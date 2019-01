Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:25 nos pasamos la vida negociando desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir decidimos valoramos negociamos gestionamos

Voz 0010 00:34 si dietas día Adela Cortina muy buenos días muy buenas ideas gestionamos bien en España los conflictos bueno no peor que en otros sitios creo que en España hay conflictos pero también los hay en otros lugares y no parece que la humanidad gestionen muy bien en general los españoles no somos peores

Voz 1995 00:53 vale entonces voy a voy a reformular

Voz 0010 00:56 gestionamos bien la expectativa de resolver conflictos pues eso sí que lo gestionamos bastante mal pero no es fácil cuando recordamos que un conflicto a fin de cuenta es un enfrentamiento entre persona buenas que de Fidel intereses no sólo distintos sino contrapuestos entonces resulta incluso una persona también consigo mismo puede estar en conflicto porque tiene intereses que son contrapuestos sino sabe por cuál decidirse la verdad es que gestionar un conflicto teniendo en cuenta que los intereses son contrapuestos no es fácil y generar expectativas a las gentes tampoco es fácil porque todos tienen expectativas de triunfo hoy de conseguir lo más posible entonces resulta difícil no lo gestionamos demasiado bien pero la verdad es que bueno es comprensible y que hablar de ello

Voz 1995 01:45 no hacer nada hay que reconocer que no hacer nada es una decisión activa uno decide no voy a hacer nada sobre los conflictos resolverse solos

Voz 0010 01:54 Víctor no se resuelvan solos normalmente hay que poner mucho de cada parte y entonces la cuestión es cómo hacerlo en cada contexto hay que mirar cuál sería la solución evidentemente lo más importante lo más interesante sería entablar un diálogo entre las partes que están afectadas pero no de cualquier diálogo los diálogos necesitan unas condiciones para ser verdaderos diálogos porque si cada parte está dispuesta a mantener su posición caiga quien caiga entonces gestionar el conflicto resulta muy difícil no es un diálogo real es una parte está dispuesta a cambiar ya ceder y la otra parte no entonces estamos en las mismas hay que ver en en qué condiciones un diálogo es auténtico diálogo para gestionar un conflicto

Voz 1995 02:40 bueno Adela Cortina catedrática de Ética por la Universidad de Valencia es una de las mujeres más sabias de nuestro país en un segundo seguimos hablando con con Adela ahora no es por alardear expertos como somos en la gestión del conflicto hemos estamos todos de acuerdo en saludar al sueco troncal en bueno hola buenos días en una muestra extraordinaria de que es posible Luyk evitar el conflicto hemos decidido por unanimidad dar paso a Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 03:13 es que España es un país maravilloso aquí lo decimos muy a menudo pero

Voz 0010 03:17 no no es un país fácil

Voz 1995 03:20 no nos ponemos de acuerdo en nuestro pasado nuestro presente llegan les cuento en nuestro futuro por no alcanzar cosas así tan siquiera somos capaces de acordar cuál debe ser la receta del gazpacho cómo se hace la paella no nos ponemos de acuerdo hay quien dice que las parejas sobreviven no por lo mucho que si quieren sino por lo bien que discuten como país en esta gran relación de amor odio que nos une a los españoles a unos con otros como quiere es que discutimos cómo creen ustedes que gestionamos los conflictos somos insisto un país maravilloso de gente fantástica gente como Adela Cortina que nos escucha desde Valencia Adela buenos días

Voz 0010 04:01 buenos días hablábamos hace unos segundos de cómo gestionamos

Voz 1995 04:04 conflictos España con aviso tenemos sobre la mesa conflictos aparentemente irresolubles uno que nos acompaña a los últimos diez días es el de los taxistas

Voz 5 04:14 así está raro

Voz 6 04:16 hasta Venezuela que sí

Voz 1995 04:19 era divisiones entre partidos políticos que hablan de lo mismo las elecciones

Voz 7 04:24 no sea Pedro Sánchez que tanto se mete con dictadores muertos a un dictador vivo que está masacrando a la población veinticinco asesinatos ya en lo que va de semana leerá ocho días para que

Voz 1995 04:35 pero además ha escuchado una referencia a otro conflicto español irresoluble qué hacer con los muertos de nuestra Guerra Civil los vencedores los vencidos

