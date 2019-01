Pepu, un tiro a la desesperada

Voz 0789

00:04

digna Pepu Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid peleará en primarias con el ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha el mítico ex seleccionador nacional de baloncesto con el que España ganó el campeonato del mundo en Japón en el año dos mil seis es un hombre muy valioso muy interesante y muy inteligente otra cosa es su capacidad política que naturalmente es un enigma en primera instancia veremos cómo cae en las siempre muy dura de pelar familia socialista madrileña toda llena de cuñados a la que llueve otro independiente ya pasó un trago interno similar en el año dos mil quince cuando Tomás Gómez fue descabalgado para dar paso Ángel Gabilondo aquel movimiento resultó positivo porque Ángel tiró muy para arriba del voto socialista estuvo a un tris de ganar la Comunidad sólo le faltó un escaño y porque Izquierda Unida no logró por muy poco el cinco por ciento imprescindible que ocurrirá esta vez en la actualidad la situación para el Izquierda Madrid es muy paradójica según todos los sondeos Carmen hay Gabilondo serían los más votados pero ambos serían derrotados por la suma de las derechas en el Ayuntamiento porque el PSOE está pinchado en la Comunidad porque Podemos está dividido Begoña Villacís de Ciudadanos sería la alcaldesa Si así ocurriera los de estarían comprometidos con Pepe y con Vox para la Comunidad Pepu es por tanto un tiro a la canasta