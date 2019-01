El Larguero (29/01/2019): La remontada del Valencia y hablamos con Rodrigo, Marcelino y Luis García Plaza

Voz 0684 00:00 noches bienvenidos al larguero ya tenemos el primer semifinalista de la Copa es el Valencia ha remontado tres uno ha ganado los tres en la segunda parte de Rodrigo Se han montado al final tangana ahora lo contamos todo pero habla en directo

Voz 0522 00:46 Jorge Molina en la tele en bienes por la ya descrita

Voz 1 00:50 se ha puesto muy de cara con ese principio y es bueno al descanso nos hemos ido bien creo que estábamos aguantando bien bueno a raíz de la expulsión nos ha tocado sufrir mucho y es bueno hemos teníamos esa ocasión clara que al final no creado nuestra propia compañero y que a contra esa venir algo

Voz 2 01:12 pues sí porque habéis pasado del posible dos a dos al tres uno del Valencia veíamos ahora la imagen de hubo duro el chaval llorando incluso se ha interpuesto podía haber sido el segundo tanto como ha sido la jugada como lo has vivido

Voz 1 01:25 bueno yo creo que entradas que estaba creo que entraba pero bueno en algo buen chaval no no tienen culpa de nada ha ido a meterse contaba buenas intenciones noche propósito no tiene absolutamente la culpa de nada

Voz 2 01:38 quizá el centrados en defender en esta segunda parte aunque habéis tenido esa ocasión nos ha podido costar tiene esta segunda parte o este revulsivo del Valencia era muy difícil con Mestalla hay con el Valencia totalmente Volta

Voz 1 01:49 dado con uno menos ir Agatha que nosotros porque era complicado no también patitas era para ellos todos absolutamente todos Samira María además allí sinceramente aún no sé porqué eh bueno en algo

Voz 2 02:03 yo pido a pensar ahora en la Liga o con qué sensaciones como

Voz 1621 02:07 bueno Jorge Molina en el micrófono de Bin sport

Voz 0522 02:09 hablando en directo en seguida estamos con Iturralde González atentos al acta del partido porque al final han tenido que separar a los jugadores

Voz 1375 02:16 no otro equipo hemos visto imágenes tremendas

Voz 0522 02:19 puñetazo limpio al final del partido después de unos días de mucha tensión de mucho pique entre Bordalás y Marcelino Marcelino Bordalás ícono un gran protagonista del partido que ha sido Rodrigo que hablan directora en bienes por el autor de los tres goles del Valencia

Voz 2 02:33 Deportivo estáis en semifinales de Copa in extremis en el tiempo añadido como es el fútbol

Voz 3 02:40 cómo es el fútbol con un carácter hemos demostrado carácter que tarda que impresionante hoy lo venimos demostrando a lo largo de toda la temporada a pesar de que las cosas no estaban saliendo y bueno esto es esto es esto es lo que somos eh agradecer a la gente por el apoyo hasta el final ir nada contento de pasar a la siguiente fase

Voz 2 03:05 habéis creído siempre en este partido que podía remontar

Voz 3 03:07 no lo sé porque nos sentíamos superiores al Getafe el dentro del campo no no hablando e es el partido de ida es verdad que la segunda parte no estuvimos a la altura de la competir competida del partido sabemos que es un equipo muy competitivo aquí y en ese aspecto o hay que darle la enhorabuena eh pero yo creo que hablar cuarto partido hoy hemos sido muy superiores hemos encaja el segundo se coste cuarenta treinta la jugada totalmente aislada a partir de ahí el partido fue totalmente nuestro hemos tenido o por tías incluso para ahora para ver al habernos adelantado fuentes en el marcador Easy dada creíamos hasta el final por el empuje de la gente también porque lo dicho no estábamos siendo muy superiores dentro terrero de juego que es donde debe se demuestra en el fútbol tercer parto

Voz 1 03:59 ha tuyo consecutivo marcando palabras de Roma

Voz 0522 04:02 digo en directo bueno me voy a Mestalla pero recuerdo que en la ida ganó el Getafe uno cero Ike nada más empezar el partido a los treinta y siete segundos marcaba Jorge Molina eso hacía que el Valencia tuviera que meter tres

Voz 1375 04:15 al descanso se han ido cero uno

Voz 0522 04:17 pues ni uno el Valencia pero en la segunda parte en el sesenta y uno y luego los otros dos en el descuento en el noventa y uno y en el noventa y tres han hecho que el Valencia Iker Rodrigo con su hat trick metan a los de Marcelino en las semifinales ahora estamos con más análisis con más protagonistas pero Pedro Morata la gente de fiesta Mestalla muy buen

Voz 1704 04:37 más hola qué tal manos saludos buenas noches en esta noche de reconciliación en esta noche de pasión en esta noche que tanto necesitaba el valencianismo que tanto necesitaba el equipo y que tanto necesita Eva Rodrigo se han ido más tarde de lo normal los aficionados del Valencia disfrutando de este momento y ahora empiezan a salir los miembros de la por ganador en número de dos mil aproximadamente que se han quedado para disfrutar del momento de la remontada del Valencia de este Valencia Manu en el minuto noventa esta de partido cuando quedaban siete minutos de añadido el Valencia estaba uno uno con un hombre menos el Getafe y el Valencia tenía siete minutos por delante para hacer dos goles ir remontar la eliminado

Voz 0514 05:17 había cosa que ha conseguido yo creo que este

Voz 1704 05:19 era el partido que tanto hablaba Marcelino que necesitaba el equipo para salir de ese tapón de ese bloqueo que tenían constantemente de confianza bueno pues creo que ese es el partido que necesitaba el Valencia el que se ha dado esta noche con esta remontada que para mí es una remontada épica donde ha habido absolutamente de todo

Voz 0522 05:36 bueno además con ese eh como tú dices llegan al descuento con empate a uno le faltaban todavía dos goles pero con dos uno luego marca en el noventa y uno marca Rodrigo el dos uno y ha tenido Jorge Molina el dos dos pero como había contado en entrevista le pega en la espalda su compañero hubo duro que ha evitado el dos dos que eso ya acababa con la

