Joaquín Reyes: "Creo se hace buen humor en España, pero el poder ha ejercido mucha censura"

Voz 1 00:00 Gafotas me va bien Gafotas si Gafotas preguntamos siempre a nuestros invitados Alfaro Suu relación con el mar qué relación tiene este con el mar cuando lo descubres por primera vez el mar me gusta

Voz 2 00:16 es más bien poco porque a mí me gusta soy una persona soy de la meseta entonces el mar bueno no es que me guste poco pero me gusta que solo disfrutarlo en época estival cuando veo el mar en otro momento del año me da mucha melancolía entonces hay gente quizá si yo necesito estar cerca del mar yo no no no no mono hecho cómo cómo ha podido la gente deducir entonces pues eso yo lo descubrí y bueno me gustaba mucho las historias que me contaban la localidad de mis padres que yo que el mar con veintitantos años antes les supongo bueno supongo no les costaba más a la gente de interior ver el mar más tiempo me atención porque claro ya en nuestra generación lo normal era ahí ahí de pequeños armar hizo bueno me sumergía me gustó me pedía unos cuantos revolcones en bañador en una de esas bien la redujera este sí lo recuperé liberó claro es que aquello era un cacahuete porque estaba fresquito era el mar Cantábrico en esa aventura en concreto

Voz 1 01:34 has dicho que

Voz 3 01:35 eres de la meseta desde un lugar de La Mancha

Voz 2 01:39 sí sí yo nací en Albacete una ciudad uno el Nueva York de la Mancha no hacía preciosa de la gente que se queda se queda cautiva

Voz 1 01:48 de su belleza que tiene Albacete que tiene

Voz 2 01:52 tantas cosas bueno Albacete a ver es una ciudad yo creo que la gente como cuando la gente cuando va no tiene ninguna expectativa ir pues eso oye juega a nuestro favor yo creo que se encuentra sobre todo con una ciudad muy abierta ahí de gente que es bastante simpática las la la gente lo los albaceteños somos simpáticos in socarrón es si seguiré bien como en muchas ciudades de provincia es una ciudad muy cómoda y así bueno pues su país más que su paisaje su paisanaje aunque a la gente que había Albacete recomiendo que que vaya al pasajero dar es que es una joyita

Voz 1 02:32 Deco muy coqueta has hablado de la socarronería

Voz 2 02:38 pues sí esto es una cosa yo creo que que es extensiva a los manchegos en general somos gente socarrona podemos parecer un poco se cosas al principio pero el sentido del humor y una ironía así que voy a decir yo he sentido el humor un humor es un es algo imprescindible para vivir bien

Voz 1 02:57 hablaremos ahora dentro de un ratito el sentido del humor pero muchos habrán reconocido en esta he Gafotas la voz de Joaquín Reyes hombre porque mi voz

Voz 2 03:07 tercio pelada es inconfundible

Voz 1 03:09 vi a través de las ondas acarician nuestros oyentes en la cepa de la oreja Joaquín desde cuando tienes gafas

Voz 2 03:17 pues mira te voy a decir una cosa llamaran no te creas que me la pusieron muy pronto osea ya tenía siete u ocho años que oye gente lleva gafas antes pero mis padres eran cuenta que me acercaba bastante a la tele pretende ya estaba allí con la frente pegada dije igual se me regular ya empecé mi carrera como miope que ha ido bastante bien pero me gustó llevar gafas así lo de Gafotas y bueno es que me lo puesto como seudónimo al principio la entrevista porque era lo lo primero que recurrían cuando me querían ese quería meter conmigo a Fatah Gabarrón cuatro ojos pero a mí me lejos de molestarle me gustaba definir me como un Gafotas porque soy Gafotas las gafas y son parte de mi de incluso cuando tuve oportunidad operarme porque la miopía se puede operar yo decidí no hacerlo porque me gusta llevar gafas mi parte de mi imagen Joaquín

Voz 3 04:18 cómo era el ambiente en el que te crías te de pequeño tus padres tenían buen humor esa socarronería de la que has hablado que que lucen los manchegos se palpaba en tu casa

