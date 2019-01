Un mal día lo tiene cualquiera (30-01-2019): Ir a la Premier League a buscar un fichaje y acabar trayendo a Faubert

Voz 2

00:15

qué tal día como hoy treinta de enero de dos mil nueve el Real Madrid sorprendió a propios y extraños al anunciar el fichaje de Julien Faubert jugador francés que no estaba precisamente triunfando en el futbol inglés para ser exactos el Real Madrid ni siquiera lo fichó sino que lo cogió cedido con derecho a compra del West Ham United de la Premier League esa opción de compra pronto se vio que no sigo a ejercer que francés debutó con el Real Madrid un dos de febrero incluso entrenador blanco entonces era Juande Ramos no pudo más que calificar su actuación de Chris y la verdad es que fue muy generoso en su evaluación Flaubert jugó un gran total de sesenta minutos en los seis meses que fue miembro del club madrileño eso sí protagonizó momentos memorables como el día que se durmió en el banquillo mientras su equipo jugaba contra el Villarreal o cuando no acudió al entrenamiento pensando que tenía el día libre después de su efímero paso por un club de tanto renombre su carrera digamos que no fue muy espectacular y acabó pagando pues las apasionantes ligas de Turquía en Escocia eso sí diez años después ya de hoy sigue jugando ahora en la prestigiosa Liga Indonesia con el Borneo FC