Roger Torrent: “La única alternativa que nos ofrece Sánchez es el miedo a la ultraderecha”

Voz 1727 00:00 incluye Torrent presidente del Parlament de Cataluña muy buenos días bon día

Voz 1 00:03 día buenos días bienvenida en la Cadena SER mucho

Voz 1727 00:05 además me gustaría saber su opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela

Voz 1 00:09 bueno pues yo creo que final en Venezuela la receta es fácil decir evidentemente es difícil de de de de implementar pero aquí supongo que la solución pasa evidentemente por diálogo interno mediación internacional finamente elecciones

Voz 2 00:27 elecciones a la presidencia

Voz 3 00:30 elecciones a la presidencia usted cree que es el presidente ahora mismo el presidente encargado insisto estos es

Voz 1 00:38 debe resolver en las urnas deben decidir los ciudadanos de Venezuela con mediación internacional no imposición sino mediación internacional mucho diálogo interno

Voz 1727 00:46 ahora después de de que el ex presidente decidiera pedir amparo al Tribunal Constitucional sobre una decisión que usted tomó como presidente del Parlament la Mesa de la Cámara que preside la de tirar el voto delegado nuevos procesados por rebelión

Voz 1 01:00 hemos hablado constantemente con Jones per Cataluña con quién compartimos proyecto no parlamentaria y por tanto desde la desde este hecho hemos ido hablando de cotidianamente todo lo que ha surgido una Parlamente poner obviamente

Voz 3 01:13 pero usted qué cuerpo le dejó que Puigdemont procediera ante el Tribunal Constitucional española

Voz 1 01:19 eh que respeto en cualquier caso a nosotros lo que haremos si hemos hecho siempre es respetar los acuerdos del Parlamento Cataluña el dos de octubre el año pasado hicimos un acuerdo en el que dos cosas básicamente una que el Parlament no puede suspender a ningún diputado es una injerencia por parte pero interlocutoria del juez el Parlamento decía políticamente nosotros no podemos suspender ningún tipo pero también decía otra cosa que es que atendiendo al hecho que que no pueden vivir físicamente Parlament de Cataluña ha habilitado un mecanismo para que algún otro diputado ejercitar los derechos parlamentarios de los diputados presos o en el exilio este es el acuerdo que hicimos el dos de octubre y que luego se materializó en el el nueve de octubre por tanto lo que hacemos es cumplir los acuerdos que aprobamos en el Parlamento Cataluña con una con una con una mayoría en la cual también estaba en Cataluña lo que no se me puede pedir a mí es queme aparte de los acuerdos que ha que ha Parlament nada que hay que aprobar una mayoría de los diputados y diputadas de nuestra Cámara porque cree que puso

Voz 3 02:22 según recurre al Constitucional su decisión insisto

Voz 1 02:25 es una decisión que que que respeto en todo caso quién quién debe explicar quién quién había tomado

Voz 1727 02:32 la pelea de usted en el Constitucional que esta cuestión no es decir está dispuesto

Voz 3 02:36 va a ir a presentar un recurso a recurso nuestro seguirá su curso veremos fíjese

Voz 1 02:43 que por la misma decisión de dos de octubre yo también tengo una querella apuesta por ciudadanos eh y por lo tanto es decir esto se va se va a trasladar en un proceso judicial que que que si hiciéramos en cualquier caso insisto que a nosotros lo que hacemos es ser coherentes con unos compromisos que toma el Parlament de Catalunya el Parlamento

Voz 1727 03:03 dijo Aznar que antes se rompería Cataluña que España sólo la descripción que estamos haciendo de cómo va los recursos de unos y otros con decisiones que toma el Parlament de Cataluña parece que les da la razón no a José María Aznar antes se ha fracturado Cataluña que España con respecto al proceso

