Luis Garcia Plaza: "En este mundo ya no te sorprende casi nada"

Voz 1375 00:00 pero ahora el protagonista es un ex entrenador del Villarreal que a mí sinceramente de lo que más me sorprendió en lo que llevamos de temporada e hace mes y medio cogió al equipo seis partidos yo hoy después de realizar el entrenamiento le han llamado Irán manda su casa Evra que el fútbol eh el fútbol es una casa de locos cada vez más pero y y si hay un club que precisamente me sorprende por su tranquilidad por su paciencia por querer en los proyectos porque se ponen un entrenador les cuesta un mundo quitarlo de repente hoy cuando he visto la noticia que me han llamado Luis García he dicho lo primero que he dicho es pero el del Villarreal

Voz 1 00:40 Luis García buenas noches buenas noches mano

Voz 1375 00:43 pues te iba a preguntar cómo estás pero me

Voz 1 00:45 no no

Voz 2 00:47 sí habían pasado unas horas lo que todo el mundo Joan supone suprime calcinada Hay bien es verdad que no nos juntábamos en seis partidos me habían sido los esperado pero bueno yo creo que el equipo había con quitando el último día de Valencia vamos mal los otros partidos hemos competido hemos podido tener mejores resultados pues hemos entrenado oí nada más terminar la madre

Voz 3 01:14 a y me lo ha comunicado chato tú has ido a entrenar como un día más

Voz 1 01:20 co ya estás dirigiendo el entrenamiento pensando en el partido el español del fin de semana habla con los jugadores has terminado entrenamiento y te han llamado

Voz 2 01:26 si entrenamos el domingo después del partido del Valencia un entrenamiento después el lunes descansamos lo hemos entrena por la mañana hay además volvían hablando Aurora además que deportivo hemos estado hablando de entrenamiento ha salido y demás y después asusto a ahora me han llamado hoy bueno lo llama casi todos los cosa la mejor gratuito siempre que eso tampoco me ha sorprendido porque es algo lógico siempre me dice Vente ahora más matar estamos ya está ido oí a comunicar

Voz 1 01:56 has hablado con el hijo

Voz 2 01:58 sí la José Manuel Llaneza Fernando hijo oí

Voz 1 02:03 y qué te ha dicho tú ha subido dándote no te cuando ha subido no te imaginabas nada

Voz 2 02:07 no no no porque no había ningún imputado antes de nada estamos preparando el partido de España además yo creo que es una fecha que tiene todo el vestuario un poco marcado en verde por varias circunstancias no realmente en España por desgracia no está para ello no está en la dinámica muy buena con una mañana Copa hay van a competir al máximo en todas las semana entrenando paso menos llegaremos descansados a pie que pensamos que podíamos o que podíamos realmente sacarlo adelante como así espero que sea con Javi bueno y me han llamado sí ha dicho Lluís Sans que tengo mucho aprecio porque es verdad que tenemos la duración de los tal importantes de hace once años que estoy aquí iba a cesar yo lo he dicho pero es irrevocable porque yo me encuentro con fuerzas con muchas ganas y creo que vamos a ganar estoy muy metido en el trabajo Mike seis y vocal de si es así está él estaba muy apesadumbrado

Voz 1 03:03 se ha durado ha durado la charla bueno charla

Voz 2 03:06 no porque sino es que han dicho le han tomó la decisión no para que yo las he dicho lo que sentía que estaba completamente convencidos de que lo voy a sacar pero encuentra preguntar ser vocal he dicho que sí

Voz 4 03:16 entonces y sigue está más con una pareja nada

Voz 1 03:19 de ahí que has hecho te has te has ido ya o te da tiempo a despedirte de los jugadores a decirle

Voz 4 03:23 si entonces yo llamaba Manolo Dios pero por Dios mira mira a ver si es tanto cuando me he dicho jamás como la organizamos por tiras que están todos jugadores y no sea amigo

Voz 1 03:30 te aprovechas digamos Carlos

Voz 4 03:33 para que venía otro veía venir mañana entrenamiento cuando ya lo mejor está además en alemán esperamos hoy ha expresado su cuerpo técnico incluso estábamos sentados aquí ir en la que ha sido el están poco superaba en seis partidos que hemos tenido una buena relación de mí ruso no había tiempo a que ese jugador que juega me lo ha habido muchas semanas de bueno muchas no todas con Cols Juanjo todos no éticamente igual sorprendidas Bateman escrito muchas Sara personalmente siendo pero mejor es bueno pues a partir ahora también lo mismo al Villarreal debe ser lo mejor porque es así de casa estado un tiempo que te gusta aprecio y espero que esa ganadero