Voz 6 04:44 la conflictos a flor de piel todavía

Voz 1995 04:56 bueno este es un breve mostraría de algunos de los muchos conflictos que no sabemos resolver asuntos que nos persiguen que nos obligan a prestar atención sabiendo además que no nos ponemos de acuerdo y que nos impiden centrar nuestros esfuerzos en cosa que si tienen y exigen una solución como la sanidad la educación el paro porque si no es con senos enquista en los conflictos Adela

Voz 0010 05:19 bueno los conflictos enquistados en el momento en que cada una de las partes toma una posición y no está dispuesta a cambiar por nada del mundo iba no está dispuesta a tratar de ver hasta dónde pueden ponerse de acuerdo las dos partes a mí ese punto me parece central evidentemente el diálogo siempre es mejor solución que la violencia por supuesto pero el diálogo en el diálogo las dos partes tienen que tratar de ver si hay mucho acuerdo hasta dónde se puede llegar estando de acuerdo cuando empiezan las discrepancias para ver si son solubles ese diálogo es muy difícil llevar a cabo las partes suelen tener la sensación dónde que tienen toda la verdad hay el otro no tiene ninguna con lo cual no puede tener razón no podemos ponernos de acuerdo en nada eso es nefasto lo que hay que tratar de buscar es lo otro claro

Voz 9 06:17 es verdad que piensa que aquí en España a lo mejor no hay no no se valora tanto el civilidad y culturalmente como en otros países yo creo que España es la subjetividad como país como cultura la bastante más en otro país por hablamos esto países nórdicos pues tiene una tendencia al a todo lo contrario buscando siempre la objetividad que es tanto un defecto pienso yo como una del tú

Voz 0010 06:47 bueno cuando la gente tiene intereses completará puestos el tema de la objetividad es bastante complicado porque en este momento si abrimos los periódicos pues hemos leído la posición de media en el tema de Brexit mucha objetividad me parece a mí que no hay ya sé que eso no son los países nórdicos pero realmente en el contexto mundial y por las citas que acabamos de hacer pues estamos hablando de Venezuela estamos hablando de ya se los países nórdicos son los que están en el nivel más elevado del desarrollo o los que están por delante de todos los demás pero el resto de los mortales siguen en suelen ser bastante os solemos ser bastante subjetivismo casi la objetividad Nos cuesta ir de todas maneras con eso hemos de convivir y eso lo hemos de resolver entonces hay casos que a mi juicio son flagrantes el caso de Venezuela en este momento desde un punto de vista objetivo de su objetivo pues está marcando que lo que hay que hacer es reconocer agotado como presidente como presidente provisional para que convoque elecciones eso habrá venezolanos como Maduro pensaran que no pero realmente bueno Si alguien ha ganado unas elecciones como es el caso de la Asamblea Nacional pues no podemos andar con subjetivismo diciendo bueno sí pero claro es que luego eso se ha cambiado vaya vaya eso es complicado pero en este caso por ejemplo parece que está bastante claro no

Voz 10 08:10 vamos a volver al resto de la

Voz 1995 08:12 te voy a dar la vuelta a esta conversación voy a poner ejemplos donde en este país pues hemos solucionado algunos conflictos por ejemplo la transición gran conflicto que solucionamos como país pues más que ahora se cuestione lo cierto es que se pasó de una dictadura a una de las democracias más plenas del mundo hicimos sino un conflicto entre medias cuestionable todo quienes pero se conflictos resolvemos el terrorismos casi mil muertos bastante pelos en la gatera desde el punto de vista pero es ahora ya un problema que no tenemos era espantoso adiciones olvida lo espantoso que era levantarse por la mañana con esas noticias que te daban un puñetazo en fin en este país pero vamos a grandes dramas la ley del matrimonio homosexual Adela un colectivo históricamente discriminado y a veces en estos días todavía resuena el eco de esa discriminación que flota todavía en el aire todavía huele un poco a esa en este país ahí no se conserva prácticamente absoluto por ejemplo en que nos imponen castigos físicos a los niños en otros países no crean no tan lejanos no no es así aquí se aprobó sin grandes dramas una ley contra la práctica de fumar en sitios públicos parecía imposible pero dejamos de de de fumar sí acabo y no pasa nada respetamos cada vez más los límites de velocidad hemos aprendido a hacer cola nos ponemos a la derecha de las escaleras mecánicas cedemos el asiento fondo habrá que nos gusta ser agoreros en los medios pero es que no lo hacemos tan mal