Voz 1621 05:52 Aminatou y evidentemente para el Getafe tenía la semifinal ahí al final acaba el chaval llorando porque claro ha dicho que es momento para cruzar por delante del disparo de Jorge Molina

Voz 4 06:01 sí babas mano cómo se va a la gente de Mestalla si es que se van esta noche hola Ximo hola qué tal muy buena mano que le estabas diciendo la nota de bueno

Voz 1269 06:07 mi a que está en el partido también ilegal

Voz 2 06:10 para habrá que palabras para estas libro sin voz que voy destacando dos series y sino desde la emoción y que en Galicia necesitaba una alegría así la afición los jugadores ha sido si queremos la Copa cita

Voz 4 06:25 el número de los jugadores y Rodrigo me parece que también no Zaplana no

Voz 2 06:31 todo parece fue mejor ese Katia ahí vamos

Voz 1269 06:34 la capital gracias a a dos amigos a dos valencianistas dos de los que pasan por la avenida Suecia tu pasa con la bufanda como te llamas Yoda Anne Dani en el accidente que da voz

Voz 4 06:45 yo salgo llorando de la emoción de esos cuatro años que hemos sufrido muchísimo y esta gente se lo merece y el equipo se merece y Marcelino Se lo merece porque esta gente hasta aquí cuatro años aguantando ya a pesar de todo hemos creído ya final ha pasado estoy emocionando eh

Voz 1269 07:01 en que como te tú Ignacio Ignacio tuyo es el chandal del Getafe la parezca también lo han pasado en grande no histórica noche histórica la mejor que vivió en Mestalla una noche histórica para recordar muy bien muchas gracias de Manu esto es la avenida Suecia aquí está aquí en medio el micrófono amarillo de la Cadena SER escuchando testimonios hay estamos personados mía

Voz 4 07:30 ahí estamos Ximo que va va a acabar con los asesinos del Valencia

Voz 0458 07:33 eh seguramente lejos de Mestalla

Voz 1375 07:36 ya que a los que se les a escuchar durante durante

Voz 0458 07:39 un buen rato esta noche bueno ahora volvemos ahí

Voz 1375 07:41 enseguida el análisis con Santi Cañizares y con subidas que Díez

Voz 0522 07:44 ya en Carrusel estaba viendo con Dani Garrido Cañete con uno uno cuidado cuidado cuidado Dani vaya final de Carrusel

Voz 1621 07:50 suele Cañizares el el el Werder en Mestalla fíjate que está a trescientos kilómetros el tío y percibe

Voz 0458 07:55 minuto setenta cuando la cosa está que está muerta porque la afición tampoco creía en ese momento de estalla apretado durante todo el partido pero sí es verdad que

Voz 1621 08:02 estaba un poco chafado y es verdad según el noventa y dos

Voz 0458 08:05 De3 hilo como tú decías Manu la magia del fútbol que en ese minuto noventa y dos Jorge Molina lo ha hecho todo para hacer el gol de la clasificación para semifinales Rodrigo un tío que le viene muy bien al Valencia sobre todo a la selección española de fútbol no que no lo hecho también por cierto tengo interés en escuchar primero lo que dice Iturralde con esa segunda de Gené

Voz 1375 08:23 que no era que no era amarilla

Voz 0458 08:25 cómo lo encaja Bordalás porque el pique previo que ha tenido con Marcelino ha sido así de y yo creo que lo que ha pasado

Voz 1621 08:30 final del partido atentos a lo que va a poner el árbitro en el acta pero todo lo que pasa

Voz 1375 08:34 no es fruto de lo que viene de cociéndose en los últimos días entre los dos entrenadores la tensión se mascaba en los banquillos ícono al terminar el partido a allí no había

Voz 1621 08:41 impusiera la ley ha habido alguna roja que ponen

Voz 1375 08:44 en el acta agresiones separando todo el mundo Iturralde González muy buenas buenas noches primero Lama doble amarilla la segunda amarilla para el primer primera me gustaría empezar de mi alocución con una cosa

Voz 0514 08:57 cuando eres entrenador de un equipo de Primera División no puede ser tratarán incoar expediente

Voz 1375 09:01 mente

Voz 0514 09:02 en las declaraciones pre partido yp pos partido tienes una responsabilidad lo que no puedes hacer vamos a dejarnos de medias tintas un precio tiene mucha tensión pero al final del partido esa tensión es porque ha venido preparando todo

Voz 1375 09:18 gente totalmente cada uno

Voz 0514 09:20 tiene que ser responsable de sus actos no puede ser que veamos ese espectáculo ha sido un partido espectacular de Copa pero no puede ser que ese espectáculo rastrero macarra que hemos visto al final del partido no cabe en nuestra Liga que cada uno

Voz 0458 09:37 asuma su responsabilidad así empezar Larguero yo creo que los jugadores han salido así al campo y han acaba si el partido me ha recordado en otro nivel y en otro da a cuando llegaban los partido Mourinho Guardiola toda la semana calentándose toda la semana diciendo lo valores al que tú esté al final los jugadores salen como han salido que están deseando dejarse un recado ha pasado lo que ha pasado lo que venía empleando este durante la semana ahora que cada uno coja su responso

Voz 0514 09:58 lo que hay muchos responsables de haber yo dice que lo decía

Voz 0458 10:01 Dani Garrido hay que escucharles ahora en la sala de prensa eh a ver qué dicen ahora a Marcelo

