los ciudadanos la experiencia de buena consejera el expresidente uruguayo hace una propuesta quién con sentido común puede asegurar elecciones libres para todas las entidades en Venezuela quién puedo asegurar impunidad hacia atrás hacia adelante tentando que lo que es confrontación se transformen oposición no ve otro camino a que dé garantías la ONU con su Consejo de Seguridad comprometido y con firmeza podrá gustar la idea más o menos pero es obvio que se trata de un plan constructivo que podría evitar un baño de sangre que es exactamente lo que deben hacer los políticos o quizá les parecen más efectivos los gallos de Pedro Sánchez tirano dictador en línea con lo esprín pollos casado y Rivera expresión a la Venezuela de Maduro en beneficio de la de Why do