Nacho Escartín: "Toca dejar claro a la gente de Madrid con qué marca nos presentamos a las elecciones"

siguiendo con la metáfora del baloncesto que ánimos en un equipo con muchos jugadores que sepamos actuar juntos tanto gente de la cantera como fichajes con un buen quinteto titular pero también con un buen banquillo para animar para salir cuando nuestro toque para dar lo mejor década de cada jugador además contamos con una afición potente pues quizás hoy no se se tornó en realidad se trata de que nos entendamos va así de simple

Voz 2

00:58

eso lo tiene que decir a la gente de la Comunidad de Madrid nosotros máximo respeto y confianza en nuestros compañeros madrileños hoy en el Consejo Ciudadano Estatal seguro que debatimos en la situación política en general también de lo que pase en Madrid crees que a veces pasa mucho que lo de Madrid enseguida se convierte en algo estatal yo estoy en Aragón y a mí no me gustaría que en ha desde fuera a decirme cómo tengo que hacer la confluencia con Izquierda Unida con Zaragoza en Común y con otras personas independientes lo mismo para la Comunidad de Madrid yo creo que todo lo que sea cooperar Nos va ir mejor si se cree que lo mejor para el Partido Popular ese tripartito de Aznar que puede llegar a los gobiernos es ir en una misma marca electoral en una misma candidatura yo pienso eso pues ideal si la gente de la que une Madrid pienso otra cosa no hay que hacer grandes dramas hice muchas maneras