Voz 2 04:30 casi había mucho sentido del humor Mi padre era una persona muy graciosa muy ocurrente ni Madrid también tenía bastante sintió el humor entonces en mi casa cuando cenábamos juntos au pues siempre había comillas siempre había hormigas en mi padre sí siempre era el que era iniciaba yo que se soltaba cosas muy inesperada es que pues por ejemplo una vez comiendo dijo quiero me gustaría decir un poema a ver a ver todos callaron un poema popa entre dijo a mí me me hubiera gustado casarme con la churrería para estar todo el día lo dentro o fuera y a mi se me salió la sopapo las narices entonces le pongo engañaba así de una manera cómplice desde luego espero que los chiquillos que cosa dices así ya si era la cosa entonces había mucho sentido el humor

Voz 1 05:26 hay una cosa que que querría hablar con

Voz 3 05:29 yo es de la necesidad reírse de uno mismo

Voz 2 05:33 yo creo que reírte pues eso como tú has dicho reírte de de uno reírse de uno mismo es una manera ir por la vida que que hace que que bueno pues que sobre todo que te quitan importancia porque yo creo que eso es imprescindible para los que nos dedicamos a la comida más todavía porque cuando uno se empieza riéndose de uno mismo pues ya a la gente le permite hablar de cualquier cosa

Voz 1 06:00 tú en clase eras de Sete era el debate es fama pero en plan bien

Voz 2 06:05 en plan bien en plan regular porque yo creo que a veces debería ser un poquito toma Gante ya pero si la gente siempre se ha reído bastante conmigo y he tenido mucha suerte en ese sentido yo creo que una de la de sea he tenido mucha suerte porque he caido bien a la gente la gente ha sido conmigo siempre muy cariñosa eso es una suerte porque me han podido no han podido coger de la pechera en alguna ocasión que empezado hace Ebro Miyagi me pues ya verdad alguna ahí no no ha sido el caso me librado hasta ahora

Voz 3 06:35 sí también los Celebrity sean te han respetado alguno te cogido de las solapas

Voz 2 06:44 no no no me encoge ninguna de las solapas pero sí que he conocido la opinión de algunos que no les ha gustado nada la parodia pero bueno es que esto y ahora que se habla tanto de la gente que ofende yo creo que la gente tiene derecho ofender a alguno le gusta opinar sobre las bromas sobre el humor estaría bueno creo que los cómicos tenemos también que acostumbrarnos a que a que digan que la gente opine sobre nuestra bromas

Voz 1 07:12 Joaquín cuando empieza tu afición a a imitar como creas el primer personaje pues

Voz 2 07:21 estaba viendo un documental de David Hasselhoff donde contaba una serie de peripecias

Voz 3 07:25 ese es el protagonista del coche fantástico tenerlo claro

Voz 2 07:27 sido del hospital de de la playa sí que él intentó dejar su carrera de su carrera la interpretación por por la canción fracaso entonces yo estaba viendo es documental me parece muy interesante el testimonio y empecé a hablar con acento manchego conquense empecé a hablar como bueno empecé a contar lo que él decía hay me parece muy gracioso me parece muy gracioso el contraste entre lo que se dice y cómo se dice Si dije bueno esto puede ser algo divertido no empezar a parodiar personajes pero todos con el mismo acento personajes que tengan sobre todo mucho recorrido me interesaba pues el personas que habían que habían ya pasado qué había pasado ya su cénit en EE

Voz 4 08:10 el la fama

Voz 5 08:16 hola soy débil todo productor y cantante

Voz 6 08:27 el

Voz 5 08:30 a mí lo que más me ha sido tantas lo que pasa es que no ha habido no me toman en serio Josep M podía porque ha costado mucho actual Ci el coche fantástico Menéndez nene de yo yo estoy metida más mano de la hoy Tolo del lado del reloj es un problema muy había ido de coche y todo el avión lo que pasa que por mi físico me costaba yo no tenía que coopere ningún doble para hacerla

Voz 2 09:03 con qué has y fue entonces claro no tenía límites porque como todos los a los hago igual y aún sigo con con esta broma que ya está bien hay que empezó en el dos mil dos con esto de imitar con acento manchego

