La dieta sostenible, la opinión de la calle

Voz 0927 00:00 bueno este acuerdo del que hablábamos de cambios para bajar determinados contenidos en algunos alimentos que generan muchos problemas estas segunda versión del Gobierno tiene que ver de alguna forma con un informe publicado por Lance hace sólo unos días la semana pasada nosotros hemos salido a la calle hemos preguntado si están más cerca de la buena o de la mala alimentación que propugnan desde estos desde esta revista ir desde esta investigación siete estamos dispuestos a bajar los alimentos malos por ejemplo azúcares carnes rojas alimentos procesados o a potenciar o Ia o si también queremos añadir potenciar los buenos más verduras más frutas más frutos secos más legumbres Sonia Faura ha estado en la calle preguntado

Voz 1 00:46 ha salido un estudio que dice que si mejoramos nuestra dieta mejoraremos tanto nuestra salud

Voz 0612 00:51 como en medio ambiente qué les parece esta propuesta a mí me parece perfecto porque es lo que hay que hacer es empezar desde uno mismo desde la alimentación lo que es el reciclaje todo lo que conlleva la sostenibilidad del medio

Voz 0012 01:08 a mí también me parece estupendo lo que pasa que es muy difícil porque aparte de cambiar la dieta pues tenemos otros elementos contaminantes que que estaríamos más o menos igual

Voz 2 01:17 totalmente para eso insiste en la comida ecológica que la comida ecológica no quiere decir lo que quiere decir precisamente es que se preservan lugares once plantan cosas sede de una forma sostenible que es lo que deberíamos hacer todos sea estoy totalmente de acuerdo

Voz 1 01:33 uno de los productos que más contaminan y sé que son las

Voz 3 01:35 hojas los productos azucarados

Voz 1 01:38 los los procesados entonces mi pregunta es tomar muchos de estos productos sí

Voz 4 01:44 sí sí consumo mucho ese tipo de comida

Voz 2 01:48 y por desgracia sí yo creo que para que la sociedad cambie su mentalidad aún queda mucho pero creo que estamos en el camino por ejemplo es productos procesados entiendo que sea lo que más consume más que nada para empezar porque están envasados en plástico se por ejemplo el plástico es un gran problema

Voz 1 02:06 yo carne no tomo solamente tomo eh bueno carne roja carne blanca sí pero rojo no productos procesados no tomó ninguno únicamente si salgo alguna vez con alguna amiga hay me lleva a algún sitio pero sino no en mi casa no entra yo carne como pocas

Voz 0012 02:25 y en si carne roja como alguna vez pero vamos como poca ahí alimentos procesados pues bastantes y alimenta a alimentos azucarados muchos porque es que al alimento está en todo

Voz 1 02:38 las cinco piezas de fruta el día la cumplís no yo suelo tomar tres o cuatro como máximo yo casi ninguna no no no no

Voz 4 02:48 no me gusta mucho que el Pavelló que las hamburguesas que las cosas que le dan como Lori gusto al paladar pero de verdad que uno es muy irresponsable en las cosas que de verdad les sirven al cuerpo

Voz 5 03:05 no comer muchas verduras hortalizas también también pero pero en mayor medida comes mal

Voz 1 03:13 divo no no no no para nada intento evitar semanalmente no comer tanto pues cosa procesadas carnes rojas y demás

Voz 2 03:21 no de hecho yo personalmente sí que consumos mucha fruta y verdura lo que pasa es que igualmente esta fruta verdura que contamine menos sigue contaminando porque esa verdura viene de producciones encadena producciones de multinacionales hice usamos mucho plástico para pasarlo

Voz 4 03:39 estaba uno es verdad eh

Voz 1 03:42 a comer sano estaría dispuesto a dejar ciertos productos malsano

Voz 3 03:47 puedo ayudarte

Voz 1 03:49 el medio ambiente como su salud sí

Voz 4 03:52 sí estoy dispuesto

Voz 6 03:55 aquí le comento que es es mi meta en el

Voz 4 03:58 dos mil diecinueve porque he reflexionado mucho sobre esta situación y en mi casa también ya es una lucha no sí

Voz 1 04:07 lo haría me lo he planteado pero todo

Voz 7 04:09 vía sigo comiendo más de lo mismo