Voz 1 03:18 yo creo que al contrario a lo que hemos hecho durante todo este tiempo y que que de la pasada legislatura ya viene desde desde dos mil diez con la sentenciado sentencia bueno al Constitucional es construir grandes mayorías en Cataluña grandes consensos y hay tres grandes consensos en la sociedad catalana uno acerca del fin de la represión los catalanes y las cuadras no queremos más represión no queremos presos políticos no queremos exiliados hay otro gran consenso al Door de que la solución debe ser democrática una solución al conflicto debe ser votada a los catalanes queremos votar el estatus político de nuestro país por otro consenso otro gran consenso alrededor de unos valores que que tienen que ver con superar el régimen de el setenta y ocho y que tienen que ver con conceptos republicanos podríamos mal podríamos decirlo así por lo tanto hay tres grandes consensos y de alrededor del ochenta por ciento de la población de Cataluña y esto se ha construido en los últimos años en los últimos meses estas la unidad estratégica a la que nosotros apelamos a estos grandes consensos estas grandes mayorías a estos planteamientos que son de sentido común digamos de la sociedad catalana ya los cuales nosotros debemos responder políticamente pero no sólo en el Parlament de Cataluña no sólo en el en esa de la sino también en Moncloa

Voz 3 04:38 dígame aquel resultado electoral remite ese gran consenso del que habla dónde está ese ochenta por ciento pues cuando se ha producido en qué elección

Voz 1 04:47 por ciento es lo que dicen todas las encuestas y además es lo que transmite la composición del Parlament de Catalunya fíjese en una cosa incluso incluso votantes de partidos como Ciudadanos o como el Partido Popular están de acuerdo en que la situación de represión no la quieren están de acuerdo que al final esto se resolverá votando

Voz 1727 05:09 en qué resolución del Parlament está como está diciendo

Voz 1 05:11 perfil fíjese una cosa votado quién fíjese una cosa hay un consenso mayoritario en Cataluña que se transmite a insisto no sólo las encuestas sino también lo que le pero hagámoslo a al al revés a Coruña hay un consenso por el Estatut es sólo diecisiete diputados en el Parlamento que tiene que defienden el Estatut hay una mayoría parlamentaria que defiende referéndum de autodeterminación esto es claro es evidente hay mayorías y minorías en el Parlament de Cataluña por lo tanto si hay una mayoría es alrededor de votar y de votar la solución política cada uno aquí puede plantearle solución política que quiera pero en el fondo en Cataluña Barcelona pero también en Moncloa Se sabe que esto se va a resolver con un referéndum una todo el mundo lo sabe lo sabe

Voz 4 05:58 vamos a superar esta esta discusión no no no lo quería saber dónde están en la resolución del Parlament donde el ochenta y tres por ciento de la Cámara de muchos autodeterminación que hemos aprobado

Voz 1 06:07 muchas resoluciones a favor del derecho a decidir a favor del referéndum a favor de decidir libremente el futuro político de nuestro perdón luego cada uno planteara la propuesta que quiere de hecho es lo que pedimos al presidente Sánchez que ponga propuestas encima de la mesa porque el consenso con el método lo tenemos métodos votar los independiente e independentistas antes que independentistas somos demócratas y evidentemente que respetaremos los resultados evidentemente pero queremos resolverlo votando queremos decidir porque hay un conflicto de legitimidad en Cataluña un tribunal el Tribunal Constitucional con la sentencia del Estatut rompió el vínculo entre la ilegalidad ilegitimidad Petroyo hay un problema de legitimidad y cómo se resuelve la legitimidad pues volviendo preguntar el pacto social

Voz 3 06:51 os haga tiene volviendo plantear las urnas

Voz 1 06:54 a ver cómo queremos ver en qué marco queremos vivir

Voz 1727 06:56 vamos a superar esta conversación circular porque los catalanes votaron hace un año esas elecciones no valieron de nada no

Voz 1 07:02 las elecciones lo que dijeron es que hay una mayoría independentista en el Parlament Cataluña incluso con las circunstancias las que le hicimos les recuerdo que el presidente de mi partido candidato estaban la CAM