Voz 3 09:14 cuál es el que más te

Voz 1 09:17 él que más celebra la gente

Voz 2 09:19 bueno y la gente que no lo sepan lo suelo hacer con un maquillaje muy sofisticado si tengo un poco eso y si eso es yo siempre digo que es la mitad del del de la de la gracia que es eso que lo es maquillaje de Nacho día

Voz 1 09:33 de Nacho

Voz 2 09:35 que ahora está trabajando sin parar porque buenísimo en muchos puntos por encima cinematográficas pues él con él creo el maquillaje el me dice bueno pues te voy a poner esta prótesis te voy a poner esta peluca estás lentillas y entonces intentamos que el personaje se acerque mucho físicamente a la persona para odiada y sabido

Voz 1 09:55 Tita Cervera no era de las grandes Tita Cervera Cervera es estudia AIS juntos caro

Voz 2 10:00 dicen pues mira tú tienes ese sí claro claro pues mira te vamos a poner esta peluca creo que te vamos a poner esta prótesis en el cuello oí y esto para quitar un poco de volumen claro entonces él tiene mucho molde de mi de mi cara hiló va modelando sobre sobre ella ya íbamos componiendo el personaje en ese aspecto que a mí me parece muy importante del principio utilizar prótesis y todo tipo de efectos de maquillaje a mí me encantaba porque lejos de ser una dificultad para mí es una herramienta que hace más eficaz mi trabajo ya hoy vas ya soy él o ella sí eso ya para mí es momento de magia

Voz 7 10:39 Tita Cervera

Voz 8 10:43 la baronesa Thyssen es una mujer hecha a sí mismo así mismo Sami una mujer hecha Mi nada más que una ambición desmedida y muchísimas ganas de medrar así decir me termine casando con el barón Thyssen poner el campo desde el Monterrei con lermista que no me salía que fue cuando yo me convertí en baronesa porque yo no vine baronesa de casa antes estuve con Lex Barker que era un Tarzán así regularlo con el pecho lobo con Espartaco San Antoni Espartaco Barraco también conjuntar Juanjo sea gente anónima también todo más viejo unos lleno una risas tuve a mi hijo Borja cita stone

Voz 9 11:25 Paco ha ido a dar cordura que era está con él

Voz 8 11:29 por la perra

Voz 9 11:31 es una peluca que porque lo sé

Voz 8 11:34 porque yo era igual cita se o remisas

Voz 3 11:37 aquí en este programa esta noche estamos girando sobre los nombres

Voz 2 11:41 me me me pusieron Joaquín por un tío mío tío un hermano que me dio vuelo ir resulta que no le gustaba el nombre yo yo decía que no me tan bonito tengo no es muy bonito pero eso no te creas que muy bonito y resulta entonces el constancia de que a mí me gusta ya no me gusta Joaquín no es muy corriente y me suelen confundir con Agustín simplemente porque termina con la misma sílaba hay convenios mismo fonema mejor dicho en sí y me gusta y tiene un apellido de envergadura Reyes Reyes un apellido gitano por cierto y a lo mejor era un momento en mi vida me empiezo a cantar o bailar au sexo es mesa el duende quién sabe pero sí me gusta como suena Joaquín Reyes con con fuerza quién simplemente por ejemplo en nombre de Enjuto moja moto junto moja voto fue a pachas con mi mujer estábamos en un hotel en Viena vivimos un japonés así mayor Sete que hacía sus ejercicios físicos el jardín ayer el parterre del del dijimos fíjate cómo estaban Enjuto dijimos mira justo Mohamud ya está haciendo sus ejercicios así esa chorrada luego recuperé dije que no metan chulo por un personas

Voz 3 13:17 cómo fue el encuentro entre Ernesto Raúl tú huy

Voz 1 13:22 cómo de repente surge la hora chanante hijos lanza al directo entre estrellato la verdad si estrellato desde lados que ya era difícil bueno

Voz 2 13:33 empezamos en lo que era para Món comí entonces seguimos helados que era realmente bueno una cadena que en esa época se programan cosa muy tú lo bueno se siguen programando ahora ya no quiero decir que hay ahí estamos haciendo todo lo que no es senos en Perejil ya era un momento muy excitante cuando