Voz 0010 09:35 pues es que los me dios Sol es muy agoreros parece ser que hay una cierta tendencia a resaltar lo malo porque la gente miramos con mayor atención las malas noticias pero hay que destacar las buenas y eso yo entendía desde el principio que los españoles no gestionamos las cosas peor que el resto de los mortales de hecho por completar lo acabas de decir que estoy de acuerdo absolutamente en todo eso pues en este momento si atendemos al índice de la calidad democrática de los países de dos mil dieciocho que redacta día economist pues España se encuentra entre las democracias plenas hay distintas categorías democracia plena democracia imperfecta Estados híbridos Si Estados autoritarios de España se encuentran las democracias plenas algo que no se podía soñar en absoluto hace una buena cantidad de años pero es que no sólo la transición fue un éxito es que ahora mismo seguimos siendo una democracia plena con todos los problemas que podamos tener en ese sentido creo que los españoles tenemos que tener la confianza de que podemos resolver nuestros conflictos también por lo menos como todos los demás lo que hay que ponerles la disposición de encontrar de tratar de encontrar hasta donde se pueden encontrar esos acuerdos sobretodo de una cosa que a mí me parece muy importante no resolver los conflictos poniéndose del lado de los fuertes sino pensando siempre en los débiles porque es injusto

Voz 1995 11:03 desde el punto de vista de la de la ética qué diferencia hay entre en resolver un conflicto y tener razón porque a veces pasa la resolución del conflicto por tener razón única y exclusivamente

Voz 0010 11:18 bueno la resolución del conflicto tiene que tener también con Illa a eso me refería yo últimamente en muchas ocasiones con los débiles si les hace el chantaje dos posiciones una de los fuertes a los débiles y débil acepte porque si no va a ser peor para usted es verdad aquí en usted la razón pero claro es que los demás tienen más fuerza y le pueden dañar enormemente ese chantaje yo creo que hay que intentar evitarlo y ahí la población tiene que estar del lado de los más débiles haciendo fuerza a favor de ellos porque si hubo una resolución de conflictos era radicalmente injusta pues sinceramente no creo que es las que no se vamos permitir

Voz 9 12:01 podemos cultivar en una manera otro el antes de escuchar pero yo creo que en el fondo de todo es que hay pocas ganas

Voz 1995 12:09 el año y medio de puede detectar el programa dice el sueco que así cultivados en las de escuchar a eso nos dedicamos estoy harto

Voz 9 12:15 este estamos igual cobra tras

Voz 1995 12:18 sí se no por esto qué comemos

Voz 9 12:23 pero suele escuchar la radio escuche la adversario yo creo que los conflictos está a casi siempre por lo menos un parto de a lo todos enfrentados no quieren escuchar quieren habla escuchar Nos cuesta allí era mentes a la solución no o por lo menos

Voz 0010 12:42 bueno yo creo que hay que escuchar con la disposición de cambiar en aquello que haya que cambiar para llegar a un acuerdo justo porque hay gentes que da la sensación de que escuchan pero después no hacen ningún caso de lo que han escuchado con lo cual me parece qué es más bien un un teatro claro que hay que escuchar al otro y hay que tratar de ver efectivamente hasta dónde podemos ponernos de acuerdo pero escuchar con voluntad de aceptar porque hay gentes que escuchan pero no tienen ninguna voluntad de aceptar las posiciones de los otros no

Voz 1995 13:18 bueno ustedes en unos minutos vamos a hablar desde el punto de vista positivo de la solución de conflictos vivo rodeado de conflictos todos de nuestro universo particular pequeño minúsculo en la grande como como sociedad segundos vamos a recibir a alguien que se convierte en nuestro último recurso cuando ya no hay nada que hacer bueno ya estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo pues Mine alguien a ponernos de acuerdo IN rato en media hora Quique González en Hoy por hoy

Voz 11 13:49 he dormido los coches aunque tú no lo has nunca escribo no deja huellas aunque no me ha costado a tu espalda

Voz 1995 14:40 aquí seguimos jugando con Adela Cortina catedrática de Ética por la Universidad de Valencia sobre la dificultad de saber gestionar los conflictos hemos añadido una más a la expectativa de es la solución de los conflictos también importantes conflictos que llevado al extremo necesitan de la aparición de algo así como un árbitro o mediador capaz de resolver litigios que de otra manera pueden encallar en el tiempo de tener consecuencias aún más hondas que la del propio enfrentamiento seguramente recordarán conflictos en nuestro país como el que enfrentó en dos mil once AENA y los controladores aéreos

