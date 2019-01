Sánchez se juega un triple

Voz 1727 00:00 qué tal muy buenos días el PSOE quiere dar la batalla en Madrid capital y presenta al ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández para la Alcaldía yp todas las palabras de este titular son noticia no sólo el nombre del candidato los socialistas se mueven ante la crisis de Podemos el terreno que pueda comer es una plataforma como la que lideran Carmena y Errejón dará la batalla con Gabilondo en la comunidad Pepu Hernández que es una figura muy querida y muy respetada al Ayuntamiento tienen mérito ambos no obstante de estar en política cuando la política se ha convertido en esta máquina de picar carne y arriesga el PSOE con la fórmula de fichajes estrella ajenos a la política que le ha dado resultados irregulares como poco en el Gobierno de España la sorpresa andaluza ha servido de revulsivo en todo el espectro que va del centro a la izquierda ese amplio espectro que hace sólo ocho meses conseguía ponerse de acuerdo para sacar de la Moncloa aún PP condenado por corrupción hace sólo ocho meses ya ven como ha girado el viento esta tarde se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos es difícil anticipar si encontrarán una salida electoral a su fractura interna Pepu Hernández y Pablo Iglesias los dos protagonistas del día a los dos los hemos encontrado juntos en la tuerca el programa de televisión del líder de Podemos y no se pierdan su diálogo Un día como hoy preguntaba Pablo Iglesias

Voz 1 01:34 hay digamos inevitable hacer comparaciones no en el fútbol yo creo que los grandes equipos padecen el problema de los egos da la impresión de que incluso a veces los entrenadores cambian porque no saben relacionarse con los egos de los equipos tú has entrenado a probablemente la mejor selección de la historia de España cómo convivían como son dos porque todo el mundo hablaba de que de que la selección de baloncesto en ese sentido el algo especial

Voz 1727 01:56 respondía Pepu Hernández

Voz 2 01:58 hemos sé cómo se dirige un equipo con tantos egos en principio uno que todos se sientan no solamente se sientan sino que sean importantes no solamente lo importante en las palabras sino los hechos no todos los jugadores en los partidos de preparación en los partidos de ida y luego la competición jugaron siempre en todos los partidos osea todos estaban preparados para jugar todos tan preparado todos importantes