Voz 3 13:53 os dais cuenta de que verdaderamente estáis marcando un punto de inflexión en el humor veníamos de veníamos de Martes y trece de Gila Chiquito de la Calzada idealmente a parecéis vosotros con una forma muy nueva de hacer humor que mucha gente no entendía

Voz 1 14:11 aún siguen bueno acuérdate de los Goya ahí es un buen ejemplo de luego ya eso fue en fin sí fue nuestro canto del cisne a ver a fíjate nosotros no somos más que sí

Voz 2 14:28 que un una continuidad de un humor que se hacía que ya se hacía en España porque por ejemplo yo nosotros Ence siempre citamos a Faemino cansado femenino casado y se hundió un humor muy diferente cuerda claro José Luis Cuerda parece que no es poco

Voz 8 14:44 y luego bien

Voz 2 14:45 a ver pues hay gente que hacía en humorismo yo qué sé Jardiel Poncela Ramón Gómez de la Serna hay tienes ideas cuenta que tiene que ver con con ellos también aunque los he descubierto después pero yo creo que sobre todo fue que no dejaron trabajar con libertad que la gente que no lo dejó hacer lo que queríamos y eso es muy importante porque podemos equivocarnos pero ácido desarrollamos nuestras ideas tenemos claro que quería utilizado otros referentes y hacer cosas distintas a que el a lo que se hacía aquí mayoritariamente que también está muy bien porque los los dos nombrada Martin y de Marte ustedes hicieron sketch quieran glorioso sí claro Gila pero Cruz y Raya porque utiliza un referente Un poco más cercano también hacen sketchs gracioso pésimos pero nosotros queremos hacer cosas que fueron por otro lado y arriesgar Pilar y eso fue lo que yo creo que definió un poco lo que hacíamos esa ese riesgo y también esa libertad para hacerlo

Voz 1 15:48 Joaquín para terminar qué le pasa a este país con el humor

Voz 2 15:53 tengo tengo osea por una parte creo que que estamos bien sea creo que ese hace un buen humor en España creo que hay gente sobre todo gente joven que está haciendo monólogos cada vez mejor escritos piezas también muy divertidas en en pues en Internet no es lo que pasa es que él al el poder ejercido mucha censura sea creo que que sean sean conocido casos de gente que ha tenido que ante un juez por un tuit no creo que que eso no puede ser por otra parte lo que te apuntaba ante yo creo que los cómicos tenemos que responder por nuestra bromas sin si nuestro ofenden a alguien y las tienes te tienes que explicar por si tienen que disculpar porque deje disculparlo sea yo creo que que no nos podemos escuchar es bueno es humor no el humor hay una ideología detrás si tú tienes tú piensas algo y lo expresa con una broma pues pues tienes que hacerlo con todas las consecuencias pero creo que somos un país que tiene buen sentido el humor en a mí no me gusta tampoco trazar la imagen de un país como cascarrabias que no es no no yo creo que somos un país lo que pasa es que la cosa no sólo en el humor quiero decir una cosa en general no y a veces eso pues se transmite a todo ha pues a a lo da todo tipo de espacios pero yo creo que tenemos un buen humor y bueno

Voz 3 17:15 por qué he dicho lo de la disculpa te has quedado alguna vez con ganas de pedir disculpas alguien es dicho

Voz 2 17:22 yo creo que no hombre me habré equivocado muchas veces por supuesto sí pero no yo creo que no yo creo que más más más o menos me he portado bien reporta bien el humor

Voz 3 17:34 no quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 2 17:37 ah pues yo diría que mi adorable esposa claro porque ella es profesora de Infantil y me veía muy bien ese es una persona yo valoro mucho que estar con una persona que no se dedica a lo que yo hago ni por asomo porque me permite desconectar y si es el faro Mi vida y la brújula ese faro la brújula el camino

Voz 3 18:07 yo toda la vida con ella se sigue riendo de tus gracias

Voz 2 18:10 porque lo opuse del contrato y el contrato matrimonial prematrimonial dije te deja récord de gracietas si yo les digo cuando entró en ahí dentro la gente se ahí fuera la gente me duró la píldora pero valoro que también lo es aquí de mis hijos también es ya les estoy educando en el halago a su padre y a la figura paterna

Voz 3 18:29 Joaquín Reyes muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada