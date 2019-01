Rodrigo: "Las cosas se deciden en el campo, y hemos demostrado ser superiores"

Voz 0962 00:00 con Ximo más mano está Rodrigo Rodrigo muy buenas buenos qué dijiste aquí en el carrusel el sábado que que el equipo tenía calidad para pasar la eliminatoria y lo iba a intentar al máximo pues mira no nos dijiste que iba a ser con tres goles tuyos bueno eso es secundario obviamente

Voz 1 00:16 contento por marcar por ayudar al equipo y bueno yo creo que ha sido una una victoria merecida y un pasa mereció también no al final no solemos ganar el partido sino que hemos consigue los goles para para poder pasar

Voz 2 00:27 eh bueno hemos caído

Voz 1 00:29 la hasta el final se nos puso muy cuesta arriba con inseguro al principio pero bueno sabíamos que teníamos noventa minutos o gana ochenta y nueve minutos para para poder darle la vuelta y bueno hasta el final hemos

Voz 3 00:41 yo creo que estamos de enhorabuena

Voz 0962 00:44 pero antes de ponerte con Manu Carreño el otro día sentado en la escalera me dijiste que me iba a regalar una camiseta el siguiente partido me temo que va a seguir esperando no la de hoy en las lanzado a la curva aquí porque vamos la gente está loca contigo

Voz 1 00:56 si bien está está contenta con el equipo obviamente ha sido un partido especial Aznar por por cómo se dio a la remontada hay paz

Voz 2 01:04 todo y y bueno al equipo al trabajo de todos y nada e intentaremos seguir en esta línea

Voz 1 01:13 eh trabajar con la misma seriedad las mismas convicciones nosotros Si esperemos que las consignas

Voz 0962 01:18 ahora más tranquilo Manolo ya se va la gente pero aquí está con el auricular en su oreja derecha Rodrigo Moreno para hablar contigo en el Larguero o la Rodrigo hola esa camiseta no se regala eh

Voz 4 01:29 a me regalaba un aquí un amigo mio en la grada que me pidió antes de partido la camiseta ahí bueno pues lo prometido es deuda ilusionado

Voz 5 01:36 a usted qué tal grada nada se había aliado antes que Ximo eh oye que os a pasar el primer minuto empieza el partido salir pensando en el sorteo tranquilo y uno en el el Getafe sí

Voz 1 01:48 pues sufre un acuerdo un poco aislada la verdad que el tiro está un poco esquinado yo creo que he hecho me en ese momento no se esperaba el tiro porque realmente no tenía ningún parecía que no tenía intención de de tiro ahí en esa jugada él pensaba que iba a centrar que sí yo creo que está muy es que nado con con un poco de espaldas a la portería ningún momento miró a puerta como que les sorprendió un poco pero pero bueno cosas que para eso estamos la verdad para fallar oí bueno lo importante es que sí

Voz 5 02:16 luego te iba a preguntar perdona llegáis al descanso con cero uno que decisión El vestuario en el descanso

Voz 1 02:20 nada que tenemos que seguir la misma manera estábamos estábamos jugando bien habíamos tienen opciones de haber marcado algún gol en la primera parte y que el fútbol que las cosas cambien en cinco minutos no sabíamos que si metemos un gol que poco nos metíamos en eliminatoria Hay que que bueno que en cualquier momento podían marcar gol estábamos siendo peligrosa balón parado estamos rematando en casi todos los córners muy bueno en los últimos tres cuatro mitos deportivos seguirlo remontó fíjate que ha visitado al descuento Rodrigo al minuto noventa con empate a uno sanción falta dos goles creía yo todavía si yo creo que se ha demostrado no que sí que creíamos en ella Edgar Garay también se puso ahí un poco para para referenciar como ayer más a los centrales para dejarme a mí ante un poco más la segunda jugada porque bueno ellos tienen un juego de posición muy fuerte de los centrales son muy poderosos en la en la disputa aérea Hay bueno nos ha favorecido claramente esa ese cambio ahí los últimos cinco minutos

Voz 5 03:17 luego y luego tu noche no que era la remata con un hat trick que que que te hacías falta no yo creo que te hacía falta una noche así al Valencia y a ti no no si yo creo que noche el equipo

Voz 2 03:26 porque siempre de cuando vengo a hablar destacó el trabajo colectivo y entiendo que dependo mucho más de los compañeros que ellos de mí porque somos entonces al final el las los tres goles que que marcado y pues prácticamente así a un toque

Voz 1 03:43 la enchufado el goleador si no no hay alguien en la jugada previa pues no está ardiendo no podría estar ahí para empujarlo no así que es importante victoria importante para el equipo para el ánimo por por como se viene