Voz 1375 10:04 que hay ahora Bordalás fútbol

Voz 0514 10:06 la segunda amonestación de Gené no es amonestación se les acuso al árbitro porque todos en primera instancia hemos dicho en ese lo lleva por delante a Santi Mina pero Santi Mina el que ve que viene el jugador Isaac a la pierna IN le derriba sería falta de Santi Mina pero por qué no entró al bar pues muy fácil porque es segunda amonestación ya ser segunda amonestación aunque sea arroja no entra solo entran rojas directas porque no entra en segundas amonestaciones por una lógica muy clara porque si entraría en segundas amonestaciones estaría entrando en una segunda amarilla tendría que revisar todas las amarillas porque porque tú no sabes cuando vas a sacar la segunda o sea tú fíjate galegos Revólver llegas a Madrid ya ve imposible por eso no entra en segunda amarilla aunque sea arroga porque es ya es que roja ya es roja esa pero tendría que haber imagínate que la primera que les saca a Gené no sea también se revisa luz después por eso no se revisa

Voz 1621 11:03 bueno ha habido más jugadas polémicas

Voz 1375 11:05 hombre un gol anulado al Valencia por forajidos

Voz 0514 11:07 Art

Voz 1375 11:08 Pablo Ibar por Santi Mina Neil inicio de jugada era fuera de juego

Voz 1035 11:11 volvemos a decirlo

Voz 0514 11:11 mismo ese con los Frings que tiene el BOR eh es fuera de juego en la televisión puesta crea esa duda que no va a dejar la duda pero bueno yo confío cien por cien en las a labor esos friends tarde o temprano tendrán que ponerlos al final del partido cuando a falta

Voz 1621 11:28 ha dado siete minutos de descuento el árbitro te aparcó justo no no no

Voz 0514 11:31 es decir habéis visto y no pasa nada claro serán siete minutos totalmente

Voz 1621 11:35 R tiempo para llevar la Liga tiene que

Voz 0514 11:37 es lo mismo que en el Mundial paso daban cinco seis minutos la gente ya decía la gente

Voz 1621 11:43 como él dice pues claro la gente del fútbol

Voz 0514 11:45 nada hay que dar seis o siete minutos

Voz 1375 11:48 habitual eso es hay que quitar ese miedo

Voz 0514 11:51 hemos que ver en Liga también tú pierdes tiempo

Voz 1375 11:53 en otra amonestó un descuento luego totalmente siete minutos más que justos y luego a ver qué pasa al final del partido y a ver que pone el árbitro en el acta no contó que ha montado

Voz 0514 12:02 eso es porque tiene que tiene que escribir un acta muy larga porque ha habido Golf una roja que pasa en esto y fijaros también un no notan bueno dual si tanto acordarnos en un Valencia Inter de Milán de una de una Champions que también hubo una tangana al final del partido que hubo un expulsa o que hubo un montón de cosas luego UEFA entró de oficio con las imágenes cosa que no va a pasar en España pero pueden hacerlo cosa que no va pasa en España pero pueden hacerlo

Voz 0458 12:35 hacerlos pero nunca lo han hecho pero podrían hace meses porque él

Voz 0514 12:37 árbitro en una confrontación tan grande va a ver cosas que no ve porque es que es que no puede ser pero ya te digo lo que habría que hacer es a los responsables dejarles un ratito fuera del campo

Voz 1621 12:52 pero sabemos quiénes han sido en sí sí totalmente no te muevas que has escrito enseguida enseguida funciona a saber qué dice el árbitro el partido que como dice y va a ser larga allí promete jode vaya a final de partido ha sido espectacular ahí

Voz 0458 13:05 tremendo aparte es que bueno vamos a ver porque suelo decir Iturralde tener duda no hay informadores en los partidos

Voz 1375 13:11 Copa hoy en cuartos de final sino es casi una final hasta octavos por no habían cuartos pues menos mal menos mal porque para ver todo lo que ha pasado he visto una imagen de Antunes sí del Getafe amenazando aún estaba estaba agarrado a mí

Voz 0458 13:22 hombre asegura que no sé quién tenía razón si es limitado

Voz 1375 13:25 yo una parte o la otra pero la la imagen ha sido o no a mí no dominó y separando otro miembro de seguridad ya alguien algún integrante del banquillo Antunes del de seguridad esto es una roja volando también sí bueno no pierdan atención a lata ha estado Carlos El Espectador

Voz 0522 13:40 dar enhorabuena al Valencia remontada espectacular primer semifinalista de la Copa del Rey para mañana ahora voy con Cañizares y con subidas Icon en la rueda de prensa de abordará Si de Marcelino pero rápidamente resto de titulares mañana en el Espanyol Betis Betis Español a las siete y media en la ida empate a uno quedaron en Cornellà ya a las nueve y media Barça Sevilla con Messi en la lista

Voz 1375 14:02 el dos cero

Voz 1414 14:04 no ganó el Sevilla en el Pizjuán

Voz 1375 14:07 por cierto y hablando el Barça noticia que te damos hasta ahora en El Larguero Se acabó el culebrón Jordi Alba esta noche o mañana por la mañana

Voz 1621 14:18 Se hará oficial la salida de

Voz 1375 14:21 ni Suárez al Arsenal se va cedido con opción de compra obligatoria aunque amplía un año el contrato pero al final el jugador se vaya traspasado en el fondo es un traspaso en diferido no es sólo una cesión así que el jugador se sale con la suya y se marcha cedido hasta final de temporada pero con compra obligatoria para el Arsenal de Emery allí y eso se va a cerrar ya está el acuerdo hecho e hice va a firmar esta noche mañana por la mañana hijo digo que termina el culebrón Jordi Alba porque hay aquí cerdo total y absoluto entre las dos partes eh muy posiblemente en cuanto termine este mes termine el mercado de fichajes Se va a anunciar la renovación de un Jordi Alba que va a firmar hasta el año dos mil veinticuatro tenía esta temporada más la que viene ya eso les suman tres temporadas más repito el acuerdo es absoluto ahora están en tema de redacción de contratos al final se acaba el culebrón Jordi Alba al que se lleva preguntándonos y cuánto tiempo por la renovación eh uno de los jugadores en mejor momento del fútbol español en mejor momento del Barça gran noticia para los culé que ese aseguran que Jordi Alba practicamente va a terminar su carrera de azulgrana tiene ahora veintinueve años repito con esta noticia heredamos en esta portada larguero acuerdo total Barça Jordi Alba Jordi Alba Fútbol Club Barcelona prolongando su contrato hasta dos mil veinticuatro habla Pepe Bordalás Ximo Robbie

