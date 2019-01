"En Londres casi nadie piensa que vaya a pasar algo con el Brexit. Es la actitud del avestruz"

Voz 1

00:00

me llamo María se quite hay vive en Londres desde hace seis años con mi marido el es Ingles nació en Londres Illinois conocimos en España cuando cuando él estudiaba su Erasmus y me experiencia con con el Brexit a veces un poco bastante horrible generalizar lo que lo que he vivido en mi trabajo es un poco la actitud de como de avestruz no de no creo que al final pase nada tiro para alante por ejemplo no se nadie nos ha explicado qué papel eso que que que que habría que conseguir que habría que pedir no sé si mi jefe se da cuenta de que podría llegar a pasar que muchos de los que trabajamos en la empresa lo pudiéramos seguiré haciéndolo sin algún tipo de permiso la semana pasada en una reunión en con un arquitecto en Chelsea me contaba que les habían cancelado todos los proyectos para el año que viene pero como si mucho duelo sin pensar mucho en las consecuencias hizo un poco que el lo que yo viví en Londres con con la votación en si hubo huelga de trenes y llovió mucho a la salida del trabajo ICD mucha gente que que no fue porque porque no se lo tomó en serio realmente también es cierto que tras la Catón de inicial lo que supuso oí cuando la gente ve que día tras día el debate político se extiende como que el debate en lo que es la calle pierde un poco de intensidad y la gente se concentran en lo más inmediato de su vida no y lo más importantes y esto probablemente hubiera pasado también a nosotros no