Voz 3 03:56 nada y hay Bono Dios

Voz 6 03:59 veinte contento por todo lo has pasado mal esta temporada no ha habido algún momento habrás pasado mal bueno las cosas se siempre se exagera mucho y sobre todo respecto a mí aquí en el Valencia no sé porque parece que no se parece que todo lo que me pasa es es un mundo bueno

Voz 1 04:17 soy son cosas que pasan en el fútbol a los cara a los cracks pasa eso no me no no no no no no creo que sea eso entonces crees que es no estoy acostumbrada a la exigencia lo que se me pide no esconde en ningún momento acepto todas las críticas acepto

Voz 2 04:34 es mi condición dentro del equipo y Ivonne jamás suyos de mi de mi Response de mi parte de responsabilidad dentro de de lo que es el Valencia siempre desde que he llegado aquí he defendido el Valencia con todas mis fuerzas las pues ha podido salir bien o mal pero

Voz 1 04:49 pero nadie podrá decir una palabra respecto al otro oye

Voz 5 04:54 cuál te van a preguntar al Morata Hatay Cañete pero la última parte Rodrigo no no no había sido no es ido calentando el ambiente según iba pasando la semanas y al final del partido lo que se ha visto ha sido fruto de ese calentón en sala de prensa abordará las Marcelino Marcelino agradar al final esa imagen de a puñetazo limpio la tangana

Voz 1 05:14 bueno son cosas yo creo que a veces pasan en el fútbol y todos tenemos un carácter competitivo muy grande susto somos jugadores de élite todos los jueves de Valencia y los poderes de cualquier equipo de Primera División y yo lo entiendo así

Voz 2 05:27 ah pero pero bueno yo creo que

Voz 1 05:32 Cañizares una vez dijo que el fútbol no miente al final las pues es decir dentro del campo y es lo que hemos hecho y hemos sido superiores dentro del campo he y hemos sido capaces de reflejar esa superioridad en el resultado

Voz 3 05:43 Ivonne ahí está no he todo lo demás esa es humo está muy bien

Voz 1 05:48 para para lo que viene siendo el lo Kers lo que genera no soy fútbol que también bueno forma parte un poco más a seguir enhorabuena al Getafe por ser un equipo competitivo si les deseo lo mejor menos contra nosotros

Voz 5 06:00 es verdad que te saluda Cañete que es el único que en Carrusel ha dicho yo creo que van a remontar ido decía Cañizares Cañete de escuchar Rodrigo

Voz 8 06:06 buenas noches Rodrigo Felicidades Lo primero enhorabuena pues los tres goles muchísimas gracias y yo estoy que hace una pregunta ayer truco falleros y semana dije algo así como en Mestalla

Voz 1 06:17 ya

Voz 8 06:17 en en en Valencia se vive en seis siete temporadas en una te da la sensación de que esta temporada es como varias temporadas dentro de un año sólo sí

Voz 1 06:26 bueno yo llevo esta es mi quinta temporada de Valencia y la verdad es que bueno llevo vivido como más o menos por ahí unas veinte temporadas porque aquí es el todo o nada o la o muy bien dónde sí

Voz 5 06:41 no hay término medio o no pero bueno

Voz 1 06:43 así es ya que aceptarlo es el es el un poco la la la la la identidad del Club el club y por eso yo creo que para poder jugar en el Valencia en los grandes jugadores fueron grandes jugadores de Palencia la principal característica es su fuerte carácter no de Cañizares Ayala Albelda Baraja todos ellos el Piojo SK siempre se han caracterizado por eso porque es la única manera de poder triunfar aquí porque o es la situación y en caras o lo que es el Valencia de esa manera o al final entorno te come

Voz 2 07:15 sí bueno y lo dicho ahora estamos en un momento bonito y voy a seguir aprovechando los

Voz 8 07:20 te da la sensación también a ver en muchos momentos ha sido muy criticado en los años que llevas aquí en el Valencia pero alguna vez han aplaudido tanto cuando juegas al fútbol

Voz 1 07:31 bueno y

Voz 2 07:33 yo la verdad es que siempre me alegro por el por el equipo obviamente he criticado o no es una cosa que para mí sinceramente

Voz 1 07:43 aunque puede parecer un poco demagogias para mí es secundario porque soy consciente de mi y de mis capacidades psico soy consigue

Voz 2 07:50 es mi trabajo diario soy un profesional muy honesto y nunca me he escondido de nada hay