Voz 1621 15:47 mira

Voz 1414 15:48 Ximo Rovira que hace tiempo ya que derribó más mano esto yo creo que está en una tele por aquí pero no dudaría si no

Voz 0962 15:58 ahí mano que esta Pepe Bordalás el técnico del Getafe

Voz 5 16:07 ahí está el técnico alicantino rostro serio primera pregunta

Voz 6 16:12 ya hemos visto cómo suele explica a la afición al equipo está estable de derrota imagino que demás eh muy orgulloso de todo de todo el trabajo durante el partido muy qué perro muy orgullosos del seis seis por partido sin duda

Voz 7 16:29 eh para el Getafe un equipo pequeño

Voz 8 16:36 luz

Voz 6 16:37 no sólo un equipo pequeño dejamos responder a lo turno gracias

Voz 7 16:43 es un orgullo bueno puede saber haber estado con posibilidades hasta el último instante de haber podido jugar una semifinal de Copa del Rey contra un equipo con el Valencia felicitarles estar la enhorabuena a su afición al equipo y poco más no eh te quedas triste porque nos pusimos por delante manejamos manejamos bien el partido eh creo que bueno ya lo hemos podido comprobar la expulsión de Gené ha marcado mucho ha sido totalmente injustas muy justa e igual que la de Jorge Molina de Portillo bueno yo creo que si no sea sancionado con mucha dureza y el arbitraje ninguna justificación ni mucho menos pero ha sido muy muy muy casero

Voz 1621 17:31 la primera para la es muy muy casero la primera de las

Voz 0962 17:34 buenas noches buena noche directo para El Larguero de la Cadena SER quería preguntar después de todo lo que se ha vivido al final una que nos diera su visión de lo que ha visto y de lo que le han contado dentro del vestuario que cree que ha pasado y otras y no cree que sea caldeado demasiado y en este caso sobre todo en la sea caldeado demasiado el partido en las ruedas de prensa sobre todo entrenadores en las últimas semanas las últimas declaraciones y que nos cuente

Voz 7 18:04 no no he visto lo que ha ocurrido el final del partido me acabo el partido me marché eh lógicamente el equipo estaba en El Vestuario pues

Voz 1621 18:14 triste

Voz 7 18:15 por la derrota es eliminación y bueno simplemente levantando el ánimo no sé lo que ha ocurrido al final del partido no ustedes ya no podrán saber yo no lo sé ni ni preguntado nada

Voz 9 18:28 no no puedo decir ir a otra cuál era perdón si quiere

Voz 0514 18:33 que se ha caldeado demasiado

Voz 6 18:36 sí cree que todo lo que ha pasado

Voz 0962 18:38 esa ha podido provocar ya podía desembocar en esto ha ayudado

Voz 7 18:43 yo siempre digo lo mismo yo siempre soy respetuoso con con todo el mundo lo he sido siempre y lo voy a seguir siendo no tengo mucho que decir felicitar vuelvo a insistir al al Valencia Club de Fútbol a esta magnífica afición que que buena empujaba de llevar a su equipo hasta hasta el final Hay iban a eso es un es un orgullo no para cualquier equipo pero vuelvo a existir orgulloso de mi equipo felicitar a mis jugadores felicitar a felicitar a a los chicos porque lo han dado todo contra un equipo que es de las mejores plantillas de del campeonato está entre las mejores Si bueno haber podido Zara punto incluso de haberlos podido eliminar es un orgullo oí no puede decir nada más

Voz 10 19:29 el compañero y última pregunta gracias buenas noches buenas noches Pablo no deportes cuadros lo digo rápido ha sido un auténtico combate de boxeo cuando terminó el partido no los combates de boxeo total y aquí los aficionados del Valencia que hemos hablado con ellos dicen que ustedes no saben perder y que los que se van llorando los que lloran horas son ustedes qué tiene que decir

Voz 0962 19:50 no tenemos nada que decir nada nada nada nada no Caballero no tengo nada porque usted tiene algo que decir ya lo he dicho lo que tener es decir a usted buenas noches termina Bordalás

Voz 1621 20:05 que ha dicho que los árbitros han sido

Voz 0522 20:07 muy muy caseros Iturralde

Voz 0514 20:09 bueno eso es una apreciación suyo dentro de del respeto hoy dentro de lo que él cree que pasa que las cinco primeras amonestaciones han sido al Getafe y yo creo que que lo dije por eso pero yo creo que el arbitraje eh quitando lo que es la roja Gené que no tenía que haber sido ningún momento roja Gené yo creo que ha sido un arbitraje normal

Voz 1621 20:31 enseguida va a comparecer Marcelino y enseguida os pide paso Ximo más mano que estaba junto a Ximo Rovira llene la sala de prensa de Mestalla

Voz 4 20:38 estabais junto a los dos cargos algo a Karmele Mariñas y yo ahora

Voz 0962 20:43 Bordalás que es el que se barra fija gente eh dado que eso pusiera ahí está hablaron minutito contigo Manuel A ver si podíamos decir algo más pero se nos ha dicho el jefe de prensa que no hace nada porque sabes rápidamente y tienen que vuelve era a Madrid en la capital de España a Getafe pero hemos escuchado todo lo que ha dicho Pepe Gordo

Voz 0458 21:01 bueno lo has sido muy extensa la rueda de prensa el técnico del Getafe que no tenía muchas ganas de hablar al margen de las preguntas en esa sala de prensa Santi Cañizares muy buenas buenas noches Manu Javier Subirats también al comentar el partido en Carrusel lo Subirats

Voz 0905 21:12 hola muy buenas noches pues

Voz 1621 21:15 eh tú has dado que es que creía en la remontada

Voz 0905 21:18 sí sí porque yo conozco estos partidos que pasan en Valencia cuando el equipo está conectado la afición también pues al final pasan muchas cosas muy quedaba poco tiempo yo sabía que lo iba a tener la opción de ganar el partido de superar la eliminatoria otra cosa es que hubiera tenido el acierto de