Voz 0010 15:11 el Gobierno ha dado un ultimátum a los controladores aéreos

Voz 1995 15:15 el cuarto es como el de Iberia y los sindicatos año dos mil doce

Voz 2 15:18 pido negociación pido diálogo y pido que la gente hable dialogue

Voz 1995 15:24 en ambos casos como muchos otros conflictos hay un mismo denominador común

Voz 0010 15:28 que es Manuel Pimentel ex ministro de Trabajo en el primer Gobierno del PP Pimentel será el único árbitro en la disputa del convenio colectivo

Voz 1995 15:36 precisamente el único ministro de Trabajo que decidió déjale tenerlo señaló y meter muy buenos días muy buena idea muchas gracias por la invitación

Voz 14 15:44 enhorabuena por el tema que es muy atractivo intelectualmente muy cercano a todos

Voz 1995 15:48 crea porque estamos rodeados de conflictos en el fondo un boletín informativo de la cadena ser Adela es el resumen de unos conflictos Venezuela el taxi que Cataluña y conflictos entre los partidos sí lo hicimos examen

Voz 0010 16:01 pero estaríamos Saviola totalmente por desgracia aceptaríamos y además en el nivel mundial hay todavía muchos más

Voz 1995 16:10 tenemos la concepción como usted vive de digo y que tiene muchas cosas en tu vida pero ha dicho el conflicto una una forma de debida tenemos los españoles idea que no somos buenos solucionando conflictos que eso es verdad

Voz 14 16:23 no yo yo vencido con con con Adela es un placer siempre escucharla hiciera el somos tan bueno tan mal como cualquier otro decía hemos seleccionado grandes conflicto en otro pues no ha embarrancado si es verdad que es como los ricos los pobres cada uno lo es a su forma por otras experiencias que tengo que es un clásico o una comportamiento tipo español somos muy poco asertivas y enseguida atacamos a la otra parte es decir nuestros conflicto no solamente de orden político sino también personales o profesionales o laborales que las personas que no escuchan se auto analicen porque probablemente ese impulso también lo tenga él lo vaya recibido cuando atacamos al otro lo insultar agredir grandísimo X el y tú más lo amenazaba muy te voy a sacar esto eso hace que el conflicto no ya no hable sólo de los intereses contrapuestos sino que hable de las personas el dolor complican muchísimo eh la las personas nos dedicamos estos siempre intentamos pues lógicamente disminuir los ataques a las personas y centrando mucho más en los intereses en litigio donde mucho más fácil llegar a un acuerdo en en materia de intereses que en materia de otros la orden de valore agresiones personal etcétera eso siempre mucho más complicada

Voz 1995 17:34 es verdad que hay un tema de piel Adela en todo esto hay un tema de piel

Voz 0010 17:38 bueno efectivamente hay hay un tema de complicación pacífica efectivamente cuando empezamos a insultarnos unos a otros no llegamos a ningún lugar pero bueno para mí es un gusto efectivamente poder estar dialogando esta mañana al con Manuel Pimentel aquí en saludo con todo cariño efectivamente creo que en este momento los conflictos que estamos teniendo se están en que instando pero algunos en los que hemos comentado tienen mucho que ver con un tipo de intereses muy cercanos a la vida cotidiana de las personas que no se esa caninos explican bien a la luz por ejemplo yo no quiero entrar en conflictos como el del taxi pero yo dudo mucho de que la ciudadanía estemos entendiendo que es lo que está realmente pasando no solamente los casos de más o menos agresiones au au huelgas sino qué es lo que está pasando en el fondo yo creo que es muy importante que se lo explique a también a la ciudadanía cuáles son las posiciones en conflicto y por qué no llegan a ponerse de acuerdo que es lo que está doliendo en cada una de las partes a mí me paré sería muy interesante que quedara muy claro y patente para todos nosotros que está ocurriendo porque creo que comprende vivíamos mucho mejor no