Voz 1 04:15 o sea que a esa charla con Fernando Roig hijo y con y con llaneza y conferirlo con Fernando Roig padre has hablado

Voz 5 04:22 no no no no no sólo no

Voz 4 04:25 hay no todas formas por ejemplo cuando me metí vamos tampoco ha o del día después para la presentación en la hablamos ahí fue siempre con ironía no les si bien no sea que tenemos un problema con Fernando ni mucho menos es pues ha llegado y ha una explicación dije eso motivo si yo te digo pero también pero

Voz 1 04:46 para líder la gente Luis dirá que vamos a ver es verdad que que que que no eran resulta para tirar cohetes bueno porque es que el equipo no está como está seis partidos cuatro empates dos derrotas a mucha gente que esté oyendo dirá hoy no ha pasado nada no ha habido algo que haya desencadenado esto dicho

Voz 4 05:02 la que no una sino porque además hoy yo entrenamiento ha sido muy bueno hoy no les habrán pesado que igual que que buscar en mi un revulsivo pues a lo mejor buscar otra repulsiva más siempre lo digo esos esos seis partidos es verdad que el día el Valencia jugamos mal pero lo empatamos en la XXIII el día el Getafe en el último minuto digamos tres postes y fallamos un penalti sobre la puerta yo creo que esas cosas al final se compensan habrá ese partido que acompaña la suerte que que los mejores sí que podíamos tener dos tres puntos más en seis partidos seguro también y yo estoy seguro que lo van a hacer porque es el que ha sabido ir

Voz 1 05:43 pese si ese salga al equipo

Voz 4 05:45 yo creo que sí yo palabra empezaba es sólo ha convencido hay oímos a Palin decide que había que cambiar algunas cositas modificar pero pero creo que el equipo está convencido y Iker muchas ganas de salir porque saben que se juegan mucho yo creo que sí están un poquito por debajo pero lo que saber negro ganas el domingo hizo de todo menos negro oí unas cerca de muchas equipos porque hay mucha igualdad asustado no

Voz 6 06:11 el equipo de arriba porque hay calidad alguna gente que están trabajando estaba el estuario contigo

Voz 7 06:17 sí sí yo creo que no yo hablo por lo menos

Voz 4 06:20 no me sorprendería que alguien dijese lo contrario verdad porque

Voz 1 06:25 que Stone de esto muchas veces es lo que puede

Voz 4 06:28 sí pero pero yo creo que de verdad le simplemente serán bueno vamos a la gente a la actitud de los jugadores en todos los partidos ha sido buena es verdad que hecho fuimos después del dos cero pero no sé los gays con los papiros puestos al día en Madrid el día a día todos han sido partidos muy competido muy disputados como estuario va ya digo que me sorprendería mucho que que alguien dice Si algo pueden haber siempre Opel Vauxhall Ikea o que no pero puede haber a lo mejor algún algún jugador de necesita un poquito menos importante es verdad que ha sido tan pocos partidos ayer lo dije el otro ya digo es que había jugado todos prácticamente una porque ha habido Europa League árido Copa del Rey esa jugada sino que rotar mucho el tema de jugar cada partido con el tema El Mundialito en Madrid también tuvimos jugar jueves domingo con los jugadores más o menos han participado hoy ya te digo que no creo que desde luego no yo no tengo sensación ni mucho menos al Jerez al galés que querías Adidas hablando pues una ciudad con Bruno con Álvaro pues lo que hemos conseguido un poquito más tarde después

Voz 5 07:29 sí todos los ha mostrado su

Voz 4 07:32 son Brody que bueno pues que el fútbol es así que quiero decir a lo mejor yo lo mismo y espero que les vaya bien

Voz 1 07:37 pues nada Luis nosotros también deseamos que te vaya bien que no en llamarte para otro banquillo en España o donde sea fíjate que fue fenomenal en la aventura en China hay lo que

Voz 4 07:47 es un poco hacen entonces estaba un estadios es no esta profesión coreando tu nombre y peor que te quedes yo decidí irme y ahora el simpatías consciente

Voz 6 07:56 extreme ahí pero bueno no