Voz 11 21:32 ayer los goles como lo tuvo no hay ya no me podía hay no lo podía asegurar cuando un equipo juega con diez obviamente no tiene nunca la pelota le dura muy poco se tiene que meter atrás y eso provoca siempre siempre siempre muchas ocasiones de gol yo quiero destacar por supuesto

Voz 0905 21:46 a Rodrigo que ha hecho los tres goles es indudable que que ha sido el mejor del partido por su ascendencia en el resultado pero son

Voz 11 21:55 destacará Lee Kang han salido al terreno de juego con empate a uno Il ha tenido el primer gol que ha sido ha sacado desde la esquina del área una pelota que no valía nada ha sacado un centro maravilloso ha puesto un gol él porque luego ha llegado a Santi Mina ese balón y finalmente ha hecho Rodrigo el gol y además en el tercer gol también ha hecho una partido de la jugada ha tocado de cara ha metido la pelota Gameiro que es que era un caramelo para que Gameiro le diera el gol en bandeja a Rodrigo y sobre todo destaco por su calidad ya la conocemos pero

Voz 0905 22:28 jugar este tipo de partidos

Voz 11 22:30 la tensión que había con lo que con lo que en el alboroto que había Mestalla con tan sólo diecisiete años ya apoderarse del partido en esas dos jugadas claves porque él ha sido el que ha creado los goles los ha metido Rodrigo pero los ha creado él para mí tiene mucho mérito ya sabes que yo no soy de los que

Voz 6 22:47 es más en lo que a los chicos jóvenes que Luis

Voz 11 22:49 le hace mucho daño yo soy de lo que

Voz 12 22:52 oye que les llegan antes de tiempo efectivamente pero hoy es G

Voz 11 22:54 Justo creo que casi nadie lo ha visto creo que es justo reconocer que ha sido clave clave clave en el partido el surcoreano

Voz 1621 23:01 Subirachs con qué te queda

Voz 0905 23:04 pues me quedo con la fe que ha tenido que ha tenido el Valencia no yo creo que

Voz 12 23:08 fíjate que al descanso al descanso de verdad querellas que se podía remontar

Voz 0905 23:11 si el Valencia metió un gol sí porque ya habíamos comentado que el Getafe estaba cargado con muchas tarjetas y que se podía quedar con diez sí que es verdad que no

Voz 5 23:20 ha jugado a lo mejor eh

Voz 0905 23:22 pero a lo mejor no era la amarilla pero tenía muchos jugadores con tarjeta dice podría quedar con diez Un Valencia volcado si marcaba el primer gol el con el gol que anularon con el bar se quedó un poco frío Mestalla después al al venir el uno a uno sí que es verdad que los cambios le han dado mucho al al equipo y el Valencia ha hecho una remontada emanó

Voz 1269 23:46 José que lo vais a pasar ahora a celebrarlo

Voz 1414 23:48 José Gaià bueno Felipe soy

Voz 13 23:51 que me alegro por toda la gente no estaba animando y apoyo

Voz 1414 23:53 cuando al final

Voz 1269 23:59 desde el Valencia y hemos escuchado a uno de los capitanes agallas están asomándose al balcón ya déjame que hable se están asomando el balcón es que tienen que pasan más jugadores Cheryshev porque hay entorno a seis mil siete mil personas cantando desde bajo Se están asomando Cheryshev que noche senil del espectacular increíble auricular lo escucho nada en absoluto hay viene Gabriele Gabriele qué locura está ya recuperado el corte ya no le duele nada habría terminado sangrando era la imagen del sangre sudor y lágrimas Vera remontado ocho a que bien la lazo que estamos aquí venía esto en niños se se dice relato capitán Parejo otra noche mágica Rodrigo Arias está Rodrigo está pasando los jugadores asomados ahora en la primera planta del fachada la principal la tribuna de Mestalla están saludando entorno seis siete mil espectadores que ganas tenían de quitarse esta presión Rodrigo Rodrigo hemos escuchado que era el último en llegar y es que la gente quiere celebrar veo Rodrigo BEOK Cheryshev veo para jo todos saludando a los Ugal a los aficionados que están ahora mismo concentrados no se quieren marchar a casa están celebrando el pase del Valencia semifinales

Voz 1621 25:38 dice que ha ganado un título el Valencia es que hacía falta una noche grande como como la de hoy con una remontada sida ni para el valencianismo hecho mucho tiempo lo

Voz 0458 25:46 han pasado tan tan mal es verdad que en que en Liga Bono ya están menos agotados veremos si les da para para alcanzar Champions pero es un equipo que que ha estado tan en crisis sin poder hacer goles sin sin quitarse el tapón de los delanteros que por fin decía Ximo y Morata que Rodrigo lo lo ha conseguido que al final lo tienen que celebrar puede ser un impulso por una una temporada que buenas

Voz 1269 26:08 no no no te vas a asomar Marcelino no no vaya noche otra los jugadores se tiene que sumar que son los que

Voz 14 26:14 han hecho esto posible había que ganar en el campo y a veces no

Voz 1269 26:17 en encanta sí lo hemos intentado y luego hay esta Marcelino el héroe no quiere ponerse donde están ahora que está aquí Marcelino chico este felino Busquets esconde es que lo quiero protagonismo no quiere protagonismos se marcha ahora a la sala de prensa los jugadores les dice ahora lo estamos contando porque lo tengo a treinta centímetros les está diciendo que no quiere que falta Pichincha ahí está Iker