Voz 14 18:59 sí cuando nos toca gestionar conflictos siempre lo clásico I e intentar determinar las partes cuáles son las partes hay veces que son muy fáciles determinar y otras veces no tanto dentro de las parte cuáles son los motivos los intereses la motivación y el órgano de decisión en el caso del taxi efectivamente muy complejo porque el el complejo el el conflicto en teoría sería entre Thaçi tradicional dilas nueva fórmula la juguete EC con plataforma digital ese es el conflicto parte en conflicto en teoría en realidad no lo es en realidad es el taxi tradicional con la autoridad competente que que regula pues la forma de transporte porque este caso es muy singular por varios motivos no entre uno a otro los Tasi está hablando con la Administración de algo que afecta a un tercero que es legal hasta estos momentos lo que te han tenido su licencia bajo una ley legal y claro muy complejo esto porque están negociando con la Administración para quitarle el derecho a unos tercero o dárselo no no voy a entrar que intenta son uno en la en la lógica claro esto es muy delicada hay una parte que queda excluida de la negociación que precisamente la parte afectada los WC la empresa lo autónomos los trabajadores que trabaja en en en el sector aquí las partes no es tan clara a esta materia aquí esto de ámbito laboral porque hoy me hablar de huelga no estrictamente es verdad que los taxis hay de todo hay empresas que tienen varios Thaçi hay personas que tienen trabajadores por cuenta ajena en el taxi digamos serían empresarios y hay muchísimos otros son autónomos tienen su propio taxi trabajan las asociaciones de taxistas por tanto es un híbrido entre una patronal también al mismo tiempo una especie de sindicato autónomo decir ahí el derecho laboral es muy y y hablar de huelga ahí hay sentencia que es siempre un poco el equipo esto no exactamente una huelga laboral es una medida de presión política se trata de cambiar una norma una te muy tradicional elementos que tiene esa capacidad

Voz 1995 20:57 pero hoy me voy queremos ampliar el foco no dejaron algo que es ciertamente complejo donde nunca hacemos en ese ni en ningún otro conflicto eso que usted acaba de hacer es separar cuáles son las partes quién realmente está discutiendo con quién es muy difícil en este país y será insisto tenemos cosas maravillosas con nuestro carácter es muy difícil hacer un análisis frío de lo que está ocurriendo sin que intervenga el corazón sin sin que el echemos a eso algo más de carácter y más de opinión que de puro raciocinio estas así S M

Voz 14 21:30 así que hay algo de pueblo de comportamientos sociológicos así lo fue uno mida los debates parlamentarios por decir un clásico de la República los anteriores son siempre muy vehemente muy muy muy intenso e nuestra forma de de convivir maravillosa una generosidad infinita pero al mismo tiempo con una intensidad de los conflictos muy alto

Voz 10 21:52 Adela

Voz 1995 21:54 este podría realizar un trabajo tú elección trajo con el que hace Manuel firmemente que tiene una capacidad extraordinaria para llegar a un sitio donde hay dos partes que no se entienden que son capaces de ponerse de acuerdo tú seas capaz de hacer ese trabajo ponerse de acuerdo

Voz 0010 22:08 bueno a mí me encantaría porque me parece que bueno es ideal que la humanidad consiguiéramos ponernos de acuerdo en este tipo de cosas pero volviendo a lo que decía hace un momento Manuel es que no hay posibilidad de hacer una argumentación que no venga acompañada también de emoción los seres humanos somos a la vez razón y emoción y últimamente en la filosofía estamos tratando el tema de decir es que hay emociones también en la política hay que tener en cuenta las emociones siempre que uno argumenta lo hace con un sentido emocional grande entonces lo del control de las emociones tiene también su interés que hay que tener en cuenta que es así y en eso yo creo que los españoles somos emocionales pero como decíamos antes Manuel no más que los demás llovió que bueno a lo mejor los huecos efectivamente son más fríos pero nueve Si se mira en los países de alrededor de la emotividad está a flor de piel yo recuerdo una película libanesa que se titulaba el insulto y la verdad es que la actividad estaba piel de de a flor de piel todo el tiempo no

Voz 1995 23:19 actualmente esa emotividad es la base del Brexit para las portadas de que ver más con la emoción que con la Roja

Voz 0010 23:27 mucho más la emoción que la razón y eso está ocurriendo bueno en Estados Unidos está ocurriendo en Brasil está ocurriendo en Venezuela y en todas partes la emoción está muy presente ahí hay que estar muy atentos a ella por eso hay veces que que los los algoritmos no pueden tomar decisiones porque no tienen emociones ni tienen valores y entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque la pura racionalidad no funciona en esa mezcla de razón emoción es importante y hay que tenerla en cuenta Ivonne yo creo que Manuel la tienen en cuenta cada vez que entra a gestionar un una estricto no

Voz 9 24:04 a mí me gustaría bueno es verdad que aquí me tiré todo tampoco deben domina la frialdad siempre pero lo que me me encantaría pregunta usted se siente en una mesa con dos partes hice nota claramente tan llamado o alguien alguien como este para resolver algo realmente no quieren una solución sólo quieren tener a son prefieren seguir acusándolo cómo se rompe una dinámica así es posible romperlo