Voz 1727 07:10 le agradezco la precisión en el Parlament en votos como usted sabe muy bien cómo está Junquera

Voz 1 07:15 pues está muy fuerte a la querían ha calado le querían que abandonara sus sus compromisos esos principios encontramos un Llongueras que está justo al contrario más fuerte más determinado en defender su posición política la cárcel no ha cambiado en absoluto

Voz 1727 07:32 estamos interpretando bien todos los periodistas que lo que le dijo a Le Figaro es puse Montse fue yo me quede aquí estoy pagando por quedarme

Voz 1 07:39 no lo que dijo Junqueras es cuál era su decisión a personal

Voz 3 07:44 a la foto finish miro

Voz 1 07:47 fíjese una cosa mi partido tiene su presidente en prisión en la cárcel su secretaria general en el exilio exhibió prisión son dos caras de la misma moneda de la moneda de la represión y la las situaciones son muy graves y muy difícil difíciles personalmente y políticamente en ambos casos en la cara

Voz 3 08:07 y en el exilio el propio abogado de Joaquim Forn ha reconocido que a los pies

Voz 1727 08:13 críticos que están encarcelados preventivamente les ha perjudicado que Marta Rubira huyera Un día antes de comparecer al Supremo porque claro permite que que el juez sostenga eso de reiteración en el peligro de fuga no

Voz 1 08:24 pero la justicia se aplica colectivamente lo suplica caso por caso

Voz 3 08:28 no ha dicho así es justa sea única

Voz 1 08:31 supera la debe responder a la casuística la situación de cada uno de los de los procesados

Voz 1727 08:37 y no habrá listas unitarias en las municipales no

Voz 1 08:42 lo que habrás o lo que tiene que ver es unidad de acción que no se debe confundir con uniformidad

Voz 1727 08:49 eso son listas separadas

Voz 1 08:52 le dije yo creo que debemos proteger la pluralidad ideológica del independentismo del republicanismo que quiere decir que debemos fomentar porque es una riqueza a los matices ideológicos Kay en el movimiento independentista que es lo que nos han hecho avanzar qué es lo que nos han hecho a crecer hispanos han hecho crecer pues evidentemente debemos a mantener a la receta porque es la que nos permite dialogar de tú a tú con Ciudadanos que muchos ciudadanos que tienen una ideología u otra pero que en cualquier caso queremos de alguna manera sumar al proyecto República

Voz 1727 09:24 qué ha aprendido en este tiempo ríe Torrent

Voz 3 09:26 hemos aprendido todos estamos un año después de aquel otoño catalán el otoño de la ruptura en una Dean pagando precios cada uno de una manera por lo que ocurrió que aprendido a mirar al futuro como yo

Voz 1 09:40 las urnas el otoño de la de la democracia a lecciones hay muchas eh la primera es que hemos visto que el Estado está dispuesto a todo con tal de mantener la unidad del Estado esta reflexión a esta lección no sólo atañe a los independentistas sino yo sino creo que atañe al conjunto de los demócratas españoles es decir al final visto lo que ha pasado en los últimos meses la pregunta era reflexiones a hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para mantener esa unidad que es lo mismo lo mismo que decir hasta dónde están dispuestos a aceptar que se llegue a los demócratas españoles para a impedir sólo para impedir que los catalanes votemos esta la reflexión de fondo de lo que hemos visto los últimos meses independientemente de si si tiene más simpatía o menos simpatía por el proyecto republicano proyecto independentista porque al final de lo que hablamos es de conflicto político y por tanto hablamos de democracia y en este sentido aquí es evidente que hay una colisión entre sentimiento de a fin de unidad del Estado y a los principios democráticos

Voz 3 10:52 se lo pregunto desde el asombro no para pillarle de verdad nadie pensó ni nadie discutió entre ustedes que el Estado español iba a usar toda la maquinaria toda la maquinaria legal de un Estado de derecho para evitar su fractura de forma unilateral por parte de una parte del territorio de verdad no contaron prestó derecho usa toda la maquinaria del Estado de Derecho