Voz 14 26:45 sube también doliendo se lo han tenido que cambió

Voz 1269 26:48 dar con un dolor en el costado izquierdo y Marcelino pide que todos los focos alumbran a los jugadores estamos ahí estamos ahí nos pide que por favor que lo dejen en la intimidad lógicamente al entrenador del Valencia pues habrá que buscarlo porque es el principal artífice el que ha puesto a estos jugadores el que ha apostado por Rodrigo y el que ha hecho que su equipo se haya llevado la eliminatoria aún así lo hemos escuchado en directo aquí en El Larguero a Marcelino como todos los protagonistas que ahora mismo siguen saludando a los seis siete ocho mil espectadores que siguen en la avenida Suecia muchos

Voz 1621 27:30 te van a quedar ahí un rato largo y ahí están los jugadores también correspondiendo a esos miles de aficionados fuera ya de Mestalla

Voz 4 27:37 cuando lo suyo ahí hemos escuchado Marcelino rápidamente antes de ir a la sala de prensa que les vamos a escuchar

Voz 1621 27:42 haré enseguida he Cañete esto crees que puede cambiar eh Isère un antes y un después en la temporada la noche de hoy ojalá

Voz 0905 27:50 creo que sí vamos a ver yo creo que hoy en el equipo jugado bien por encima de que si la expulsión sí o no por encima del fallo de Jaume de todas las cosas que han pasado en la eliminatoria el equipo viene jugando bien en los últimos partidos excepto el partido de Getafe ya jugó bien frente al Valladolid que empató fuera en casa pero jugó muy buen partido jugó bien en Balaídos en la segunda parte jugo bien la segunda parte sobre todo la eliminatoria contra el Sporting de Gijón jugó tan bien bien el otro día frente al Villarreal al equipo está jugando mucho mejor casualmente cuando jugar mucho mejor resulta que te entran los goles no bueno porque hay que generar ocasiones y generar ocasiones en buenas condiciones como las que al final han tenido hoy Rodrigo Rodrigo ha hecho tres goles hoy que bueno ha sido pues porque saben moverse dentro del área Aris sabe recibir de sus compañeros y porque sus compañeros le han puesto un magnífico balón de gol pero los tres goles han sido prácticamente au sin prácticamente sin sin sin oposición no eso es por qué se llega con más criterio al área el Valencia está jugando mejor por lo tanto yo creo que efectivamente es muy probable que vamos a ver al Valencia lo mejor es su mejor versión siguen este progreso no esa es la realidad ahora bien el Valencia regaló au

Voz 0962 28:59 no compitió bien en el primer partido de Copa en Getafe

Voz 11 29:02 eh yo y regaló un gol en en casa no siempre no siempre

Voz 6 29:08 además tuvo la fortuna de que el árbitro ayudó entre comillas un poco con esa tarjeta Gené no siempre va a superar todas estas sustancias quiero decir que la próxima eliminatoria que será semifinal no puede cometer estos errores

Voz 1621 29:21 a ver si hoy el micrófono de Ximo de nuevo sí

Voz 1269 29:23 por qué siguen pasando

Voz 4 29:25 los jugadores sigue en pie gritos sino no hubiese dado buena tío como que no puede ser hablará esta noche tienes que hablar estamos muy contentos con él es muy con esto pasa os metáis en semifinales y vamos a por todas estamos muy contentos y les damos las gracias afición sólo mejores creo que no se ha entendido bien eh que estábamos muy contentos y te damos todas las gracias a la afición son muy grandes gracias entendidos delante

Voz 1269 29:48 es si con ese esperando SM Caen la que como además tan enérgico como siempre un portero y un jugador que lo ha pasado hoy mal por su fallo en el gol del Getafe ir porque mira eh va a seguir jugando porque va a seguir el Valencia la Copa

Voz 0962 30:04 pues nada si tener más protagonismo y uno además largo y tendido

Voz 1621 30:08 pues enseguida nos pide más a Ximo más mano tiro las Lescaut y nos vamos a la sal

Voz 0522 30:12 la de prensa de Mestalla donde hoy el Valencia se ha convertido en el primer semifinalista de la Copa del Rey

Voz 9 30:23 son los cuerpos especiales

Voz 16 30:28 tiene amigos y me encanta cómo cabalga es la música mientras en el momento justo mérito yo fui de los cuarenta sí fíjate hace tiempo que el animación muy buenos días buenos días pues te vas a que desde el Mallorca sólo dos que se hicieron pasar el otro hombre como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera Arabia cintura Fernandito Toni Garriga Mi nombre murciano y guerrilla

Voz 9 31:00 hoy por hoy con Pepa Bueno sillas también en Hoy punto es Cadena SER

Voz 17 31:15 cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigo con Celia Blanco con entra en Cadena Ser punto com para nuestra cadena SER

Voz 18 31:35 herido oyente de la radio es maravillosa verdad maravillosa es decir todas las emisoras las mejores la cadena sin duda verdad

Voz 19 31:46 la diferencia abismal abismal además mala más alguna cosa que no la faena y luego la segunda mejor que está a años luz verdad que sí que es verdad sí ha de la de verdad que que digo yo

Voz 20 32:01 el bueno que que creo que ya te hablaría necesitamos tanto

Voz 19 32:05 sí que estamos seguros

Voz 20 32:07 adiós

Voz 21 32:15 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes no eso dejó Ernes de este calendario

Voz 17 32:27 que tu mejor cada día con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la conectividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 22 32:36 el Larguero con Manu

Voz 0962 32:38 en Carreño

Voz 1621 32:44 son las doce y tres de la noche hora menos en Canarias quién pide

Voz 4 32:49 hola hola

Voz 1269 32:51 sí estamos ya va la gente de la avenida Suecia pero aquí está todavía en chándal con Ximo más mano está Rodrigo Rodrigo muy buenas buenos qué dijiste aquí en el carrusel el sábado que que el equipo tenía calidad para pasar la eliminatoria y lo iba a intentar al máximo mira no nos dijiste que iba a ser con tres goles tuyos