Voz 14 24:31 hay veces que si hay veces que no es si las partes llaman ya un mediador a un negociador o se ponen de acuerdo para en arbitraje ya las parte han dado un paso muy importante muy importantes

Voz 9 24:39 entiende que sí que Annan por lo menos once

Voz 14 24:42 queremos llegar no somos capaces a ver si alguien no no lo lo ayuda no todos las situaciones son medía hable ni ni siquiera hay veces que no solamente no es posible ni siquiera eh es recomendable cuando se nota realmente si hay ánimo o no de de de hacerlo los mediadores pues negociadores como todo es una hay parte que se lleva puesto pero hay mucho de profesión no de experiencia de aprender de de emociones pues pues básica volviendo que todo apunta lo que dice Adela efectivamente somos un constructor una mezcla de pasiones intereses razón la mesa de todos esos tema claro para pero los valores por empezar la escala son no son negociables cada uno tiene una idea unas bien decías una ideología y eso no es negociable negociador procura ese tema simplemente pedir oye eso que en el ámbito cada uno respeto ya vas bajando baja acotando el el conflicto esas cuestiones muchas veces el IRA contando no es cuestión de una sola Reunión y de dos ni de tres sino tienen que ir progresivamente y hay momentos que te das cuenta que alguna parte que le interesa por lo que sea porque se ve más fuerte como ya sea comentaba antes un clásico la expectativa mientras tú tenga expectativas de derrotar a otra parte son las personas muy inteligente es muy segura que tienen la seguridad tienen liderazgo son capaces de que tomar decisiones rápida sino las partes indecisa es lo peor que hay siempre van a optimizar o amas de fuerza ante de posibilidad de negociación y acuerdo

Voz 1995 26:09 una expresión Manuel creo que es británica y la hemos adaptado en España que la de poner mis zapatos meterte dentro de mis zapatos eso es mentira hace realmente nunca nos podemos poner en los zapatos del de frente por más que lo intentemos en el fondo nunca nos ponemos en los zapatos de alguien

Voz 14 26:27 ese entra dentro de universo más más o menos podía en de la de la de la empatía cuesta muchísimo eh siempre es recomendable porque ciento en sí tienen mucho valor tienen mucho valor y sobre todo si tienes ánimo de negociación puedes comprender esto como decían una cosa de valor y otro precio lo que para la otra persona tiene valor para ti puede tener mucho precio no ir comprender cómo ya hay donde los medidores lo pensamos mucho no es decir para qué percepción de valor tiene cada parte de cada década cesión vinculado a todo que X el ideal cuál es es que las emociones quedan salvado de cada parte y al final haya sesiones en los intereses esos posible y así las partes queda es muy difícil es muy difícil que tú si vulnera valores creencia o incluso emociones el acuerdo sea posible

Voz 1995 27:17 ayer vi la vi ya que hablamos de gestión de conflictos utilizamos el taxi como como ejemplo sirvió una cosa maravillosa iba en la moto y me puse detrás semáforo detrás de uno Ivette C que son fácilmente distinguir les ves en coches muy oscuros que más ahora llevan una una pegatina en este caso la Comunidad de Madrid entonces el conductor cima de dónde pone obedece así impreso en DIN A cuatro tenía coche de producción del secreto de Puente Viejo diciendo vamos a ver luego si os gusta la serie si queréis seguir viendo la serie que Salgado conducto esto por favor y me imaginaba en esos kilos taxi cuidado cuidado que es el del secreto pase pase usted de hecho hemos invitado la protagonista que es muy mala hace de mala que es un buen es una muy buena mala que es una paradoja para que diga el programa porque me dejó maravillosa imagen coche de producción de secreto del Adela siempre siempre es un placer escuchar

Voz 0010 28:17 una voz serena pausada siempre

Voz 1995 28:20 flexibles como la tuya muchísimas gracias

Voz 0010 28:22 a vosotros hasta luego

Voz 1995 28:26 abogado escritor mediador ante ellos te hoy va precedido ustedes estudios un boletín informativo muy intenso y usted hace gracia que de vez en cuando hombre de bien que la vida sigue

Voz 14 28:38 con intensidad pero un poquito de paz poco viene bien vez

Voz 1995 28:41 a faltaron hace falta nos hace seguimos en Hoy por hoy