Voz 4 11:14 desde el mismo hombre desde el mismo plexiglás

Voz 1 11:18 fíjese que desde el mismo asombro y sin voluntad tampoco de de Pilar la yo le pregunto a usted está imaginaba la violencia policial que vimos el uno de octubre yo no yo no me imaginaba que las puertas de un colegio electoral vendría la Policía aporrear a los ciudadanos que querían votar más incluso cuando desde dos mil cinco Se despenalizado expresamente la celebración de un referéndum el uno de octubre vimos la policía insisto aporreando gente que pacíficamente sólo quería votar alguien se imaginaba esta escena en a la Europa del siglo XXI

Voz 1727 11:51 ya hemos visto salieron presidente de la Generalitat que evacuado en helicóptero porque había mucho lío y cargas policiales muy seria por los recortes sociales delante de la amén de Cataluña habíamos visto mucho en los últimos años si finalmente hay elecciones generales este año que puede haberlas es sino hay presupuestos que por cierto usted no me va a decir si las van a apoyar verdad

Voz 1 12:10 sí es evidente como hemos dicho hasta hoy que si no hay movimientos por parte por parte del presidente Sánchez Esquerra Republicana va a presentar una enmienda a la totalidad

Voz 1727 12:21 si hay elecciones Esquerra se presenta a las elecciones al Parlamento español

Voz 1 12:25 a Si nos dejan si es decir a vosotros os vamos al veintiuno de diciembre a unas elecciones que se convocaran con aplicación de ciento cincuenta y cinco nuestro líder nuestro a cabeza de lista en en la cárcel dicho esto evidentemente que Esquerra Republicana va a presentarse a todas las selecciones donde podamos a explicar donde podamos a plantear nuestro proyecto político a nosotros nunca nos da miedo las urnas nunca al contrario queremos democracia y por lo tanto queremos votar en cualquier circunstancia en cualquier situación votar es lo que hace fuerte las democracias lo que hace fuerte a nuestro proyecto político por lo tanto no vamos a renunciar nunca a las urnas nunca

Voz 1727 13:11 presidente del Parlament de Cataluña Esquerra renuncia a la vía unilateral

Voz 1 13:16 Esquerra lo que ha dicho y ha mantenido siempre es su apuesta por el diálogo la negociación y el convencimiento de que la solución al conflicto vendrá del diálogo

Voz 1727 13:28 le agradezco mucho la confesión no sabe cuánto porque tengo más preguntas y mis compañeros también vamos a hacer una pausa seguimos hablando

Voz 1727 17:31 a las nueve y veintitrés minutos de la mañana las ocho y veintitrés en Canarias con el presidente el Parlament de Cataluña concluye Torrente en este programa desde las nueve dando un repaso a lo último y a lo de siempre entorno a un asunto para el que se buscan salidas Se trata de iluminar cómo salir de este laberinto en el que estamos todos porque nos va mucho a todos

Voz 18 17:52 en que encontremos salidas a los muchos laberintos en los que estamos es un

Voz 1727 17:58 uno de ellos central funda mental así que abro la mesa a Luis Alegre Mariola Urrea Henry Giuliana para que dialoguen con el señor Torrente Enric tú el primero