Voz 14 33:09 bueno eso es secundario obviamente por marcar por ayudar al equipo y bueno yo creo que ha sido una una victoria merecida y un pasa mereció también han no final mucho lo hemos ganado el partido sino que lo consigue los goles para para poder pasar eh bueno hemos querido la hasta el final se nos puso muy cuesta arriba con un segundo principio Bruno sabíamos que teníamos noventa minutos o gana ochenta y nueve minutos para para poder darle la vuelta y bueno hasta el final hemos creído creo que estamos en nuevo

Voz 1269 33:41 antes de ponerte con Manu Carreño el otro día sentado en la escalera me dijiste que me iba a regalar la camiseta el siguiente partido me temo que va a seguir esperando no la de hoy han lanzado a la curva aquí

Voz 14 33:51 que vamos la gente está loca contigo bien está está contenta con el equipo obviamente ha sido un partido especial Mar por por cómo se dio a la remontada el pase de todo y y enhorabuena al equipo al trabajo de todos intentaremos seguir en esta línea trabajar con la misma seriedad las convicciones nosotros Si esperemos que las cosas están muy bien

Voz 4 34:14 ahora más tranquilo Manolo ya se va la gente pero aquí está con el auricular en su oreja derecha Rodrigo Moreno para hablar contigo en el Larguero hola Rodrigo hola

Voz 1621 34:22 la camiseta no se regala

Voz 4 34:25 ya regalaba una regalaba un amigo mio en la grada que pidió antes de partido la camiseta ahí bueno pues lo prometido es deuda

Voz 1621 34:32 has visto que has corriendo a la grada se había aliado antes que Ximo eh oye que os a pasar el primer minuto empieza el partido salir pensando en un partido tranquilo yo hacia uno el el Getafe sí

Voz 14 34:44 pues fue un acuerdo un poco aislada la verdad que el tiro está un poco esquinado yo creo que

Voz 6 34:50 en ese momento no se esperaba el tiro porque realmente no tenía ningún parecía que no tenía ninguna opción de de tiro ahí en esa jugada él pensaba que iba a centrar que sí yo creo que estaba muy esquí

Voz 14 34:59 nado y con un poco de espaldas a la portería ningún momento miro puerta como que les sorprendió un poco cero pero bueno cosas que para eso estamos

Voz 1621 35:08 la verdad para fallar bueno lo importante

Voz 14 35:11 es que ahí luego Timothy una pregunta

Voz 1621 35:13 perdona llegáis al descanso con cero uno que decisión El Vestuario en él

Voz 14 35:16 los nada que tenemos que seguir la misma manera estábamos estábamos jugando bien haber marcado algún gol en la primera parte y que el fútbol a las cinco minutos no sabíamos que si metemos un gol es poco nos metíamos la eliminatoria Hay que que bueno que en cualquier momento podían marcar gol lo estábamos siendo peligrosa balón parado estamos rematando en casi todos los córners muy bueno en los últimos tres cuatro minutos el partido se remontó

Voz 1621 35:43 P que ha visitado al descuento Rodrigo al minuto noventa con empate a unos hacían falta dos goles

Voz 14 35:48 creía Isaí todavía sí bueno yo creo que se ha demostrado no que sí que creímos y también se puso ahí un poco arriba para para referenciar como ayer más a los centrales para déjame a mí a Santi un poco más la segunda jugada porque bueno ellos tienen un juego de posición muy fuerte de los centrales son muy poderosos en la en la disputa aérea Hay bueno y nos ha favorecido claramente esa ese cambio ahí los últimos cinco

Voz 1621 36:12 estos y luego y luego tu noche no que la rematadas con un hat trick que que que te hacía falta no yo creo que te hacía falta una noche así al Valencia y a ti no

Voz 14 36:21 sí yo creo que el equipo siempre de cuando vengo a hablar destacó el trabajo colectivo y entiendo que de pie dependo mucho más de los compañeros que ellos de mí porque somos once y al final el las los tres goles que que marcado y pues prácticamente así a un toque

Voz 1621 36:39 sí he goleador goleador no

Voz 14 36:42 no sé donde no hay alguien es en la jugada previa pues no está abriendo no podría estar ahí para empujarlo no es siquiera importante victoria importante para el equipo para el ánimo por por como se viene dando la temporada y obviamente contigo por todos lo pasamos mal eso

Voz 1414 36:58 nada no ha habido algún momento traspasado mal bueno

Voz 24 37:01 a la excusa se siempre se exagera mucho y sobre todo respeto mi aquí en el Valencia no sé porqué parece que no se parece que todo lo que me pasa es es un mundo eh

Voz 14 37:13 soy son cosas que pasan en el fútbol

Voz 1621 37:16 qué os pasa eso

Voz 14 37:17 no no me no no no no no creo que sea eso

Voz 1621 37:20 entonces qué crees que es no estoy acostumbrada

Voz 14 37:23 a la exigencia lo que me pide él no me escondo en ningún momento acepto todas las críticas acepto es mi condición dentro del equipo y Ivonne jamás suyo de mi de mi responde de mi parte de responsabilidad dentro de de lo que es el Valencia siempre desde que he llegado aquí he defendió el Valencia con todas mis fuerzas las pues ha podido salir bien o mal pero pero nadie podrá decir una palabra respeto

Voz 1621 37:50 el otro no oye igual te buena preguntar ahora Morata y Cañete pero la última parte Rodrigo no no no había sido no es ido calentando el ambiente según iba pasando la Semana y al final del partido lo que se ha visto ha sido fruto de ese calentón en sala de prensa abordará Marcelino Marcelino y al final esa imagen de a puñetazo limpio la tangana no

Voz 14 38:10 sí bueno son cosas yo creo que a veces pasan en el fútbol y todos tenemos un carácter competitivo muy grande por eso somos jugadores de élite todos los jueves de Valencia los del staff y los poderes de cualquier equipo de

Voz 1621 38:21 primera división y yo lo entiendo así

Voz 14 38:24 sí pero pero bueno yo creo que Cañizares una vez dijo que el fútbol no miente al final las pues es decir dentro del campo y es lo que hemos hecho y hemos sido superiores dentro del campo y hemos sido capaces de reflejar esa superioridad en el resultado bueno ahí está no y todo lo demás esa es humo está muy bien para para lo que viene siendo el lo que es lo que genera el fútbol que también bueno forma parte un poco más seguir enhorabuena al Getafe por ser un equipo competitivo si les deseo lo mejor menos contra nosotros