Voz 1 07:56 al final cuando las cosas animal te tienes que agarro te tienes que agarrar a eso no a saber que no eres y que esto forma parte del fútbol y hay que bueno y que las cosas cambien no a lo dicho hay que tener un carácter fuerte para poder jugar aquí en el Valencia eh porque así lo exige la historia del club muy poco más

Voz 1716 08:12 Morata la última para Rodrigo si yo quería preguntarte Rodrigo anoche a parte de felicitarte por los tres goles si este era el partido que hacía falta para el desbloqueo mental es de este Valencia Guadiana que aparecía desaparecía para quitaron los miedos estos que teníais y luego que me valores a Marcelino Marcelino de puede primera temporada grises en Valencia bien el año pasado te cambian de posición hace una temporada espectacular más al Mundial este año para mí tiene más mérito cuando peor lo estaba pasando que no había manera que hiciera un gol al arco iris teman tiene una otra otra otra y otra vez y creo que Marcelino será un hombre importantísimo en tu carrera

Voz 2 08:46 yo obviamente es un entrenador que que ha influenciado de manera muy positiva en mi en mi carrera eh porque no fue capaz de leer mis características

Voz 9 08:57 lo dicho no me me puso la posición en la que en la que vine al Valencia he y a partir de ahí los peces me ha empezado a salir bien

Voz 1 09:04 Ivano respecto a lo que las cosas no me salían al final lo dicho no yo yo yo siempre dependo más de mis compañeros que ellos de mí eh las cosas no salían a nadie es muy complicado cuando el equipo no funciona sobre todo a nivel ofensivo

Voz 2 09:18 tienen un juego fluido y destacar a nivel individual

Voz 1 09:21 eh porque porque bueno porque así es el fútbol actual no exceptuando a lo mejor a Messi y todos los demás necesitamos al equipo para poder destacar igual no yo creo que ahora el equipo ha encontrado también un poco más fluido en el juego ofensivo estoy aquí está tienen más calidad está teniendo más llegada

Voz 3 09:38 hay al final estamos ahí Santi alza marcar goles empezó a marcar goles y a los jóvenes librando Dani lo mismo ha empezado marcar muchos goles y al final es eso eh

Voz 1 09:48 nosotros cuando somos un equipo fuerte como fue el año pasado las individualidades brilla más

Voz 5 09:54 ha dicho Jorge Molina Si digo lo que pienso me caen partidos que no está escritos que pasen ellos si ya está se han quejado del árbitro crees que son justas sus quejas

Voz 2 10:03 bueno lo dicho no al final de cada uno

Voz 1 10:07 tienen su opinión no creo que el árbitro había sido decisivo en el resultado del partido no habido ninguna jugada polémica bueno todo lo contrario el bar Nos anulado un gol de manera obviamente justa y bueno y no en en mi opinión no ha habido ninguna

Voz 2 10:20 cada año un penalti en una mano ninguna

Voz 1 10:23 nada que haya podido alterar resultarle partido

Voz 2 10:26 el obviamente es respetable la la opinión de de Jorge Jorge Molina eh y poco más eh pues eso

Voz 1 10:34 bueno en Getafe y nosotros pasado enhorabuena vosotros

Voz 5 10:37 oye la última te he visto con un gesto en los ojos como que lloraban saludar a alguien si bueno porque

Voz 2 10:42 que cosas del fútbol también no

Voz 1 10:45 eh yo creo que yo lo yo me lo tomo con naturalidad e pero bueno se ha acusado de llorón el otro día en el en el partido de ayer en el Coliseum pues ganaron pues empezaron a gritar que éramos llorones que el entrenador ahora llorón que no sé qué y al final bueno el Getafe es un equipo muy competitivo

Voz 3 11:01 llevo oí pero bueno eh no

Voz 1 11:04 nosotros también no al final todos tienen sus armas ir nosotros fuimos capaces de de igualar esa intensidad de ellos y al final hemos sido muy superiores así que bueno si somos llorones pues ya está Juan Tato esta Nochebuena que dormir no ha bueno ahora llego a mi casa y a otra cosa porque bueno también tengo vida hay poco más mañana será otro día ya analizaremos el partido con calma

Voz 5 11:27 nada oye me dicen

Voz 10 11:29 eh

Voz 5 11:30 en los que los que llevan cinco semanas llorando oí hablando y hablando y hablando en que que lo dicen de parte del Getafe referidos a vosotros lo que dicen los joder de alguien del Getafe dice Jorge Molina los que llevan llorando llorando cinco semanas y tal vais llorando cinco semanas tanto juegan

Voz 1 11:50 iremos pues eso el partido me he puesto a llorar porque bueno

Voz 9 11:52 hemos eh yo creo que así nos va bien