Voz 0136 18:08 sí muy buenos días señor Torrent buenos días

Voz 0568 18:12 bien antes de que empezase a la entrevista estábamos discutiendo sobre las los debates presentes que están ausentes es decir cuando se habló de una cosa que no se menciona yo creo que a lo largo de la conversación ha quedado claro que hay muchos temas candentes no de es la renovación de ustedes con lo que fue el punto de convergencia diferencias de criterio diferencias estratégicas a me parece notables pero que evidentemente está intentando minimizar ahora bien vemos al núcleo de lo que el quiero preguntar la política española ustedes son actores de la política española está en el Parlamento español volverán a estar entendido que quieren ir a elecciones cuando ella y han tomado decisiones por ejemplo en mayo toda una decisión muy importante que sumarse a una moción de censura creo que en el independentismo catalán en estos momentos hay una una discusión también implícita de algunas veces toma una cierta idea que es la siguiente que es que es lo que le conviene más al bloque soberanista catalán el la situación derivada la moción de censura es decir la actual Gobierno no voy a decir la actual mayoría parlamentaria pero no está claro que exista Nueva York parlamentario pero el actual escenario o un otro escenario que ya tiene visibilidad que es la alianza en Andalucía un escenario percutir Vox

Voz 1 19:28 eh guste que cree que la interesa de perros

Voz 0568 19:30 los tiempos a Esquerra Republicana y en su conjunto al soberanismo en Cataluña

Voz 1 19:35 ya todos nunca hemos sido partidarios de cuanto peor mejor cuanto peor peor en todas las circunstancias por eso de hecho nosotros votamos a críticamente a la moción de censura que hizo presidente al presidente Sánchez lo volveríamos a hacer pero para sacar el partido más corrupto de Europa del poder para sacarle derecha ha del poder a pero hoy estamos en una segunda vuelta podríamos decirlo así de esa moción de censura estamos en una segunda fase dónde debemos plantear de qué va la legislatura y sobre todo cuál es el planteamiento del PSOE del presidente Sánchez en relación al conflicto en Cataluña y hemos puesto dos condiciones muy claras muy meridiana es para aprobar los Presupuestos movimientos en la línea anti represiva evidentemente a unos presupuestos sociales porque al final de lo que se trata es de hacer política a propósito de los presupuestos evidentemente pero de hacer política de dar respuestas políticas y eso es lo que pedimos al presidente Sánchez lo que a mí me preocuparía también me preocuparía si fuera ha incluso votante del PSOE es si la única alternativa que está encima de la mesa es el miedo a un tripartito de derechas al tripartito de derechas de extrema derecha es decir lo lo único que se pone encima de la mesa para seducir a eventuales a grupos parlamentarios que voten los presupuestos o incluso la ciudadanía es el miedo a que venga la extrema derecha el presidente Sánchez debe decidir si quiere ser estarse dejarse secuestrar por este marco político este marco conceptual o hacer de estadista y afrontar el fondo de la cuestión qué es lo que Le Pen hemos otros un clima de diálogo una mesa de diálogo de negociación para resolver democráticamente el conflicto en casa

Voz 1727 21:28 es muy interesante esto que dice quien asume en Cataluña el hecho de que no hay República no hay reconocimiento internacional y no hay mayoría social que apoye sus tesis quién asume esa responsabilidad en Cataluña un año después cuando está a punto de empezar orgullo ha mezclado nosotros hemos no no no no porque me me ha sugerido su respuesta es sí

Voz 1 21:47 el perfil que hay una in una inmensa mayoría que siempre siempre hablamos que es el ochenta por ciento que quiere votar que quiere a resolver definitivamente el conflicto diciendo cuál cuál quiere que sea el estatus político de Cataluña purgando en fin si se quiere resolver iré dejar de hablar de conflicto es muy fácil que se ponga las urnas votamos pero es que es así de sencillo esa final los conflictos políticos se resuelven haciendo política no en los juzgados no los tribunales no aplicando el Código Penal Ésta es este este planteamiento es la pregunta que le estamos a Sánchez quiere seguir como hacía el PP judicializado la política planteando esto como una cuestión meramente judicial meramente jurídica meramente a en el Código Penal o quiere hacer política no es lo que pedimos es que haga política y hacemos un llamamiento al conjunto de los demócratas españolas hoy esto lo vamos a resolver votando lo sabe todo el mundo por lo tanto empecemos a hablar no sé Nos sentamos cada uno haga la propuesta que que era conveniente