Voz 1621 38:56 para que te saludó a Cañete que es el único que en Carrusel ha dicho yo creo que van a remontar ido decía Cañizares Cañete de escuchar Rodrigo

Voz 9 39:02 buenas noches Rodrigo Felicidades Lo primero enhorabuena por los tres goles muchísimas gracias y yo te voy a hacer una pregunta ayer truco fue ayer a las seis semanas dije algo así como en Mestalla en Valencia se vive en seis siete temporadas en una te da la sensación de que esta temporada es como varias temporadas dentro de un año todo sí

Voz 14 39:22 bueno yo llevo esta es mi quinta temporadas de Valencia y la verdad es que bueno llevo vivido como más o menos por ahí unas veinte temporadas porque aquí es el todo o nada o la o muy bien

Voz 1621 39:37 no hay término medio sí he peruana

Voz 14 39:39 así es aceptarlo es él es el el un poco la la la la la identidad del Club el club y eso yo creo que para poder jugar en el Valencia a los grandes jugadores grandes jugadores de Palencia la principal característica es su fuerte carácter no a Cañizares Ayala Albelda Baraja todos ellos el Piojo ESK siempre se han caracterizado por eso porque es la única manera de puede triunfar aquí porque hubo acierto es la situación y en caras o lo que es el Valencia de esa manera o al final entorno te come sí bueno

Voz 9 40:13 lo dicho ahora estamos en un momento bonito voy

Voz 14 40:16 a seguir aprovechando el te da la sensación también

Voz 9 40:19 eh en muchos momentos ha sido muy criticado años que llevas aquí en el Valencia pero alguna vez están aplaudido tanto cuando juegas bien al fútbol

Voz 25 40:27 bueno y yo

Voz 14 40:30 la verdad es que siempre me alegro por el por el equipo obviamente ha criticado o no es una cosa que para mí sinceramente aunque puede parecer un poco demagogias para mí es secundario porque soy consciente de mí de mis capacidades surco soy consigue el trabajo diario y soy un profesional muy honesto y nunca me he escondido de nada y al final cuando las cosas animal te tienes que agarro te tiene que agarrar a eso no saber que no es que esto forma parte del fútbol y que bueno y que las cosas cambien no lo dicho hay que tener un carácter fuerte para poder jugar aquí en el Valencia eh porque así lo exige la historia del club muy poco más

Voz 1414 41:09 Morata la última para Rodrigo si yo quería Press

Voz 1716 41:11 darte Rodrigo anoche a aparte de felicitarte por los tres goles si este era el partido que hacía falta para el desbloqueo mental de este Valencia Guadiana que aparecía desaparecía para quitaron los miedos estos que teníais y luego que me valores a Marcelino Marcelino de puede primera temporada grises en Valencia vine el año pasado te cambio de posición hace una temporada espectacular basar mundial este año para mí tiene más mérito cuando peor lo estaba pasando que no había manera que hiciera su gol al arco iris teman tiene una otra otra otra y otra vez y creo que Marcelino será un hombre importantísimo en tu carrera

Voz 14 41:43 yo obviamente es un entrenador que que ha influenciado de manera muy positiva en mi en mi carrera eh porque fue capaz de leer mis características y lo dicho no me me puso una posición en la que en la que vine al Valencia y a partir de ahí lo los ha empezado no vivían Ivano respecto a lo que las cosas no me salían al final lo dicho no yo yo yo siempre dependo más de mis compañeros que ellos de mil las cosas no salieron a nadie es muy complicado cuando el equipo no funciona sobre todo a nivel ofensivo tener un juego fluido y destacar a nivel individual y porque porque bueno porque así es el fútbol actual no exceptuando a lo mejor a Messi todos los demás necesitamos al equipo para poder destacar eh y bueno yo creo que ahora el equipo ha encontrado también un poco más fluido en el juego ofensivo estoy aquí está haciendo más prioridad está teniendo más llegara hay al final estamos ahí Santi empezó a marcar goles empezó a marcar goles y a los jóvenes Dani mismo ha empezado a marcar muchos goles y al final es eso de nosotros cuando somos un equipo fuerte como fue el año pasado las autoridades brilla más

Voz 1621 42:50 dicho Jorge Molina y digo lo que pienso me caen partidos que no está escritos que pasen ellos y ya está se han quejado del árbitro crees que son justas os quejas

Voz 14 42:59 bueno e lo dicho no al final de cada uno puede tener su opinión no creo que el árbitro había sido decisivo en el resultado del partido no habido ninguna jugada polémica bueno todo lo contrario el vamos anuló un gol de a obviamente justas

Voz 1621 43:13 sí bueno y no

Voz 6 43:15 en mi opinión no habido ninguna jugada penal

Voz 25 43:18 tienen una mano ninguna nada

Voz 14 43:20 sí ha podido alterar el partido obviamente es respetable la la opinión de de Jorge Jorge Molina

Voz 25 43:26 no

Voz 14 43:27 eh y poco más pues eso ahora bueno en Getafe

Voz 1621 43:31 si nosotros pasando enhorabuena vosotros oye la última te he visto algún gesto los ojos como que lloraban saludar a alguien si bueno porque

Voz 14 43:39 que cosas del fútbol también no yo creo que yo lo yo me lo tomo con naturalidad e pero bueno se está acusado de llorón el otro día en el en el partido de ayer en el Coliseum pues ganaron pues empezaron a gritar que éramos llorones que el entrenador ahora llorón que no sé qué y al final bueno el Getafe es un equipo muy competitivo Si pero bueno que nosotros también no al final todos tienen sus armas ir nosotros fuimos capaces de igualar esa intensidad de ellos y al final hemos sido muy superiores así que bueno si somos llorones pues ya está Juan