Voz 5 22:51 pero lo veo sí pondría president me gustaría formular una pregunta retornando a los grandes consensos que usted señalaba que existen hoy en Catalunya hay que cifraba en torno al ochenta por ciento por orden de presentación me centraría en el segundo y un tercero ha hablado de una se necesita una solución vota Weise necesita una solución pos mil novecientos setenta y ocho mi pregunta es ese nuevo estatuto jurídico que articular y la relación entre Cataluña y España que formula desde Madrid una actualización del Estatuto de Autonomía responde a la idea de solución votada solución que actualiza el marco del setenta y ocho

Voz 1 23:33 la política debe comprender todas las opciones políticas presentes en Cataluña no puede dejar al margen a al cincuenta por ciento de la población de Cataluña no puede dejar al margen a los que queremos ejercer el derecho a la autodeterminación los que queremos votar independencia porque esto no sería una solución esto enquista haría o empeoraría el conflicto cuando hablamos de votar hablamos de que cada uno pueda poner encima la mesa su propuesta la nuestra evidentemente respondiendo lo que quiero estibadores de Catalunya es votar ejercer el derecho de autodeterminación dar la independencia si el presidente Sánchez tiene una propuesta que por cierto aún no hemos visto no ha visto nadie hay algunas declaraciones así un poco disonantes pero concretamente no hemos visto nada que poner encima la mesa y que no tenga miedo las confrontaremos que decidan los ciudadanos luego veremos qué conste densos no es capaz de sumar cada una de las propuestas si no se creen que hay un gran consenso en Cataluña en torno al ochenta por ciento de votar pues oiga es muy fácil ponemos las urnas esto sí que es inopia

Voz 19 24:34 darles Luis Alegre ponen yo yo antes de de preguntarte nada sigue quiero decir que comparta una ocupación por por por la represión en en en esta situación de hecho me me resulta desconcertante que why do no está en la cárcel en Venezuela Junquera si está en la cárcel España esto produce vergüenza honestamente pero quería preguntarle un poco en la línea de lo que le le planteaba Enric no dice bueno nosotros no somos partidarios del cuanto peor del cuanto peor mejor sin embargo nos encontramos con que el bloque de la derecha en España parece que no está ahí

Voz 1 25:03 la puesta bajo ningún concepto ahí ni un milímetro más allá

Voz 19 25:05 el acuerdo del setenta y ocho de tal forma que como resultado esa estrategia nos podemos encontrar con que Cataluña no es independiente y además no es independiente en una España mucho peor en una España con menos libertades en una España con una fuerza y una fuerte presión recen realizadora que valora ante este escenario que parece que es el que nos encontramos

Voz 1 25:24 hemos reconstruido concluyó que ha el avance de la extrema derecha no es un problema sólo para los independentistas un problema para el conjunto ah estado español los demócratas españoles de la ciudadanía española definitiva porque es un problema desde su punto de vista el discurso xenófobo a machista en fin estaremos todo lo que conlleva el avance de la extrema derecha en cualquier caso es a justo con lo que decía antes no puede ser que la única propuesta de futuro o sea a a corto plazo planteando que la solución o la alternativa puede ser mucho peor seamos constructivos hagamos política pongamos encima eso una propuesta esto requiere

Voz 2 26:11 sí lo sé a Valencia lo sé

Voz 1 26:15 hay que ser valiente para plantear una propuesta política que resuelve el conflicto que une a nosotros somos valientes aquí estamos sentados en la mesa y queremos hablar de todas las soluciones y todas las posibilidades pero esto insisto requiere que por otra parte aparte el Gobierno Sánchez el presidente haya también esa valentía proponiendo a propuestas de futuro no suele decir mira lo que ha venido mucho peor de acuerdo lo que puede ser mucho peor pero que propones que provocan es para solucionar para saltar esta situación para que no se enquista el conflicto para que no peor el conflicto en Qatar